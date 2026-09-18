জুবিন গাৰ্গ: কাব্যৰ পৰা শিল্প, শিল্পীৰ পৰা সত্তা; কথা-সুৰ-কণ্ঠক লৈ এক বিশ্লেষণ
জুবিন গাৰ্গৰ গীতত সাহিত্য, সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন সামৰি প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য...
Published : September 18, 2026 at 12:13 PM IST
কৃষ্টিৰ পথাৰত সৃষ্টিৰ শলিতা জ্বলাই জগত পোহৰ কৰা এক ব্যতিক্ৰমী সত্তাৰ নামেই হৈছে জুবিন গাৰ্গ । কাব্যৰ পৰা শিল্পলৈ অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতত মেটমৰা অৱদান আগবঢ়োৱা এক শিল্পী সত্তা হৈছে জুবিন গাৰ্গ । সুৰৰ মায়াজাল আৰু সুললিত কণ্ঠৰ যাদুৰে শব্দ ব্ৰহ্মৰ সৃষ্টি কৰা জুবিন গাৰ্গৰ নিজৰি কাপ বাগৰি ওলাই আহিছে সহস্ৰাধিক গীতি-সাহিত্য...
কিন্তু জুবিন গাৰ্গক এগৰাকী শিল্পী হিচাপে যিমান জনা যায়, তেওঁৰ যিমান চৰ্চা কৰা হয়; ক'ৰবাত যেন আমি তেওঁৰ কাব্য প্ৰতিভাক স্বীকৃতি দিয়াত কৃপণালি কৰিছোঁ । সেয়ে হয়তো এগৰাকী কবি, গীতিকাৰ সৰ্বোপৰি সাহিত্যিক হিচাপে জুবিন গাৰ্গৰ চৰ্চা, স্বীকৃতি তথা বিশ্লেষণ সীমিত হৈ আছে । কাব্যৰ পৰা শিল্প, শিল্পীৰ পৰা সত্তালৈকে বিস্তৃত জুবিন গাৰ্গৰ ব্যক্তিত্ব কেৱল কেইটামান শব্দৰ জোখেৰে জুখিব নোৱাৰি । তথাপি তেওঁৰ কথা, সুৰ আৰু কণ্ঠক সামৰি এই প্ৰতিবেদনত এক সম্যক আলোচনা কৰিবলৈ মৰসাহ কৰা হৈছে ।
প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত জুবিন গাৰ্গে নিজে ৰচনা কৰা, সুৰ দিয়া আৰু কণ্ঠ নিগৰোৱা কেইটামান গানৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গৰ গীতত সাহিত্য, সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন ঘটোৱা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
কৃষ্টিৰ পথাৰত সৃষ্টিৰ শলিতা জুবিন গাৰ্গ: জুবিনৰ গীতত সাহিত্য, সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন
অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বৰঘৰত এক মেটমৰা পেৰা হৈছে ব্যতিক্ৰমী আৰু অনন্য সত্তাৰ জুবিন গাৰ্গ । জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন কণ্ঠশিল্পীয়েই আছিলনে ? নিশ্চয় নহয়; তেওঁ হৈছে শব্দ ব্ৰহ্মৰ সাধক, আধুনিক ৰোমাণ্টিক আৰু প্ৰতিবাদী কবি । তেওঁ হৈছে সুগভীৰ সাহিত্যিক চেতনা থকা এজন সুদক্ষ গীতিকাৰ । একেদৰে সুৰৰ মায়াজাল সৃষ্টিৰে ত্ৰিভুবনত ঝংকাৰ তোলা সুৰৰ যাদুকৰ । সুললিত কণ্ঠৰে জগত জিনি অমৰত্ব লাভ কৰা এক চিৰ জ্যোতিস্মান । সুৰ আৰু কণ্ঠৰে যেনেদৰে বিশ্ব জনতাৰ হৃদয় জয় কৰিছে, ঠিক তেনেদৰে তেওঁৰ নিজৰি কাপেৰে নিগৰি আহিছে সহস্ৰাধিক গীতি-সাহিত্য ।
কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এগৰাকী গায়ক হিচাপে জুবিন গাৰ্গৰ যিমান চৰ্চা হয়, এগৰাকী কবি বা গীতিকাৰ হিচাপে তেওঁৰ কাব্য প্ৰতিভাক স্বীকৃতি দিয়াত আমি ক’ৰবাত যেন অলপ কৃপণালি কৰিছোঁ । তেওঁৰ গীতৰ কথাত সমাহিত সামাজিক চেতনা, সুৰত বোৱাই দিয়া ঐতিহ্য আৰু আধুনিকতা, কণ্ঠৰ মাজত লুকাই থকা বিপ্লৱী সত্তাই সমাজ চেতনা, ঐতিহ্য আৰু আধুনিকতাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে; যাক কেইটামান সীমিত শব্দৰে জুখিব নোৱাৰি ।
জুবিনৰ গীতত সাহিত্যিক মূল্য আৰু কাব্যিক চেতনা
জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈছে সাহিত্যিক গভীৰতা । তেওঁৰ গীতসমূহ কেৱল মনোৰঞ্জনৰ আহিলা নহয়, বৰঞ্চ বহু গীত একো একোটা নিপোটল আধুনিক কবিতা । জুবিনৰ গানত শব্দৰ চয়ন, উপমাৰ প্ৰয়োগ আৰু চিত্ৰকল্প সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত এক নিজস্ব শৈলী আছে । ধ্ৰুপদী অসমীয়া সাহিত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আধুনিক যুগৰ বিমূৰ্ত ভাবধাৰালৈকে এই সকলোবোৰ ধাৰা জুবিনৰ গীতত সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ পায় ।
জুবিনৰ বহু কালজয়ী গীতত জীৱনৰ জটিলতা (যেনে যন্ত্ৰ), প্ৰকৃতিৰ ৰূপ (মেঘৰ বৰণ) আৰু মানৱ মনৰ নিসংগতাক (সোণেৰে সজোৱা পঁজা) অতি সূক্ষ্মভাৱে অংকন কৰা হৈছে । তেওঁৰ গানবোৰত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো শব্দই শ্ৰোতাৰ মনত একো একোটা দৃশ্যপট গঢ়ি তোলে । জুবিনে গীতৰ জৰিয়তে মেঘ, বৰষুণ, নদী, সূৰ্য, জোনাক, অন্ধকাৰ আদি প্ৰকৃতিৰ উপাদানক মানৱীয় অনুভূতিৰ সৈতে একাত্ম কৰি পেলাইছে ।
নিশ্চিতভাৱে এগৰাকী উচ্চমানৰ কবিৰ বাদে এই কাম কৰাটো আন কাৰো পক্ষে সম্ভৱ নহয় । তেওঁৰ গীতি-সাহিত্যত প্ৰেমক কেৱল এক শাৰীৰিক বা জৈৱিক আকৰ্ষণ হিচাপে নহয়, এক আধ্যাত্মিক আৰু মানসিক উত্তৰণৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
জুবিনৰ সামাজিক চেতনা আৰু বিপ্লৱী সত্তা
জুবিন নামটোতে লুকাই আছে এক গভীৰ অৰ্থ । জুবিন নামৰ অৰ্থ বিশ্লেষ কৰি তেওঁ নিজেই কৈ গৈছে, "জুবিন মানে হৈছে তৰোৱাল ।" হয়, তেওঁ চোকা তৰোৱালৰ দৰেই এফালৰ পৰা সকলো নিজৰ অধীনলৈ আনিছিল । তেওঁৰ তৰোৱালৰূপী কলম আৰু কণ্ঠই এক বিপ্লৱৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল । সেই বিপ্লৱৰ মূল আধাৰ আছিল সামাজিক চেতনা ।
