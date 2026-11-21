ভাৰতত বায়ু প্ৰদূষণ : ধোঁৱা আৰু পথাৰৰ নৰা জ্বলোৱা কাৰ্য ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ আঁচনিৰ প্ৰয়োজন
দিল্লীত হোৱা বায়ু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা উচিত ৷
Published : November 21, 2026 at 4:35 PM IST
দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত বায়ু প্ৰদূষণ নতুন কথা নহয় ৷ প্ৰতিবছৰে বাঢ়ি অহা প্ৰদূষণে দিল্লীৰ জনজীৱনলৈ বিপদ কঢ়িয়াই আনিছে ৷ যাৰ বাবে দিল্লী-এনচিআৰক চেৰ্নোবিলৰ(Chernobyl disaster) বুলি বহুতে অভিহিত কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ দীপাৱলীতে দিল্লীত বৰ্তমানলৈকে সৰ্বাধিক হাৰত বায়ু প্ৰদূষণ হোৱা দেখা গৈছিল ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি দিল্লীৰ বায়ুৰ গুণাগুণ সূচকাংক (AQI) ৩০০০ অতিক্ৰম কৰিছিল ৷ চৰকাৰী হিচাপ অনুসৰি এই সূচকাংক ৩০০ৰ বহু ওপৰত আছে ।
আনফালে ধান চপোৱাৰ সময় অহাৰ লগে লগে পঞ্জাৱত নৰা জ্বলোৱা কাৰ্য বৃদ্ধি পাইছে ৷ সমান্তৰালকৈ উদ্যোগ তথা যান-বাহনৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ধোঁৱাই আমাৰ হাওঁফাওঁত বিষাক্ত গেছ জমা কৰি আহিছে । তেন্তে উশাহ ল’বলৈ এজন মানুহ ক'ত যাব ? দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ সমাধানৰ উপায় কি ?
ভাৰতীয় ক্ৰান্তীয় বতৰ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানে (Indian Institute of Tropical Meteorology) প্ৰকাশ কৰা এক অধ্যয়নত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, দিল্লীৰ প্ৰদূষণত ফটকাই ৭১% অৰিহণা যোগাইছে ৷ ইয়াৰ পাছতে গৌণ জৈৱিক এৰ'ছল ১৭.৫%, যান-বাহনৰ ধোঁৱা ১১.৭%, গৌণ অজৈৱিক এৰ'ছল ১১.৭%, খৰি জ্বলোৱা কাৰ্য মুঠ ১৪%, আৱৰ্জনা জ্বলোৱা ৭.৭% আৰু খনিজ ধূলি আৰু ছাই ১.৫% আছে ।
এই প্ৰতিবেদনে প্ৰমাণ কৰে যে বিগত ১১ বছৰত আমাৰ চৰকাৰে ১৬,০০০ কোটিতকৈও অধিক টকা খৰচ কৰা বিভিন্ন আঁচনি আৰু কাৰ্যসূচীসমূহ আশানুৰূপ ফলাফল দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে । উদ্যোগসমূহে এতিয়াও প্ৰদূষণ বিয়পাই আছে, যান-বাহনসমূহে এতিয়াও বিষাক্ত ধোঁৱা এৰি আছে ৷ আমাৰ নদীবোৰত ফেন উঠিছে আৰু পথাৰত জুই জ্বলিয়েই আছে ।
শেহতীয়া এক প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে ভাৰতত ২০ লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ ২০২৩ চনত ইয়াৰ বাবে ভাৰতৰ জিডিপিৰ (GDP) ৯.৫% লোকচান হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতি বছৰে লাখ লাখ লোক বিভিন্ন শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ৷
আনহাতে, দৰিদ্ৰ ভাৰতীয়সকলক তেওঁলোকৰ বিশুদ্ধ বায়ুৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি প্ৰদূষণৰ ওচৰত নতশিৰ হ’বলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে । ৰাজনৈতিক দলসমূহে ইটোৱে সিটোক দোষাৰোপ কৰা বন্ধ নকৰে, আৰু ইয়াৰ মাজতে আমি সকলোৱে ভুগি আছো ।
প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ উপায় কি ?
