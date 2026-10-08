আমেৰিকাত গুগলৰ পাৰমাণৱিক শক্তি চুক্তি ভাৰতৰ ডাটা চেণ্টাৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ পথ প্ৰদৰ্শক?
গুগলৰ অভিভাৱক আলফাবেটে আমেৰিকাৰ এটা পাৰমাণৱিক শক্তি কোম্পানীৰ সৈতে নিজৰ ডাটা চেণ্টাৰৰ বাবে চুক্তি সম্পাদন কৰিছে । ভাৰতেও অনুৰূপ ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ আগবাঢ়িব পাৰে ।
By R Srinivasan
Published : October 8, 2026 at 12:05 PM IST
নতুন দিল্লী : কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আৰু ডাটা চেণ্টাৰসমূহ চলোৱাৰ বাবে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় । তাৰ বাবে গুগলে আমেৰিকাত পাৰমাণৱিক শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এক চুক্তি কৰিছে । এই ঘটনাই দেখুৱাইছে যে ভৱিষ্যতে ভাৰতেও নিজৰ ডাটা চেণ্টাৰসমূহৰ প্ৰয়োজনীয় শক্তি পূৰণ কৰিবলৈ অনুৰূপ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
গুগলৰ অভিভাৱক তথা মূল কোম্পানী আলফাবেটে (Alphabet) আমেৰিকাৰ আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ বাণিজ্যিক পাৰমাণৱিক শক্তি উৎপাদনকাৰী কোম্পানী কনষ্টেলেচন এনাৰ্জীৰ (Constellation Energy) সৈতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তি কৰিছে । এই ২০ বছৰীয়া চুক্তিৰ অধীনত গুগলে তেওঁলোকৰ ডাটা চেণ্টাৰসমূহ চলাবলৈ ৮৯০ মেগাৱাট পাৰমাণৱিক শক্তি ক্ৰয় কৰিব ।
অৱশ্যে কেৱল গুগলেই নহয়, মাইক্ৰ’ছফ্ট (Microsoft) কোম্পানীয়েও বন্ধ হৈ থকা ‘Three Mile Island’ পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পৰ পৰা বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰিবলৈ কিছুদিন পূৰ্বে অনুৰূপ চুক্তি কৰিছে ।
বৰ্তমান সময়ত ভাৰতেও কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা খণ্ডত নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ আৰু ডাটা চেণ্টাৰসমূহত ব্যাপক বিনিয়োগ কৰিবলৈ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে । কিন্তু ইয়াৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানটো হৈছে পৰ্যাপ্ত আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ যোগান । উদাহৰণস্বৰূপে গুগলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমত ১৫ বিলিয়ন ডলাৰ ব্যয়ৰে এটা ডাটা চেণ্টাৰ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
ইয়াত কেৱল ২ বিলিয়ন ডলাৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তি (Renewable energy) যেনে সৌৰ বা বায়ুশক্তিৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে । বাকী শক্তি আন উৎসৰ পৰা ল’ব লাগিব । বিশ্ব বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ ক্ৰমবৰ্ধমান মূল্য আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতিৰ বাবে এতিয়া পুনৰ পাৰমাণৱিক শক্তিৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে । তেনে ক্ষেত্ৰত ভাৰতেও এই পথত আগবাঢ়িব পাৰে ।
