ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় নিৰাপত্তাৰ কৌশলগত পৰিৱৰ্তন চিহ্নিত কৰিছে ভাৰত-জাপান প্ৰতিৰক্ষা সহ-উন্নয়ন প্ৰকল্পই
ভাৰত-জাপানৰ প্ৰতিৰক্ষা সহ-উন্নয়নে নিৰাপত্তা স্বাৰ্থ, জাপানৰ বিকশিত প্ৰতিৰক্ষা ভংগীমা আৰু নিয়মভিত্তিক ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় ব্যৱস্থা ৰক্ষাৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰতিফলিত কৰে ।
Published : July 3, 2026 at 7:29 AM IST
অৰুণিম ভূঞা
ভাৰত আৰু জাপানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা সহ-বিকাশ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্তই নতুন সামৰিক প্ৰযুক্তি কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিতকৈ বহু বেছি গুৰুত্ব বহন কৰিছে । ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত কৌশলগত প্ৰতিযোগিতা তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সময়ত আৰু চীনৰ সামৰিক আত্মবিশ্বাসক লৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি পোৱা এই চুক্তিখনে এছিয়াৰ দুখন আগশাৰীৰ গণতন্ত্ৰৰ মাজত গভীৰ কৌশলগত চুক্তিৰ উত্থানৰ সংকেত দিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক দ্বিপাক্ষিক সন্মিলনৰ পিছত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচিৰ সৈতে সংবাদ মাধ্যমক যৌথভাৱে সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়, ‘‘আজি আমি প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত প্ৰথমটো সহ-উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ । নৌসেনাৰ ৰেডিঅ' এন্টেনাৰ বাবে এই প্ৰকল্পই আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা প্ৰযুক্তি অংশীদাৰিত্বৰ এক নতুন অধ্যায় মুকলি কৰিব । আমি এতিয়া যৌথভাৱে প্ৰতিৰক্ষা প্ৰযুক্তি বিকশিত কৰিম যিয়ে আঞ্চলিক শান্তি, সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা আৰু নিয়মভিত্তিক শৃংখলাক শক্তিশালী কৰিব ।’’
টাকাইচিয়ে কয় যে জাপান আৰু ভাৰতে একেলগে শক্তিশালী আৰু অধিক সমৃদ্ধিশালী হ’বলৈ নিজ নিজ শক্তিৰ লাভ উঠাব লাগিব । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ত অশান্তিৰ মাজতে এনে আন্তঃপৰিপূৰক সহযোগিতামূলক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে বুলি টাকাইচিয়ে কয় । তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰত আৰু জাপানে বৰ্তমানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিস্থিতিৰ অধীনত প্ৰতিষ্ঠা হ’বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ প্ৰফাইলৰ ওপৰত দৃষ্টিভংগী প্ৰকাশ কৰে ।
টাকাইচিয়ে লগতে কয়, ‘‘শেহতীয়াকৈ মই আপডেট কৰা এফ অ’ আই পি (জাপানৰ স্বতন্ত্ৰ আৰু মুক্ত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় নীতি) ঘোষণা কৰিছো, যিয়ে এফ অ’ আই পি বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু স্থিতিস্থাপকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সাগৰক আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা আৰু বিকাশৰ সমৰ্থনকাৰী এক ভাগ-বাটোৱাৰাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্থান দিছে আৰু ভাৰত মহাসাগৰৰ সিপাৰৰ দেশসমূহে নিজৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু সাগৰক নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে ৰক্ষা কৰিবলৈ মহাসাগৰ, মহাসাগৰীয় পদক্ষেপক প্ৰচাৰ কৰি আছে, যিটো এফ অ’ আই পিৰ সৈতে নিখুঁতভাৱে মিল আছে ।’’
