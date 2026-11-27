জীৱনটো এ আইসৰ্বস্ব কৰি নেপেলাব ! এ আই ৰিবাউণ্ডিঙৰ গুৰুত্ব বাঢ়িছে পশ্চিম বিশ্বত
বিহুৰ সময়ত এ আয়ে সৃষ্টি কৰা একো একোখন বিজতৰীয়া ছবিসহ বহুতে শুভেচ্ছা বাৰ্তা দিয়ে ৷ এ আইৰ দ্বাৰা অন্ততঃ নিজৰ জাতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ জাত নামাৰিব ৷
Published : November 27, 2026 at 3:30 PM IST
গৌতম বৰুৱা
অলপতে অসমৰ এগৰাকী সন্মানীয় মন্ত্ৰীয়ে দুটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যমত শুভেচ্ছা জনোৱা চকুত পৰিছিল ৷ শুভেচ্ছা জনোৱা কথাটো চৰ্চাৰ বিষয় হ'ব নোৱাৰে ৷ ই নিশ্চিতভাৱে এক আদৰণীয় আৰু স্বাভাৱিক ঘটনা ৷
কিন্তু কথাটো ক'ব খুজিছোঁ এই বাবেই যে তেওঁ সেই শুভেচ্ছা বাৰ্তাটোৰ সৈতে এখন ফটোও সংলগ্ন কৰি দিছিল ৷ ফটোখনত দেখা গৈছিল এহাল ভাতৃ-ভগ্নীয়ে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সাজপাৰেৰে, ডিঙিত গামোচা লৈ, চাদৰ-মেখেলা পৰিধান কৰি ঠিক বিহুৰ দৰে সাজসজ্জা কৰি এই উৎসৱ পালন কৰিছে ৷
ফটোখন যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আইৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে দেখিলেই ধৰিব পাৰি ৷ সেই ফটোখন নিঃসন্দেহে প্ৰতীকধৰ্মী ৷ সংশ্লিষ্ট উৎসৱটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সেই ছবিখন কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই প্ৰস্তুত কৰি দিছিল আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ে তাকেই তেওঁৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তাৰ লগত সংলগ্ন কৰিছিল ৷
কিন্তু বিষয়টো হ'ল- অসমত বসবাস কৰা বা নকৰা যি কোনো আন সম্প্ৰদায়ে (অসমীয়া নহয়) নিশ্চয় তেওঁলোকৰ নিজা এটা বিশেষ উৎসৱ পালন কৰাৰ সময়ত অসমীয়া বিহুৰ সাজপাৰ পৰিধান নকৰে ৷ কৰিব তেওঁলোকৰ নিজা পৰম্পৰাগত সাজপাৰ ৷ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সাজপাৰেৰে এ আয়ে প্ৰস্তুত কৰি দিয়া এইধৰণৰ এখন ছবিৰে এগৰাকী দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া সেই শুভেচ্ছামূলক বাৰ্তাটো যেতিয়া অসম সম্পৰ্কে বিশেষ ধাৰণা নথকা বিশ্বৰ কোনো প্ৰান্তৰ লোকে দেখিব, তেতিয়া অসম আৰু অসমীয়া সম্পৰ্কে এক বিভ্ৰান্তিমূলক ধাৰণা নল'বনে ? ছবিখনৰ সাজ-পোচাক বা পটভূমিটো দেখি সেই বিশেষ উৎসৱটো অসমীয়া জাতিৰেই এটা অন্যতম জাতীয় উৎসৱ বুলিওতো এক ভ্ৰান্ত ধাৰণা সৃষ্টি হ'ব পাৰে ৷
এনে ঘটনা মাজে-সময়ে চকুত পৰিয়েই থাকে ৷ যেতিয়া বহুতে আজিকালি কাতি বিহু, ভোগালী বিহু বা ব'হাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই সামাজিক মাধ্যমত এ আইৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা একো একোখন বিজতৰীয়া ছবিসহ শুভেচ্ছা বাৰ্তা দিয়ে তেতিয়াই গাটো বিজবিজাই উঠে ৷ অন্ততঃ নিজৰ জাতিটোৰ পৰিচয়ক লৈ এইধৰণৰ বজৰুৱা ধেমালি নকৰাটো উচিত ৷ এ আই মানেই সৰ্বজান্তা নহয় ৷ সেই কথা মনত ৰখা ভাল ৷
বহুতে এইবোৰ অপ্ৰয়োজনীয় আৰু আমাৰ সংকীৰ্ণ মনৰ চিন্তা বুলি হয়তো ভাবিব পাৰে ৷ আমাৰ আপত্তি নাই ৷ কিন্তু এ আইৰ দ্বাৰা অন্ততঃ নিজৰ জাতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ জাত নামাৰিব, শ্ৰাদ্ধ নাপাতিব ৷ এনেয়ো অসমীয়াক ভাৰতীয়কৰণৰ নামত দেছুৱালী-বণিয়াৰ পক্ষ লৈ স্বয়ং এচাম অসমীয়াই জাতিটোক ৰসাতলে নিয়াৰ ঠিকাটো গ্ৰহণ কৰি খুব একাগ্ৰতা আৰু নিষ্ঠাসহকাৰে সেই কামত লাগিয়েই আছে ৷
