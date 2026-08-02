ইৰাণত হুথি আৰু ইৰাকী মিলিচিয়াই কেনেকৈ ব্যাপক কৰি তুলিছে সংঘাত ?
নতুন সামুদ্ৰিক ফ্ৰণ্ট মুকলি কৰি হুথিয়ে লোহিত সাগৰ আৰু বাব আল-মাণ্ডেব প্ৰণালীৰ জাহাজক লক্ষ্য কৰি লৈছে ।
Published : August 2, 2026 at 6:03 PM IST
নিৰ্মলা গণপতি
ইৰাণক লৈ সংঘাতৰ সমাধানৰ কোনো লক্ষণ বৰ্তমানলৈতে দেখা পোৱা নাই । বৰঞ্চ ইৰাণৰ বাহিৰলৈও এই সংঘাত সম্প্ৰসাৰিত হৈছে ৷ একাধিক দেশৰ লগতে য়েমেনৰ হুথি আৰু ইৰাক ভিত্তিক মিলিচিয়াৰ দৰে গোটকো এই যুদ্ধৰ মাজলৈ টানি অনা হৈছে ৷ এইসমূহ দেশ আৰু গোট পূৰ্বে বহুলাংশে বৰ্তমানৰ আঞ্চলিক সংঘাতৰ পৰিসীমাত আছিল ।
নতুন সামুদ্ৰিক ফ্ৰণ্ট মুকলি কৰি হুথিয়ে লোহিত সাগৰ আৰু বাব আল-মাণ্ডেব প্ৰণালীৰ জাহাজক লক্ষ্য কৰি লৈছে । একে সময়তে আমেৰিকা আৰু ছৌদি আৰবে ইৰাক ভিত্তিক মিলিচিয়াৰ ওপৰত কৰা ব্যাপক আক্ৰমণে অঞ্চলটোত সংঘাতৰ এক নতুন উপাদানৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
হুথি আৰু ইৰাক ভিত্তিক মিলিচিয়াৰ লগতে হিজবুল্লাহ আৰু হামাছক আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিতভাৱে ইৰাণৰ এক্সিছ অৱ ৰেজিষ্টেন্স নামৰ অনানুষ্ঠানিক মিত্ৰজোঁটৰ অংশ হিচাপে দেখা যায় ।
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰা শান্তিৰ অংশ হিচাপে হামাছে নীতিগতভাৱে অস্ত্ৰ আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ সন্মত হৈছে আৰু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পিছত হিজবুল্লাহ দুৰ্বল হৈ আছে যদিও হুথি আৰু ইৰাক ভিত্তিক মিলিচিয়াই আমেৰিকা আৰু ছৌদি আৰৱৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ হোৱাৰ ভাবুকি দিছে ৷ তেওঁলোকে ইৰাণ সংঘাতত নতুন ফ্ৰণ্ট মুকলি কৰিছে ।
জাহাজ চলাচলৰ প্ৰতি হুথিৰ ভাবুকি
ছৌদি আৰৱৰ পৰা তেল ৰপ্তানিৰ গতিবিধিৰ উপৰিও লোহিত সাগৰ আৰু বাব-এল-মাণ্ডেব প্ৰণালীৰ মাজেৰে ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ মাজত বাণিজ্যৰ বাবে পাৰ হোৱা জাহাজসমূহক লক্ষ্য কৰি লৈ এতিয়া হুথিয়ে অঞ্চলটোত সামুদ্ৰিক জাহাজ চলাচলৰ বাবে এক ডাঙৰ ভাবুকি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
২০ জুলাইত ছানা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত আঘাত হানি ছৌদি আৰৱৰ আক্ৰমণ আৰু য়েমেনৰ বন্দৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ প্ৰতিশোধ হিচাপে হুথিয়ে সামুদ্ৰিক অৱৰোধ ঘোষণা কৰে । সংঘাত আৰু অৱৰোধৰ ভাবুকিৰ ফলত ছৌদি আৰব আৰু হুথিৰ মাজত নাটকীয় উত্থান ঘটিছিল, যাৰ ফলত যোৱা দুবছৰমানৰ পৰা বেছিভাগ সময়তে চলি থকা অনানুষ্ঠানিক যুদ্ধবিৰতিৰ অন্ত পৰা যেন লাগিছিল ।
হুথি কোন ?