দ্বিপাক্ষিক সন্মিলনৰ পিছত বিশেষ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভাষণ দি বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে কয় যে প্ৰতিৰক্ষা ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত যিমান দূৰলৈকে পাৰি জাপানৰ ভংগীমাৰ বিৱৰ্তনক ভাৰতে আদৰণি জনাইছে । "এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা যথেষ্ট ইতিবাচক বিৱৰ্তন হৈছে । আজি প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্কীয় বিষয়তো দুয়োজন নেতাৰ মাজত আলোচনা হৈছে । আমি একাধিক ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰিম বুলি একমত হৈছে নেতা দুগৰাকী ।" মিশ্ৰীয়ে কয় ৷
বৈদেশিক সচিবগৰাকীয়ে কয় যে মোদীয়ে পৰামৰ্শ দিছে যে এই সহযোগিতাই ডিজাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উৎপাদনলৈকে সমগ্ৰ বৰ্ণালীক সামৰি ল’ব পাৰে । তেওঁ কয়, ‘‘যিমান দূৰলৈকে নিৰ্দিষ্ট মঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি লক্ষ্য কৰিলে দেখিব যে দুয়োখন দেশৰ মাজত বৰ্তমান চলি থকা বৃহৎ প্ৰকল্পটোৰ অগ্ৰগতি চিহ্নিত কৰিছে নেতাসকলে, যিটো হৈছে ইউনিকৰ্ণ প্ৰকল্প ।’’
দ্বিপাক্ষিক সন্মিলনৰ পিছত জাৰি কৰা এক যৌথ বিবৃতি অনুসৰি মোদীয়ে প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলি আৰু প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰৰ তিনিটা নীতিৰ ওপৰত জাপানৰ পৰ্যালোচনাক আদৰণি জনায় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা দুয়োখন দেশৰ মাজত প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক গভীৰ হ’ব বুলি আশা কৰে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, “ইউনিফাইড কমপ্লেক্স ৰেডিঅ’ এণ্টেনা (ইউনিকৰ্ণ) প্ৰকল্পৰ সন্দৰ্ভত বাকী থকা কাৰিকৰী সবিশেষৰ ওপৰত নীতিগতভাৱে চুক্তি হোৱাত দুয়োগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁলোকে প্ৰকল্পটোৰ আগতীয়া সমাপ্তিৰ আশা প্ৰকাশ কৰে আৰু প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলি আৰু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য প্ৰকল্পসমূহ বাস্তৱায়িত কৰাৰ উপায় অন্বেষণ কৰাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰে ।’’
নৌসেনাৰ আধুনিক জাহাজত সুৰক্ষিত আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য যোগাযোগৰ ক্ৰমবৰ্ধমান চাহিদা পূৰণৰ বাবে ইউনিকৰ্ণ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । সামুদ্ৰিক কাৰ্যকলাপ অধিক জটিল হৈ পৰাৰ লগে লগে জাহাজ, বিমান আৰু স্থল বাহিনীৰ মাজত উন্নত সমন্বয়ৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে ইউনিকৰ্ণক ইলেক্ট্ৰনিক যুদ্ধৰ সময়কে ধৰি বিভিন্ন পৰিস্থিতিত নিৰৱচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছিল ।
বৰ্তমান জাপানীজ মেৰিটাইম চেল্ফ-ডিফেন্স ফৰ্চ (জেএমএছডিএফ)ৰ মোগামি শ্ৰেণীৰ ফ্ৰিগেটত এই ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও এইবোৰক জাপানৰ নেক্সট জেনেৰেচন অফশ্ব’ৰ পেট্ৰ’ল ভেচেল কাৰ্যসূচীত একত্ৰিত কৰাৰ বাবে বিবেচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
দশক দশক ধৰি যুদ্ধৰ পিছৰ জাপানৰ শান্তিবাদী নিষেধাজ্ঞা আৰু প্ৰতিৰক্ষা ৰপ্তানিৰ ওপৰত সাংবিধানিক বাধাৰ বাবে ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্ক সীমিত হৈ আছিল । ইউনিকৰ্ণ প্ৰকল্পই সেই সমীকৰণটো সলনি কৰে । ই গতানুগতিক অস্ত্ৰ ক্ৰয়ৰ দৰে নহয় ৷ ইয়াত সহ-বিকাশৰ লগত যৌথ গৱেষণা আৰু উন্নয়ন, বৌদ্ধিক সম্পত্তি আৰু স্পৰ্শকাতৰ প্ৰযুক্তিৰ ভাগ-বাটোৱাৰা, সহযোগিতামূলক উৎপাদন, দীৰ্ঘম্যাদী ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু উন্নীতকৰণ আৰু ভৱিষ্যতে তৃতীয় দেশলৈ ৰপ্তানিৰ সম্ভাৱনা জড়িত হৈ থাকে ।