২০ বছৰীয়া শক্তি ক্ৰয় চুক্তিৰ জৰিয়তে ইলিনয়, পেনছিলভেনিয়া আৰু নিউজাৰ্ছিৰ ১১টা কনষ্টেলেচনৰ মালিকানাধীন পাৰমাণৱিক ইউনিটত নতুন সঁজুলি আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিনিয়োগ সম্ভৱ হ’ব বুলি ৬ অক্টোবৰত দুয়োটা কোম্পানীয়ে যৌথ ঘোষণাত কয় । অৱশ্যে দুয়োটা পক্ষই চুক্তিৰ মূল্য সন্দৰ্ভত বিতংকৈ একো প্ৰকাশ কৰা নাই ।
আমেৰিকাৰ সৰ্ববৃহৎ পাৰমাণৱিক শক্তি পৰিচালক কোম্পানী হৈছে কনষ্টেলেচন । ইয়াৰ উপৰি অন্যান্য 'সেউজ' শক্তিৰ উৎস যেনে নবীকৰণযোগ্য শক্তি আৰু প্ৰাকৃতিক গেছতো কোম্পানীটোৰ দখল আছে । 'ব্যৱসায়ী সৃষ্টিকৰ্তা' হিচাপে কোম্পানীটোৱে পাইকাৰী বজাৰত আৰু দীৰ্ঘম্যাদী চুক্তিৰ জৰিয়তে বৃহৎসংখ্যক গ্ৰাহকক শক্তি বিক্ৰী কৰে ।
গুগলৰ পূৰ্বেও আন কেইবাটাও ডাঙৰ প্ৰযুক্তি কোম্পানীয়ে নিজৰ ডাটা চেণ্টাৰসমূহ চলাবলৈ কনষ্টেলেচন আৰু আন শক্তি উৎপাদনকাৰী কোম্পানীসমূহৰ সৈতে চুক্তি কৰিছে । ডাটা চেণ্টাৰসমূহত ইমান প্ৰচুৰ পৰিমাণে বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ হয় যে ইহঁতৰ ক্ষমতা কম্পিউটাৰৰ শক্তিৰে জোখাৰ পৰিৱৰ্তে, ইহঁতে ব্যৱহাৰ কৰা বিদ্যুতৰ পৰিমাণ (মেগাৱাট বা গিগাবাট)-ৰ দ্বাৰাহে জোখা হয় ।
কনষ্টেলেচন কোম্পানীয়ে ইতিমধ্যে মাইক্ৰ’ছফ্ট, মেটা আৰু আমাজনৰ সৈতে কৰা চুক্তিসমূহৰ পাছত গুগলৰ এই চুক্তিখন হৈছে শেহতীয়া নতুন পদক্ষেপ ।
প্ৰযুক্তি কোম্পানীবোৰৰ আন এক সমস্যা আছে । দশক দশক ধৰি তেওঁলোকে নিজকে কম কাৰ্বনযুক্ত, সেউজ উৎপাদক হিচাপে প্ৰচাৰ কৰি আহিছে । আৰু তেওঁলোকে সেইটো এৰি দিব বিচৰা নাই যাৰ বাবে 'সেউজ' শক্তিৰ সন্ধান কৰিছে । বহুতো ডাটা চেণ্টাৰক নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎসৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে যদিও, এইবোৰে নিৰ্ভৰযোগ্য, ২৪x৭ শক্তি উপলব্ধতা প্ৰদান নকৰে । এনে বহুতো 'সেউজ' ডাটা চেণ্টাৰৰ এটা গোপন কথা হ'ল, বিশেষকৈ নিশাৰ সময়ত বেছ লোড ষ্টেচনৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰা হয়, যাৰ বেছিভাগেই উচ্চ নিৰ্গমন বিদ্যুৎ প্ৰকল্প ।
এইখিনিতে পাৰমাণৱিক শক্তিৰ (Nuclear power) প্ৰয়োজনীয়তা আহে, যাৰ সহায়ত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড (CO2) গেছ নিৰ্গমন নকৰাকৈ ২৪ ঘণ্টাই নিৰ্ভৰযোগ্যভাৱে বিদ্যুৎ লাভ কৰিব পৰা যায় । প্ৰকৃততে পাৰমাণৱিক শক্তিক এক 'স্বচ্ছ বা প্ৰদূষণমুক্ত' শক্তিৰ শ্ৰেণীত ধৰা হয় । কাৰণ ইয়াৰ কুলিং টাৱাৰ বা ঠাণ্ডা কৰা সঁজুলিৰ পৰা ওলোৱা জলীয় বাষ্পৰ বাহিৰে আন কোনো ক্ষতিকাৰক গেছ নোলায় । তদুপৰি, ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা তেজস্ক্ৰিয় আৱৰ্জনাবোৰো সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিতভাৱে আবদ্ধ কৰি ৰখা হয় ।