আনহাতে, জুবিন গাৰ্গ কেৱল প্ৰেম বা বিৰহৰ গানতে আবদ্ধ হৈ থকা এগৰাকী শিল্পী নাছিল । কাৰণ তেওঁ নিজেই কৈ গৈছিল যে তেওঁ এগৰাকী সমাজ সংস্কাৰক । আৰু সেয়েহে তেওঁৰ বুকুত অহৰহ স্পন্দিত হৈ আছিল এক তীব্ৰ সামাজিক চেতনা আৰু সমাজ সংস্কাৰৰ বাবে এক বিপ্লৱী মনোভাব । সমাজৰ অন্যায়, অবিচাৰ, ৰাজনৈতিক ভণ্ডামি আৰু সাধাৰণ মানুহৰ যন্ত্ৰণাক তেওঁ নিজৰ গীতৰ কথাৰে আৰু সুৰৰ গাম্ভীৰ্যৰে প্ৰকাশ কৰি গৈছে ।
এফালে যেনেদৰে শোষিত-নিষ্পেষিতৰ হৈ মাত মাতিছে, তেনেদৰে শোষক-শাসিতকো তেওঁৰ গীতৰ কথাৰ জৰিয়তে সকীয়াই দি গৈছে । তেওঁৰ গীতত ফুটি উঠে নিষ্পেষিত শ্ৰেণীৰ আৰ্তনাদ আৰু প্ৰচলিত ভণ্ড শাসন-সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী হুংকাৰ ।
জুবিনৰ বিভিন্ন এলবামৰ সামাজিক প্ৰেক্ষাপটৰ গীতবোৰত সমাজৰ অন্ধবিশ্বাস আৰু শোষক শ্ৰেণীৰ স্বৰূপ উদঙাই দিছে । জুবিনে বিশ্বাস কৰিছিল যে কলা হৈছে সমাজ পৰিৱৰ্তনৰো এক শক্তিশালী আহিলা । ইয়াৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ 'পলিটিকছ নকৰিবা বন্ধু' । যেতিয়াই অসমীয়া সমাজখন কোনো সংকটত পৰিছে বা কোনো অন্যায়ে সমাজখনক গ্ৰাস কৰিবলৈ লৈছে, তেতিয়াই জুবিনৰ নিজৰি কাপ আৰু কণ্ঠ সজাগ হৈ পৰিছে ।
সেয়া 'কা' আন্দোলনেই হওক বা যুৱ প্ৰজন্ম বিপথে পৰিচালিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক; তেওঁৰ গীতবোৰে যুৱ প্ৰজন্মক সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ’বলৈ আৰু অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিবলৈ উদ্বুদ্ধ কৰে । এনেদৰেই তেওঁৰ গীতি-সাহিত্যৰ মাজত সমাজখনৰ এক জীৱন্ত ছবি প্ৰতিফলিত হয় ।
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু আধুনিকতাৰ সুষম সমন্বয়
অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতলৈ জুবিন গাৰ্গৰ অনবদ্য অৱদান হৈছে অসমীয়া সমাজ-সংস্কৃতিৰ ঐতিহ্য আৰু আধুনিকতাৰ মাজত গঢ়ি তোলা এখন সুষম সেতু । কাৰণ তেওঁ আছিল অসমৰ লোক-সংস্কৃতিৰ সাধক, থলুৱা সুৰ আৰু বাদ্যযন্ত্ৰৰ পূজাৰী আৰু সেইবোৰৰ সু-সমন্বয়েৰে এক আধুনিক ধাৰা সৃষ্টি কৰিছিল ।
