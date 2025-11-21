জোহান্সবাৰ্গত জি-২০ সন্মিলনত মোদীৰ যোগদান; ভাৰতৰ লক্ষ্য গ্ল’বেল ছাউথৰ অগ্ৰাধিকাৰ পূৰণ কৰা
জি-২০ত ভাৰতৰ ভূমিকাক আকাৰ দিবলৈ, আফ্ৰিকাৰে সম্পৰ্ক গভীৰ কৰিবলৈ আৰু গ্ল’বেল ছাউথ উন্নয়নৰ এজেণ্ডাক আগুৱাই নিবলৈ মোদীয়ে জোহান্সবাৰ্গলৈ ৰাওনা হৈছে ।
Published : November 21, 2025 at 5:17 PM IST
নতুন দিল্লী : ২২ নৱেম্বৰৰ পৰা ২৩ নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জি-২০ নেতাসকলৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগন্তুক দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণ এনে এটা সময়ত হৈছে, যিটো মুহূৰ্তত বৈশ্বিক সমীকৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাই আছে ।
ইণ্ডোনেছিয়া, ভাৰত আৰু ব্ৰাজিলৰ পিছত ক্ৰমাগত চতুৰ্থ বছৰৰ বাবে জি-২০ গ্ল’বেল ছাউথলৈ ঘূৰি অহাৰ লগে লগে নতুন দিল্লীয়ে অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ, উন্নয়ন বিত্ত আৰু সমতাপূৰ্ণ বিশ্ব শাসনৰ ওপৰত বিতৰ্কক প্ৰভাৱিত কৰাৰ এক নৱীকৃত সুযোগ লক্ষ্য কৰিছে । জোহান্সবাৰ্গত মোদীৰ উপস্থিতিয়ে ভাৰতে খণ্ডিত বিশ্বত ভাৰসাম্য ৰক্ষাকাৰী শক্তি হিচাপে নিজৰ ভূমিকা সুদৃঢ় কৰাৰ প্ৰচেষ্টাক আলোকপাত কৰিব ।
২০২৫ চনৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সভাপতিত্বই ‘সংহতি, সমতা, বহনক্ষমতা’ বিষয়বস্তুৰ অধীনত আফ্ৰিকা আৰু উন্নয়নৰ কাৰ্যসূচীক আগস্থান দিছে ।সংহতিৰ জৰিয়তে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই জনকেন্দ্ৰিক, উন্নয়নমুখী আৰু সৰ্বাংগীণ ভৱিষ্যত লাভ কৰিব বিচাৰে ।
আন্তঃসংযোগী বিশ্বত এখন দেশে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহে সকলো দেশকে প্ৰভাৱিত কৰে । সমতাক প্ৰসাৰিত কৰি দেশখনে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, লিংগ, জাতি, ভৌগোলিক অৱস্থান বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহ আৰু দেশৰ বাবে ন্যায্য ব্যৱহাৰ, সুযোগ আৰু প্ৰগতি নিশ্চিত কৰিব বিচাৰে ।
বহনক্ষমতা হ’ল ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ ক্ষমতাক আপোচ নকৰাকৈ বৰ্তমানৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰা । জি-২০ বা 'গ্ৰুপ অব ২০' হৈছে ১৯ খন সাৰ্বভৌম দেশ, ইউৰোপীয় সংঘ (ই ইউ) আৰু আফ্ৰিকান সংঘক (এ ইউ) লৈ গঠিত এক আন্তঃচৰকাৰী মঞ্চ ।
ই দেশৰ মুৰব্বী আৰু চৰকাৰৰ মুৰব্বীসকলৰ বাৰ্ষিক বৈঠকৰ জৰিয়তে বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ সৈতে জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ যেনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিত্তীয় স্থিতিশীলতা, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন প্ৰশমন আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ সমাধানৰ কাম কৰে ।
এইখিনিতে উল্লেখযোগ্য যে ২০২৩ চনত ভাৰতৰ সভাপতিত্বৰ সময়ত ৫৫ খন দেশৰ আফ্ৰিকান ইউনিয়নক জি-২০ লৈ অনা হৈছিল । মোদীয়ে গ্ল’বেল ছাউথৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা গঠন কৰা আফ্ৰিকান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ অগ্ৰাধিকাৰসমূহক গ্ৰুপৰ কাৰ্যসূচীত একত্ৰিত কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল । এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আফ্ৰিকাৰ ভূমিত জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে ।
জোহান্সবাৰ্গলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে মোদীয়ে কয়, "এইখন হৈছে আফ্ৰিকাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্ৰথমখন জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলন আৰু সেয়ে এইখন শীৰ্ষ সন্মিলন বিশেষ হ’ব । ২০২৩ চনত ভাৰতে জি-২০ৰ সভাপতিত্বৰ সময়ত আফ্ৰিকান ইউনিয়ন জি-২০ৰ সদস্য হৈছিল ।"
