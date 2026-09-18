ETV Bharat / opinion

জুবিন গাৰ্গ: কাব্যৰ পৰা শিল্প, শিল্পীৰ পৰা সত্তা; কথা-সুৰ-কণ্ঠক লৈ এক বিশ্লেষণ

জুবিন গাৰ্গৰ গীতত সাহিত্য, সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন সামৰি প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য...

Zubeen Garg
কথা-সুৰ-কণ্ঠৰ মাজত জুবিন গাৰ্গৰ এক বিশ্লেষণ (IANS/Getty/Garima Garg FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 18, 2026 at 12:13 PM IST

14 Min Read
Choose ETV Bharat

কৃষ্টিৰ পথাৰত সৃষ্টিৰ শলিতা জ্বলাই জগত পোহৰ কৰা এক ব্যতিক্ৰমী সত্তাৰ নামেই হৈছে জুবিন গাৰ্গ । কাব্যৰ পৰা শিল্পলৈ অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতত মেটমৰা অৱদান আগবঢ়োৱা এক শিল্পী সত্তা হৈছে জুবিন গাৰ্গ । সুৰৰ মায়াজাল আৰু সুললিত কণ্ঠৰ যাদুৰে শব্দ ব্ৰহ্মৰ সৃষ্টি কৰা জুবিন গাৰ্গৰ নিজৰি কাপ বাগৰি ওলাই আহিছে সহস্ৰাধিক গীতি-সাহিত্য...

কিন্তু জুবিন গাৰ্গক এগৰাকী শিল্পী হিচাপে যিমান জনা যায়, তেওঁৰ যিমান চৰ্চা কৰা হয়; ক'ৰবাত যেন আমি তেওঁৰ কাব্য প্ৰতিভাক স্বীকৃতি দিয়াত কৃপণালি কৰিছোঁ । সেয়ে হয়তো এগৰাকী কবি, গীতিকাৰ সৰ্বোপৰি সাহিত্যিক হিচাপে জুবিন গাৰ্গৰ চৰ্চা, স্বীকৃতি তথা বিশ্লেষণ সীমিত হৈ আছে । কাব্যৰ পৰা শিল্প, শিল্পীৰ পৰা সত্তালৈকে বিস্তৃত জুবিন গাৰ্গৰ ব্যক্তিত্ব কেৱল কেইটামান শব্দৰ জোখেৰে জুখিব নোৱাৰি । তথাপি তেওঁৰ কথা, সুৰ আৰু কণ্ঠক সামৰি এই প্ৰতিবেদনত এক সম্যক আলোচনা কৰিবলৈ মৰসাহ কৰা হৈছে ।

প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত জুবিন গাৰ্গে নিজে ৰচনা কৰা, সুৰ দিয়া আৰু কণ্ঠ নিগৰোৱা কেইটামান গানৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গৰ গীতত সাহিত্য, সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন ঘটোৱা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Zubeen Garg
জুবিন গাৰ্গ (IANS)
Zubeen Garg
জুবিনৰ মৃত্যুত শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ অনুৰাগীৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam special arrangement)

কৃষ্টিৰ পথাৰত সৃষ্টিৰ শলিতা জুবিন গাৰ্গ: জুবিনৰ গীতত সাহিত্য, সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন

অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বৰঘৰত এক মেটমৰা পেৰা হৈছে ব্যতিক্ৰমী আৰু অনন্য সত্তাৰ জুবিন গাৰ্গ । জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন কণ্ঠশিল্পীয়েই আছিলনে ? নিশ্চয় নহয়; তেওঁ হৈছে শব্দ ব্ৰহ্মৰ সাধক, আধুনিক ৰোমাণ্টিক আৰু প্ৰতিবাদী কবি । তেওঁ হৈছে সুগভীৰ সাহিত্যিক চেতনা থকা এজন সুদক্ষ গীতিকাৰ । একেদৰে সুৰৰ মায়াজাল সৃষ্টিৰে ত্ৰিভুবনত ঝংকাৰ তোলা সুৰৰ যাদুকৰ । সুললিত কণ্ঠৰে জগত জিনি অমৰত্ব লাভ কৰা এক চিৰ জ্যোতিস্মান । সুৰ আৰু কণ্ঠৰে যেনেদৰে বিশ্ব জনতাৰ হৃদয় জয় কৰিছে, ঠিক তেনেদৰে তেওঁৰ নিজৰি কাপেৰে নিগৰি আহিছে সহস্ৰাধিক গীতি-সাহিত্য ।

Zubeen Garg
পত্নী গৰিমাৰ সৈতে জুবিন গাৰ্গ (FB@GarimaGarg)
জুবিনৰ মৃত্যুত শেষ শ্ৰদ্ধা, পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
জুবিনৰ মৃত্যুত শেষ শ্ৰদ্ধা, পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (ETV Archive)

কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এগৰাকী গায়ক হিচাপে জুবিন গাৰ্গৰ যিমান চৰ্চা হয়, এগৰাকী কবি বা গীতিকাৰ হিচাপে তেওঁৰ কাব্য প্ৰতিভাক স্বীকৃতি দিয়াত আমি ক’ৰবাত যেন অলপ কৃপণালি কৰিছোঁ । তেওঁৰ গীতৰ কথাত সমাহিত সামাজিক চেতনা, সুৰত বোৱাই দিয়া ঐতিহ্য আৰু আধুনিকতা, কণ্ঠৰ মাজত লুকাই থকা বিপ্লৱী সত্তাই সমাজ চেতনা, ঐতিহ্য আৰু আধুনিকতাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে; যাক কেইটামান সীমিত শব্দৰে জুখিব নোৱাৰি ।

জুবিনৰ গীতত সাহিত্যিক মূল্য আৰু কাব্যিক চেতনা

জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈছে সাহিত্যিক গভীৰতা । তেওঁৰ গীতসমূহ কেৱল মনোৰঞ্জনৰ আহিলা নহয়, বৰঞ্চ বহু গীত একো একোটা নিপোটল আধুনিক কবিতা । জুবিনৰ গানত শব্দৰ চয়ন, উপমাৰ প্ৰয়োগ আৰু চিত্ৰকল্প সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত এক নিজস্ব শৈলী আছে । ধ্ৰুপদী অসমীয়া সাহিত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আধুনিক যুগৰ বিমূৰ্ত ভাবধাৰালৈকে এই সকলোবোৰ ধাৰা জুবিনৰ গীতত সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ পায় ।

Zubeen Garg
জুবিনৰ মৃত্যুত শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ অনুৰাগীৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam special arrangement)

জুবিনৰ বহু কালজয়ী গীতত জীৱনৰ জটিলতা (যেনে যন্ত্ৰ), প্ৰকৃতিৰ ৰূপ (মেঘৰ বৰণ) আৰু মানৱ মনৰ নিসংগতাক (সোণেৰে সজোৱা পঁজা) অতি সূক্ষ্মভাৱে অংকন কৰা হৈছে । তেওঁৰ গানবোৰত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো শব্দই শ্ৰোতাৰ মনত একো একোটা দৃশ্যপট গঢ়ি তোলে । জুবিনে গীতৰ জৰিয়তে মেঘ, বৰষুণ, নদী, সূৰ্য, জোনাক, অন্ধকাৰ আদি প্ৰকৃতিৰ উপাদানক মানৱীয় অনুভূতিৰ সৈতে একাত্ম কৰি পেলাইছে ।

নিশ্চিতভাৱে এগৰাকী উচ্চমানৰ কবিৰ বাদে এই কাম কৰাটো আন কাৰো পক্ষে সম্ভৱ নহয় । তেওঁৰ গীতি-সাহিত্যত প্ৰেমক কেৱল এক শাৰীৰিক বা জৈৱিক আকৰ্ষণ হিচাপে নহয়, এক আধ্যাত্মিক আৰু মানসিক উত্তৰণৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

জুবিনৰ সামাজিক চেতনা আৰু বিপ্লৱী সত্তা

জুবিন নামটোতে লুকাই আছে এক গভীৰ অৰ্থ । জুবিন নামৰ অৰ্থ বিশ্লেষ কৰি তেওঁ নিজেই কৈ গৈছে, "জুবিন মানে হৈছে তৰোৱাল ।" হয়, তেওঁ চোকা তৰোৱালৰ দৰেই এফালৰ পৰা সকলো নিজৰ অধীনলৈ আনিছিল । তেওঁৰ তৰোৱালৰূপী কলম আৰু কণ্ঠই এক বিপ্লৱৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল । সেই বিপ্লৱৰ মূল আধাৰ আছিল সামাজিক চেতনা ।

Zubeen Garg
জুবিনৰ মৃত্যুত শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ অনুৰাগীৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam special arrangement)

আনহাতে, জুবিন গাৰ্গ কেৱল প্ৰেম বা বিৰহৰ গানতে আবদ্ধ হৈ থকা এগৰাকী শিল্পী নাছিল । কাৰণ তেওঁ নিজেই কৈ গৈছিল যে তেওঁ এগৰাকী সমাজ সংস্কাৰক । আৰু সেয়েহে তেওঁৰ বুকুত অহৰহ স্পন্দিত হৈ আছিল এক তীব্ৰ সামাজিক চেতনা আৰু সমাজ সংস্কাৰৰ বাবে এক বিপ্লৱী মনোভাব । সমাজৰ অন্যায়, অবিচাৰ, ৰাজনৈতিক ভণ্ডামি আৰু সাধাৰণ মানুহৰ যন্ত্ৰণাক তেওঁ নিজৰ গীতৰ কথাৰে আৰু সুৰৰ গাম্ভীৰ্যৰে প্ৰকাশ কৰি গৈছে ।

এফালে যেনেদৰে শোষিত-নিষ্পেষিতৰ হৈ মাত মাতিছে, তেনেদৰে শোষক-শাসিতকো তেওঁৰ গীতৰ কথাৰ জৰিয়তে সকীয়াই দি গৈছে । তেওঁৰ গীতত ফুটি উঠে নিষ্পেষিত শ্ৰেণীৰ আৰ্তনাদ আৰু প্ৰচলিত ভণ্ড শাসন-সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী হুংকাৰ ।

জুবিনৰ বিভিন্ন এলবামৰ সামাজিক প্ৰেক্ষাপটৰ গীতবোৰত সমাজৰ অন্ধবিশ্বাস আৰু শোষক শ্ৰেণীৰ স্বৰূপ উদঙাই দিছে । জুবিনে বিশ্বাস কৰিছিল যে কলা হৈছে সমাজ পৰিৱৰ্তনৰো এক শক্তিশালী আহিলা । ইয়াৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ 'পলিটিকছ নকৰিবা বন্ধু' । যেতিয়াই অসমীয়া সমাজখন কোনো সংকটত পৰিছে বা কোনো অন্যায়ে সমাজখনক গ্ৰাস কৰিবলৈ লৈছে, তেতিয়াই জুবিনৰ নিজৰি কাপ আৰু কণ্ঠ সজাগ হৈ পৰিছে ।

Zubeen Garg
জুবিনৰ পদচিহ্ন (ETV Bharat Assam special arrangement)

সেয়া 'কা' আন্দোলনেই হওক বা যুৱ প্ৰজন্ম বিপথে পৰিচালিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক; তেওঁৰ গীতবোৰে যুৱ প্ৰজন্মক সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ’বলৈ আৰু অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিবলৈ উদ্বুদ্ধ কৰে । এনেদৰেই তেওঁৰ গীতি-সাহিত্যৰ মাজত সমাজখনৰ এক জীৱন্ত ছবি প্ৰতিফলিত হয় ।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু আধুনিকতাৰ সুষম সমন্বয়

অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতলৈ জুবিন গাৰ্গৰ অনবদ্য অৱদান হৈছে অসমীয়া সমাজ-সংস্কৃতিৰ ঐতিহ্য আৰু আধুনিকতাৰ মাজত গঢ়ি তোলা এখন সুষম সেতু । কাৰণ তেওঁ আছিল অসমৰ লোক-সংস্কৃতিৰ সাধক, থলুৱা সুৰ আৰু বাদ্যযন্ত্ৰৰ পূজাৰী আৰু সেইবোৰৰ সু-সমন্বয়েৰে এক আধুনিক ধাৰা সৃষ্টি কৰিছিল ।

জুবিন কেৱল সংকীৰ্ণ পৰিধিতে সীমাবদ্ধ নাছিল । সমসায়িক বিশ্বৰ ঘটনা-পৰিঘটনাৰ প্ৰতিও তেওঁ সমানে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল আছিল । থলুৱা আৰু আধুনিক বিশ্ব সংস্কৃতিৰ মাজত তেওঁ কিবা এটা নতুনত্বৰ সন্ধান কৰি ভাল পাইছিল । ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে বিশ্ব সংগীতৰ আধুনিক ধাৰা আৰু প্ৰযুক্তিৰ সৈতে থকা তেওঁৰ সমান পৰিচিতি ।

Zubeen Garg
অন্তিম শয়নত জুবিন গাৰ্গ (ETV Bharat Assam special arrangement)

জুবিনে অতি সাহসিকতা আৰু কুশলতাৰে বিহুগীত, গোৱালপৰীয়া লোকগীত, কামৰূপী লোকগীত, ঝুমুৰ আদি থলুৱা শিল্পক আধুনিক বাদ্যযন্ত্ৰৰ সংমিশ্ৰণেৰে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে অধিক মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিছিল । বিশেষকৈ বিহুগীতক জনপ্ৰিয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জুবিনৰ অৱদান কোনো কালে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি ।

জুবিনৰ বিভিন্ন যুগান্তকাৰী এলবামত যি মাটিৰ গোন্ধ থকা সুৰ ব্যৱহাৰ কৰি গৈছে, সেই সুৰে অসমীয়া লোক-সংগীতক এক বিশ্বজনীন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে । জুবিনৰ গীতৰ সুৰত অসমৰ মাটিৰ গোন্ধ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিশালতা, সেউজীয়া পথাৰ আৰু পাহাৰী নিজৰাৰ নিষ্কলুষতা প্ৰতিধ্বনিত হয় । তেওঁৰ সংগীতৰ মাজেৰে অসমৰ বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতিয়ে যেন নতুনকৈ প্ৰাণ পাই উঠিছে ।

কথা-সুৰ-কণ্ঠ; জুবিনৰ শিল্পত ত্ৰিবেণী সংগম

জুবিন গাৰ্গ যে বহুমুখী প্ৰতিভাৰ আকৰ তাৰ সুন্দৰ প্ৰমাণ হৈছে তেওঁ একেধাৰে গীতিকাৰ, সুৰকাৰ আৰু গায়ক । এগৰাকী শিল্পীয়ে নিজেই ৰচনা কৰা গীত এটাৰ যেতিয়া সুৰাৰোপিত কৰি তাত নিজৰ কণ্ঠ নিগৰায়, তেতিয়া সেই গীতটোৱে এক সুকীয়া মাত্ৰা লাভ কৰে । কাৰণ গীতৰ কথাৰ প্ৰতিটো শব্দটোৰ আঁৰত থকা আৱেগ বা অনুভৱক স্ৰষ্টাগৰাকীয়ে যিদৰে হৃদয়ংগম অনুভৱ কৰিব পাৰে, আন কোনোবাই সেইটো কৰাটো ইমান উজু নহয় । সেয়ে জুবিনৰ ক্ষেত্ৰত কথা, সুৰ আৰু কণ্ঠৰ এক ত্ৰিবেণী সংগম ঘটা বুলি ক'ব পাৰি ।

জুবিনৰ গীতৰ সুৰৰ বৈচিত্ৰ্যও চমকপ্ৰদ । দিহানামৰ পৰা বৰগীত, জিকিৰলৈকে; তাৰ পিছত ৰক-পপ- এই সকলোতে জুবিনৰ আছিল অগাধ দখল । শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ গাম্ভীৰ্যৰ পৰা পপ, ৰক বা ফ'কলৈকে (লোকগীত) তেওঁৰ প্ৰতিটো গাতত আছে সাংগীতিক উন্মাদনা । কিন্তু ইয়াৰ মাজতো তেওঁৰ কণ্ঠৰ যি স্বকীয়তা আৰু আৱেগ, সেয়া অনস্বীকাৰ্য । তেওঁৰ কণ্ঠৰ প্ৰতিটো ঝংকাৰে এক স্বাভাৱিক যন্ত্ৰণা, প্ৰেম তথা বিদ্ৰোহৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই যিকোনো শ্ৰোতাৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিব পাৰে ।

Zubeen Garg
জুবিন গাৰ্গ (FB@ZubeenGarg)