তেনেক্ষেত্ৰত জীৱনটো এ আইসৰ্বস্ব কৰি নেপেলাব ৷ এ আই ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰা নাই, মানুহেই সৃষ্টি কৰিছে ৷ কিন্তু ঈশ্বৰে মানুহৰ মগজুটো সৃষ্টি কৰি দিছে ভাল-বেয়া বিচাৰ কৰিবলৈ ৷ সেয়ে মগজুটোক প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত, এ আইক নহয় ৷ কিয় এই কথাখিনি কৈছো তাৰ সপক্ষে কেইটামান তথ্য-প্ৰমাণ আৰু যুক্তি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ ৷
নিজৰ মগজুটো মোনা এটাত সামৰি-সুতৰি ভৰাই থৈ কেৱল এ আইক ভৰসা কৰি জীৱনটো চলাম বুলি ভবাসকলৰ বাবে এটা খবৰ আছে ৷ হয়তো বহুতেই সেই খবৰ জানে ৷ নজনাসকলৰ বাবে কওঁ- যি সময়ত মানুহে কৰিব পৰা সকলো কাম এ আয়ে কৰিব পৰা হৈ উঠাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্বজুৰি সংস্থাপনহীনতাৰ প্ৰতি এক তীব্ৰ ভাবুকি আহি পৰিছে, সেই সময়তে ব্ৰিটেইন আৰু আমেৰিকাত এতিয়া 'এ আই ৰি-বাউণ্ডিং' (AI rebounding) প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ৷
এই 'এ আই ৰি-বাউণ্ডিং' মানে হৈছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আইৰ আগমনৰ লগে লগে যিসমূহ কোম্পানীয়ে ব্যাপক হাৰত কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দি সেইসকল কৰ্মচাৰীয়ে কৰি অহা কামবোৰ এ আইৰ জৰিয়তে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, এতিয়া এ আইক আতৰাই সেই চাটাই কৰা কৰ্মচাৰীসকলক ঘূৰাই আনি কোম্পানীসমূহে তেওঁলোকক পুনৰ নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ৷ বিশেষকৈ এই দুখন দেশত শেহতীয়াকৈ প্ৰতি পাঁচজনৰ ভিতৰত প্ৰায় এজন কৰ্মচাৰীক (২০ শতাংশ) চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ পিছত সেইসকলক পুনৰ চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন কোম্পানীয়ে ৷
তথ্য সহকাৰে অলপতে এক প্ৰতিবেদনত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্বৰ এটা আগশাৰীৰ প্ৰতিভা মূল্যায়ন আৰু মানৱ সম্পদ কাৰিকৰী কোম্পানী (Talent assessment and HR technology company) এছ এইচ এলে ৷ আমোদজনক কথাটো হৈছে এইটোৱেই যে হঠাতে এ আইৰ আগ্ৰাসনৰ ফলত যিসমূহ কোম্পানীয়ে এ আইসৰ্বস্ব হৈ মানৱ সম্পদৰ প্ৰতিভাক এলাগী বুলি বিবেচনা কৰি নিশাটোৰ ভিতৰতে কৰ্মচাৰীসকলক চাকৰিৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিল, এতিয়া তেওঁলোকক সেই একেবোৰ কোম্পানীয়েই পুনৰ চাকৰিত যোগদানৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱাত সেইসকল কৰ্মচাৰীয়ে এইবাৰ নিজৰ 'খেল' দেখুৱাইছে ৷
এইবাৰ চাকৰিত পুনৰ যোগদান কৰিবলৈ হ'লে পূৰ্বতকৈ দুগুণ-তিনিগুণ পৰ্যন্ত অধিক দৰমহা বিচাৰিছে সেইসকল কৰ্মচাৰীয়ে ৷ উপায়ন্তৰ হৈ বহু কোম্পানীয়ে সেই চৰ্ত মানিও লৈছে ৷ এছ এইচ এলৰ প্ৰতিবেদন মতে ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা খেদি পঠিওৱা ৫১ শতাংশ এনে কৰ্মচাৰীয়ে পুনৰ চাকৰিত যোগদান কৰিছে ৷
৪২ শতাংশই কোম্পানীসমূহৰ পৰা লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি বিচাৰিছে যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ চাকৰিটো নিৰাপদ হৈ থাকে আৰু ৪০ শতাংশই চৰ্ত বান্ধি দিছে যে কোম্পানীসমূহে প্ৰথমে স্পষ্ট কৰিব লাগিব কামৰ ক্ষেত্ৰত এ আইৰ সীমাবদ্ধতা কিমানলৈকে থাকিব ৷ অৰ্থাৎ মানুহৰ কাম কি আৰু এ আইৰ কাম কি কোম্পানীসমূহে সেয়া প্ৰথমে স্পষ্ট কৰিলেহে তেওঁলোকে পুনৰ কামত যোগদান কৰিব ৷
