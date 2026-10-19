কিমান সফল হ'ল জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লক আৰু চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ ?

কিমান সফল হ'ল জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লক আৰু চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ ?
শেহতীয়া প্ৰতিবাদবোৰত আটাইতকৈ চৰ্চাত কোন থাকিল আৰু কাৰ বেছি লোকচান হ'ল ?
Published : October 19, 2026 at 4:54 PM IST
শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজধানী দিল্লীত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ হোৱা দেখা গৈছে । প্ৰথমে এই প্ৰতিবাদ দেশৰ কিছুমান বিশেষ প্ৰান্তত আছিল আৰু কেৱল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিল । কিন্তু ১০ অক্টোবৰত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী (চিজেপি) প্ৰথমে দিল্লীৰ ৰাজপথত নামিছিল । একে সময়তে নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সময়ত সোণম ৱাংচুকৰ সৈতে অনশনত বহি চৰ্চালৈ অহা সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ সভানেত্ৰী নেহা ব'ৰাকো প্ৰতিবাদত অংশ লোৱা দেখা গৈছিল । সতীৰ্থ ছাত্ৰ নেতাসকলৰ সৈতে কন'ট প্লেচৰ পৰা সংসদৰ আশে-পাশে বিভিন্ন স্থানত ১০ৰ পৰা ১৩ অক্টোবৰৰ ভিতৰত নেহা ব'ৰাক প্ৰতিবাদ কৰা দেখা গৈছিল ।
এই সকলোবোৰৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ দলে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব দিছিল । ১২ অক্টোবৰত তেওঁলোকে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে আবেদন দাখিল কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ পদযাত্ৰা কৰাই নহয় ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে কেইবাজনো দলীয় কৰ্মীয়ে আদালত চৌহদতো প্ৰৱেশ কৰে । এনে পৰিস্থিতিত ৰাজধানীৰ বাসিন্দাসকল যথেষ্ট দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় । মধ্য দিল্লীত খান মাৰ্কেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কন'ট প্লেচলৈকে হাজাৰ হাজাৰ ব্যৱসায়ী এই বিক্ষোভৰ দ্বাৰা গুৰুতৰভাৱে প্ৰভাৱিত হয় । তেওঁলোকে নিজৰ জীৱিকাৰ সম্ভাৱ্য ক্ষতিৰ বাবে গভীৰভাৱে চিন্তিত আছিল । সেয়ে এই প্ৰতিবাদৰ পৰা অৱশেষত কোন লাভৱান হ'ল আৰু কোন ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল ? ইয়াৰ ফলত চৰকাৰে কিবা শিক্ষা ল'লে নে ? এই বিষয়ে আলোচনা কৰো আহক ।
চিজেপিয়ে এইবাৰ চৰকাৰৰ পৰা বিশেষ সঁহাৰি নাপালে
চিজেপিৰ ৩ গৰাকী মুখ্য নেতা অভিজিৎ দীপকে, সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে কটু মন্তব্য কৰি আহিছে । ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ চিজেপিয়ে আয়োজন কৰা প্ৰতিবাদে মোদী চৰকাৰক যথেষ্ট প্ৰভাৱিত কৰিছিল । আনকি চৰকাৰে শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু কোনোমতে আন্দোলনক শান্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । অৱশ্যে এইবাৰ চৰকাৰ সাজু আছিল । চৰকাৰে সংসদৰ পৰা মাত্ৰ কিছু নিলগত থকা যন্তৰ মন্তৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা গঢ়ি তুলিছিল । দিল্লী আৰক্ষীয়ে চিজেপিক তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ অনুমতি নিদিলে ।
দিল্লীত চিজেপিৰ ৩ নেতাক আটক কৰা হয় । বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে বিমানৰ ভিতৰৰ পৰাই তিনিওগৰাকী নেতাক আটক কৰা হয় । পিছদিনা তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হয় । স্পষ্ট নিৰ্দেশনা অবিহনে চিজেপিৰ সমৰ্থক আৰু কৰ্মীসকলক এঠাইত সমবেত হ'বলৈও দিয়া নহ'ল । গোটেই দিনটো আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা দি ৰাখিছিল যদিও আক্ৰমণ কৰা নাছিল । জুলাই মাহৰ দৰে আৰক্ষীয়ে লাঠীচালনা কৰাৰ বিশেষ কোনো ফুটেজো পোৱা নগ'ল । দিল্লী আৰক্ষীয়ে অতি চতুৰভাৱে মহিলা কৰ্মীসকলক আগত ৰাখিলে আৰু এই মহিলা আৰক্ষীয়েই গৰিষ্ঠসংখ্যক পুৰুষ-মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীক দমন কৰি ৰাখিলে । যোৱাবাৰৰ দৰে লাঠীচালনা আৰু পেলেট বন্দুক চলোৱাৰ দৰে ভুল এইবাৰ আৰক্ষীয়ে নকৰিলে ।
