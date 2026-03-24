উপসাগৰীয় সংকটৰ পৰা বতৰৰ বিঘিনিলৈ : ভাৰতীয় কৃষক কিয় কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে

উপসাগৰীয় সংকটৰ পৰা বতৰৰ বিঘিনিলৈ : ভাৰতীয় কৃষক কিয় কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে
শস্য বিক্ৰী কৰিবলৈ মাহৰ পিছত মাহ অপেক্ষা কৰা কৃষকসকল এতিয়া চলিত সংঘাত আৰু বতৰ দুয়োটাৰে বাবেই বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে ।
Published : March 24, 2026 at 3:04 PM IST
এটা কথা পৰিলক্ষিত হৈছে যে যুদ্ধ আৰু বতৰ দুয়োটাই যেন আমাৰ কৃষকসকলক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে । জীৱাশ্ম ইন্ধনত ব্যাঘাত জন্মাৰ উপৰি খাদ্য অৰ্থনীতিতো অধিক বিপদৰ লক্ষণ দেখা গৈছে । চাউলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা তেললৈকে, প্ৰধান মৌলিক খাদ্য সকলোবোৰতেই নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণ প্ৰদৰ্শন কৰিছে । বিশ্বৰ বজাৰত অতি মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰুৱা বজাৰত মূল্য হ্ৰাস পোৱালৈকে এই প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে । স্থবিৰ হৈ পৰা ৰপ্তানি আৰু বৰ্তমান জলবায়ুৰ প্ৰভাৱে আমাৰ খাদ্য অৰ্থনীতিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।
গতিকে আহক এই কথাবোৰ বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ । প্ৰথমতে, ইৰাণৰ যুদ্ধই উপসাগৰীয় অঞ্চলত ব্যাপক ব্যাঘাত জন্মাইছে আৰু ফলত জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । লগতে অঞ্চলটোৰ পৰা জটিল এল এন জি আৰু কৃষি ৰাসায়নিক যোগানৰ যোগান সীমিত হৈছে । হৰমুজ প্ৰণালী অৱৰোধ কৰাৰ ফলত অঞ্চলটোলৈ খাদ্যৰ সকলো প্ৰকাৰৰ ৰপ্তানিও বন্ধ হৈ পৰিছে ।
ভাৰতৰ দৰে দেশসমূহ এই অঞ্চলটোলৈ খাদ্যৰ প্ৰধান যোগানকাৰী আছিল । কিয়নো ভাৰতৰ পৰা ৰপ্তানি কৰা খাদ্য উপসাগৰীয় অঞ্চলটোৰ বাবে অধিক উপযোগী আছিল । ভাৰতীয় খাদ্য ৰপ্তানিকাৰকসকলৰ অধিকাংশ ভাণ্ডাৰ বন্দৰতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ বাবে পৰিস্থিতি অস্থিৰ হৈ পৰিছে । বৰ্তমান চৰকাৰে ৰপ্তানিকাৰকসকলক সহায়ৰ বাবে ৪৯৭ কোটি টকাৰ RELIEF আঁচনিও আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু তথাপিও এই পদক্ষেপে প্ৰধান মূল খাদ্য অৰ্থনীতিসমূহত এক বৃহৎ বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
চাউলৰ ক্ষেত্ৰখন এবাৰ পৰীক্ষা কৰা যাওক । ৰপ্তানিকাৰকসকলে মিলৰ মালিক আৰু কৃষকৰ পৰা অধিক চাউল ক্ৰয় কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ ফলত ঘৰুৱা বজাৰত বাচমতী চাউলৰ মূল্য কমেও ১০% হ্ৰাস পাইছে । বৰ্তমান ৰপ্তানিকাৰকসকলৰ ধন বন্দৰটোৰ বাচমতী চাউলৰ ভাণ্ডাৰত আবদ্ধ হৈ আছে । যাৰবাবে তেওঁলোকে সুত আৰু মজুত মাচুল দি থাকিবলগা হৈছে । ইফালে নতুন বাচমতীৰ দাম দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে ।
এতিয়া যদি আমি এই পৰিস্থিতিক বিশ্ব মূল্যৰ সৈতে তুলনা কৰোঁ, তেন্তে অতিৰিক্ত উৎপাদন আৰু ভাল ফচলৰ বাবে ধানৰ উৎপাদন অধিক হয় আৰু ছুপাৰ এল নিনোৰ আশংকাৰ বাবে ২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাজভাগলৈকে বিশ্বৰ ধানৰ মূল্য ১১.১% বৃদ্ধি পাইছে, যিটো অন্যান্য কৃষি সামগ্ৰী যেনে কুঁহিয়াৰ আৰু চেনিতকৈ সাংঘাতিক পৃথক । যদি আমি ধানৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চাওঁ, তেন্তে মাৰ্চ মাহত প্ৰতি কুইণ্টলত ১১ ডলাৰৰ ওপৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে, যিটো প্ৰায় এমাহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক বৃদ্ধি । ইৰাণৰ সৈতে জড়িত যুদ্ধৰ মাজতে শস্যৰ বজাৰত ব্যাপক লাভৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে ।
