জীয়াই থাকিবলৈ তথা লাভালাভৰ স্বাৰ্থত হুথীক ব্যৱহাৰ কৰে ইৰাণে !
১৯৬০ চনত চৌদি সমৰ্থিত বাহিনীয়ে উৎখাত কৰাৰ পূৰ্বে য়েমেনৰ জায়দীসকলে শতিকাজুৰি দেশখন শাসন কৰিছিল ।
By Bilal Bhat
Published : October 29, 2026 at 10:36 PM IST
ইৰাণ সমৰ্থিত য়েমেনৰ হুথী বিদ্ৰোহীয়ে চৌদি আৰৱৰ দক্ষিণৰ বিমান ঘাটিকে ধৰি বিমানবন্দৰ, তেল শোধনাগাৰ আৰু সামৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আক্ৰমণ বন্ধ কৰাৰ যেন কোনো পৰিকল্পনা কৰা নাই । বিৰোধী পক্ষৰ মূলত অংশ হুথীসকলে নিজৰ কেডাৰসকলক য়েমেনৰ জায়দী শ্বিয়াসকলৰ পৰা নিয়োগ কৰে ৷ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ ফলত হামাছ আৰু হিজবুল্লাহক দুৰ্বল কৰি তোলাৰ পিছত ইৰাণৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বাকী থকা একমাত্ৰ গোট হৈছে এই হুথী বিদ্ৰোহী ।
য়েমেনত চৌদি নেতৃত্বাধীন চুন্নী বাহিনীৰ সৈতে যুঁজি থকা হুথীৰ কাহিনী দশক দশক আগৰ । ১৯৬০ চনত চৌদি সমৰ্থিত বাহিনীয়ে উৎখাত কৰাৰ পূৰ্বে য়েমেনৰ জায়দীসকলে শতিকাজুৰি দেশখন শাসন কৰিছিল । পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো জায়দীসকল এটা খণ্ডিত সম্প্ৰদায় হৈয়েই থাকিল, ইৰাণী বিপ্লৱ সফল নোহোৱালৈকে তেওঁলোক ক্ষমতালৈ ঘূৰি অহাৰ কোনো আশা নাছিল ।
১৯৭৯ চনত আৰু তাৰ পিছত জনপ্ৰিয় আৱেগৰ আধাৰত ইৰাণৰ বিপ্লৱ লাভৱান হ’বলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়তহে জায়দীসকল সাহসী হৈ উঠিছিল । য়েমেনত জায়দীসকলে শ্বিয়া ইছলামিক ইৰাণৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ আশা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, কিয়নো আয়াতুল্লাহ নেতৃত্বাধীন আন্দোলনে শ্বাহ ৰেজা পাহলৱীৰ শাসন ব্যৱস্থাক উফৰাই পেলোৱাৰ ফলত কেৱল শ্বিয়াসকলৰ মাজতেই নহয়, সমগ্ৰ মুছলমান বিশ্বৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজতো উগ্ৰবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
ইৰাণৰ বাবে চৌদি আৰৱৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰাৰ বাবে য়েমেন সদায় এখন দলং হৈ আহিছে, সেয়া ছবিখনত প্ৰক্সি আনি নিয়ন্ত্ৰণ লোৱাই হওক বা শাসন ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ হওক । ইৰাণ আৰু অঞ্চলটোৰ ইয়াৰ মিত্ৰ দেশসমূহৰ বাবে ধাৰণা কৰা হৈছে যে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ৰাজতন্ত্ৰসমূহ পশ্চিমৰ বিশেষকৈ চৌদি আৰৱৰ প্ৰক্সি ।
দেশখনৰ ধৰ্মীয় তাৎপৰ্য এক বিশাল, কিয়নো সমগ্ৰ বিশ্বৰ মুছলমানসকলৰ বাবে সৰ্বোচ্চ পূজাৰ স্থান কাবা (গ্ৰেণ্ড মছজিদ) মক্কাত অৱস্থিত । সমগ্ৰ বিশ্বৰ মুছলমানসকলে দিনটোত পাঁচবাৰ নামাজ পঢ়াৰ সময়ত গ্ৰেণ্ড মছজিদৰ ফালে মুখ কৰে ।
শ্বিয়াসকলৰ মাজত মচীহ (ইমাম মাহদী) মুছলমানসকলক সঠিক পথ দেখুৱাবলৈ পুনৰ উত্থান ঘটিব আৰু মক্কাৰ গ্ৰেণ্ড মছজিদৰ পৰা তেওঁলোকক সম্বোধন কৰিব বুলি এক দৃঢ় বিশ্বাস আছে । ১৯৭৯ চনত ইৰাণৰ বিপ্লৱৰ সফলতাই সেই বিশ্বাসক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল ।
