মধ্যপ্ৰাচ্যৰ অস্থিৰতা : সাৰৰ পৰা খাদ্যলৈ সকলোতে পৰিছে বিৰূপ প্ৰভাৱ

মধ্যপ্ৰাচ্যৰ অস্থিৰতাই ভাৰতৰ কৃষকসকলৰ মূৰতো মাধমাৰ সোধাইছে । ফলত সকলো ক্ষেত্ৰতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ।

Here Is How US-Isreal War On Iran Impacts Agrarian Production In India And Beyond
মধ্যপ্ৰাচ্যৰ অস্থিৰতা (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 7, 2026 at 7:45 PM IST

6 Min Read
  • ইন্দ্ৰ শেখৰ সিং

আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ নেতৃত্বত ইৰাণৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ পিছতে বিশ্বত এক অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হৈছে । লগে লগে ভাৰতেও এই বিশৃংখলতা অনুভৱ কৰিছে । ভূ-ৰাজনৈতিকভাৱে ভাৰতে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়তে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ অস্থিৰতাৰ বোজা আমাৰ কৃষকসকলৰ মূৰত পৰিব পাৰে বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

বাছমতি চাউলৰ পৰা চাহলৈকে সকলোৰে ৰপ্তানিৰ হ্ৰাস হৈছে ৷ সাৰ আমদানি আৰু খাৰুৱা তেলতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ।

প্ৰথমে অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি পৰীক্ষা কৰো আহক

ইতিমধ্যে ইৰাণক হাজাৰ হাজাৰ বোমাৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে । ইয়াৰে প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে ইৰাণে বাহৰেইন আৰু ইউ এ ইৰ দৰে উপকূলীয় দেশকে ধৰি ইজৰাইল আৰু আৰব উপদ্বীপত থকা আন আন আমেৰিকাৰ ঘাটিসমূহত বোমাৰে আঘাত হানিছে ।

ছৌদিৰ শোধনাগাৰত ড্ৰোণ আক্ৰমণৰ খবৰো পোৱা গৈছে আৰু অঞ্চলটোৰ সাধাৰণ তেল শোধনো বন্ধ হৈ পৰিছে । ফলত গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোণ আক্ৰমণ বন্ধ হোৱা নাই, যাৰ ফলত অঞ্চলটোত খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন কাৰ্যকৰীভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছে ।

দ্বিতীয়টো দিশ হ’ল পাৰ্চী উপসাগৰৰ এটা সংকীৰ্ণ সাগৰীয় পথ হৰমুজ প্ৰণালী অৱৰোধ কৰা হৈছে, যাৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ ২০% তেল আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰা হয় । গতিকে কল্পনা কৰক - ইৰাক, ইৰাণ আদি দেশৰ পৰা অহা সকলো তেলৰ লগতে ছুৱেজ খালৰ মাজেৰে অহা জাহাজবোৰৰ বিষয়ে !

ইয়াৰ উপৰিও পাৰ্চী উপসাগৰ টেংকাৰ আৰু কণ্টেইনাৰ জাহাজেৰে পৰিপূৰ্ণ, যিয়ে হৰমুজ প্ৰণালী পাৰ হ’বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে । বৰ্তমান এই অঞ্চলটো যথেষ্ট সামৰিক উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, ফলত আমেৰিকা, ইৰাণ আৰু চীনৰ নৌসেনাও এই অঞ্চললৈ গতি কৰিছে । য়েমেনৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহেও ইৰাণৰ অৱৰোধৰ আহ্বানক সমৰ্থন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।

এতিয়া কেৱল অৱৰোধেই নহয়, বিশেষকৈ উত্তৰ দেশৰ কৃষকসকলে শস্যৰ বীজ সিঁচিবলৈ সাজু হোৱাৰ সময়তে অঞ্চলটোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সাৰ উৎপাদন কাৰখানাসমূহে উৎপাদন বন্ধ কৰি দিছে । উদাহৰণস্বৰূপে কাটাৰ এনাৰ্জীৰ (Qatar Energy) দ্বাৰা পৰিচালিত কাটাৰৰ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ একক স্থানৰ ইউৰিয়া উদ্যোগটোৱে প্ৰাকৃতিক গেছৰ অভাৱৰ বাবে উৎপাদন বন্ধ কৰি দিছে ।

এই অঞ্চলৰ বহু প্ৰাকৃতিক গেছ বা এল এন জি উদ্যোগো (LNG plants) ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, যাৰ ফলত তেল আৰু গেছৰ অৰ্থনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে বিঘ্নিত হৈছে ।

ইয়াৰ উপৰিও ইউৰোপীয় সংঘই শেহতীয়াকৈ ছমাহৰ ভিতৰত ৰাছিয়াৰ গেছ কৰ্তন কৰাৰ ঘোষণাই প্ৰাকৃতিক গেছৰ অৰ্থনীতিক জোকাৰি গৈছে, ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে পুটিনে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁ ইউৰোপীয় ইউনিয়নত ৰাছিয়াৰ গেছ তৎক্ষণাত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব আৰু “উন্নত বজাৰ বিচাৰিব পাব ।”