ব্ৰিটেইন আৰু আমেৰিকাত আৰম্ভ হোৱা এই এ আই ৰিবাউণ্ডিঙৰ ঘটনাই এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আয়ে মানুহৰ দৰেই সকলো কাম কৰিব পাৰিব বুলি সৃষ্টি হোৱা ধাৰণাটো ভ্ৰান্ত ৷ প্ৰযুক্তিক মানুহৰ মগজুৱে পৰিচালনা কৰিব লাগিব, মানুহক প্ৰযুক্তিয়ে পৰিচালনা কৰিবলৈ দিলে বিপদ অনিবাৰ্য ৷
যাৰ বাবে এতিয়া এ আইৰ গুৰুত্ব হ্ৰাস কৰি মানুহৰ মগজুক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ৷ বিদায় ল'বলৈ ওলোৱা ২০২৬ বৰ্ষটোত কেম্ব্ৰিজ অভিধানত বিশ্বৰ মানুহে সৰ্বাধিক বিচৰা শব্দটো আছিল Human ৷ Cambridge Dictionary Word of the Year 2026 হিচাপে এই Human শব্দটো অলপতে ঘোষণা কৰা হৈছে ৷
অৰ্থাৎ 'মানৱ' বা 'মানৱসৃষ্ট', 'মানুহৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত', 'মানুহৰ দ্বাৰা পৰিচালিত', 'মানুহৰ দ্বাৰা অংকিত' ইত্যাদিৰ গুৰুত্ব বাঢ়িছে ৷ এ আয়ে সৃষ্টি কৰা সকলো বস্তু যে নিখুঁত বা শুদ্ধ নহয় বা তাৰ সৈতে যে মানৱীয় আৱেগ জড়িত হৈ নাথাকে সেই কথা মানুহে বুজি উঠোতে বেছি সময় নালাগিল ৷
অৱশ্যে একে সময়তে এই কথাও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি যে চিকিৎসা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান আদি খণ্ডত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই বিশ্বজুৰি এক নতুন বিপ্লৱৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কেতবোৰ ইতিবাচক ফলাফলো মানৱ সমাজে লাভ কৰিছে ৷ কিন্তু য'ত মানৱীয় আৱেদনৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈ থাকে তাত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই কেতিয়াও এশ শতাংশই সেই আৱেগৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে ৷ অলপতে
আমেৰিকাৰ চিনেটৰ বাৰ্নি চেণ্ডাৰছে উন্নত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত স্থবিৰতা আৰু ছুপাৰ ইনটেলিজেঞ্চৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আৰু এই প্ৰযুক্তিয়ে অৱশেষত মানৱ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত কাম কৰি মানৱতাৰ বাবে গুৰুতৰ বিপদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি সকীয়াই দিছে । চেণ্ডাৰছে আনকি মাৰ্কিন সাংসদসকলক প্ৰযুক্তিৰ অনিয়ন্ত্ৰিত সম্প্ৰসাৰণৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল’বলৈও আহ্বান জনাইছে ৷
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আইৰ পথ প্ৰদৰ্শক তথা নোবেল বঁটা বিজয়ী জিঅ’ফ্ৰে হিণ্টনে কৈছিল যে এ আয়ে মানৱতাক নিঃশেষ কৰাৰ সম্ভাৱনা ১০ৰ পৰা ২০ শতাংশ । কিন্তু অদূৰ ভৱিষ্যতে এই পৰিসংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷
প্ৰযুক্তিগত বিকাশৰ গতি আৰু উন্নত ব্যৱস্থাই মানৱ নিয়ন্ত্ৰণক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ সম্ভাৱনাক লৈ এ আইৰ সুৰক্ষা গৱেষক মাৰ্ক উইনাৰ আৰু অ’পেন এ আই ফাউণ্ডেশ্যনৰ সদস্য পল ক্রিষ্টিয়ানোৱে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
এই যে লেখাটোৰ আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ সন্মানীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া শুভেচ্ছা বাৰ্তাটোৰ উদাহৰণেৰে, তাৰ যুক্তিযুক্ততাৰ বাবেহে উপৰোক্ত তথ্যসমূহ দাঙি ধৰিবলগীয়া হ'ল ৷ সেয়েহে আকৌ কৈছোঁ- জীৱনটো এ আইসৰ্বস্ব কৰি আমাৰ মগজুটোক ঘুণে ধৰিবলৈ এৰি দিয়াটো নিশ্চয় সজ কথা নহ'ব ৷
লগতে পঢ়ক: কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ যুগত শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