জুবিন কেৱল সংকীৰ্ণ পৰিধিতে সীমাবদ্ধ নাছিল । সমসায়িক বিশ্বৰ ঘটনা-পৰিঘটনাৰ প্ৰতিও তেওঁ সমানে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল আছিল । থলুৱা আৰু আধুনিক বিশ্ব সংস্কৃতিৰ মাজত তেওঁ কিবা এটা নতুনত্বৰ সন্ধান কৰি ভাল পাইছিল । ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে বিশ্ব সংগীতৰ আধুনিক ধাৰা আৰু প্ৰযুক্তিৰ সৈতে থকা তেওঁৰ সমান পৰিচিতি ।
জুবিনে অতি সাহসিকতা আৰু কুশলতাৰে বিহুগীত, গোৱালপৰীয়া লোকগীত, কামৰূপী লোকগীত, ঝুমুৰ আদি থলুৱা শিল্পক আধুনিক বাদ্যযন্ত্ৰৰ সংমিশ্ৰণেৰে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে অধিক মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিছিল । বিশেষকৈ বিহুগীতক জনপ্ৰিয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জুবিনৰ অৱদান কোনো কালে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি ।
জুবিনৰ বিভিন্ন যুগান্তকাৰী এলবামত যি মাটিৰ গোন্ধ থকা সুৰ ব্যৱহাৰ কৰি গৈছে, সেই সুৰে অসমীয়া লোক-সংগীতক এক বিশ্বজনীন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে । জুবিনৰ গীতৰ সুৰত অসমৰ মাটিৰ গোন্ধ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিশালতা, সেউজীয়া পথাৰ আৰু পাহাৰী নিজৰাৰ নিষ্কলুষতা প্ৰতিধ্বনিত হয় । তেওঁৰ সংগীতৰ মাজেৰে অসমৰ বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতিয়ে যেন নতুনকৈ প্ৰাণ পাই উঠিছে ।
কথা-সুৰ-কণ্ঠ; জুবিনৰ শিল্পত ত্ৰিবেণী সংগম
জুবিন গাৰ্গ যে বহুমুখী প্ৰতিভাৰ আকৰ তাৰ সুন্দৰ প্ৰমাণ হৈছে তেওঁ একেধাৰে গীতিকাৰ, সুৰকাৰ আৰু গায়ক । এগৰাকী শিল্পীয়ে নিজেই ৰচনা কৰা গীত এটাৰ যেতিয়া সুৰাৰোপিত কৰি তাত নিজৰ কণ্ঠ নিগৰায়, তেতিয়া সেই গীতটোৱে এক সুকীয়া মাত্ৰা লাভ কৰে । কাৰণ গীতৰ কথাৰ প্ৰতিটো শব্দটোৰ আঁৰত থকা আৱেগ বা অনুভৱক স্ৰষ্টাগৰাকীয়ে যিদৰে হৃদয়ংগম অনুভৱ কৰিব পাৰে, আন কোনোবাই সেইটো কৰাটো ইমান উজু নহয় । সেয়ে জুবিনৰ ক্ষেত্ৰত কথা, সুৰ আৰু কণ্ঠৰ এক ত্ৰিবেণী সংগম ঘটা বুলি ক'ব পাৰি ।
জুবিনৰ গীতৰ সুৰৰ বৈচিত্ৰ্যও চমকপ্ৰদ । দিহানামৰ পৰা বৰগীত, জিকিৰলৈকে; তাৰ পিছত ৰক-পপ- এই সকলোতে জুবিনৰ আছিল অগাধ দখল । শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ গাম্ভীৰ্যৰ পৰা পপ, ৰক বা ফ'কলৈকে (লোকগীত) তেওঁৰ প্ৰতিটো গাতত আছে সাংগীতিক উন্মাদনা । কিন্তু ইয়াৰ মাজতো তেওঁৰ কণ্ঠৰ যি স্বকীয়তা আৰু আৱেগ, সেয়া অনস্বীকাৰ্য । তেওঁৰ কণ্ঠৰ প্ৰতিটো ঝংকাৰে এক স্বাভাৱিক যন্ত্ৰণা, প্ৰেম তথা বিদ্ৰোহৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই যিকোনো শ্ৰোতাৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিব পাৰে ।