আমেৰিকাত পাৰমাণৱিক শক্তি পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহ আগৰণুৱা । যোৱা বছৰ গুগলে আইঅ’ৱাত এটা বন্ধ ৰিয়েক্টৰ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনাক সাকাৰ কৰিবলৈ নেক্সটইৰা এনাৰ্জীৰ সৈতে চুক্তি কৰিছিল । সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, ই দুটা পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে পুঁজিৰ বাবে ছাউদাৰ্ণ কোম্পানীৰ সৈতে আন এক চুক্তি কৰিছিল । একেদৰে মাইক্ৰ’ছফটে 'থ্ৰী মাইল দ্বীপ'ৰ প্লাণ্টৰ পৰা বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰাৰ চুক্তি কৰিছে । এইটো গলনাংকৰ আশংকাৰ পিছত বন্ধ হৈ গৈছিল । অহা বছৰ ৰিয়েক্টৰটো পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এই সমগ্ৰ বিষয়টো ভাৰতৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ ভাৰতে নিজৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ লগতে এআই খণ্ডৰ আকাংক্ষাসমূহ পূৰণ কৰাৰ বাবে ডাটা চেণ্টাৰ স্থাপনত বিশেষ জোৰ দিছে । কিন্তু ইয়াৰ মূল হেঙাৰ বা সমস্যাটো হৈছে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বিদ্যুতৰ অভাৱ । উদাহৰণস্বৰূপে, গুগলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমত ১৫ বিলিয়ন ডলাৰ (প্ৰায় ১.২৬ লাখ কোটি টকা) বিনিয়োগেৰে এটা ডাটা চেণ্টাৰ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, য’ত কেৱল ২ বিলিয়ন ডলাৰহে নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে । বাকী প্ৰয়োজনীয় বিদ্যুৎ আন বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ল’ব লাগিব ।
খাৰুৱা তেলৰ ক্ৰমবৰ্ধমান মূল্য আৰু বিশ্বৰ প্ৰধান তেল উৎপাদনকাৰী অঞ্চল মধ্যপ্ৰাচ্যত চলি থকা সংঘাতৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে এতিয়া পুনৰ পাৰমাণৱিক শক্তিৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে । যদিও ভাৰতত ভূমি অধিগ্ৰহণৰ সমস্যা আৰু পুৰণি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিবন্ধকতাসমূহ এতিয়াও এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ আছে, তথাপিও চৰকাৰে অলপতে এখন নতুন আইন গৃহীত কৰিছে । এই আইনখনৰ নাম হৈছে 'শান্তি' (SHANTI, Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) । ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে পুৰণি আইনী বাধাসমূহ আঁতৰাই দেশত পাৰমাণৱিক শক্তিৰ উৎপাদন দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি কৰা ।
পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পৰ পৰা উৎপাদন হ’বলগীয়া এই অতিৰিক্ত বিদ্যুৎখিনি প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহৰ ডাটা চেণ্টাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে অতি সুন্দৰকৈ মিলিব । আমেৰিকাত প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহে অলপতে কৰা পাৰমাণৱিক শক্তিৰ চুক্তিসমূহৰ পৰা ভাৰতে এক ডাঙৰ শিক্ষা ল’ব পাৰে । সেই চুক্তিসমূহত কোম্পানীসমূহে নিজেই প্ৰকল্পটো স্থাপনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা মূলধন বা বিনিয়োগৰ এটা অংশ আগতীয়াকৈ দি সহায় কৰিছে । ভাৰততো যদি এনেকুৱা কৰা হয়, তেন্তে চৰকাৰৰ পুঁজিৰ নাটনিৰ সমস্যাটোও সমাধান হ’ব ।