এই সন্মিলনখন বিশ্বৰ মূল বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ সুযোগ হ’ব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "এইবাৰৰ জি-২০ৰ বিষয়বস্তু হৈছে ‘সংহতি, সমতা আৰু বহনক্ষমতা’, যাৰ দ্বাৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ভাৰতৰ নতুন দিল্লী আৰু ব্ৰাজিলৰ ৰিঅ’ ডি জেনেৰিঅ’ত অনুষ্ঠিত হোৱা পূৰ্বৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ ফলাফল আগবঢ়াই লৈ গৈছে । মই শীৰ্ষ সন্মিলনত ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগী ‘বসুদেৱ কুটুম্বকম’ আৰু ‘এক পৃথিৱী, এক পৰিয়াল আৰু এক ভৱিষ্যত’ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি উপস্থাপন কৰিম ।”
বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে এক বিশেষ সংবাদমেলত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ সচিব (অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক) সুধাকৰ ডালেলাই কয় যে ২০২৩ চনত ভাৰতে অতি সফল সভাপতিত্বৰে আয়োজন কৰাৰ পিছত জি-২০ত নিজৰ অগ্ৰাধিকাৰসমূহৰ ধাৰাবাহিকতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে এই শীৰ্ষ সন্মিলনখন গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ।
ডালেলাই কয়, "আপোনালোক সকলোৱে অৱগত যে জি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ লগতে বিশ্বজনীন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনাৰ বাবেও এক প্ৰধান মঞ্চ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "জি-২০-এ বিশ্বৰ জিডিপিৰ ৮৫ শতাংশতকৈ অধিক আৰু বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় তিনি চতুৰ্থাংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এই বৃহৎ অৰ্থনীতি আৰু উদীয়মান অৰ্থনীতিৰ নেতাসকলক একত্ৰিত হৈ বিশ্বক প্ৰভাৱিত কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ এক উৎকৃষ্ট সুযোগ প্ৰদান কৰে ।" তেওঁ এই সন্মিলনৰ বাবে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই চিনাক্ত কৰা চাৰিটা মূল অগ্ৰাধিকাৰৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।
ডালেলাই কয়, "এইকেইটা হৈছে, প্ৰথম, দুৰ্যোগৰ স্থিতিস্থাপকতা আৰু সঁহাৰি শক্তিশালী কৰা । দ্বিতীয়, কম আয়ৰ দেশসমূহৰ বাবে ঋণৰ বহনক্ষমতা । তৃতীয়তে, কেৱল শক্তি পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বিত্তীয় সাহায্য সংগঠিত কৰা আৰু চতুৰ্থতে, সৰ্বাংগীণ বিকাশ আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ ব্যৱহাৰ ।"
তেওঁ লগতে কয় যে জোহান্সবাৰ্গ জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলনে ২০টা জি-২০ সভাপতিত্বৰ প্ৰথম চক্ৰৰ শিখৰত উপনীত হ’ব । ডালেলাই কয়, "দক্ষিণ আফ্ৰিকাই চিনাক্ত কৰা অগ্ৰাধিকাৰসমূহ ভাৰতৰ জি-২০ সভাপতিত্ব আৰু ব্ৰাজিলৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ সৈতে মিল আছে । যাৰ ফলত গ্ল’বেল ছাউথৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা জি-২০ আলোচনাৰ ধাৰাবাহিকতা নিশ্চিত কৰা হৈছে ।"
কিংছ কলেজ লণ্ডনৰ কিংছ ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউটৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ অধ্যাপক তথা অবজাৰ্ভাৰ ৰিছাৰ্চ ফাউণ্ডেচনৰ থিংক টেংকৰ উপাধ্যক্ষ (ষ্টাডিজ এণ্ড ফৰেইন পলিচি) হৰ্ষ ভি পণ্টৰ মতে, ভাৰতৰ বাবে জি-২০ প্লেটফৰ্ম অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ ই গ্ল’বেল ছাউথলৈ হাত আগবঢ়োৱাৰ সুযোগ দিয়ে ।
ই টিভি ভাৰতৰ আগত পণ্টে কয়, "গতিকে ভাৰতে বিচাৰে যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সভাপতিত্বই এই কাম কৰক ।" অৱশ্যে এইবাৰৰ জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলনত আমেৰিকাৰ অনুপস্থিতি লক্ষণীয় হিচাপে পৰিলক্ষিত হ'ব ।