প্ৰথম পদক্ষেপটো চৰকাৰৰ ভিতৰতে এক দুৰ্নীতি বিৰোধী অভিযানেৰে আৰম্ভ হ’ব লাগে ৷ কাৰণ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় উভয় চৰকাৰৰে কাগজে-পত্ৰই অতি উৎকৃষ্ট পৰিকল্পনা আৰু আঁচনিৰ কথা উল্লেখ আছে ৷ কিন্তু আঁচনি ৰূপায়ণৰ দ্বাৰা প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সেইবোৰ ব্যৰ্থ হয় ।
সেয়ে ১৬,০০০ কোটি টকা এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ৷ এক যৌথ প্ৰচেষ্টাত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ কমিছন আৰু মহাগাণনিকে এই ধনৰ সঠিক ব্যৱহাৰ হৈছে নে নাই সেয়া পৰীক্ষা কৰা উচিত । এই বিষয়ত এখন শ্বেতপত্ৰৰ প্ৰয়োজন আৰু তাৰ পাছত এই বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ এখন যৌথ সংসদীয় সমিতি গঠন কৰা উচিত ।
পৰৱৰ্তী পদক্ষেপটো হ’ল দুৰ্নীতিত লিপ্ত আৰু পৰিৱেশ ধ্বংসৰ বাবে দোষীসকলক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে । শেহতীয়াকৈ পৰিৱেশ মন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ সচিব পৰ্যায়ৰ আমোলাসকলক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দায়বদ্ধ হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিছে । ইয়াৰ লগতে প্ৰদূষণকাৰী উদ্যোগসমূহত অভিযান চলোৱা, যান-বাহনৰ কঠোৰ পৰীক্ষণ বলৱৎ কৰা আৰু কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰা বিষয়াসকলক জবাবদিহি কৰাৰ কথাও কোৱা হৈছে ।
প্ৰদূষণক লৈ ইমান পলমকৈ নিৰ্দেশনা কিয় ? আমাৰ সন্মুখত শীতকাল আছে । এতিয়া চৰকাৰসমূহে যদি অহা বছৰ এই পৰিস্থিতি সলনি কৰিব বিচাৰে তেন্তে আমি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব ৷ আমাৰ প্ৰদূষণ নিয়মাৱলী কঠোৰভাৱে বলৱৎ কৰাৰ লগতে প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিবলৈ ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডসমূহক পৰ্যাপ্ত ক্ষমতাৰে শক্তিশালী কৰিব লাগিব।
ভাৰতৰ উদ্যোগসমূহে যদি প্ৰক্ৰিয়াটো বা বিষয়াসকলক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নকৰাকৈ চৰকাৰী নিয়ম মানি চলে, তেন্তে আমাৰ আধা সমস্যা সমাধান হ’ব । কিন্তু আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে আমি পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ ফালে চকু দিব লাগিব ৷ য’ত কৃষকসকল ধাননি পথাৰৰ নৰা জ্বলাবলৈ বাধ্য হয় । নৰা জ্বলোৱা বন্ধ কৰিবলৈ কৃষকসকলৰ হাতত সময়, নৰা ব্যৱস্থাপনাৰ যন্ত্ৰপাতি আৰু আৰ্থিক উদগনিৰ অভাৱ ।
আনুষংগিক উদ্যোগসমূহৰ বাবে কেঁচামাল হিচাপে নৰা ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ আৰু প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো কৃষকসকলে নৰাৰ কোনো মূল্য বা দাম নাপায় ৷ যাৰ ফলত তেওঁলোকে ইয়াক জ্বলাবলৈ বাধ্য হয় । গতিকে আমি কৃষকসকলৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগিব ৷
চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় খাদ্য নিগমে (FCI) ইয়াৰ শস্য ক্ৰয় আৰু ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য (MSP) নীতি সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাৰ পৰা চাউল বা ধান ক্ৰয় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এই অঞ্চলসমূহৰ কৃষি-জলবায়ুৰ বাবে অধিক উপযোগী আন শস্যক প্ৰাধান্য দিব লাগে ।