আনহাতে, শব্দৰ উচ্চাৰণ, শৈলী আৰু শব্দৰ ভাবাৰ্থ হৃদংয়গম কৰি ক’ত কেনেকৈ কণ্ঠস্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই কলা জুবিনৰ নখদৰ্পণত আছিল । সেয়ে জুবিনৰ গীতবোৰ কেৱল শ্ৰৱণতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । সেই গীতবোৰ হৃদয়ৰে অনুভৱ কৰা এক মানসিক স্থিতিলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ।
জুবিনৰ উত্তৰণ আৰু স্বীকৃতি
অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ ইতিহাসত জুবিন গাৰ্গে এক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰি গৈছে । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ভূপেন হাজৰিকাৰ পিছত জুবিনেও সৃষ্টি কৰি গৈছে এটা যুগ আৰু সেয়া হৈছে জুবিন যুগ ।
প্ৰায় তিনিটা দশকত ৩০ হাজাৰোধিক গীতেৰে জুবিন গাৰ্গ প্ৰকৃতাৰ্থতে অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতৰ এজন ৰজা আছিল । কিন্তু তথাপিও যেন তেওঁৰ সাহিত্যিক মূল্যায়ন যেনেকৈ হ’ব লাগিছিল, বুদ্ধিজীৱী তথা সমালোচক মহলত তেনেকৈ হোৱা নাই । তেওঁৰ গীতৰ মাজত থকা প্ৰতীকাত্মক ভাব, সমাজমুখী চিন্তা আৰু ভাষাৰ ওপৰত থকা দখলৰ ওপৰত বিদ্যায়তনিকভাৱে চৰ্চা কৰাৰ থল আছে ।
সেয়ে হয়তো জুবিনক কেৱল এগৰাকী জনপ্ৰিয় তাৰকা শিল্পীৰ অভিধাৰে বান্ধি ৰখাটো যুগুত নহ'ব । বৰঞ্চ তেওঁ আছিল নিজে এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন আৰু তাৰ ভেটিটো নিৰ্মাণ হৈছে অসমীয়া গীতি-সাহিত্যৰ চহকী ঐতিহ্যৰ ওপৰত ।
যুগজয়ী গীতৰ আধাৰত জুবিনৰ গীতি-সাহিত্যৰ বিশ্লেষণ
জুবিন গাৰ্গৰ গীতি-সাহিত্যৰ গভীৰতা বুজিবলৈ তেওঁৰ কেইটামান নিৰ্দিষ্ট আৰু কালজয়ী গীতৰ শব্দ চয়ন তথা ভাবাৰ্থ পৰীক্ষা কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন । তেওঁৰ নিজৰি কাপৰ পৰা ওলোৱা প্ৰতিটো গীততে আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ একো একোটা নিভাঁজ ৰূপ প্ৰকাশ পায় ।
উদাহৰণ স্বৰূপে 'মায়া' (মায়া এলবাম) গীতটো । এই গীতটোক কেৱল এটা জনপ্ৰিয় গীত হিচাপে উল্লেখ কৰাটোৱেই সমীচিন নহ'ব । ই হৈছে মানৱ জীৱনৰ ক্ষণস্থায়ী আৰু আধ্যাত্মিক দৰ্শনৰ এক অপূৰ্ব দলিল । জুবিনে লিখিছে— "মায়া... মায়া মাথোঁ মায়া.." অৰ্থাৎ মানুহৰ জীৱন আচলতে এক বুজাব নোৱৰা মায়া । ইয়াত তেওঁ প্ৰেম, হেৰুওৱাৰ বেদনা আৰু সংসাৰৰ অনিত্যতাক অতি সহজ অথচ গভীৰ শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিছে । গীতটোৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পোৱা বিৰহ আৰু শূন্যতাৰ ভাবে শ্ৰোতাক এক অন্তৰ্মুখী যাত্ৰালৈ লৈ যায় । আৰু ই হৈছে এক উচ্চস্তৰৰ সাহিত্যৰ অন্যতম লক্ষণ ।