ইৰাণত আয়াতুল্লাহ খোমেইনীৰ নেতৃত্বত চলা আন্দোলনে শ্বাহৰ শাসন উফৰাই দিয়াৰ পিছতো য়েমেনৰ জায়দীসকলৰ মনত আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছিল । একদশক ধৰি তেওঁলোকে চৌদি সমৰ্থিত য়েমেন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে নিৰৱে নিজৰ ঘাটি সুদৃঢ় কৰি ৰাখিছিল । ইৰাণেও তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰচুৰ বিনিয়োগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁলোকক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু প্ৰশিক্ষণেৰে সজ্জিত কৰিলে ।
হুছেইন বদ্ৰেদ্দিন আল-হুথী নামৰ এজন জায়দী ধৰ্মগুৰুৱে সামৰিক গোটটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হুথীয়ে ১৯৯০ চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰতিৰোধ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল । চৌদি সমৰ্থিত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কৌশল ৰচনাতো হিজবুল্লাই তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল ।
মক্কাত গ্ৰেণ্ড মছজিদ ঘেৰাও
এই সকলোবোৰে ১৯৭৯ চনৰ ইৰাণী বিপ্লৱৰ পিছত গঢ় ল’বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । সেই বছৰতে ডাঙৰ যুদ্ধ আৰু জাতিসমূহৰ মাজত বিভাজনৰ চিত্ৰনাট্য লিখা হৈছিল আৰু ইতিহাসৰ কিছুমান দুৰ্যোগৰ সাক্ষী হ’ব লাগিছিল, কিছুমান অতি সোনকালে আৰু কিছুমানে অৱশেষত ডাঙৰ আন্দোলনলৈ পূৰ্ণতা লাভ কৰিছিল । ১৯৭৯ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত প্ৰথমটো বৃহৎ দুৰ্যোগ ঘটিছিল, আৰু সেইটো আছিল মহৰমৰ প্ৰথম দিন, যিটোৱে শ্বিয়াসকলৰ বাবে বিশেষ তাৎপৰ্য লাভ কৰে ।
মুছলমান কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষৰ প্ৰথম মাহত সশস্ত্ৰ উগ্ৰপন্থীয়ে মক্কাৰ গ্ৰেণ্ড মছজিদত আক্ৰমণ চলাই, কফিনত অস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰি দুসপ্তাহৰ বাবে চৌহদটো দখল কৰে । প্ৰথম অৱস্থাত এই আক্ৰমণৰ আঁৰত ইৰাণ থকা বুলি খবৰ ওলাইছিল । আয়াতুল্লাহ খোমেইনীয়ে এই আক্ৰমণৰ বাবে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলক দোষাৰোপ কৰাৰ পিছত পাকিস্তানত থকা আমেৰিকাৰ দূতাবাসত আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ পিছত দুজন আমেৰিকান লোক নিহত হোৱাৰ পিছত চৌদি চৰকাৰে গ্ৰেণ্ড মছজিদ আক্ৰমণত কোনো বিদেশী শক্তিৰ হাত থকাটো অস্বীকাৰ কৰে ।
আক্ৰমণকাৰীয়ে য়েমেনৰ পৰা এই অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিছিল আৰু এমাহৰ পিছত এই আক্ৰমণত জড়িত চৌদি আৰৱৰ অটেইবা জনগোষ্ঠীটো নিশ্চিত হৈছিল । এই সকলোবোৰ ঘটিছিল যেতিয়া ইৰাণে বিপ্লৱ আৰু ইয়াৰ সফলতাক উদযাপন কৰিছিল ।
আক্ৰমণকাৰীসকলৰ এজনক মচীহ হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল, আৰু গ্ৰেণ্ড মছজিদত ঘোষণা কৰা হৈছিল যে ‘মাহদী আহিছে’ ৷ শতিকাজুৰি চৌদি আৰৱত শাসন ব্যৱস্থা সলনিৰ এইটো আটাইতকৈ ৰক্তাক্ত প্ৰচেষ্টা আছিল, আৰু মছজিদৰ চৌহদৰ ভিতৰতে তেজৰ বন্যা বৈছিল ।
দুসপ্তাহ ধৰি বিদ্ৰোহীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি থাকিল আৰু অৱশেষত চৌদি চৰকাৰে গ্ৰেণ্ড মছজিদটো সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে । এই কাণ্ডই পাকিস্তানক চৌদি ৰাজ্যৰ ওচৰলৈ লৈ গ’ল আৰু পাকিস্তানে গ্ৰেণ্ড মছজিদক সুৰক্ষা দিবলৈ আগন্তুক বছৰবোৰত দেশখনত নিজৰ সশস্ত্ৰ বাহিনী মোতায়েন কৰি ৰাখিলে ।
