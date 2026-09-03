ETV Bharat / opinion

ভাৰত-চীন সীমা আলোচনা: ‘দ্ৰুত আৰু সুনিৰ্দিষ্ট ফলাফল’ সঁচাকৈয়ে এক নতুন আৰম্ভণি নেকি ?

ভাৰত আৰু চীনে সীমা নিৰ্ধাৰণ আৰু সীমা ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত 'দ্ৰুত আৰু সুনিৰ্দিষ্ট ফলাফল’ লাভ কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িবলৈ সন্মত হৈছে ।

INDIA CHINA BORDER TALKS 2026
ভাৰতৰ বিশেষ প্ৰতিনিধি তথা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল আৰু চীনৰ বিশেষ প্ৰতিনিধি তথা কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা আয়োগৰ কাৰ্যালয়ৰ সঞ্চালক ৱাং য়ীৰ মাজত ভাৰত-চীন সীমা প্ৰশ্নৰ ওপৰত ২৫ সংখ্যক বৈঠক, বেইজিং, ২৫ আগষ্ট (IANS)
author img

By Brig Rakesh Bhatia

Published : September 3, 2026 at 4:08 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

২৫ আগষ্টত বেইজিঙত অনুষ্ঠিত ২৫ সংখ্যক বিশেষ প্ৰতিনিধিৰ আলোচনাত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল আৰু চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱাং য়ীয়ে আঠদফীয়া ফলাফলত সহমত প্ৰকাশ কৰে । ইয়াৰে অধিক উল্লেখযোগ্য উপাদানসমূহৰ ভিতৰত সীমা নিৰ্ধাৰণ আৰু সীমা ব্যৱস্থাপনাৰ “দ্ৰুত আৰু সুনিৰ্দিষ্ট ফলাফল”ৰ দিশত আলোচনা আগবঢ়াই নিয়াৰ সিদ্ধান্ত আছিল।

সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বিশেষজ্ঞ দল আৰু সীমা ব্যৱস্থাপনাৰ কাৰ্যগোষ্ঠীয়ে প্ৰথমে নিজৰ কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত সহমতত উপনীত হ’ব লাগিব ।

INDIA CHINA BORDER TALKS 2026
ভাৰত-চীন সীমা প্ৰশ্নৰ বিশেষ প্ৰতিনিধি অজিত ডোভালে ২৫ আগষ্টত চীনৰ বেইজিঙত ভাৰত-চীন সীমা প্ৰশ্ন সন্দৰ্ভত ২৫ সংখ্যক ৰাউণ্ডৰ বিশেষ প্ৰতিনিধিৰ আলোচনাৰ পূৰ্বে চীন গণৰাজ্যৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি হান ঝেঙক সাক্ষাৎ কৰে (IANS)

শব্দৰ ব্যৱহাৰ হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ । ই কোনো বিশেষ সীমাৰেখা বা কোনো নিৰ্দিষ্ট খণ্ডৰ ওপৰত সহমতৰ ইংগিত নিদিয়ে । এই পৰ্যায়ত ই হৈছে স্পষ্ট অগ্ৰগতিৰ দিশত আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি । অৱশ্যে ই দৃষ্টিভংগীৰ পৰিৱৰ্তনক দৰ্শায় । ভাৰত আৰু চীনে এক ব্যাপক নিষ্পত্তিৰ বাবে অপেক্ষা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এনে অঞ্চল বিচাৰিব পাৰে য’ত ৰাজনৈতিকভাৱে সীমিত সহমত সম্ভৱপৰ ।

এলএচি পৰিচালনাৰ পৰা সীমা সম্পৰ্কীয় বিষয় সমাধানলৈকে

কেইবা দশক ধৰি ভাৰত-চীন সীমান্তৰ কূটনীতিৰ মূল লক্ষ্য শান্তি বজাই ৰখাৰ ওপৰত আছে যদিও সীমাক লৈ কোনো সহমতত উপনীত হোৱা নাই । ২০২০ চনৰ সংকটে এই মডেলৰ সীমাবদ্ধতাসমূহ উদঙাই দিলে । গালৱান সংঘৰ্ষ আৰু পৰৱৰ্তী সামৰিক সজ্জাই প্ৰমাণ কৰিলে যে ৰাজনৈতিক আস্থাৰ অৱনতি ঘটিলে আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলা ব্যৱস্থাই নিজাকৈ সংঘাত ৰোধ কৰিব নোৱাৰে ।

INDIA CHINA BORDER TALKS 2026
ভাৰতৰ বিশেষ প্ৰতিনিধি তথা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল আৰু চীনৰ বিশেষ প্ৰতিনিধি তথা কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা আয়োগৰ কাৰ্যালয়ৰ সঞ্চালক ৱাং য়ীৰ মাজত ভাৰত-চীন সীমা প্ৰশ্নৰ ওপৰত ২৫ সংখ্যক বৈঠক, বেইজিং, ২৫ আগষ্ট (IANS)

