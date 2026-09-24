ভাৰত–চীন কূটনীতি: অমীমাংসিত সীমাবিবাদ আৰু ৱাশ্বিংটনৰ ছাঁ
ভাৰত আৰু চীন একত্ৰিত হোৱাৰ আঁৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি হৈছে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ নীতি ।
By Vivek Mishra
Published : September 24, 2026 at 3:12 PM IST
নতুন দিল্লী : ১২ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা যেতিয়া চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ বিমানখনে ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ বাবে বেইজিঙৰ পৰা নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছিল, তেতিয়া সেই মুহূৰ্তটো তিতা-মিঠা আৰু 'ৰিয়েলপলিটিক' বা ব্যৱহাৰিক ৰাজনীতিৰে পৰিপূৰ্ণ যেন অনুভৱ কৰা হৈছিল ।
এফালে ভাৰত আৰু চীনৰ ইখন দেশে সিখন দেশৰ পৰা আশাৰ মেটমৰা বোজা আছিল, আনফালে সীমান্তৰ সৈতে জড়িত থকা বৃহত্তৰ জটিলতা আৰু পূৰ্বৰ পৰিস্থিতিয়ে কিবা এটা নতুন আশাৰ সপোন নেদেখাৰ বাবে সতৰ্ক কৰি দিছিল ।
বিগত সময়ত ভাৰত চীনৰ দ্বিচাৰিতাৰ বলি হৈছিল । ২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত শ্বি জিনপিঙৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ দিনটোতেই কমেও ২০০ চীনৰ পিএলএ সেনাই পূব লাডাখৰ চুমাৰ ছেক্টৰ অতিক্ৰম কৰিছিল ।
গালৱান সংকটৰ পিছৰ পৰা চীনে সীমান্তৰ নিজৰ ফালে যিবোৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিছে, সেয়া নিজেই এক যুদ্ধৰ কাৰক হ’ব পাৰে ।
গালৱানৰ ঘটনাৰ ছবছৰ পাছত ভাৰত–চীনৰ সম্পৰ্কত যি স্থবিৰতা আহিছিল সেয়া অন্ত পৰিছে যদিও সীমান্তৰ পৰিস্থিতি কিন্তু এতিয়াও একেই আছে ৷ তথাপিও এইটো এক আনন্দৰ খবৰ যে ভাৰত আৰু চীনে সীমান্তৰ আলোচনাক গতি প্ৰদানৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
ট্ৰাম্প : এক নতুন ভূমিকম্প
২০২০ চনৰ জুন মাহত গালৱান সংঘৰ্ষৰ পিছৰে পৰা বিগত ছবছৰ ধৰি ভাৰত-চীনৰ সম্পৰ্ক নিৰন্তৰ এক সংঘাতৰ ছায়াত আছে ।
ভাৰত আৰু চীনে আংশিকভাৱে হ’লেও পুৰণি তিক্ততা পাহৰিবলৈ আগবঢ়াৰ আঁৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণটো হ’ল সমগ্ৰ বিশ্বতে অৰ্থনৈতিক শুল্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৈদেশিক নীতিৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন ।
এইটো স্পষ্ট যে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে বিশ্বৰ দ্বিতীয় আৰু পঞ্চম বৃহত্তম অৰ্থনীতিৰ মাজত সহযোগিতা ত্বৰান্বিত কৰিছে । অৱশ্যে সম্পৰ্ক স্বাভাৱিক কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া যদিও ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত, ট্ৰাম্পৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ পূৰ্বেই আৰম্ভ হৈছিল ।
নতুন দিল্লীত ব্ৰিকছৰ বৈঠকৰ সময়ত মোদী-শ্বিৰ বৈঠকৰ ৰূপৰেখা বিস্কেকত নহয়, আচলতে টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত এছচিঅ’ শীৰ্ষ সন্মিলনতহে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল ।
২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত কাজানৰ পিছত মোদী আৰু জিনপিঙে ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত এছচিঅ’ শীৰ্ষ সন্মিলনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ আয়োজন কৰে । তেওঁলোকে বিশেষ প্ৰতিনিধি ব্যৱস্থাৰ কামক সমৰ্থন কৰে আৰু আমন্ত্ৰণৰ আদান-প্ৰদান কৰে যিয়ে জিনপিঙক ভাৰতলৈ আনে ।