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰিছে যে জোহান্সবাৰ্গত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া জি-২০ নেতাসকলৰ শীৰ্ষ সন্মিলনত আমেৰিকান চৰকাৰৰ কোনো বিষয়াই অংশগ্ৰহণ নকৰে । প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠকসমূহো আমেৰিকাই স্পষ্টভাৱে বৰ্জন কৰিছে ।
ট্ৰাম্পে ইয়াক বৰ্জনৰ কাৰণ হিচাপে উল্লেখ কৰিছে বগা আফ্ৰিকানসকলৰ বিৰুদ্ধে হোৱা তথাকথিত মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ উপৰি হিংসা আৰু ভূমি জব্দৰ দাবী আদি ।
এই দাবীসমূহৰ বিৰুদ্ধে দক্ষিণ আফ্ৰিকা চৰকাৰো তীব্ৰ বিতৰ্কত লিপ্ত হৈছে । অধিক বিস্তাৰিতভাৱে ক’বলৈ গ’লে, বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’কে ধৰি আমেৰিকাৰ বিষয়াসকলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নীতিসমূহক 'আমেৰিকা বিৰোধী' বা মতাদৰ্শগতভাৱে বিচ্ছিন্ন বুলি অভিযোগ কৰি সমালোচনা কৰিছে ।
ৱাশ্বিংটনে দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ এখন কূটনৈতিক টোকাও প্ৰেৰণ কৰি সতৰ্কবাণী দিছে যে তেওঁলোকে “আমেৰিকাৰ চুক্তি অবিহনে, জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ যিকোনো নথিপত্ৰ জাৰি কৰাৰ বিৰোধিতা কৰে” । অৰ্থাৎ আমেৰিকাই ইংগিত দিছে যে যদিহে তেওঁলোকৰ মতামতক অগ্ৰাহ্য কৰা হয় তেন্তে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সহমতৰ ঘোষণা-পত্ৰ গ্ৰহণ নকৰে ।
অহা বছৰ আমেৰিকাই জি-২০ৰ সভাপতিত্বৰ পদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলোৱাৰ সময়তে এই কথা প্ৰকাশ পাইছে । পণ্টৰ মতে, আজি বিশ্ব ৰাজনীতিত নেতৃত্বৰ শূন্যতা দেখা গৈছে ।
তেওঁ কয়, "ট্ৰাম্পৰ অধীনত আমেৰিকাই বহুপক্ষীয়তাবাদ একেবাৰেই ত্যাগ কৰিছে । ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সৈতে যৌথভাৱে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব বিচাৰিব । ট্ৰাম্পৰ অনুপস্থিতিত আৰু লগতে সম্ভৱতঃ চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙৰ অনুপস্থিতিত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলনত মোদীয়েই আটাইতকৈ শক্তিশালী নেতা হ'ব ।"
বিবেকানন্দ ইণ্টাৰনেচনেল ফাউণ্ডেচন থিংক টেংকৰ জ্যেষ্ঠ ফেল' তথা আফ্ৰিকাৰ বিশেষজ্ঞ ৰুচিতা বেৰীয়ে আঙুলিয়াই দিয়ে যে আমেৰিকাই গ্ল’বেল ছাউথলৈ দিয়া সকলো সাহায্য বন্ধ কৰি দিছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বেৰীয়ে কয়, "আমেৰিকাই গ্ল’বেল ছাউথৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা নাই । ৱাশ্বিংটনে কেৱল আমেৰিকাৰ স্বাৰ্থহে চাইছে ।”
জোহান্সবাৰ্গ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত মোদীয়ে আফ্ৰিকাৰ এজেণ্ডাক আগুৱাই নিব বিচাৰিছে বুলি পণ্টে উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে দ্বিপাক্ষিকভাৱে ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতক দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সৈতে আফ্ৰিকাৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ সুযোগ দিয়া হ’ব ।
বেৰীয়ে এই কথাত সন্মতি প্ৰদান কৰি কয়, “আফ্ৰিকাৰ স্বাৰ্থক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত সদায় আগৰণুৱা হৈ আহিছে । গতিকে মোদীৰ বাবে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত উপস্থিত থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।” তেওঁ লগতে কয় যে অহা বছৰ জি-২০ৰ আমেৰিকাৰ সভাপতিত্বৰ সময়ত গ্ল’বেল ছাউথৰ বিষয়সমূহ লোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ।
সামৰণিত ক’বলৈ গ’লে জি-২০ সন্মিলনৰ বাবে মোদীৰ জোহান্সবাৰ্গ ভ্ৰমণ আনুষ্ঠানিকতকৈও অধিক: ভাৰতৰ কূটনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ আগুৱাই নিয়াৰ এক কাৰ্যকৰী সুযোগ— বহুপক্ষীয় পৰ্যায়ত গ্ল’বেল ছাউথৰ অগ্ৰাধিকাৰসমূহক আগবঢ়াই দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন কৰা আৰু আফ্ৰিকাৰ সম্পৰ্ক গভীৰ কৰালৈকে ।