এই দুয়োখন ৰাজ্যই পানীৰ তীব্ৰ সংকট, প্ৰব্ৰজন আৰু শ্ৰমিকৰ অভাৱত ভুগিছে । এই সকলোবোৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ আৰু লগতে নৰা জ্বলোৱা সমস্যাটো আঁতৰাবলৈ চৰকাৰে তৈলবীজ, মাহজাতীয় শস্য, অন্যান্য শস্য বা কৃষি-বনানীকৰণৰ প্ৰসাৰ ঘটাব লাগে । এতিয়া কৃষকসকলে মাহজাতীয় শস্যৰ খেতিলৈ ঘূৰি যাবলৈ দ্বিধাবোধ কৰিব পাৰে কাৰণ প্ৰতি একৰত উৎপাদন হ্ৰাস পাব ৷
চৰকাৰে আয়ৰ লোকচান পূৰণ কৰিবলৈ আৰ্থিক বোনাচৰ সৈতে তৈলবীজ আৰু মাহজাতীয় শস্যৰ নিশ্চিত ক্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । এনে কৰিলে কৃষকসকলো ক্ষতিগ্ৰস্ত নহ’ব আৰু ধানৰ নৰা জ্বলোৱা সমস্যাটোও নাইকিয়া হ’ব । চৰকাৰে লাহে লাহে পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰা বন্ধ কৰিব লাগে ৷ তাৰ পৰিৱৰ্তে ধান ক্ৰয়ৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, বিহাৰ, অসম আদি ভাৰতৰ ধানৰ ভঁৰালস্বৰূপ ৰাজ্যসমূহলৈ যাব লাগে ।
পঞ্জাব-হাৰিয়ানাত জৈৱ-আঞ্চলিক কৃষি ক্লাষ্টাৰ (bio-regional agricultural clusters) গঠন কৰিব লাগে, যাৰ জৰিয়তে কৃষকসকলক পৰিৱেশ অনুকূল কৃষি আৰু কৃষি-বনানীকৰণৰ (agro-forestry) দিশলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব পৰা যাব । আনকি প্ৰধান ঘাইপথসমূহৰ কাষে কাষে, বিশেষকৈ দিল্লী-এনচিআৰ (Delhi-NCR) অঞ্চলৰ আশে-পাশে চৰকাৰে বাঁহ আৰু অন্যান্য দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা গছ ৰোপণ কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷
আমাৰ চৰকাৰে কাৰ্বন ক্ৰেডিট বজাৰ (carbon credit market) ব্যৱহাৰ কৰি কৃষি-বনানীকৰণ ক্লাষ্টাৰসমূহৰ বাবে অধিক পুঁজি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে ৷ লগতে কৃষকসকলৰ আয়তো অৰিহণা যোগাব পাৰে । অধিক বৃক্ষৰোপণৰ বাবে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ (NHAI) আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰণালয়ে একেলগে কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে।
অবৈধ বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যত সক্ৰিয় হৈ থকা কাঠৰ মাফিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অভিযান চলোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে । পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা চৰকাৰে জলাশয় উন্নয়নৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগে ৷ যিয়ে কাৰ্বন শোষক (carbon sinks) হিচাপে কাম কৰে আৰু গোটেই বছৰজুৰি প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
আমি যদি নৰা জ্বলোৱা সমস্যাটোৰ পৰা মুক্তি পাব বিচাৰো, তেন্তে এটা জাতি হিচাপে আমি একেলগে বৰ্তমানৰ ধান খেতিৰ নীতিৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগিব আৰু পৰম্পৰাগত থলুৱা বীজ তথা পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ দিশে নিজকে পুনৰ অভিমুখী কৰিব লাগিব । চহৰৰ দিশৰ পৰা, আমি দিল্লীত গাড়ীৰ সংখ্যা সীমিত কৰিব লাগিব আৰু লগতে বায়ুৰ গুণাগুণ সূচকাংকৰ (AQI) জৰুৰীকালীন লকডাউনৰ বাবে নীতি-নিয়ম থাকিব লাগিব।
(অস্বীকাৰ: এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকসকলৰ নিজা। ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে ৷)
লগতে পঢ়ক :
নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন শ্বাহৰ ভাৰত ভ্ৰমণ : আঞ্চলিক অনিশ্চয়তাৰ মাজতে নতুন কৌশলগত সম্পৰ্কৰ সম্ভাৱনা
যেতিয়া সফলতা এক দায়বদ্ধতা হৈ পৰে: কাৰ্যালয়ত নৈতিকতা কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?