শুল্ক আঘাত, আমেৰিকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অনিশ্চয়তা আৰু আমেৰিকাৰ ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় কমাণ্ডক পুনৰ আমেৰিকা প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় কমাণ্ডলৈ ঘূৰাই নিয়া এই সকলোবোৰে ৱাশ্বিংটনৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত হোৱাৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে ।
ৱাশ্বিংটনত হ’বলগীয়া আমেৰিকা-চীন বৈঠকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ট্ৰাম্প আৰু জিনপিঙে ভাৰতৰ বাবে যি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে সেয়া হ’ল নতুন দিল্লীৰ এই দুই দেশৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ সীমা ।
২৪ ছেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে জিনপিঙে হোৱাইট হাউছত উপস্থিত হৈছে, য’ত আগশাৰীৰ এআই মডেল, চিপ নিয়ন্ত্ৰণ, বৌদ্ধিক সম্পত্তি আৰু নতুন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ ব’ৰ্ডে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব ।
ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত ট্ৰাম্প-জিনপিং শীৰ্ষ সন্মিলনে যদি বেইজিঙত ট্ৰাম্পৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ সময়ত “গঠনমূলক কৌশলগত স্থিতিশীলতা”ৰ ওপৰত তৈয়াৰ হোৱা মে' মাহৰ সহমতক কোনো গাঁথনিগত কিবা এটালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে, তেন্তে ইয়াৰ প্ৰভাৱ বাণিজ্য, যোগান শৃংখল আৰু আঞ্চলিক নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিব, আৰু এই প্ৰভাৱ কেৱল ভাৰতৰ বাবেই নহ'ব ।
তিনিটা ছেক্টৰত তিনিটা সমস্যা
কিন্তু ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কত উন্নতি আৰু আমেৰিকাৰ অনিশ্চিত ব্যৱহাৰৰ বাবে সম্পৰ্কই লাভ কৰা নতুন গতি সত্ত্বেও ভাৰত আৰু চীনে এই নতুন গতিবেগ ব্যৱহাৰ কৰি সীমাবিবাদ বিষয়ত আগবাঢ়ি যাব পাৰিবনে ? এতিয়ালৈকে তিনিটা ছেক্টৰে তিনিটা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
৩,৪৮৮ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণৰেখা (এল এ চি) তিনিটা ছেক্টৰৰ মাজেৰে গৈছে আৰু এতিয়া প্ৰতিটো ছেক্টৰৰ অৱস্থা পৃথক পৃথক দিশেৰে গতি কৰি আছে, যদিও ২০০৫ চনৰ ভাৰত-চীন চুক্তিত “সীমাবিবাদ সমাধানৰ বাবে এক পেকেজ বুজাবুজি কৰাৰ” প্ৰতিশ্ৰুতি দিপ্ৰদান কৰা হৈছিল ।
পশ্চিম ছেক্টৰত ডেপছাং আৰু ডেমচকত ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত টহল দিয়াৰ ব্যৱস্থাই চাৰি বছৰ ধৰি স্থবিৰ হৈ থকা ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কৰ প্ৰতিবন্ধকতাৰ অন্ত পেলাইছে ।
হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ কিছু অংশ সামৰি লোৱা মধ্য ছেক্টৰটো তিনিওটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শান্ত আৰু হয়তো ইয়াত তাৎক্ষণিক সমাধান অনাটো সহজ হ'ব পাৰে ।
কোনো উদ্দেশ্য নোহোৱাকৈ চীনে মধ্য ছেক্টৰৰ সমাধান হোৱাটো প্ৰথমে নিবিচাৰে । এইটোৱো হৈছে সেইটো অঞ্চল, য'ত ২০০০ চনত ভাৰত আৰু চীনে মানচিত্ৰৰ আদান-প্ৰদান কৰিছিল ।
কিন্তু চীনৰ কাৰ্যকলাপৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে বৰ্তমান চীনৰ মূল গুৰুত্ব পূব ছেক্টৰত কেন্দ্ৰীভূত হৈ পৰিছে, যিটো হৈছে ছিকিম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সৈতে সংযুক্ত সীমান্ত ।
দ্ৰুত আৰু সঠিক ফলাফল
