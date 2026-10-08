ETV Bharat / opinion

আমেৰিকাত গুগলৰ পাৰমাণৱিক শক্তি চুক্তি ভাৰতৰ ডাটা চেণ্টাৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ পথ প্ৰদৰ্শক?

গুগলৰ অভিভাৱক আলফাবেটে আমেৰিকাৰ এটা পাৰমাণৱিক শক্তি কোম্পানীৰ সৈতে নিজৰ ডাটা চেণ্টাৰৰ বাবে চুক্তি সম্পাদন কৰিছে । ভাৰতেও অনুৰূপ ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ আগবাঢ়িব পাৰে ।

INDIA DATA CENTRES
গুজৰাটৰ চুৰাটৰ সমীপৰ কাকৰাপাৰ পাৰমাণৱিক শক্তি কেন্দ্ৰত স্থাপন কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমটো থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত ৭০০ মেগাৱাট বৈদ্যুতিক পাৰমাণৱিক শক্তি ৰিয়েক্টৰৰ দৃশ্য (ANI)
author img

By R Srinivasan

Published : October 8, 2026 at 12:05 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আৰু ডাটা চেণ্টাৰসমূহ চলোৱাৰ বাবে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় । তাৰ বাবে গুগলে আমেৰিকাত পাৰমাণৱিক শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এক চুক্তি কৰিছে । এই ঘটনাই দেখুৱাইছে যে ভৱিষ্যতে ভাৰতেও নিজৰ ডাটা চেণ্টাৰসমূহৰ প্ৰয়োজনীয় শক্তি পূৰণ কৰিবলৈ অনুৰূপ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।

গুগলৰ অভিভাৱক তথা মূল কোম্পানী আলফাবেটে (Alphabet) আমেৰিকাৰ আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ বাণিজ্যিক পাৰমাণৱিক শক্তি উৎপাদনকাৰী কোম্পানী কনষ্টেলেচন এনাৰ্জীৰ (Constellation Energy) সৈতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তি কৰিছে । এই ২০ বছৰীয়া চুক্তিৰ অধীনত গুগলে তেওঁলোকৰ ডাটা চেণ্টাৰসমূহ চলাবলৈ ৮৯০ মেগাৱাট পাৰমাণৱিক শক্তি ক্ৰয় কৰিব ।

INDIA DATA CENTRES
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (Getty Image)

অৱশ্যে কেৱল গুগলেই নহয়, মাইক্ৰ’ছফ্ট (Microsoft) কোম্পানীয়েও বন্ধ হৈ থকা ‘Three Mile Island’ পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পৰ পৰা বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰিবলৈ কিছুদিন পূৰ্বে অনুৰূপ চুক্তি কৰিছে ।

বৰ্তমান সময়ত ভাৰতেও কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা খণ্ডত নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ আৰু ডাটা চেণ্টাৰসমূহত ব্যাপক বিনিয়োগ কৰিবলৈ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে । কিন্তু ইয়াৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানটো হৈছে পৰ্যাপ্ত আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ যোগান । উদাহৰণস্বৰূপে গুগলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমত ১৫ বিলিয়ন ডলাৰ ব্যয়ৰে এটা ডাটা চেণ্টাৰ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

ইয়াত কেৱল ২ বিলিয়ন ডলাৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তি (Renewable energy) যেনে সৌৰ বা বায়ুশক্তিৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে । বাকী শক্তি আন উৎসৰ পৰা ল’ব লাগিব । বিশ্ব বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ ক্ৰমবৰ্ধমান মূল্য আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতিৰ বাবে এতিয়া পুনৰ পাৰমাণৱিক শক্তিৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে । তেনে ক্ষেত্ৰত ভাৰতেও এই পথত আগবাঢ়িব পাৰে ।

২০ বছৰীয়া শক্তি ক্ৰয় চুক্তিৰ জৰিয়তে ইলিনয়, পেনছিলভেনিয়া আৰু নিউজাৰ্ছিৰ ১১টা কনষ্টেলেচনৰ মালিকানাধীন পাৰমাণৱিক ইউনিটত নতুন সঁজুলি আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিনিয়োগ সম্ভৱ হ’ব বুলি ৬ অক্টোবৰত দুয়োটা কোম্পানীয়ে যৌথ ঘোষণাত কয় । অৱশ্যে দুয়োটা পক্ষই চুক্তিৰ মূল্য সন্দৰ্ভত বিতংকৈ একো প্ৰকাশ কৰা নাই ।

