চাবাহাৰ বন্দৰৰ বাবে নাই বাজেট; আমেৰিকা-ইৰাণৰ উত্তেজনাৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ প্ৰয়াস নেকি ভাৰতৰ ?

Published : February 12, 2026 at 5:12 PM IST
১ ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ভাৰতে ইৰাণৰ চাবাহাৰ বন্দৰ আৰু পৰিচালনা নকৰে । চলিত বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ইয়াৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু পৰিচালনাৰ কোনো আৰ্থিক পুঁজি আৱণ্টন নকৰাৰ পিছতে এই ইংগিত পোৱা গৈছিল ।
চাবাহাৰ ওমান উপসাগৰৰ মাক্ৰাণ উপকূলত অৱস্থিত । ই ভাৰতৰ প্ৰথম বিদেশী বিনিয়োগ আছিল আৰু কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল, কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতে পাকিস্তানক একাষৰীয়া কৰি আফগানিস্তান আৰু মধ্য এছিয়াৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
ইয়াৰ উপৰিও মধ্য এছিয়া অঞ্চলত বাণিজ্য আৰু কৌশলগত সম্পৰ্ক পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতক মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছিল, যিটো ভূমিকা এতিয়া আঁতৰি যোৱা যেন লাগিছে ।
আমোদজনক কথাটো হ'ল ভাৰত চৰকাৰে প্ৰকৃততে চাবাহাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ ত্যাগ কৰিছে নে নাই, সেই সন্দৰ্ভত কৌশলগতভাৱে মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে । ইৰাণীসকলেও কৈছে যে তেওঁলোকে এই চুক্তি সমাপ্ত কৰাৰ বিষয়ে ভাৰতৰ পৰা কোনো তথ্য পোৱা নাই । চৰকাৰৰ সৈতে জড়িত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দৈনিক কাকত 'তেহৰাণ টাইমছে'ও আপাত দৃষ্টিত হেঁচাত পৰি ভাৰতে চাবাহাৰক ত্যাগ কৰা বিষয়টোক লৈ মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে ।
নতুন দিল্লীয়ে এই প্ৰজেক্টৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ সিদ্ধান্ত আমেৰিকাৰ হেঁচাতে উদ্ভৱ হৈছে । ইৰাণৰ সৈতে ভাৰতৰ কোনো সম্পৰ্ক থকাটো আমেৰিকাই নিবিচাৰিছিল, কিয়নো তেহৰাণক নিজৰ স্বভাৱ সলনি কৰিবলৈ বা বোমা বিস্ফোৰণৰ বাবে সাজু হ'বলৈ বাধ্য কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ নৌসেনাৰ বহৰ এখন হৰমুজ জলদ্বীপৰ দিশে আগবাঢ়িছিল ।
ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক ঘাটি ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ইজৰাইলে আমেৰিকাক এই কাম কৰিবলৈ উচটনি দিছিল । ইৰাণৰ ওপৰত কঠোৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে আমেৰিকাই ইৰাণৰ সৈতে ব্যৱসায় কৰা যিকোনো দেশৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল ।
আমেৰিকাই চাবাহাৰ পৰিচালনাৰ বাবে ভাৰতক দিয়া ৰেহাইও সমাপ্ত কৰিছে । ভাৰতে এই কথাত আপত্তি কৰা নাই যদিও কাম-কাজ বন্ধ কৰিবলৈ ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিল পৰ্যন্ত সময় বিচাৰিছিল । পাকিস্তান আৰু অঞ্চলটোৰ ওপৰত নিজৰ দখল শক্তিশালী কৰাৰ সুযোগ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ নতুন দিল্লীয়ে আমেৰিকা চৰকাৰক নিজৰ স্থিতি বুজাব পাৰিব বুলি ভাবিছিল নেকি ?
এই কথা অজ্ঞাত নহয়, কিন্তু ইৰাণৰ সৈতে ব্যৱসায় কৰাসকলৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ ভাবুকি এনে এটা সময়ত আহিছিল যেতিয়া ভাৰতে ইতিমধ্যে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ৫০ শতাংশ শুল্কৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল । এনে পৰিস্থিতিত ভাৰতে ইৰাণৰ সৈতে বাণিজ্য কৰাৰ বাবে আৰু অতিৰিক্ত কোনো শুল্ক বিচৰা নাই, সেয়েহে পিছুৱাই আহিছে ।
পৰিৱেশ শান্ত আৰু অনুকূল হ'লেই ভাৰতে আমেৰিকাৰ সৈতে পুনৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰিব । ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ৫০ শতাংশ শুল্ক আঁতৰাই মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ ফালে বাণিজ্য চুক্তিখন পুনৰ সংশোধন কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে । চুক্তিখন চূড়ান্ত কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে নিজেই ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে ।