একেদৰে মুক্তি এলবামৰ 'সোণেৰে সজোৱা পঁজা' গানটো প্ৰকৃতিৰ চিত্ৰকল্পক মানৱ মনৰ নিসংগতাৰ সৈতে ৰিজাই কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিব আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ । এসময়ৰ ধোঁৱা-বাৰুদ-হিংসাৰ বাতাৱৰণে আৱৰি ধৰা সমাজখনৰ পৰিৱেশ এই গানৰ কথাৰ মাজেৰে নিটোলভাৱে প্ৰকাশ পাইছে ।
দুখ-বেদনা, প্ৰাপ্তি-হেৰুওৱা, সামাজিক পৰিৱেশ আদি বিধ্বস্ত দিশবোৰ প্ৰকাশ পাইছে । গীতটোত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটোক মানুহৰ মনৰ নিসংগতা আৰু স্মৃতিৰ জগতখনৰ সৈতে একাত্ম কৰি পেলোৱা হৈছে । গীতটোত ব্যৱহাৰ হোৱা উপমাসমূহ অতিশয় কাব্যিক আৰু ই অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতিবাদী যুগৰ কবিতাৰ মনোভাবক মনত পেলাই দিয়ে ।
আনহাতে, 'বৰষুণ' (বৰষুণ এলবাম) শীৰ্ষক গীতটোৰ কথাও ক'ব পাৰি । অসমীয়া গীতত বৰষুণক লৈ বহু সাহিত্য সৃষ্টি হৈছে যদিও জুবিনৰ দৃষ্টিত বৰষুণ কেৱল প্ৰকৃতিৰ পানী নহয়, ই হ’ল আৱেগৰ বহিঃপ্ৰকাশ ।
জুবিনৰ ভাষাত "বৰষুণে ধুই নিয়ে মোৰ বুকুৰ বেদনা..." । ইয়াত বৰষুণক এবিধ শুদ্ধিকাৰক উপাদান হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে, যিয়ে মানুহৰ মনৰ দুখ, ক্লান্তি আৰু ক্ষোভক ধুই নিকা কৰিব পাৰে । প্ৰকৃতি আৰু মানৱ হৃদয়ৰ এনে নিবিড় সম্পৰ্ক হৈছে আধুনিক সাহিত্যৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ।
মায়াবিনী: জুবিনৰ অমৰত্ব
২০০১ চনত মুক্তি পোৱা মুনিন বৰুৱাৰ ছুপাৰহিট অসমীয়া ছবি ‘দাগ’ৰ এটা জনপ্ৰিয় গীত আছিল 'মায়াবিনী' । জুবিন গাৰ্গৰ সুবিশাল সংগীত যাত্ৰাৰ এই গীতটো হৈছে এক অনন্য কীৰ্তিস্তম্ভ । জীৱিত কালত তেওঁ নিজেই কৈছিল যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত যেন কেৱল এই গীতটোকে বজোৱা হয় ।
এই গীতটো কেৱল এজন প্ৰেমিকৰ বিৰহৰ গান নহয়, বৰঞ্চ ই মানৱ আত্মাৰ এক গভীৰ আধ্যাত্মিক আৰু দাৰ্শনিক সন্ধান । গীতটো আৰম্ভ হৈছে "মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত, দেখা পালো তোমাৰ ছবি..." পংক্তিৰে । সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি চাব যোৱা হয় তেন্তে ‘ৰাতি’ মানে অন্ধকাৰ বা অজ্ঞানতাৰ প্ৰতীক ।