আনহাতে, শব্দৰ উচ্চাৰণ, শৈলী আৰু শব্দৰ ভাবাৰ্থ হৃদংয়গম কৰি ক’ত কেনেকৈ কণ্ঠস্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই কলা জুবিনৰ নখদৰ্পণত আছিল । সেয়ে জুবিনৰ গীতবোৰ কেৱল শ্ৰৱণতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । সেই গীতবোৰ হৃদয়ৰে অনুভৱ কৰা এক মানসিক স্থিতিলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ।

জুবিনৰ উত্তৰণ আৰু স্বীকৃতি

অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ ইতিহাসত জুবিন গাৰ্গে এক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰি গৈছে । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ভূপেন হাজৰিকাৰ পিছত জুবিনেও সৃষ্টি কৰি গৈছে এটা যুগ আৰু সেয়া হৈছে জুবিন যুগ ।

Zubeen Garg
জুবিনৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

প্ৰায় তিনিটা দশকত ৩০ হাজাৰোধিক গীতেৰে জুবিন গাৰ্গ প্ৰকৃতাৰ্থতে অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতৰ এজন ৰজা আছিল । কিন্তু তথাপিও যেন তেওঁৰ সাহিত্যিক মূল্যায়ন যেনেকৈ হ’ব লাগিছিল, বুদ্ধিজীৱী তথা সমালোচক মহলত তেনেকৈ হোৱা নাই । তেওঁৰ গীতৰ মাজত থকা প্ৰতীকাত্মক ভাব, সমাজমুখী চিন্তা আৰু ভাষাৰ ওপৰত থকা দখলৰ ওপৰত বিদ্যায়তনিকভাৱে চৰ্চা কৰাৰ থল আছে ।

সেয়ে হয়তো জুবিনক কেৱল এগৰাকী জনপ্ৰিয় তাৰকা শিল্পীৰ অভিধাৰে বান্ধি ৰখাটো যুগুত নহ'ব । বৰঞ্চ তেওঁ আছিল নিজে এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন আৰু তাৰ ভেটিটো নিৰ্মাণ হৈছে অসমীয়া গীতি-সাহিত্যৰ চহকী ঐতিহ্যৰ ওপৰত ।

যুগজয়ী গীতৰ আধাৰত জুবিনৰ গীতি-সাহিত্যৰ বিশ্লেষণ

জুবিন গাৰ্গৰ গীতি-সাহিত্যৰ গভীৰতা বুজিবলৈ তেওঁৰ কেইটামান নিৰ্দিষ্ট আৰু কালজয়ী গীতৰ শব্দ চয়ন তথা ভাবাৰ্থ পৰীক্ষা কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন । তেওঁৰ নিজৰি কাপৰ পৰা ওলোৱা প্ৰতিটো গীততে আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ একো একোটা নিভাঁজ ৰূপ প্ৰকাশ পায় ।

উদাহৰণ স্বৰূপে 'মায়া' (মায়া এলবাম) গীতটো । এই গীতটোক কেৱল এটা জনপ্ৰিয় গীত হিচাপে উল্লেখ কৰাটোৱেই সমীচিন নহ'ব । ই হৈছে মানৱ জীৱনৰ ক্ষণস্থায়ী আৰু আধ্যাত্মিক দৰ্শনৰ এক অপূৰ্ব দলিল । জুবিনে লিখিছে— "মায়া... মায়া মাথোঁ মায়া.." অৰ্থাৎ মানুহৰ জীৱন আচলতে এক বুজাব নোৱৰা মায়া । ইয়াত তেওঁ প্ৰেম, হেৰুওৱাৰ বেদনা আৰু সংসাৰৰ অনিত্যতাক অতি সহজ অথচ গভীৰ শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিছে । গীতটোৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পোৱা বিৰহ আৰু শূন্যতাৰ ভাবে শ্ৰোতাক এক অন্তৰ্মুখী যাত্ৰালৈ লৈ যায় । আৰু ই হৈছে এক উচ্চস্তৰৰ সাহিত্যৰ অন্যতম লক্ষণ ।

Zubeen Garg
কথা-সুৰ-কণ্ঠৰ মাজত জুবিন গাৰ্গৰ এক বিশ্লেষণ (Getty Image)