ইয়াৰ পিছত সেনাৰ পশ্চাদাপসাৰণ আৰু লাহে লাহে কূটনৈতিক আলোচনা ক্ৰমান্বয়ে পুনৰুদ্ধাৰৰ ফলত এক বেলেগ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । শেহতীয়া বুজাবুজিত সীমান্তৰ আলোচনাৰ সৈতে সামৰিক কাণ্ড ৰোধৰ বাবে শক্তিশালী ব্যৱস্থাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিছে । পূব আৰু মধ্য খণ্ডৰ অতিৰিক্ত সামৰিক বৈঠকস্থলী আৰু হটলাইন চেনেলে এই দ্বিচাৰিতাক অধিক শক্তিশালী কৰে ।

বাৰ্তাটো স্পষ্ট । দুয়োখন দেশেই আন এক সংঘৰ্ষৰ আশংকা হ্ৰাস কৰিব বিচাৰে যদিও দুয়োখন দেশেই ধৰি লোৱা নাই যে কেৱল ৰাজনৈতিক আলোচনাই সেই বিপদ দূৰ কৰিব পাৰে ।

এতিয়া কিয় ?

এই সময়ৰ নিৰ্বাচনে এক ব্যাপক কৌশলগত তালমিলক প্ৰতিফলিত কৰে । চীনে আমেৰিকাৰ সৈতে স্থায়ী প্ৰতিযোগিতা আৰু ক্ৰমান্বয়ে জটিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈছে । ভাৰতে আমেৰিকা, ইউৰোপ, জাপান আদি দেশৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ লগতে কৌশলগত স্বতন্ত্ৰতা অব্যাহত ৰখাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে ।

হিমালয়ৰ সীমান্তত সামৰিক সংঘৰ্ষৰ দ্বাৰা দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কক স্থায়ীভাৱে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি থাকিবলৈ দিলে বেইজিং বা নতুন দিল্লী কোনোৱেই লাভৱান নহয় । ইয়াৰ ফলত স্থিতিশীলতাৰ বাবে এক প্ৰৰোচনাৰ সৃষ্টি হয় ।

বেইজিঙৰ সম্ভাৱ্য লক্ষ্য নিজৰ মৌলিক ভূখণ্ডীয় অৱস্থান ৰক্ষা কৰাৰ লগতে কৌশলগত স্থিতিশীলতা লাভ কৰাটো যেন লাগে । তেওঁলোকে সেনাৰ পশ্চাদাপসৰণ, সামৰিক আলোচনা আৰু কূটনৈতিক আলোচনাৰ জৰিয়তে যথেষ্ট কৌশলগত লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে ।

INDIA CHINA BORDER TALKS 2026
ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা উপদেষ্টা আৰু ভাৰত-চীন সীমা প্ৰশ্নৰ বিশেষ প্ৰতিনিধি অজিত ডোভালে ২৫ আগষ্ট মঙলবাৰে চীনৰ বেইজিঙত ভাৰত-চীন সীমা প্ৰশ্ন সন্দৰ্ভত ২৫ সংখ্যক ৰাউণ্ডৰ বিশেষ প্ৰতিনিধি আলোচনাৰ পূৰ্বে চীন গণৰাজ্যৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি হান ঝেঙক সাক্ষাৎ কৰে (IANS)

ভাৰতৰ হিচাপ বেলেগ । নতুন দিল্লীয়ে স্থিতিশীলতা বিচাৰে, কিন্তু ২০২০ চনৰ অভিজ্ঞতাই আলোচনাক কৌশলগত বিশ্বাসৰ সৈতে সমান কৰাৰ সম্ভাৱনা কম কৰি তুলিছে । সেয়েহে পৰিস্থিতিক স্বাভাৱিক কৰিবৰ বাবে তৃণমূল পৰ্যায়ত অধিক নিৰ্ভৰযোগ্য স্থিতি, পাৰস্পৰিক সহযোগ আৰু আন এক সংঘাতৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ বিশ্বাসযোগ্য সুৰক্ষা উপায়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।

সেই কাৰণে মূল অনিশ্চয়তা এইটো নহয় যে দুয়োপক্ষই স্থিতিশীলতা বিচাৰে নে নিবিচাৰে । বৰঞ্চ প্ৰশ্ন এইটো যে সেই স্থিতিশীলতাই দুয়ো পক্ষৰ ভিতৰত কোনো এক পক্ষৰ বাবে সীমিত ভূখণ্ডৰ আপোচ মানি ল’ব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত ৰাজনৈতিক সম্ভাৱনীয়তা সৃষ্টি কৰিব নেকি ?

দ্ৰুত ফলাফল ক’ত পাব পাৰে ?