‘মায়াবিনী’ শব্দটোৱে যেনে এই সংসাৰৰ ভ্ৰম বা মায়া বা অন্ধকাৰক বুজাইছে । এই মায়াময় সংসাৰৰ অন্ধকাৰৰ মাজতো মানুহে যেন এক চিৰন্তন সত্তা বিচাৰি ফুৰে । সেই অৱয়বটো কেৱল এগৰাকী নাৰী বা প্ৰেয়সীৰে নহয়, ই ঈশ্বৰিক বা এক পৰম শক্তিৰ প্ৰতিচ্ছবিও হ’ব পাৰে, যাক মানুহে নিজৰ অন্তৰৰ গভীৰতাত অনুভৱ কৰে ।
গীতটোত প্ৰকৃতিৰ ধুমুহা আৰু মেঘৰ বৰ্ণনাৰে মানুহৰ মনৰ ভিতৰত চলি থকা আৱেগিক ধুমুহাক প্ৰকাশ কৰা হৈছে । মেঘৰ সিপাৰৰ পোহৰ বিচাৰি যোৱাটোও হৈছে মানৱ মনৰ এক চিৰন্তন প্ৰবৃত্তি ।
গীতটোত ব্যৱহাৰ কৰা ‘ৰ’দৰ নদী’ হৈছে জ্ঞান, পোহৰ আৰু সত্যৰ প্ৰতীক । অন্ধকাৰ বা মায়াক অতিক্ৰমি যেতিয়া এজন শিল্পী বা মানুহে জ্ঞানৰ পোহৰক আঁকোৱালি লয়, তেতিয়া তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ বা সুৰীয়া নাওখন মুকলিকৈ মেলি দিব পাৰে । ই জীৱনৰ এক গভীৰ উত্তৰণৰ কথা সোঁৱৰায় ।
সামগ্ৰিকভাৱে ক’বলৈ গ’লে, ‘মায়াবিনী’ যিদৰে এক আধ্যাত্মিক-ৰোমাণ্টিক কাব্যিক সৃষ্টি, ঠিক সেইদৰে ‘যন্ত্ৰ’ এলবামৰ গানসমূহ হ’ল আধুনিক সমাজৰ অন্ধকাৰ আৰু মানুহৰ যান্ত্ৰিক মানসিকতাৰ বিৰুদ্ধে এক সুৰীয়া প্ৰতিবাদ । এই সৃষ্টিসমূহে প্ৰমাণ কৰে যে জুবিন কেৱল এজন গায়ক নাছিল, তেওঁ আছিল সমাজ আৰু মানৱ মনস্তত্ত্বক বুজি পোৱা এজন গভীৰ সাহিত্যিক মনৰ অধিকাৰী ।
চিৰন্তন সত্তা জুবিন
কৃষ্টিৰ পথাৰত জুবিন গাৰ্গে যি সৃষ্টিৰ শলিতা জ্বলালে, তাৰ পোহৰ অসমীয়া সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ বুকুত চিৰকাল উজলি থাকিব । ‘মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত’ গীতটিৰ দৰে গভীৰ আধ্যাত্মিক-ৰোমাণ্টিক কাব্যিক সৃষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ‘যন্ত্ৰ’ এলবামৰ ‘সোণৰে সজোৱা পঁজা’ৰ দৰে আধুনিক মানুহৰ যান্ত্ৰিকতাৰ বিৰুদ্ধে কৰা সুৰীয়া প্ৰতিবাদলৈকে, তেওঁৰ প্ৰতিটো সৃষ্টিয়েই একো একোটা সুকীয়া দৰ্শন বহন কৰে ।
তেওঁৰ সহস্ৰাধিক গীতি-সাহিত্যত সাহিত্যৰ নান্দনিকতা, সমাজৰ কঠোৰ বাস্তৱ ছবি আৰু সংস্কৃতিৰ শিপাডাল অতি নিকপকপীয়া হৈ আছে । জুবিন গাৰ্গৰ ব্যক্তিত্ব আৰু অৱদান কেৱল কেইটামান শব্দৰে বিশ্লেষণ কৰাটো সম্ভৱ নহয় । তেওঁ নিজে এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন । ইয়াৰ ভেটি অসমীয়া সাহিত্যৰ এক চহকী ঐতিহ্যৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈছে ।