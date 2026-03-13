ইৰাণ যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি গেছ স্বৰাজ নীতিৰ কথা ভাবিব পাৰো নেকি ?
আমি আমাৰ আমদানি ভিত্তিক গেছ নীতিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ দিশলৈ নিব লাগিব । এই যাত্ৰাৰ প্ৰথম পদক্ষেপটো হ’ল জৈৱ গেছৰ উৎপাদন আৰু সংৰক্ষণ বৃদ্ধি কৰা ।
Published : March 13, 2026 at 2:36 PM IST
ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ ফলত সমগ্ৰ পশ্চিম এছিয়াত সৃষ্টি হৈছে যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতিৰ । অৱশ্যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেৱল পশ্চিম এছিয়াতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, পৃথিৱীৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো ইয়াৰ উত্তাপ অনুভৱ কৰা গৈছে, বিশেষকৈ তেল আৰু গেছৰ ক্ষেত্ৰত । ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশত ইন্ধনৰ নাটনি হৈছে আৰু ৰন্ধন গেছৰো তীব্ৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে । ব্যতিক্ৰম নহয় ভাৰতো ।
অৱশ্যে যদিও চৰকাৰে ভাৰতীয়সকলক আশ্বাস দিছে যে গেছৰ বাবে আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু ভাৰতীয়সকলে ইয়াৰ অনুভৱটো বেলেগ ধৰণে অনুভৱ কৰিছে । ভাৰতত ইৰাণ যুদ্ধৰ প্ৰথম ভুক্তভোগী হৈছোঁ আমি সেইসকল লোক, যিসকলে ৰন্ধা-বঢ়াৰ বাবে এল এন জি/এল পি জি ব্যৱহাৰ কৰে । গেছৰ দাম আকাশলংঘী হৈ আহিছে, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গেছৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰী আৰু চিলিণ্ডাৰ নোপোৱাৰ প্ৰতিবেদন পোৱা গৈছে ।
আনহাতে, গেছ চিলিণ্ডাৰৰ ক’লা বজাৰত বিক্ৰী আৰু অবাধ মজুতৰ বাতৰিও সমগ্ৰ দেশৰ পৰা আহিছে । গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পাৰিমনে ?
আমাৰ দেশৰ গেছ ব্যৱহাৰৰ ছবিখন এবাৰ ভালদৰে চাওঁ আহক । ৭০%তকৈ অধিক ভাৰতীয় পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক ৰন্ধন ইন্ধন হিচাপে লিকুইফাইড পেট্ৰ'লিয়াম গেছ (এল পি জি) ব্যৱহাৰ কৰে । ইফালে ৮০% পৰিয়ালে এল পি জিৰ সুবিধা লাভ কৰে । আনহাতে, ২০২০-২১ চনৰ তথ্য অনুসৰি, গ্ৰামাঞ্চলত ৪৯.৪% পৰিয়ালে এল পি জি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ৮৯% চহৰীয়া পৰিয়ালে এল পি জি ইন্ধনৰ প্ৰাথমিক উৎস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে ।
এতিয়া ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যবৃদ্ধি ৬০%লৈ জাঁপ মৰাৰ লগতে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ১০০ শতাংশলৈকে বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰভাৱ জনসাধাৰণৰ ওপৰত পৰিব । চিলিণ্ডাৰৰ অভাৱ ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে দিল্লী হাইকোৰ্টৰ কেণ্টিনত গেছৰ নাটনিৰ বাবে ৰন্ধা খাদ্য পৰিবেশন কৰিব পৰা নাই । ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চলত চিলিণ্ডাৰৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰীৰ প্ৰতিবেদন পোৱা গৈছে ।
চহৰৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলে ইতিমধ্যে গেছৰ বাবে হেতা-ওপৰা লগাইছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত বিকল্প ৰন্ধন ইন্ধনৰ সুবিধা নাই । আনহাতে, আতংকৰ বাবে চিলিণ্ডাৰৰ দাম কিছুমান অঞ্চলত ৩০০০ টকা পৰ্যন্ত হৈছে ।
এই মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণ হৈছে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি আৰু তাৰ পৰিণতিত হোৱা অৱৰোধ । লগতে উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰধান তেল আৰু গেছ উৎপাদন কেন্দ্ৰসমূহত আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে হৰমুজ প্ৰণালীৰে তেল পৰিবাহী জাহাজ-টেংকাৰৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা । ফলত কাটাৰৰ দৰে ডাঙৰ এল এন জি হাবসমূহে উৎপাদন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিছে । আনহাতে, ইৰাণে সকীয়াই দিছে যে প্ৰতি বেৰেলত তেলৰ মূল্য ২০০ ডলাৰ পৰ্যন্ত হ’ব পাৰে ।
বিগত কিছু দিনত ভাৰতে আমাৰ ঐতিহাসিক অংশীদাৰ ইৰাণক বাদ দি ইজৰাইল-আমেৰিকাৰ মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষ ল’বলৈ বাছি লৈছে ।
ইয়ে ভাৰতকো অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ লক্ষ্য কৰি তুলিছে । ফলত ৰাছিয়ায়ো ভাৰতক ৰেহাই দিয়াটো বন্ধ হৈ পৰিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত আনকি যুদ্ধ বন্ধ হ’লেও ভাৰতে নিজৰ গেছ আৰু তেলৰ প্ৰয়োজনীয়তা অতি প্ৰয়োজনীয় বা আমেৰিকাৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰশীল বুলি বিবেচনা কৰিব, যদিহে আমি সলনি নহওঁ আৰু গেছৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ বাবে নতুন নীতি গঢ়ি তুলিব নোৱাৰো ।
গেছ স্বৰাজৰ বাবে নীতি
পৰিৱৰ্তিত ভূ-ৰাজনৈতিক আন্দোলনৰ লগে লগে ভাৰতে হয়তো ৰাছিয়া বা ইৰাণৰ পৰা শক্তি যোগানৰ সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰিব আৰু উপসাগৰীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহে নিজৰ উৎপাদন চক্ৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ কিছু সময় লাগিব । সেয়েহে আগন্তুক সময়ত উপসাগৰীয় তেল আৰু গেছ অধিক দুৰ্লভ আৰু ব্যয়বহুল হ’ব পাৰে ।
গতিকে আমি বৰ্তমান আমাৰ মূলতঃ আমদানি ভিত্তিক গেছ নীতিক ঘৰুৱা উৎপাদন আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ দিশলৈ পুনৰ নিৰ্দেশিত কৰিব লাগিব । এই যাত্ৰাৰ প্ৰথম পদক্ষেপটো হ’ল জৈৱ গেছৰ উৎপাদন আৰু সংৰক্ষণ বৃদ্ধি কৰা । বৰ্তমান ভাৰতে বছৰি প্ৰায় ২.০৭ বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ উৎপাদন কৰে, কিন্তু ইয়াৰ বিশাল সম্ভাৱনা বছৰি ২৯–৪৮ বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ । এই সম্ভাৱনাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ।