সীমাৰ তিনিওটা ছেক্টৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক আৰু কৌশলগত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে । পশ্চিম ছেক্টৰত (পূব লাডাখৰ বিপৰীতে) ২০২০ চনৰ সংঘৰ্ষৰ প্ৰভাৱ আছে আৰু ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সামৰিক ঘাটি আছে । চীনৰ ব্যাপক ভূখণ্ডৰ দাবীৰ বাবে পূব ছেক্টৰ (অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিপৰীতে) ৰাজনৈতিকভাৱে সংবেদনশীল হৈয়ে আছে ।

INDIA CHINA BORDER TALKS 2026
ভাৰতৰ বিশেষ প্ৰতিনিধি তথা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল আৰু চীনৰ বিশেষ প্ৰতিনিধি তথা কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা আয়োগৰ কাৰ্যালয়ৰ সঞ্চালক ৱাং য়ীয়ে ভাৰত-চীন সীমা প্ৰশ্নৰ ওপৰত ২৫ সংখ্যক বৈঠক, বেইজিং, ২৫ আগষ্ট (IANS)

মধ্য ছেক্টৰ (হিমাচল আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ বিপৰীতে) তুলনামূলকভাৱে কম বিতৰ্কিত । ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ই বিবাদমুক্ত, বৰ্তমানৰ বুজাবুজিয়েও ইয়াক দ্ৰুত ফলাফলৰ স্থান হিচাপে চিনাক্ত কৰা নাই । কিন্তু যদিহে দুয়োখন চৰকাৰে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰে যে সীমা প্ৰক্ৰিয়াই তেওঁলোকৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ দাবীৰ তৎক্ষণাত সন্মুখীন নোহোৱাকৈয়ে স্পষ্ট ফলাফল দিব পাৰে, তেন্তে মধ্য ছেক্টৰে তুলনামূলকভাৱে পৰিচালনাযোগ্য পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰ আগবঢ়াব পাৰে । এইটো এক সম্ভাৱনা হৈয়েই আছে, ই এটা প্ৰতিষ্ঠিত ফলাফল নহয় ।

কিহৰ সম্ভাৱনা বেছি ?

আটাইতকৈ বেছি সম্ভাৱ্য ফলাফল হ’ল ক্ৰমান্বয়ে অগ্ৰগতি হ'ব, কোনো ব্যাপক নিষ্পত্তি নহয় । দুয়োপক্ষই 'টাৰ্মছ অব ৰেফাৰেন্স'ৰ (কৰ্ম পৰিসৰ) ওপৰত সহমতত উপনীত হ’ব পাৰে আৰু আলোচনাৰ বাবে এনে ক্ষেত্ৰ চিনাক্ত কৰিব পাৰে, যাৰ ওপৰত সহজতে আলোচনা হ'ব পাৰে, যাৰ দ্বাৰা কিছুমান বিশেষ ভূখণ্ডত সীমিত অগ্ৰগতিৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি হ’ব পাৰে । কিন্তু অমীমাংসিত ভূখণ্ডৰ দাবী আৰু আপোচৰ ৰাজনৈতিক মূল্যৰ বাবে কোনো ডাঙৰ নিষ্পত্তিৰ সম্ভাৱনা কম কৰি তোলে । আচল পৰীক্ষা এয়ে হ’ব যে আলোচনা সাধাৰণ উদ্দেশ্যৰ পৰা আগবাঢ়ি মুখ্য বিষয়ত আৰু অৱশেষত মানচিত্ৰ মিলোৱাত উপনীত হয় নে নহয় ।

উপসংহাৰ

আগষ্ট মাহৰ বুজাবুজিৰ পৰা সীমাবিবাদৰ ওপৰত সীমিত অগ্ৰগতিৰ বাবে এক বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু এতিয়াও অনিশ্চিত সম্ভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰে । কেইবাটাও ব্যাপক চুক্তিৰ তুলনাত ক্ৰমান্বয়ে বা কোনো বিশেষ খণ্ডত সমাধান ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি । কিন্তু ইয়াক এতিয়াই কোনো ডাঙৰ সফলতা বুলি কোৱাটো অতি খৰতকীয়া হ'ব ।

ইয়াৰ সফলতাৰ প্ৰকৃত জোখ এয়ে হ'ব যে নতুন পদ্ধতিৰে সীমান্তৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশত সহমত সৃষ্টি হ'ব নে নহয়, নে পুনৰ কেৱল আন এক পৰ্যায়ৰ আলোচনা চলি থাকিব । যদি সেইটো হয়, তেন্তে “দ্ৰুত আৰু সুনিৰ্দিষ্ট ফলাফল” বিবাদ সমাধানৰ দিশত এক প্ৰকৃত পদক্ষেপ হ’ব পাৰে; অন্যথা ই বহুলাংশে কেৱল কূটনৈতিক সংকেত হৈয়েই থাকিব ।

(ঘোষণা: এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ সম্পূৰ্ণ নিজস্ব । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে)

লগতে পঢ়ক :পিঅ'কেৰ স্থানীয় আকাংক্ষাক ভৰিৰে মোহাৰি পেলোৱাৰ বাবেই জম্মু-কাশ্মীৰৰ জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ উদ্গীৰণ: এক বিশ্লেষণ
লগতে পঢ়ক :নেপাল আৰু তিব্বতৰ বান : এই আকস্মিক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ?

TAGGED:

INDIA CHINA BOUNDARY DELIMITATION
ভাৰত চীন সীমা আলোচনা
ভাৰত চীন সীমা বিবাদ
অজিত ডোভালৰ চীন ভ্ৰমণ
INDIA CHINA BORDER TALKS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.