পুটিনৰ এই বক্তব্যৰ ফলত দুদিনমানৰ পিছতে প্ৰাকৃতিক গেছৰ মূল্য দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে । গতিকে এফালে মধ্যপ্ৰাচ্য অঞ্চলত গেছৰ উৎপাদন কম বা স্থবিৰ হৈ পৰিছে । আনফালে, ইউৰোপীয় ইউনিয়ন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত উত্তেজনাৰ বাবে গেছৰ দাম আৰু অধিক আকাশলংঘী হৈছে । এই সকলোবোৰ সাৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে বেয়া, কিয়নো যোৱা সপ্তাহত বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা অতিশয় হ্ৰাস পাইছে আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ বা নাইট্ৰজেন সাৰৰ কম খৰচী উৎপাদনলৈ ঘূৰি আহিবলৈ বছৰ নহ’লেও মাহৰ প্ৰয়োজন হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ উপৰিও মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বহু ঠাইত চালফাৰৰ দৰে অন্যান্য খনিজ পদাৰ্থৰ যোগান বন্ধ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত বিশ্বৰ চালফাৰৰ ব্যৱসায়ত প্ৰায় ৪৫% প্ৰভাৱ পৰিব । বিশ্বজুৰি ফছফেট উৎপাদনতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।

উৎপাদনৰ উপৰিও বিশ্বব্যাপী জাহাজ চলাচলৰ পথসমূহো প্ৰভাৱিত হৈছে আৰু বহু জাহাজে নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ নমাই আনিব পৰা নাই । জাহাজৰ বীমাৰ প্ৰিমিয়ামো বৃদ্ধি পাইছে, সেয়ে সাৰ কঢ়িয়াই নিবলৈ জাহাজ বিচাৰি পোৱাটো কঠিন হৈ পৰিছে ।

মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰতে ইউৰিয়া যোগানৰ ৪০% এই অঞ্চলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । কিন্তু কেৱল ভাৰতৰ কৃষকসকলেই ইউৰিয়াৰ দৰে নাইট্ৰ’জেন সাৰৰ বাবে এই অঞ্চলটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । ইজিপ্তৰ পৰা ব্ৰাজিললৈকে ইউৰিয়াৰ মূল্য ইতিমধ্যে ২৫%তকৈ অধিক বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত জমা আৰু সাৰৰ জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিশ্বব্যাপী সাৰ যোগানত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছিল আৰু এতিয়া ইৰাণ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত হোৱা আক্ৰমণে দাম তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি কৰিছে ।

যদিও ভাৰতত যোৱা বছৰৰ তুলনাত ইউৰিয়াৰ মজুত বেছি, তথাপিও ইয়াৰ দ্বাৰা খাদ্য সুৰক্ষাৰ নিশ্চয়তা পোৱা নাযায়, যদিও বিশ্বৰ বজাৰত সাৰৰ অন্যান্য উৎস উপলব্ধ । যোৱা বছৰ ভাৰতত সাৰৰ তীব্ৰ নাটনিৰ সন্মুখীন হৈছিল, যাৰ ফলত সমগ্ৰ দেশৰ কৃষকসকলে অসংখ্য প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু উৎপাদন হ্ৰাস পাইছিল ।

ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিশ্বতে খাদ্যৰ দাম বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, মূলতঃ যুদ্ধৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে আৰু দ্বিতীয়তে সাৰ যোগানৰ প্ৰতি আতংক আৰু অনিশ্চয়তাৰ বাবে । যদিহে সাৰ সময়মতে নাহে তেন্তে ইয়াৰ ফলত শস্যৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ’ব পাৰে আৰু ঔদ্যোগিক কৃষিত যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে।

বিশ্বৰ অধিকাংশ পাম এতিয়া ইউৰিয়া, ডি এ পি আদি উদ্যোগিক কৃষি ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু ইয়াৰ মাটি আৰু বীজ খেতিৰ বাবে এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।

যদি আমি খাৰুৱা তেলৰ কথা চাওঁ, তেন্তে ই বিশ্বজুৰি আৰু ভাৰতত কৃষি উৎপাদনক আগুৱাই নিয়া আন এটা কাৰক । ট্ৰেক্টৰৰ পৰা ট্ৰাকলৈকে আমাৰ বেছিভাগ কৃষি যন্ত্ৰপাতি ডিজেলৰ দৰে জীৱাশ্ম ইন্ধনেৰে চলি থাকে । এতিয়া তেল উৎপাদন হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত যোগান আৰু অধিক হ্ৰাস পাইছে, আনহাতে চাহিদা বৃদ্ধি পায়েই আছে । দেশসমূহে তেল মজুত কৰি ৰাখিছে, কিয়নো প্ৰতি বেৰেলত তেলৰ মূল্য ১১০-১২০ ডলাৰৰ ঘৰ অতিক্ৰম হ’ব পাৰে ।

ফলস্বৰূপে কৃষিৰ ওপৰত ইনপুট খৰচ ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাব । বীজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাৰলৈকে আৰু চপোৱা সামগ্ৰী গ্ৰাহকৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই অনালৈকে সকলো তেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । তেলৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে যোগান শৃংখলৰ সকলো সংযোগকে প্ৰভাৱিত কৰিব, সেয়েহে সমগ্ৰ ঠাইতে খাদ্যৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব ।

বৰ্তমান আৰব উপদ্বীপ বা ইৰাণলৈ নিৰ্ধাৰিত খাদ্য ৰপ্তানিৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ বাছমতি চাউলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাহ, ফল-মূল, শাক-পাচলিলৈকে বন্দৰত আবদ্ধ হৈ আছে । পলিমাৰ্কেটাৰ আৰু ফিউচাৰ ক’ম’ডিটি হেজ ফাণ্ডৰ দৰে জল্পনা-কল্পনাৰ লোকে নিঃসন্দেহে এই পৰিস্থিতিৰ শোষণ কৰি বিশ্বজুৰি সৰ্বাধিক লাভ কৰিব ।

সেয়েহে ভাৰততেই হওক বা সমগ্ৰ বিশ্বতে হওক, সম্ভাৱনাময়ভাৱে সাৰৰ বৃহৎ নাটনি, খাৰুৱা তেলৰ মূল্যৰ অতি মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু খাদ্যৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা দেখা পোৱা গৈছে ।