আমেৰিকাৰ সৰ্ববৃহৎ পাৰমাণৱিক শক্তি পৰিচালক কোম্পানী হৈছে কনষ্টেলেচন । ইয়াৰ উপৰি অন্যান্য 'সেউজ' শক্তিৰ উৎস যেনে নবীকৰণযোগ্য শক্তি আৰু প্ৰাকৃতিক গেছতো কোম্পানীটোৰ দখল আছে । 'ব্যৱসায়ী সৃষ্টিকৰ্তা' হিচাপে কোম্পানীটোৱে পাইকাৰী বজাৰত আৰু দীৰ্ঘম্যাদী চুক্তিৰ জৰিয়তে বৃহৎসংখ্যক গ্ৰাহকক শক্তি বিক্ৰী কৰে ।

গুগলৰ পূৰ্বেও আন কেইবাটাও ডাঙৰ প্ৰযুক্তি কোম্পানীয়ে নিজৰ ডাটা চেণ্টাৰসমূহ চলাবলৈ কনষ্টেলেচন আৰু আন শক্তি উৎপাদনকাৰী কোম্পানীসমূহৰ সৈতে চুক্তি কৰিছে । ডাটা চেণ্টাৰসমূহত ইমান প্ৰচুৰ পৰিমাণে বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ হয় যে ইহঁতৰ ক্ষমতা কম্পিউটাৰৰ শক্তিৰে জোখাৰ পৰিৱৰ্তে, ইহঁতে ব্যৱহাৰ কৰা বিদ্যুতৰ পৰিমাণ (মেগাৱাট বা গিগাবাট)-ৰ দ্বাৰাহে জোখা হয় ।

কনষ্টেলেচন কোম্পানীয়ে ইতিমধ্যে মাইক্ৰ’ছফ্ট, মেটা আৰু আমাজনৰ সৈতে কৰা চুক্তিসমূহৰ পাছত গুগলৰ এই চুক্তিখন হৈছে শেহতীয়া নতুন পদক্ষেপ ।

প্ৰযুক্তি কোম্পানীবোৰৰ আন এক সমস্যা আছে । দশক দশক ধৰি তেওঁলোকে নিজকে কম কাৰ্বনযুক্ত, সেউজ উৎপাদক হিচাপে প্ৰচাৰ কৰি আহিছে । আৰু তেওঁলোকে সেইটো এৰি দিব বিচৰা নাই যাৰ বাবে 'সেউজ' শক্তিৰ সন্ধান কৰিছে । বহুতো ডাটা চেণ্টাৰক নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎসৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে যদিও, এইবোৰে নিৰ্ভৰযোগ্য, ২৪x৭ শক্তি উপলব্ধতা প্ৰদান নকৰে । এনে বহুতো 'সেউজ' ডাটা চেণ্টাৰৰ এটা গোপন কথা হ'ল, বিশেষকৈ নিশাৰ সময়ত বেছ লোড ষ্টেচনৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰা হয়, যাৰ বেছিভাগেই উচ্চ নিৰ্গমন বিদ্যুৎ প্ৰকল্প ।

এইখিনিতে পাৰমাণৱিক শক্তিৰ (Nuclear power) প্ৰয়োজনীয়তা আহে, যাৰ সহায়ত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড (CO2) গেছ নিৰ্গমন নকৰাকৈ ২৪ ঘণ্টাই নিৰ্ভৰযোগ্যভাৱে বিদ্যুৎ লাভ কৰিব পৰা যায় । প্ৰকৃততে পাৰমাণৱিক শক্তিক এক 'স্বচ্ছ বা প্ৰদূষণমুক্ত' শক্তিৰ শ্ৰেণীত ধৰা হয় । কাৰণ ইয়াৰ কুলিং টাৱাৰ বা ঠাণ্ডা কৰা সঁজুলিৰ পৰা ওলোৱা জলীয় বাষ্পৰ বাহিৰে আন কোনো ক্ষতিকাৰক গেছ নোলায় । তদুপৰি, ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা তেজস্ক্ৰিয় আৱৰ্জনাবোৰো সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিতভাৱে আবদ্ধ কৰি ৰখা হয় ।