চিজেপিৰ তিনিওগৰাকী নেতা এই চৰ্তত জামিন বণ্ডত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল যে আগন্তুক এবছৰলৈ তেওঁলোকে শান্তি বিঘ্নিত কাম কৰিব নোৱাৰিব । প্ৰচাৰ নোপোৱাৰ হতাশাত চিজেপি নেতা সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকা পুনৰ যন্তৰ মন্তৰত উপস্থিত হৈ শ্ল'গান দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । অৱশ্যে চৰকাৰ তথা আৰক্ষী এনে সুযোগৰে অপেক্ষাত আছিল । শান্তি বিঘ্নিত কৰা আৰু জামিন বণ্ডৰ চৰ্ত উলংঘা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'ল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক ৫ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত লৈ তিহাৰ জে'ললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
কংগ্ৰেছৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ হোৱা দেখা গ'ল নেহা ব'ৰাক
সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভানেত্ৰী নেহা ব'ৰাই এইবাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যথেষ্ট দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । ইয়াৰ কাৰণ আছিল প্ৰতিবাদস্থলীত চিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতাসকলৰ অনুপস্থিতি । ১২ অক্টোবৰত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিবাদ আছিল । কিন্তু সেই সময়ত কংগ্ৰেছ দলে চিজেপিৰ কথা উল্লেখে নকৰিলে । কংগ্ৰেছে চিজেপিক আম আদমি পাৰ্টীৰ 'বি-টিম' বুলি ভাবে আৰু সংগঠনটোৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখে । যেতিয়াই ৰাহুল গান্ধীয়ে চিজেপিৰ কথা উল্লেখ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াই তেওঁ কেৱল শিক্ষাৰ্থীৰ কথা কৈ চিজেপিৰ নাম লোৱাৰ পৰা বিৰত থকাৰ চেষ্টা কৰে । এই কথাটোৱে নেহা ব'ৰাক যথেষ্ট লাভান্বিত কৰিলে । ১০ আৰু ১১ অক্টোবৰত সেয়ে নেহাক যথেষ্ট সক্ৰিয় দেখা গ'ল ।
নেহাৰ প্ৰতিবাদ এনেকুৱা আছিল যেন তেওঁ দিল্লী আৰক্ষীৰ সৈতে লুকাভাকু খেলি আছে । আৰক্ষীয়ে তেওঁক বৰ বেছি গুৰুত্বসহকাৰে লোৱা নাছিল; বৰঞ্চ তেওঁলোকে নেহা ব'ৰাক সহযোগ কৰা যেন লাগিল । কেইবাবাৰো আৰক্ষীয়ে নেহাক আটক কৰিলে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে মুকলি কৰি দিলে । তাৰ কিছু সময় পিছত পুনৰ নেহাক প্ৰতিবাদস্থলীত দেখা গ'ল । সংবাদ মাধ্যমৰ ক'ভাৰেজৰ ফালৰ পৰা নেহা প্ৰায়বোৰ সংবাদ মাধ্যমতে দেখা গ'ল । কিন্তু তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কমিউনিষ্ট দলসমূহ ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা প্ৰায় হেৰাই গৈছে । যোৱা ১২ অক্টোবৰত কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদৰ সময়তো নেহাক দেখা গৈছিল ।
কেতিয়াবা ৰাহুল আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ লগতে খোজকাঢ়ি যোৱা দেখা গৈছিল আৰু কেতিয়াবা বাছত তেওঁলোকৰ সৈতে যাত্ৰা কৰা দেখা গৈছিল । ৰাহুল গান্ধীয়ে সংবাদমেলৰ সময়তো নেহা ব'ৰাক কাষতে ৰাখিছিল । কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ সৈতে এই ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কই তেওঁ দলত যোগদান কৰিব পাৰে বুলি বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা দেখা গৈছে । যেনেদৰে জেএনইউৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি কানহাইয়া কুমাৰে পিছলৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল । ইয়াত বিশেষ চিন্তিত হ'বলগীয়াও একো নাই কাৰণ তেওঁৰ বক্তব্যৰ পৰা স্পষ্ট যে তেওঁ যথেষ্ট অভিলাষী আৰু বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচনী পৰিৱেশত কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ টিকটত নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাটো তেওঁৰ বাবে সহজ নহয় । গতিকে অদূৰ ভৱিষ্যতে যদি নেহা ব'ৰাই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে তেন্তে কোনো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই ।
কংগ্ৰেছৰ ১২ অক্টোবৰৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰভাৱ
কেন্দ্ৰ আৰু কেইবাখনো ৰাজ্যত ক্ষমতা দখল কৰি থকা বিজেপিৰ পিছত কংগ্ৰেছ দেশৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ৰাজনৈতিক দল । দেশৰ ৪ খন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে । এসময়ত দেশজোৰা উপস্থিতি থকা দল কংগ্ৰেছ এতিয়া মাত্ৰ কেইখনমান ৰাজ্যতে আৱদ্ধ হৈ আছে । পূৰ্বৰ ক্ষমতা লাভৰ বাবে কংগ্ৰেছে যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছে । ইফালে দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰি আছে যে তেওঁলোক সঠিক । তেওঁলোকে বুজাব বিচাৰি আছে যে ৰাইজে ভুল ব্যক্তিক ভোট দি আছে নহ'লে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো ত্ৰুটিপূৰ্ণ । এই যুক্তিৰে কংগ্ৰেছে প্ৰথমে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰি আছে আৰু তাৰ পিছত ১২ অক্টোবৰত হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ সৈতে দলটোৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ পদযাত্ৰা কৰে ।
প্ৰথম অৱস্থাত ৰাহুল গান্ধীয়ে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তক স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰাৰ উদ্দেশ্য যোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু পিছলৈ আবেদন দাখিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল । ইণ্ডিয়া ব্লকৰ কেইবাগৰাকীও গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতাৰ সৈতে কংগ্ৰেছ নেতাসকলে বাছেৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ গৈ এই আবেদন দাখিল কৰে । যদিও আবেদনখন দাখিল কৰা হ'ল কিন্তু তাৰ সমৰ্থনত দিয়া নথি-পত্ৰৰ ভুলৰ বাবে সেই আবেদন শুনানিৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰিব পৰা নহ'ল ।
কিন্তু ভুলবোৰ শুধৰণিৰ পিছত বিষয়টো আদালতে শুনানিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষক জাননী জাৰি কৰে । তথাপিও স্পষ্ট যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি আৰম্ভণিৰে পৰা নম্ৰতা প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গৈছিল । কাৰণ চিজেপি কৰ্মীসকলক এটা স্থানত সমবেত হ'বলৈও অনুমতি দিয়া নহ'ল যদিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ চৌহদত প্ৰৱেশ নকৰালৈকে কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে কোনো কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা নহ'ল ।
এই ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ ফলাফল কি হ'ল ?
এইবাৰ অক্টোবৰ মাহত বিভিন্ন প্ৰতিবাদ হোৱা দেখা গ'ল । বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল এই বিক্ষোভত নিয়োজিত হৈ আছে । কিন্তু সকলোৰে এজেণ্ডা এটাই মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ । কিন্তু চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই যেন লাগে । কাৰণ চৰকাৰে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পুনৰাবৃত্তি নিবিচাৰে । বিৰোধী দল বা অন্যান্য সংগঠনসমূহে এনে কৌশলৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাটোও নিবিচাৰিব । তথাপিও ইয়াৰ অজুহাতত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট নেতাক প্ৰতিবাদত অংশ লোৱা দেখা গ'ল । ৰাজপথত প্ৰতিবাদৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধী (কংগ্ৰেছ), অখিলেশ যাদৱ (এছ পি), তেজস্বী যাদৱ (আৰজেডি), মমতা বেনাৰ্জী (তৃণমূল কংগ্ৰেছ), অৰবিন্দ কেজৰিৱাল (আপ), মনীষ চিছোদিয়া (আপ), সঞ্জয় ৰাউত (শিৱসেনা - উদ্ধৱ থাকৰে ফৈদ), কেৰালাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰাই বিজয়ন আৰু তুষাৰ গান্ধীৰ লগতে অন্যান্য নেতাসকলক দেখা গ'ল ।