সেইবোৰৰ দিশত চলিবলগা গতিবিধিৰ ভিতৰত ক্লাষ্টাৰৰ সৈতে সংযুক্ত প্ৰতিখন জিলাত জৈৱ-চি এন জি উদ্যোগ সৃষ্টি কৰাও অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব, যিবোৰে প্ৰচুৰ পৰিমাণে গৰু-ম’হৰ আৱৰ্জনা আৰু কৃষি অৱশিষ্ট উৎপন্ন কৰে । চৰকাৰৰ ইতিমধ্যে আঁচনি আছে মালিক নথকা গৰু-ম’হক আশ্ৰয় দিয়াৰ বাবে । চৰকাৰে এই প্ৰকল্পটোৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰে আৰু গৰু-ম’হৰ আশ্ৰয় শিবিৰৰ কাষে কাষে জৈৱ-চি এন জি ইউনিট সৃষ্টিৰ বাবে ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
গেইল (GAIL) বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সংস্থাসমূহে উৎপাদিত জৈৱ-চি এন জি ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু ৰন্ধন গেছৰ উদ্দেশ্যে ওচৰৰ চহৰসমূহলৈ যোগান ধৰিব পাৰে । প্ৰতিখন জিলাত এটা বা দুটা ডাঙৰ জৈৱ-চি এন জি উদ্যোগ লাগে আৰু বিকেন্দ্ৰীভূত সৰু আৰু মজলীয়া জৈৱ-চি এন জি ইউনিটৰ এক নেটৱৰ্ক লাগে যিয়ে স্থানীয় ব্যৱহাৰৰ বাবে গেছ সস্তাতে যোগান ধৰিব পাৰে ।
এই উদ্যোগৰ পৰা ওলোৱা গোবৰ এই পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ কাষৰ জৈৱ-সাৰ ইউনিটসমূহক দিব পাৰি, যাতে ইয়াক কৃষকৰ বাবে প্ৰাকৃতিক সাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত ৰাসায়নিক সাৰৰ খৰচ লাঘৱ কৰাত সহায়ক হ’ব পাৰে আৰু মাটিৰ সজীৱতা ৰক্ষা অভিযানতো সহায়ক হ’ব পাৰে ।
গ্ৰাম্য জনসাধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ওপৰত বিশেষ চকু ৰাখিব লাগে । কিয়নো গেছৰ মূল্য বেছি হোৱাৰ বাবে মানুহে স্বাভাৱিকতে খৰিৰ সন্ধানৰ বাবে যাব আৰু এইটো আমাৰ বাবে বেয়া হ'ব পাৰে । সেয়েহে গৰুৰ গোবৰেৰে ৰন্ধা-বঢ়াৰ বাবে ভাৰতত জনসাধাৰণক উৎসাহিত কৰিব লাগে । আমি ভাৰতৰ ৰন্ধন ইন্ধন জীৱাশ্ম ইন্ধন গেছ অবিহনে পুনৰ কল্পনা কৰিব লাগিব, যিটো পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
জৈৱ-চি এন জি ইউৰিয়া সৃষ্টিৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । সেয়েহে সমগ্ৰ বিশ্বৰ জৈৱ-চি এন জি উদ্যোগত বিনিয়োগ কৰি চৰকাৰে দেশক উপসাগৰীয় গেছ নিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে আঁতৰাই অনাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু লগতে অধিক ঘৰুৱা আৰু সেউজীয়া ইউৰিয়া লাভ কৰিব পাৰে ।
ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত জৈৱ-চি এন জিৰ প্ৰচুৰ উৎপাদনৰ বাবে কেঁচামাল মজুত আছে । আমাৰ ৰাজহুৱা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আৰু অধিক কাৰিকৰী উদ্ভাৱন আৰু ভাৰতীয় ব্যৱসায়ীৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধি কৰি আমি কম সময়ৰ ভিতৰতে ইয়াৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ ।
কিন্তু জৈৱ-চি এন জিৰ কাৰ্যসূচী কেৱল গ্ৰামাঞ্চলতে সীমাবদ্ধ নহয়, ইয়াত চহৰৰ কেন্দ্ৰসমূহৰো এক বিশাল ভূমিকা আছে । আগন্তুক বছৰৰ পৰা কঠিন আৱৰ্জনা পৰিশোধন প্লাণ্টৰ (Solid waste treatment plants, STPs) সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰে ডাঙৰ এপাৰ্টমেণ্ট বিল্ডিং, মল, বাণিজ্যিক অট্টালিকা, বিদ্যালয়, ৰেষ্টুৰেণ্ট আদিৰ বাবে বাবে জৈৱ-গেছ উৎপাদনৰ বাবে আদেশ থাকিব লাগে ।
বৰ্তমান খাদ্য আৱৰ্জনাসমূহৰ পৰা জৈৱ-গেছ উৎপাদনৰ বাবে ঘৰুৱা ইউনিট উপলব্ধ । কিন্তু আমাক প্ৰয়োজন এই প্ৰযুক্তি বৃহৎ পৰিসৰত গ্ৰহণ কৰাটো । একেদৰে সুলভ শৈলীৰ শৌচাগাৰসহ জৈৱগেছ উৎপাদন মডেল গ্ৰহণ বা উদ্ভাৱন কৰি প্ৰতিটো উল্লিখিত কমপ্লেক্সে
ইয়াৰ ৰন্ধন গেছৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কিছু অংশ উৎপাদন কৰিব পাৰে । চৰকাৰৰ গেইলৰ জৰিয়তে এক কাৰ্যসূচী থাকিব লাগে, য'ত এইবোৰ কমপ্লেক্সৰ দ্বাৰা অত্যধিক অব্যৱহৃত গেছ উৎপন্ন হয় আৰু চহৰ অঞ্চলত গেছ গ্ৰীডে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
গাঁও আৰু ব্লক পৰ্যায়ৰ বাবেও সৰু সৰু জৈৱগেছ বনাম শৌচাগাৰ কমপ্লেক্স প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ (পি এম ইউ ৱাই) অধীনত নিৰ্মাণ কৰিব লাগে । ইন্ধনত ইথানল মিহলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন জৈৱ-চি এন জি মিহলোৱা বা জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পূৰ্ণৰূপে সেউজ বায়'-চি এন জি চিলিণ্ডাৰ বিতৰণ কৰাত মনোনিবেশ কৰা । প্ৰধান নগৰ কেন্দ্ৰৰ আশে-পাশে থকা সকলো নগৰপালিকাৰ আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষকো এইটো অনুৰোধ কৰিব লাগে যে তেওঁলোকে মিথেন বা জৈৱ-গেছ সংগ্ৰহ মডেল প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰক, যাতে আমাৰ লেণ্ডফিলৰ পৰা নিৰ্গত হ'বলগা জৈৱ-গেছৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ৰপ্তানি বিল ৰাহি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । জৈৱ ভিত্তিক উৎপাদনৰ দিশত দেশত গেছ আন্তঃগাঁথনিৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন ।
বৰ্তমান গেছৰ উপৰি চৰকাৰে সৌৰ ৰন্ধন পৰিৱেশতন্ত্ৰকো উৎসাহিত কৰাটো প্ৰয়োজন । প্ৰথম কথাটো হৈছে, দেশত আৰ্হি সৌৰ কুকাৰ সৰঞ্জাম আৰু গৱেষণাৰ অভাৱ । যিখন দেশে প্ৰচুৰ পৰিমাণে সূৰ্যৰ পোহৰ লাভ কৰে, সেইখন দেশৰ বাবে চৰকাৰে বিকেন্দ্ৰীভূত সৌৰ মডিউলৰ বাবে অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন, যিয়ে ৰন্ধা-বঢ়াৰ বাবে গেছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা কমায় । ঘৰুৱা ইউনিট সৃষ্টি কৰাত নতুন আৰ এণ্ড ডিৰ প্ৰয়োজন আৰু বৰ্তমানৰ মডিউলসমূহৰ মূল্য অধিক সুলভ কৰি তোলাৰ প্ৰয়োজন । ৰাতিও কাম কৰিব পৰা নতুন সৌৰ বৈদ্যুতিক হাইব্ৰিড কুকাৰ বজাৰবোৰত প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে ।
সৌৰ বিকিৰণ অধিক থকা ৰাজ্যসমূহত চৰকাৰে ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু এই প্ৰযুক্তি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ঘৰ নিৰ্মাতাসকলক উৎসাহিত কৰিব লাগে ।