ইয়াৰ ফলত ভাৰত-জাপানৰ প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাক ইতিমধ্যে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ দৰে অংশীদাৰৰ সৈতে আৰু ক্ৰমান্বয়ে ফ্ৰান্স আৰু আমেৰিকাৰ সৈতে উপভোগ কৰা স্তৰলৈ উন্নীত কৰে । ‘মেক ইন ইণ্ডিয়া’ আৰু ‘আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত’ পদক্ষেপৰ অধীনত ভাৰতে সহ-উন্নয়ন আৰু সহ-উৎপাদনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ সৈতেও এই প্ৰকল্পটোৰ নিখুঁতভাৱে মিল আছে । ইউনিকৰ্ণ মাষ্টটো প্ৰথমে ভাৰতীয় উদ্যোগ আৰু জাপানৰ অংশীদাৰসকলে যৌথভাৱে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ জাহাজত একত্ৰীকৰণৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল ।
ভাৰত-জাপান প্ৰতিৰক্ষা প্ৰযুক্তি সহযোগিতাৰ আঁৰৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূ-ৰাজনৈতিক চালক হৈছে চীনৰ এক প্ৰধান সামৰিক শক্তি হিচাপে উত্থান । ভাৰত আৰু জাপান দুয়োখন দেশেই বেইজিঙৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । বিতৰ্কিত হিমালয় সীমান্তত আৰু ভাৰত মহাসাগৰ অঞ্চলত চীনৰ সামৰিক হেঁচাৰ মুখামুখি হৈছে ভাৰত । পূব চীন সাগৰৰ চেনকাকু দ্বীপপুঞ্জৰ আশে-পাশে চীনৰ নৌ আৰু বিমান কাৰ্যকলাপৰ সন্মুখীন হৈছে জাপান আৰু টাইৱানৰ আশে-পাশে ক্ৰমবৰ্ধমান হেঁচা আছেই । চীনৰ দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত হোৱা নৌসেনাৰ ক্ষমতা আৰু প্ৰৱেশ বিৰোধী/এলেকা অস্বীকাৰ ব্যৱস্থাক লৈ দুয়োখন দেশ চিন্তিত ।
ফলত নতুন দিল্লী আৰু টকিঅ’ই ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত শক্তিৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ইখন দেশে সিখনক স্বাভাৱিক কৌশলগত অংশীদাৰ হিচাপে ক্ৰমান্বয়ে গণ্য কৰিছে । প্ৰতিৰক্ষা প্ৰযুক্তিৰ সহযোগিতাই সেয়েহে এটা বৃহত্তৰ কৌশলগত উদ্দেশ্য সাধন কৰে: বাহ্যিক যোগানকাৰীৰ ওপৰত অত্যধিক নিৰ্ভৰ নকৰি সমমনা গণতন্ত্ৰৰ মাজত থলুৱা আৰু স্থিতিস্থাপক সামৰিক সামৰ্থ সৃষ্টি কৰা ।
প্ৰথম প্ৰকল্পটো নিজেই সামুদ্ৰিক প্ৰকৃতিৰ, যিটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । ইউনিকৰ্ণ এন্টেনা ব্যৱস্থাই যোগাযোগ সংহতি উন্নত কৰে আৰু যুদ্ধ জাহাজৰ ৰাডাৰৰ স্বাক্ষৰ হ্ৰাস কৰে, যাৰ ফলত ছুৰীকাঘাতৰ বৈশিষ্ট্য আৰু জীয়াই থকাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । দক্ষিণ চীন সাগৰ, পূব চীন সাগৰ, পশ্চিম প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চল, ভাৰত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ দৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক সামুদ্ৰিক পৰিৱেশত এনে প্ৰযুক্তি বিশেষভাৱে মূল্যৱান ।
জাহাজ চলাচলৰ স্বাধীনতা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ প্ৰতি সন্মান আৰু বিবাদৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা মুক্ত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দৃষ্টিভংগীৰ শক্তিশালী সমৰ্থকসকলৰ ভিতৰত ভাৰত আৰু জাপান অন্যতম । নৌসেনাৰ প্ৰযুক্তিসমূহ যৌথভাৱে বিকশিত কৰি দুয়োখন দেশেই জোৰ-জবৰদস্তিৰ আচৰণক বাধা দিব পৰা আৰু সাগৰীয় পথৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষা কৰিব পৰা এক শক্তিশালী আঞ্চলিক সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা স্থাপত্য সৃষ্টিত অৰিহণা যোগাইছে ।
মিশ্ৰীৰ মতে, দ্বিপাক্ষিক সন্মিলনৰ সময়ত স্থল, বায়ু, নৌসেনা ব্যৱস্থা, মানৱবিহীন বাহন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে সহযোগিতাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল । দুয়োখন দেশৰ বাহিনীয়ে চলাই থকা অনুশীলনৰ গতি বৃদ্ধিৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