একেদৰে মুক্তি এলবামৰ 'সোণেৰে সজোৱা পঁজা' গানটো প্ৰকৃতিৰ চিত্ৰকল্পক মানৱ মনৰ নিসংগতাৰ সৈতে ৰিজাই কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিব আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ । এসময়ৰ ধোঁৱা-বাৰুদ-হিংসাৰ বাতাৱৰণে আৱৰি ধৰা সমাজখনৰ পৰিৱেশ এই গানৰ কথাৰ মাজেৰে নিটোলভাৱে প্ৰকাশ পাইছে ।

দুখ-বেদনা, প্ৰাপ্তি-হেৰুওৱা, সামাজিক পৰিৱেশ আদি বিধ্বস্ত দিশবোৰ প্ৰকাশ পাইছে । গীতটোত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটোক মানুহৰ মনৰ নিসংগতা আৰু স্মৃতিৰ জগতখনৰ সৈতে একাত্ম কৰি পেলোৱা হৈছে । গীতটোত ব্যৱহাৰ হোৱা উপমাসমূহ অতিশয় কাব্যিক আৰু ই অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতিবাদী যুগৰ কবিতাৰ মনোভাবক মনত পেলাই দিয়ে ।

আনহাতে, 'বৰষুণ' (বৰষুণ এলবাম) শীৰ্ষক গীতটোৰ কথাও ক'ব পাৰি । অসমীয়া গীতত বৰষুণক লৈ বহু সাহিত্য সৃষ্টি হৈছে যদিও জুবিনৰ দৃষ্টিত বৰষুণ কেৱল প্ৰকৃতিৰ পানী নহয়, ই হ’ল আৱেগৰ বহিঃপ্ৰকাশ ।

জুবিনৰ ভাষাত "বৰষুণে ধুই নিয়ে মোৰ বুকুৰ বেদনা..." । ইয়াত বৰষুণক এবিধ শুদ্ধিকাৰক উপাদান হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে, যিয়ে মানুহৰ মনৰ দুখ, ক্লান্তি আৰু ক্ষোভক ধুই নিকা কৰিব পাৰে । প্ৰকৃতি আৰু মানৱ হৃদয়ৰ এনে নিবিড় সম্পৰ্ক হৈছে আধুনিক সাহিত্যৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ।

মায়াবিনী: জুবিনৰ অমৰত্ব

২০০১ চনত মুক্তি পোৱা মুনিন বৰুৱাৰ ছুপাৰহিট অসমীয়া ছবি ‘দাগ’ৰ এটা জনপ্ৰিয় গীত আছিল 'মায়াবিনী' । জুবিন গাৰ্গৰ সুবিশাল সংগীত যাত্ৰাৰ এই গীতটো হৈছে এক অনন্য কীৰ্তিস্তম্ভ । জীৱিত কালত তেওঁ নিজেই কৈছিল যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত যেন কেৱল এই গীতটোকে বজোৱা হয় ।

এই গীতটো কেৱল এজন প্ৰেমিকৰ বিৰহৰ গান নহয়, বৰঞ্চ ই মানৱ আত্মাৰ এক গভীৰ আধ্যাত্মিক আৰু দাৰ্শনিক সন্ধান । গীতটো আৰম্ভ হৈছে "মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত, দেখা পালো তোমাৰ ছবি..." পংক্তিৰে । সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি চাব যোৱা হয় তেন্তে ‘ৰাতি’ মানে অন্ধকাৰ বা অজ্ঞানতাৰ প্ৰতীক ।

‘মায়াবিনী’ শব্দটোৱে যেনে এই সংসাৰৰ ভ্ৰম বা মায়া বা অন্ধকাৰক বুজাইছে । এই মায়াময় সংসাৰৰ অন্ধকাৰৰ মাজতো মানুহে যেন এক চিৰন্তন সত্তা বিচাৰি ফুৰে । সেই অৱয়বটো কেৱল এগৰাকী নাৰী বা প্ৰেয়সীৰে নহয়, ই ঈশ্বৰিক বা এক পৰম শক্তিৰ প্ৰতিচ্ছবিও হ’ব পাৰে, যাক মানুহে নিজৰ অন্তৰৰ গভীৰতাত অনুভৱ কৰে ।