য়েমেনৰ মাজেৰে দেশখনত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ কথা জনা গৈছিল আৰু সমগ্ৰ পশ্চিমৰ শক্তি কৰিড'ৰত ইৰাণৰ হস্তক্ষেপৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছিল । তেতিয়াৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে ‘আক্ৰমণত কোনো বিদেশী হাত নাই’ বুলি কোৱা কথাটোৱে সঁচাকৈয়ে আলোচনাত মৌনতা আনিছিল যদিও বহু কথাক কেন্দ্ৰ কৰি থকা ৰহস্য আজিও আছে । যিটো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছিল সেয়া হ’ল যে একে বছৰতে ইৰাণৰ বিপ্লৱ সফল হৈছিল, য়েমেনৰ মাজেৰে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ প্ৰৱেশ, মছজিদত শ্লোগান আদি চলি থাকিল ।
আপাত দৃষ্টিত বিশ্বাস কৰা হৈছিল যে চৌদি বিদ্ৰোহীক অস্ত্ৰ যোগান ধৰাত সহায় কৰা সেই য়েমেনসকলৰ ইৰাণৰ সৈতে কিছু সম্পৰ্ক আছিল । মক্কা ঘেৰাও এক দশকৰো অধিক সময় স্মৃতিত স্পষ্ট হৈ থাকিল । জায়দীসকল বশ হোৱাৰ লগে লগে, যেতিয়ালৈকে ইৰাণৰ নিৰন্তৰ সমৰ্থনত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলগীয়া শক্তি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা নাছিল আৰৱে ইয়াক পাহৰি যোৱা নাছিল ।
কাকতলীয়াকৈ ক’বলৈ গ’লে বিশ্লেষকসকলে ইৰাণৰ ইছলামিক বিপ্লৱৰ অংশ হিচাপে মক্কা ঘেৰাও আৰু চৌদি শাসনৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহী যোদ্ধাসকলক য়েমেনৰ পৰা অস্ত্ৰ যোগান ধৰাটো চাইছে, কিয়নো মক্কাত হোৱা আক্ৰমণটো একে বছৰতে ইৰাণত সংঘটিত ঘটনাৰ সৈতে লগত মিলি গৈছিল ।
ইৰাণ-য়েমেন-চৌদিৰ মতাদৰ্শগত যুদ্ধ
ইৰাণ-য়েমেন-চৌদি সংঘাত কেৱল ৰাজনৈতিক যুঁজতকৈ অধিক মতাদৰ্শগত, য’ত চৌদি আৰবে জাতিটোৰ শ্বিয়া হুথীৰ বিৰুদ্ধে য়েমেনৰ চুন্নী মুছলমানসকলক সমৰ্থন কৰে । ইৰাণে সমগ্ৰ সময়ছোৱাত বিশ্বাস কৰি আহিছে যে চৌদি আৰৱৰ ৰজা আৰু ৰাজকুমাৰসকলে পশ্চিমীয়া শক্তিৰ অধীনত আশ্ৰয় লৈছে আৰু পশ্চিমীয়া আধিপত্য প্ৰতিহত কৰাৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টা স্থগিত ৰাখিছে । ইৰাণে নিজকে মচীহ বুলি ভাবে, আৰু ধৰ্মৰ নামত যদি যিকোনো কাৰণে যুঁজ দিয়া হয়, ইৰাণে সেয়া সমৰ্থন কৰে ।
প্ৰতিৰোধৰ অক্ষ সেই চিন্তাৰ শিখৰ, য’ত হামাছৰ সমান্তৰালভাৱে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ হিজবুল্লাহ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল; হুথীসকলৰ প্ৰতি সমৰ্থনৰ লক্ষ্য হৈছে চৌদি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক উফৰাই পেলোৱা যাতে ইৰাণে য়েমেনৰ জৰিয়তে চৌদি আৰৱৰ ওপৰত আধিপত্য স্থাপন কৰিব পাৰে ।
হুথীৰ অস্তিত্ব ইৰাণৰ অস্তিত্বত পৰিণত হৈছে, কিয়নো তেওঁলোকে চৌদি আৰৱৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ মাটিত ইৰাণৰ যুদ্ধ যুঁজি আছে । অঞ্চলটোত হুথীৰ আধিপত্যই সমগ্ৰ পশ্চিম এশ্বিয়াৰ শক্তি গতিশীলতাক পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰিব পাৰে যদিহে তেওঁলোকে চৌদি আৰৱ আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দেশসমূহৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিন ধৰি দুৰ্গটো ধৰি ৰাখিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক: ফ্ৰান্সৰ প্ৰতিবাদ অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যতক লৈ ভয় আৰু উদ্বিগ্নতাৰ লক্ষণ