প্ৰশ্ন হয়- ভাৰতৰ সৈতে এই বাণিজ্যিক চুক্তিত যদি আমেৰিকাই বিনিয়োগ কৰে তেন্তে চাবাহাৰ বন্দৰত পুৰণি ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰখাৰ নতুন দিল্লীৰ অনুৰোধ মানি ল'বনে ? ভাৰত আৰু আমেৰিকাই অঞ্চলটোৰ বাণিজ্যিক আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ আগতে আমেৰিকা আৰু ইৰাণে নিজৰ বিবাদ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হয় নে নহয় তাৰ ওপৰত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব ।
২০১৬ চনত ভাৰত, আফগানিস্তান, ইৰাণৰ মাজত চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা চাবাহাৰ প্ৰকল্পত ভাৰতে অতি লেহেমীয়া অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । সেই সময়ত আফগানিস্তানত আমেৰিকাৰ সেনাৰ গধুৰ উপস্থিতি আছিল । আমেৰিকাই বিচাৰিছিল যে পাকিস্তানৰ কৰাচী বন্দৰৰ বাহিৰেও আফগানিস্তানত প্ৰৱেশৰ বাবে বিকল্প সাগৰীয় পথ থাকে, যাতে নিজৰ ঘাটি আৰু সেনালৈ সময়মতে সামগ্ৰী যোগান ধৰাটো নিশ্চিত কৰিব পাৰে । আমেৰিকাই পাকিস্তানত আভ্যন্তৰীণ হিংসাৰ পণবন্দী হ'ব বিচৰা নাছিল, গতিকে তেওঁলোকক বিকল্প পথৰ প্ৰয়োজন আছিল ।
দীৰ্ঘদিন ধৰি এই অঞ্চলত আধিপত্য বিস্তাৰৰ বাবে ভাৰতে এই প্ৰকল্পত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও ইয়াৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপতে আমেৰিকাৰ ভাবুকিৰ আশংকাত থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । অৱশ্যে এয়া অকল ভাৰতৰে সমস্যা নাছিল । চাবাহাৰৰ শ্বাহিদ বেহেষ্টী জেটী পৰিচালনাৰ বাবে কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় কোম্পানী ইণ্ডিয়া পৰ্টছ গ্ল'বেলৰ বাৰে বাৰে ধনৰ অভাৱ হৈছিল । ৰাছিয়াইও কেতিয়াবা ভাৰতক পুঁজিৰে সহায় কৰিছিল ।
ভাৰতে প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি ইতিমধ্যে ২৫ কোটি মাৰ্কিন ডলাৰৰ অধিক ধন খৰচ কৰা বুলি দাবী কৰিছে । ইফালে ইৰাণে ভাৰতৰ পৰা আৰু অধিক বিনিয়োগৰ আশা কৰিছিল । তেওঁলোকে আফগানিস্তানলৈ যাত্ৰাৰ বাধা লাঘৱ কৰিবলৈ ৰে'লপথ এটা বিচাৰিছিল যদিও ভাৰতে এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল । যদিও ইৰাণে এই খণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰিছিল, তথাপিও ই ধাৰাবাহিকভাৱে ইংগিত দিছে যে হয় ইয়াক নিজেই পৰিচালনা কৰিব নহ'লে চীনক গতাই দিব-যিটোৱে পাকিস্তানৰ গোৱাদৰ বন্দৰ পৰিচালনা কৰে ।
মন কৰিবলগীয়া যে ইৰাণৰ বন্দৰটো গোৱাদৰৰ পৰা মাত্ৰ ৭০ কিলোমিটাৰ দূৰত । গোৱাদৰ সামৰিক বন্দৰ হোৱাৰ বিপৰীতে চাবাহাৰ অসামৰিক বন্দৰ যি অঞ্চলটোৰ প্ৰতিটো অস্থিৰতাৰ সাক্ষী হৈ আহিছে ।
চীনৰ প্ৰতি ইৰাণৰ ভয় থকাৰ পাছতো সঁচা কথাতো হ'ল যে ইৰাণে কেতিয়াও এই বন্দৰটো বেইজিঙৰ হাতত গতাই দিয়াৰ কথা গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰা নাছিল । কৌশলগত আৰু ঐতিহাসিক কাৰণত ইৰাণে সদায় বিচাৰিছিল যে ভাৰতে ইয়াক পৰিচালনা কৰক । চাবাহাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত এই কৌশলৰ গুৰুত্ব মই বুজি পাইছিলো ।
প্ৰথম কথাটো হ'ল চাবাহাৰবাসীয়ে হিন্দুস্তানী ভাষা কয় আৰু ভিছা অবিহনে ১৫ দিন পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ সুবিধা লাভ কৰে । পাকিস্তানৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি এই বন্দৰটো ভাৰতে নিজৰ নিৰাপত্তাৰ লক্ষ্য পূৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰতি ইৰাণেও বিৰক্ত প্ৰকাশ কৰা নাছিল ।
তদুপৰি ইৰাণে আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে জানিছিল আৰু বিশ্বাস কৰিছিল যে নতুন দিল্লীয়ে শান্তিৰ দূত হিচাপে কাম কৰিব পাৰে, কিয়নো ৰাছিয়া আৰু চীনৰ সৈতেও ভাৰতৰ সুসম্পৰ্ক আছে ।
অৱশেষত ইৰাণে উপলব্ধি কৰিছে যে ই ৰাছিয়াৰ সৈতে ভাৰতৰ সুসম্পৰ্কৰ লাভ উঠাব পাৰে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উত্তৰ দক্ষিণ পৰিবহণ কৰিডৰ (আই এন এছ টি চি) শক্তিশালী কৰিব পাৰে । যদিহে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতক বৃহৎ পৰিকল্পনাত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰে তেন্তে এনে বহু আশা পূৰণ নোহোৱাকৈয়ে থাকিব ।
আমেৰিকাৰ সৈতে বাণিজ্যিক চুক্তিৰ আলোচনাৰ সময়ত ভাৰতে চাবাহাৰৰ ওপৰত দৃঢ়ভাৱে মনোনিৱেশ কৰিব বুলিও আশা কৰিব পাৰি । কাৰণ ভাৰতে বন্দৰটোৰ ওপৰত পুনৰ নিয়ন্ত্ৰণ লাভ কৰিলেহে ইয়াৰ বহু আকাংক্ষা পূৰণ হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত আমেৰিকাৰ নিৰীক্ষণত থকাতকৈ মুক্তভাৱে উশাহ ল'ব পাৰিব ।