গীতটোত প্ৰকৃতিৰ ধুমুহা আৰু মেঘৰ বৰ্ণনাৰে মানুহৰ মনৰ ভিতৰত চলি থকা আৱেগিক ধুমুহাক প্ৰকাশ কৰা হৈছে । মেঘৰ সিপাৰৰ পোহৰ বিচাৰি যোৱাটোও হৈছে মানৱ মনৰ এক চিৰন্তন প্ৰবৃত্তি ।

গীতটোত ব্যৱহাৰ কৰা ‘ৰ’দৰ নদী’ হৈছে জ্ঞান, পোহৰ আৰু সত্যৰ প্ৰতীক । অন্ধকাৰ বা মায়াক অতিক্ৰমি যেতিয়া এজন শিল্পী বা মানুহে জ্ঞানৰ পোহৰক আঁকোৱালি লয়, তেতিয়া তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ বা সুৰীয়া নাওখন মুকলিকৈ মেলি দিব পাৰে । ই জীৱনৰ এক গভীৰ উত্তৰণৰ কথা সোঁৱৰায় ।

সামগ্ৰিকভাৱে ক’বলৈ গ’লে, ‘মায়াবিনী’ যিদৰে এক আধ্যাত্মিক-ৰোমাণ্টিক কাব্যিক সৃষ্টি, ঠিক সেইদৰে ‘যন্ত্ৰ’ এলবামৰ গানসমূহ হ’ল আধুনিক সমাজৰ অন্ধকাৰ আৰু মানুহৰ যান্ত্ৰিক মানসিকতাৰ বিৰুদ্ধে এক সুৰীয়া প্ৰতিবাদ । এই সৃষ্টিসমূহে প্ৰমাণ কৰে যে জুবিন কেৱল এজন গায়ক নাছিল, তেওঁ আছিল সমাজ আৰু মানৱ মনস্তত্ত্বক বুজি পোৱা এজন গভীৰ সাহিত্যিক মনৰ অধিকাৰী ।

Zubeen Garg
অন্তিম শয়নত জুবিন গাৰ্গ (ETV Bharat Assam Special arrangement)

চিৰন্তন সত্তা জুবিন

কৃষ্টিৰ পথাৰত জুবিন গাৰ্গে যি সৃষ্টিৰ শলিতা জ্বলালে, তাৰ পোহৰ অসমীয়া সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ বুকুত চিৰকাল উজলি থাকিব । ‘মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত’ গীতটিৰ দৰে গভীৰ আধ্যাত্মিক-ৰোমাণ্টিক কাব্যিক সৃষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ‘যন্ত্ৰ’ এলবামৰ ‘সোণৰে সজোৱা পঁজা’ৰ দৰে আধুনিক মানুহৰ যান্ত্ৰিকতাৰ বিৰুদ্ধে কৰা সুৰীয়া প্ৰতিবাদলৈকে, তেওঁৰ প্ৰতিটো সৃষ্টিয়েই একো একোটা সুকীয়া দৰ্শন বহন কৰে ।

তেওঁৰ সহস্ৰাধিক গীতি-সাহিত্যত সাহিত্যৰ নান্দনিকতা, সমাজৰ কঠোৰ বাস্তৱ ছবি আৰু সংস্কৃতিৰ শিপাডাল অতি নিকপকপীয়া হৈ আছে । জুবিন গাৰ্গৰ ব্যক্তিত্ব আৰু অৱদান কেৱল কেইটামান শব্দৰে বিশ্লেষণ কৰাটো সম্ভৱ নহয় । তেওঁ নিজে এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন । ইয়াৰ ভেটি অসমীয়া সাহিত্যৰ এক চহকী ঐতিহ্যৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতত বিদ্ৰোহী চেতনা: প্ৰতিবাদ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা আৰু সামাজিক অসন্তুষ্টিৰ এক চমু বিশ্লেষণ
লগতে পঢ়ক :সংগীত শিল্পীদ্বয় ছেলিম-ছুলেইমানৰ চলন্ত সংগীত প্ৰকল্প 'ভূমি 2026'ৰ এটা গান জুবিনৰ নামত উছৰ্গা

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
সংগীতজ্ঞ জুবিন গাৰ্গ
জুবিন গৰিমা
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী
ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.