২০২৬ৰ জুলাই মাহত চিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এইবাৰ অত্যন্ত সাৱধান দেখা গ'ল । দিল্লী আৰক্ষীয়ে বেছিভাগ নেতাক আটক কৰিলে যদিও কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিলে । চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে বিৰোধী দলসমূহক জনসাধাৰণৰ সহানুভূতি লাভ কৰিবলৈ দিব নিবিচাৰিছিল । নেতাসকলক আটক কৰাৰ কোনো ফটো বা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল । এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট স্বচ্ছতা প্ৰদৰ্শন কৰিলে । ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজধানীৰ ব্যৱসায়ী আৰু সাধাৰণ জনতাক অসন্তুষ্ট দেখা গ'ল । দিল্লীস্থিত ব্যৱসায়িক সংস্থা চেম্বাৰ অৱ ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে যে চলি থকা উৎসৱৰ বতৰৰ মাজতো তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠানত গ্ৰাহক নাই । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা থকাৰ পিছতো প্ৰতিবাদৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ মেট্ৰ'ৰ পৰিচালনা বন্ধ আৰু সীমিত যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল । যাৰ ফলত মধ্য দিল্লীৰ হাজাৰ হাজাৰ ব্যৱসায়ী লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ল । একে সময়তে এই প্ৰতিবাদৰ বাবে সাধাৰণ জনতাও আবদ্ধ হৈ থাকিল বা মুকলিকৈ চলাচল কৰিব নোৱাৰিলে ।
ইফালে সংসদৰ নিৰাপত্তা আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ অজুহাতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিল্লীৰ মাজমজিয়াত থকা যন্তৰ মন্তৰক অনুমোদিত 'প্ৰতিবাদস্থলী'ৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল । একে সময়তে মধ্য দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দান, উত্তৰ-পশ্চিম দিল্লীৰ বুৰাৰী ময়দান আৰু শ্বাহদাৰাৰ চিবিডি খেলপথাৰক নতুন প্ৰতিবাদস্থলী হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । এই স্থানসমূহ সংসদৰ পৰা যথেষ্ট দূৰত্বত অৱস্থিত আৰু এই স্থানবোৰৰ দৈনিক ভাড়াও হাজাৰৰ পৰা লাখৰ ঘৰত । গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ এক প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয় য'ত কোৱা হৈছে যে যন্তৰ মন্তৰৰ দৰে আৱদ্ধ স্থানত সঘনাই প্ৰতিবাদে সংসদৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সাধাৰণ জনতাৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় ।
সংসদৰ ওচৰতে যন্তৰ মন্তৰ অৱস্থিত আৰু চৰকাৰে এই প্ৰতিবাদৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ধাৰাবাহিক সমস্যাৰ পৰা সকাহ বিচাৰি আছিল । যাৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে এই সিদ্ধান্ত ল'লে । এই আন্দোলনসমূহৰ সফলতাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেহতীয়া উপ-নিৰ্বাচনসমূহত কিন্তু পুনৰবাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আধিপত্য দেখা গৈছে । সমগ্ৰ দেশতে অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনত ৫ খন বিধানসভা আৰু এখন লোকসভা আসনৰ ভিতৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে ৪ খন আসনে লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বাকী দুখনত তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোচেফ বিজয়ৰ নেতৃত্বত গঠিত দলে জয়লাভ কৰিছে । একেদৰে গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ক্লীন ছুইপ কৰি ৪৪ খন আসনৰ ভিতৰত ৩৮ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে মাত্ৰ ৫ খন আসনহে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ভাৰতত যিকোনো আন্দোলনৰ প্ৰকৃত সফলতা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত প্ৰতিফলিত হোৱা উচিত; বৰ্তমান এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধী দল দুৰ্বল যেন দেখা গৈছে । শেষত ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী-মাৰ্চ মাহত ৫ খন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফলেই দেখুৱাব যে কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য বিৰোধী দলসমূহে উত্থাপন কৰা যুক্তিসমূহক জনসাধাৰণে কিমান গুৰুত্বসহকাৰে লয় ।
(এই প্ৰতিবেদনটোত উল্লেখ কৰা মতামত আৰু তথ্যসমূহ লেখকৰ নিজৰ)
লগতে পঢ়ক :
সৌৰভ-আশুতোষৰ মুক্তি ইচ্ছাকৃতভাৱে পলম কৰাৰ অভিযোগ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ
ৰাজধানী দিল্লীত প্ৰতিবাদকাৰীক আক্ৰমণ : একাধিক গোচৰ ৰুজু, পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