‘‘আমি অৱশ্যেই দীৰ্ঘদিন ধৰি নৌসেনাৰ অনুশীলন চলাই আহিছোঁ, কিন্তু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্থল অনুশীলন আৰু সেনা অনুশীলন আৰু বায়ুসেনাৰ অনুশীলনো চলি আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী টাকাইচিয়ে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠানিক সহযোগিতাক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰে ।’’ মিশ্ৰীয়ে কয় ।
শ্বিলংস্থিত এছিয়ান কনফ্লুয়েন্স থিংক টেংকৰ ফেলো কে যোমেৰ মতে, দুয়োখন দেশে নিজৰ প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ ইচ্ছা আৰু সাহস লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা আৰু দেখুওৱাটো কৌশলগত খণ্ডটোৰ ওপৰত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা আস্থাৰ প্ৰতিফলন ।
ইটিভি ভাৰতক যোমে কয়, ‘‘ই চীন আৰু আমেৰিকা উভয়ৰে প্ৰেক্ষাপটত অঞ্চলটোৰ উদীয়মান ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও কিছু কথা কয় । ভাৰত আৰু জাপান উভয়ৰে বাবে আমেৰিকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰযোগ্যতাৰ অভাৱৰ অনুভূতিও ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ।’’
তেওঁ শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ চীন ভ্ৰমণৰ কথা উল্লেখ কৰে, তাৰ পিছত তেওঁ জি-২ ব্লকৰ বিষয়ে কয় । যোমে কয়, ‘‘তেতিয়া আনটো অৱশ্যেই ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ পৰিৱৰ্তিত শক্তি সমীকৰণ । ভাৰত আৰু জাপান দুয়োখন দেশৰ মতে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ সামুদ্ৰিক ক্ষেত্ৰত দুয়োখন দেশে সহযোগিতা আৰু স্থিতিশীল শক্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যদি আপুনি জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিনজো আবেৰ সময়ৰ পিছৰ ট্ৰেজেক্টৰীটো চায় তেন্তে আপুনি দেখিব পাৰিব যে দুয়োখন দেশৰ মাজত গভীৰ, অধিক অৰ্থপূৰ্ণ প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা গঢ়ি তোলাৰ এই ইচ্ছাই আজি কিছু টান দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।’’
সামগ্ৰিকভাৱে ক’বলৈ গ’লে ভাৰত-জাপানৰ নৌসেনাৰ এণ্টেনা প্ৰকল্পটো একক প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিতকৈ বহু বেছি । ই জাপানৰ বাবে ভাৰতৰ বিশ্বাসযোগ্য প্ৰতিৰক্ষা প্ৰযুক্তি অংশীদাৰ হিচাপে উত্থান, অনিচ্ছুক অস্ত্ৰ ৰপ্তানিকাৰকৰ পৰা সক্ৰিয় প্ৰতিৰক্ষা-ঔদ্যোগিক খেলুৱৈলৈ জাপানৰ ৰূপান্তৰ, পৰিৱৰ্তিত এছিয়াৰ শক্তিৰ ভাৰসাম্যৰ প্ৰতি এক সঁহাৰি আৰু ভাৰত-জাপানৰ প্ৰতিৰক্ষা উদ্ভাৱনৰ বহল অংশীদাৰিত্বৰ আৰম্ভণিকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
কৌশলগতভাৱে এই চুক্তিখনে ভাৰত-জাপানৰ সম্পৰ্কৰ অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ পৰা ব্যাপক নিৰাপত্তা সহযোগিতালৈ বিৱৰ্তনক প্ৰতিফলিত কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ই প্ৰদৰ্শন কৰে যে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দেশসমূহে কেনেকৈ মহাশক্তিৰ প্ৰতিযোগিতা তীব্ৰতৰ হোৱাৰ যুগত আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা আৰু নিয়মভিত্তিক ব্যৱস্থা ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰযুক্তিগত সামৰ্থ্যসমূহ ক্ৰমান্বয়ে একত্ৰিত কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: ভৱিষ্যৎ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ: ভাৰত-জাপান বায়’গেছ প্ৰকল্প ঘোষণা