নব্বৈৰ দশকত উদ্ভৱ হোৱা হুথি আন্দোলনে উত্তৰ য়েমেনত কেন্দ্ৰীভূত হোৱা ছিয়া মুছলমান সংখ্যালঘু জাইদীসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । এই গোটটো প্ৰতিষ্ঠা আৰু নামকৰণ কৰা হৈছিল প্ৰয়াত হুছেইন আল হুথিৰ নামেৰে, যাৰ ভাতৃ আব্দুল মালিক আল হুথিয়ে বৰ্তমান এই গোটটোৰ নেতৃত্ব দিছে ৷
কাউন্সিল অন ফৰেইন ৰিলেচনৰ গ্ল’বেল কনফ্লিক্ট ট্ৰেকাৰৰ মতে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত য়েমেন চৰকাৰ, ছৌদি আৰব আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ নেতৃত্বত গঠিত আঞ্চলিক সামৰিক মিত্ৰজোঁট আৰু প্ৰয়াত ৰাষ্ট্ৰপতি আলী আব্দুল্লা ছালেহৰ আনুগত্যবাদীৰ দৰে ঘৰুৱা ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলৰ বিৰুদ্ধে হুথিয়ে যুঁজি আহিছে ।
এই মাহত য়েমেনৰ ৩৩ শতাংশ ভূখণ্ড নিয়ন্ত্ৰণ কৰা গোটটোৱে ছৌদি আৰৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তেল কোম্পানী আৰামকোৰ মালিকানাধীন সুবিধাসমূহত আঘাত হানি ছৌদি আৰৱৰ তেল টেংকাৰসমূহত আক্ৰমণ কৰি বিশ্বৰ শক্তিৰ প্ৰবাহৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।
ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে নিজৰ তেলৰ বাবে এই পথ ব্যৱহাৰ কৰা ছৌদি আৰবে এতিয়া ১৪ খন দেশৰ বহুৰ্জাতিক সামুদ্ৰিক প্ৰতিৰক্ষা মিত্ৰজোঁট গঠন কৰি বাব আল-মাণ্ডেব প্ৰণালী, লোহিত সাগৰ আৰু এডেন উপসাগৰৰ মাজেৰে জাহাজসমূহক নিৰাপদে পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছে । বাতৰি অনুসৰি ছৌদি আৰবে মধ্য য়েমেনত সাগৰীয় আৰু সম্ভৱতঃ স্থলপথেৰে হুথিৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ সামৰিক আক্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈছে ।
ইৰাক ভিত্তিক মিলিচিয়া কোন ?
ইতিমধ্যে অস্থিৰ এই ফ্ৰণ্টৰ লগত যোগ হৈছে ইৰাক ভিত্তিক মিলিচিয়া । ইৰাকৰ নিৰাপত্তা যন্ত্ৰৰ সৈতে একত্ৰিত হোৱা জনপ্ৰিয় সংগঠন বাহিনী (পিএমএফ) নামেৰে জনাজাত সংগঠনটোৰ অধীনত থকা গোটসমূহৰ সংকলন, ইয়াৰ বহুতৰে ইৰাণৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে । ৰেণ্ড কৰ্প’ৰেশ্যনৰ ২০২০ চনৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি পিএমএফত ৬৭ টা মিলিচিয়া আছে, ইয়াৰে প্ৰায় ৪০ টা ইছলামিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড কৰ্পছৰ জৰিয়তে ইৰাণৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত ।
ইৰাক আৰু ছিৰিয়াত আমেৰিকাৰ বাহিনীৰ ওপৰত ড্ৰ’ন আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা এই গোটটো ২০১৪ চনত ইৰাকৰ তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৌৰী আল মালিকীয়ে দেশখনৰ নিৰাপত্তা বাহিনী বৃদ্ধি কৰি আইছিছৰ অগ্ৰগতি বন্ধ কৰিবলৈ সৃষ্টি কৰিছিল । দেশত তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ অব্যাহত আছে ।