আমেৰিকাত পাৰমাণৱিক শক্তি পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহ আগৰণুৱা । যোৱা বছৰ গুগলে আইঅ’ৱাত এটা বন্ধ ৰিয়েক্টৰ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনাক সাকাৰ কৰিবলৈ নেক্সটইৰা এনাৰ্জীৰ সৈতে চুক্তি কৰিছিল । সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, ই দুটা পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে পুঁজিৰ বাবে ছাউদাৰ্ণ কোম্পানীৰ সৈতে আন এক চুক্তি কৰিছিল । একেদৰে মাইক্ৰ’ছফটে 'থ্ৰী মাইল দ্বীপ'ৰ প্লাণ্টৰ পৰা বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰাৰ চুক্তি কৰিছে । এইটো গলনাংকৰ আশংকাৰ পিছত বন্ধ হৈ গৈছিল । অহা বছৰ ৰিয়েক্টৰটো পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

এই সমগ্ৰ বিষয়টো ভাৰতৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ ভাৰতে নিজৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ লগতে এআই খণ্ডৰ আকাংক্ষাসমূহ পূৰণ কৰাৰ বাবে ডাটা চেণ্টাৰ স্থাপনত বিশেষ জোৰ দিছে । কিন্তু ইয়াৰ মূল হেঙাৰ বা সমস্যাটো হৈছে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বিদ্যুতৰ অভাৱ । উদাহৰণস্বৰূপে, গুগলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমত ১৫ বিলিয়ন ডলাৰ (প্ৰায় ১.২৬ লাখ কোটি টকা) বিনিয়োগেৰে এটা ডাটা চেণ্টাৰ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, য’ত কেৱল ২ বিলিয়ন ডলাৰহে নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে । বাকী প্ৰয়োজনীয় বিদ্যুৎ আন বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ল’ব লাগিব ।

খাৰুৱা তেলৰ ক্ৰমবৰ্ধমান মূল্য আৰু বিশ্বৰ প্ৰধান তেল উৎপাদনকাৰী অঞ্চল মধ্যপ্ৰাচ্যত চলি থকা সংঘাতৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে এতিয়া পুনৰ পাৰমাণৱিক শক্তিৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে । যদিও ভাৰতত ভূমি অধিগ্ৰহণৰ সমস্যা আৰু পুৰণি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিবন্ধকতাসমূহ এতিয়াও এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ আছে, তথাপিও চৰকাৰে অলপতে এখন নতুন আইন গৃহীত কৰিছে । এই আইনখনৰ নাম হৈছে 'শান্তি' (SHANTI, Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) । ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে পুৰণি আইনী বাধাসমূহ আঁতৰাই দেশত পাৰমাণৱিক শক্তিৰ উৎপাদন দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি কৰা ।

পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পৰ পৰা উৎপাদন হ’বলগীয়া এই অতিৰিক্ত বিদ্যুৎখিনি প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহৰ ডাটা চেণ্টাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে অতি সুন্দৰকৈ মিলিব । আমেৰিকাত প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহে অলপতে কৰা পাৰমাণৱিক শক্তিৰ চুক্তিসমূহৰ পৰা ভাৰতে এক ডাঙৰ শিক্ষা ল’ব পাৰে । সেই চুক্তিসমূহত কোম্পানীসমূহে নিজেই প্ৰকল্পটো স্থাপনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা মূলধন বা বিনিয়োগৰ এটা অংশ আগতীয়াকৈ দি সহায় কৰিছে । ভাৰততো যদি এনেকুৱা কৰা হয়, তেন্তে চৰকাৰৰ পুঁজিৰ নাটনিৰ সমস্যাটোও সমাধান হ’ব ।

লগতে পঢ়ক :ৰিলায়েন্স-মেটাই নিৰ্মাণ কৰিব নবীকৰণযুক্ত শক্তিচালিত এআই ডাটা চেণ্টাৰ, ক'ত হ'ব এই অভিলাষী প্ৰকল্প ?
লগতে পঢ়ক :এখন ফটো প্ৰস্তুতৰ নামত AI-ক কিমান পানী লাগে ? AI-এ মানুহ হত্যা কৰিব নেকি ?

TAGGED:

NUCLEAR ENERGY
INDIA DATA CENTRES
গুগল
ভাৰতৰ ডাটা চেণ্টাৰ
GOOGLE NUCLEAR POWER DATA CENTRES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.