কিন্তু কূটনৈতিক স্তৰত অহা এই নৰম অৱস্থাৰ মাজতে সীমাবিবাদ সমাধানৰ বাবে এক নতুন গতি আৰু ৰাজনৈতিক উদ্যম দেখা গৈছে ।
বিশেষকৈ ২৫ আগষ্টত বেইজিঙত অনুষ্ঠিত বিশেষ প্ৰতিনিধিৰ (এছ আৰ) আলোচনাৰ ২৫ সংখ্যক ৰাউণ্ডত আশা কৰাতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আঠ দফীয়া ফলাফল পোৱা গৈছিল ।
ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল আৰু চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱাং য়িয়ে সীমা নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত “দ্ৰুত আৰু সঠিক ফলাফল” লাভ কৰিবলৈ, অতিৰিক্ত দুটা ক'ৰ্পছ-কমাণ্ডাৰ হটলাইন আৰু সীমান্তত কৰ্মীসকলৰ বৈঠকৰ বাবে দুটা নতুন পইণ্ট (এটা পূব আৰু এটা মধ্যম স্থানত) স্থাপন কৰিবলৈ আৰু চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সীমান্তৰ সিপাৰে নদীৰ সৈতে জড়িত ব্যৱস্থাৰ বাবে বৈঠক আহ্বান কৰিবলৈ সন্মত হয় ।
এই ধাৰণাৰ ইতিহাস উক্ত বাক্যাংশতকৈ বহু পুৰণি । ২০১৯ চনৰ আগষ্ট মাহত চীনে আনুষ্ঠানিকভাৱে ছিকিম ছেক্টৰক কেন্দ্ৰ কৰি দ্ৰুত আৰু সফল চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল আৰু ভাৰতে ইয়াক নাকচ কৰিছিল । নতুন দিল্লীৰ স্থিতি আছিল যে সীমা সমস্যাৰ ব্যাপক সমাধান হ’ব লাগিব । ইয়াৰ অন্তৰালত ন্যায্য যুক্তি এইটো আছিল যে যদি প্ৰথমে সহজ ছেক্টৰসমূহৰ ওপৰত চুক্তি কৰা হয়, তেন্তে কঠিন ছেক্টৰসমূহৰ ওপৰত আলোচনাৰ সময়ত ভাৰতৰ চৰ্ত আৰোপৰ ক্ষমতা কম হ’ব ।
২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত ২৪ সংখ্যক এছ আৰ ৰাউণ্ডত এই স্থিতি সলনি হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে, যেতিয়া দুয়োপক্ষই পূব আৰু মধ্য ছেক্টৰৰ বাবে নতুন সাধাৰণ পৰ্যায়ৰ ব্যৱস্থাৰ সমান্তৰালভাৱে “উপযুক্ত ছেক্টৰত” সফল সমাধান অন্বেষণ কৰিবলৈ ডব্লিউএমচিচিৰ অধীনত এটা বিশেষজ্ঞ গোট স্থাপন কৰিবলৈ সন্মত হৈছিল ।
সেই হিচাপে ২০২৬ চনৰ ফলাফলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিক প্ৰতিষ্ঠানিক কৰি তোলে।
এতিয়া নতুন চুক্তিখনে কিমান দূৰলৈকে কাম কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ’ব ৷ কিছুমানৰ মতে, চুক্তিখনৰ আঠ পইণ্টৰ 'পেকেজ চুক্তি'ৰ পৰা আঁতৰি ছেক্টৰভিত্তিক আলোচনালৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ সংকেত দিয়ে আৰু সেই কাৰণে এইটো বিগত দুটা দশকৰ ভিতৰত সীমা নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ।
আনহাতে, কিছুমানৰ মতে ভাৰতৰ বিবৃতিত “ৰাজনৈতিক সমাধান”ৰ কথা কোৱা হৈছে । ইফালে চীনৰ বিবৃতিত ২০০৫ চনৰ ৰাজনৈতিক পৰিমাপসমূহৰ অধীনত “নিৰপেক্ষ, যুক্তিসংগত আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে গ্ৰহণযোগ্য পেকেজ সমাধান”ৰ দিশত সীমা নিৰ্ধাৰণক আগুৱাই নিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে । তেওঁলোকে যুক্তি আগবঢ়ায় যে এতিয়া এই ক্ৰমবৰ্ধমান উন্নয়নক এক ব্যাপক সমাধানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাটো উচিত ।
গভীৰভাৱে চাবলৈ গ'লে দেখা যায় যে দুয়োটা পক্ষৰ মাজত সম্পূৰ্ণভাৱে সমাধান হোৱা নাই, সম্ভৱতঃ এয়া ইচ্ছাকৃতভাৱে ৰখাই থোৱা অস্পষ্টতা ।
ভাৰত-চীনৰ মাজত উত্তেজনা কম কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ এক বাস্তৱিক আৰু সতৰ্কতাপূৰ্ণ পদক্ষেপ । কিন্তু এতিয়া চাবলগীয়া কথাটো হ’ল, ইয়াৰ দ্বাৰা দুয়োখন দেশৰ মাজত উত্তেজনাৰ অবিৰত উৎস সীমাবিবাদ সমাধানৰ দিশত কোনো প্ৰগতি হ'বনে নহয় ।