ইৰাণ সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা এই অঞ্চলত সামৰিক ঘাটিকে ধৰি আমেৰিকাৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত মিলিচিয়াই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে । কিন্তু ২৯ জুলাইত আমেৰিকা আৰু ছৌদি আৰবে আমেৰিকাৰ সৈন্য আৰু ছৌদি শক্তি আন্তঃগাঁথনিক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ বাতৰি পোৱাৰ বাবে ইৰাকৰ একাধিক প্ৰদেশৰ পিএমএফৰ ঘাটিত আঘাত হানিছিল ।
ইৰাকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদে ২০ জন পিএমএফ সদস্যৰ মৃত্যু হোৱা সেই আক্ৰমণক গৰিহণা দি ইয়াক “ইৰাকৰ সাৰ্বভৌমত্ব উলংঘা” বুলি অভিহিত কৰে যদিও এই আক্ৰমণত গোটসমূহে কোনো ভূমিকা লোৱা নাই বুলি অস্বীকাৰ কৰে । ছৌদি আৰব আৰু কুৱেইটে এতিয়া ইৰাক চৰকাৰক ড্ৰোন আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণ কৰা মিলিচিয়াক বাধা দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।
হুথিয়ে তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ভাবুকি দিছে আৰু ইৰাক চৰকাৰে মিলিচিয়া গোটসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিবনে নাই সেয়া হ’ব লক্ষ্যণীয় । একে সময়তে গোটসমূহে কৈছে যে তেওঁলোক ইৰাণৰ প্ৰক্সি নহয় আৰু তেওঁলোকৰ নিজস্ব সুকীয়া এজেণ্ডা আছে । কিন্তু এই সকলোবোৰে অঞ্চলটোত ইতিমধ্যে অস্থিৰ ফ্ৰণ্টত আন এক বিপজ্জনক মাত্ৰা যোগ কৰিছে ।
দেশসমূহৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাবুকি আহিছে অঞ্চলটোৰ জাহাজসমূহক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ পৰা । ভাৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহ’লেও কৃষ্ণ সাগৰৰ পথৰ পৰা লোহিত সাগৰ আৰু হৰমুজ প্ৰণালীলৈ জাহাজ পৰিবহণ পথত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা আক্ৰমণৰ বাবে ভাৰতৰ বিপদ অব্যাহত আছে ৷
ভাৰতে ইৰাক, ৰাছিয়া, ছৌদি আৰৱৰ দৰে দেশৰ পৰা প্ৰায় ৮৮ শতাংশ খাৰুৱা তেল আমদানি কৰে, অৰ্থাৎ বিশ্ব শক্তি যোগান শৃংখলত যিকোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত জন্মালে তেল, বীমা আৰু মালবাহী খৰচ বৃদ্ধি পাব ।
শক্তি সুৰক্ষাৰ বাহিৰেও বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম নাৱিক যোগানকাৰী হিচাপে ভাৰতৰ বাবে এটা মূল চিন্তা হৈছে ইয়াৰ নাৱিকসকলৰ সুৰক্ষা । পশ্চিম এছিয়া আৰু ক’লা সাগৰৰ পৰা অহা বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণৰ ফলত কমেও ১৭ জন ভাৰতীয় নাৱিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ।
হুথি আৰু ইৰাকী মিলিচিয়া জড়িত হোৱা কাৰ্যই এতিয়া সংঘাত বহল কৰি তুলিছে আৰু বিশ্বব্যাপী জাহাজ পৰিবহণৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ ফলত সংঘাতপূৰ্ণ অঞ্চলৰ পৰা বহু দূৰৈত থকা ভাৰতৰ দৰে দেশো প্ৰভাৱিত হোৱাৰ ভাবুকি আহিছে ।
লগতে পঢ়ক: পেৰুত ইউৰোপীয় পৰ্যটক কঢ়িয়াই অনা বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত; নিহত ১৩ জন