ভাৰতক অধিক চিন্তিত কৰা কথাটো হ’ল, খোৱা তেলৰ বৰ্ধিত মূল্য । সৰিয়হৰ তেলে ১১০০ ডলাৰ/টন অতিক্ৰম কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ১০৮০ ডলাৰৰ পৰা ১১৫০ টন ডলাৰৰ ভিতৰত ব্যৱসায় কৰিছিল । অন্যান্য খোৱা তেলৰ উৎস যেনে খাৰুৱা পাম তেলতো প্ৰায় ১.৮% বৃদ্ধি পাইছে, যিটো ২০২২ চনৰ জুন মাহৰ পিছত সৰ্বাধিক । মাৰ্চ মাহত ই ১৩৫০ ডলাৰৰ সীমাৰ ওপৰত আছে । কৃষ্ণ সাগৰৰ বন্দৰৰ পৰা অহা সূৰ্যমুখী তেলৰ মূল্যও তিনি বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ স্তৰত উপনীত হয় আৰু প্ৰতি টন এফ অ’ বিত ১৩৫৫ ডলাৰ হয় ।
ভাৰত পাম তেল আৰু ছয়াবিন তেলকে ধৰি আমদানিকৃত খোৱা তেলৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল, যিবোৰ জীৱাশ্ম ইন্ধন কঢ়িওৱা কাৰ্গোত আবদ্ধ হৈ আছে । কিছুমানে আকৌ বায়’-ডিজেল উৎপাদনতো খোৱা তেল ব্যৱহাৰ কৰি আছে। সামগ্ৰিকভাৱে খোৱা তেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ লগতে এল এন জিৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ খোৱা পাতৰ ওপৰত তীব্ৰ প্ৰভাৱ পেলাব ।
গতিকে বিশ্বই মূল্যবৃদ্ধিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়তে বিশ্বৰ অন্যতম শীৰ্ষ ৰপ্তানিকাৰক ভাৰতৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাই আছে আৰু জটিল জীৱাশ্ম ইন্ধন আৰু খোৱা তেলৰ বাবে অধিক ধন খৰচ কৰিবলগা হোৱাত বোজা অধিক হৈছে । যাৰ ফলত আমাৰ বৈদেশিক মুদ্ৰা ভাণ্ডাৰ হ্ৰাস পাইছে ।
ইয়াৰ উপৰি সাধাৰণতে মাৰ্চ মাহত পৰিবলগা তীব্ৰ গৰমৰ বাবে পশ্চিমীয়া জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনো আৰম্ভ হৈছে । উপমহাদেশখনৰ মূল ভূখণ্ডৰ অঞ্চলসমূহত সাধাৰণতকৈ অধিক গৰম পৰিছে । যাৰ ফলত উচ্চ আৰ্দ্ৰতাৰে ভৰা বতাহ বলিব ধৰিছে । এই বতাহ সমগ্ৰ দেশৰ কৃষকসকলৰ বাবে অভিশাপ স্বৰূপ হৈছে । কাৰণ অধিকাংশ অঞ্চলতে ধুমুহা বতাহ, শিলাবৃষ্টি আৰু বৰষুণ হৈ আছে । যিয়ে ঘেঁহু আৰু সৰিহয় খেতিত লোকচান কৰিছে ।
উত্তৰ ভাৰতত ঘেঁহুৰ খেতিত বৃহৎ আঘাত হানিছে । উদাহৰণস্বৰূপে পঞ্জাবত প্ৰায় ৪০৮% অত্যধিক বৰষুণ হৈছে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ কিছু অংশত, গোণ্ডাৰ পৰা শ্ৰৱস্তিলৈকে অত্যধিক বৰষুণৰ বাবে শস্য নষ্ট হোৱাৰ লগতে এই অঞ্চলবোৰত ঘেঁহুৰ ব্যাপক ক্ষতি হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে । খবৰ অনুসৰি, ২৪ মাৰ্চলৈকে এই বতৰ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । আম আৰু আন উদ্যানশস্যৰ ফল যেনে আপেলৰ ক্ষতিৰ মূল্যায়ন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই । মুঠৰ ওপৰত বতৰে আকৌ এবাৰ ৰবিশস্য উৎপাদনত প্ৰভাৱ পেলাইছে ।
মাহজাতীয় শস্য বা ঘেঁহু আদি ক্ৰয় কৰিবলৈ অপেক্ষা কৰি থকা খাদ্য ৰপ্তানিকাৰকসকলেও দোকান বন্ধ কৰি ক্ৰয় কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে । কিয়নো বন্দৰসমূহ খাদ্যৰ চালানেৰে ভৰি আছে । ২০২২ চনৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘেঁহু ৰপ্তানিৰ অনুমতি দিছিল যদিও বতৰৰ ক্ষতিৰ পৰা হিচাপ-নিকাচ কৰিলে চৰকাৰে স্থানীয় চাহিদা পূৰণৰ বাবে ৰপ্তানি নিষেধাজ্ঞা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ।
ইয়াৰ ফলত কৃষকৰ ৰবিশস্যৰ আয় আৰু অধিক হ্ৰাস পাব পাৰে, বিশেষকৈ যিসময়ত উত্তৰ ভাৰতৰ ৰবিশস্য ইতিমধ্যে অনা মৌচুমী বৰষুণৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে । সামৰণিত ক’ব পাৰি যে ভাৰতৰ খাদ্য অৰ্থনীতিয়ে বহু জোকাৰণি অনুভৱ কৰিবলৈ সাজু হ’ব লাগিব আৰু সেয়েহে চৰকাৰে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত সক্ৰিয় হোৱাটো প্ৰয়োজন । আমি কৃষিৰ ঔদ্যোগিক পদ্ধতিৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ কথাও ভাবিব লাগিব আৰু শস্য পৰিকল্পনাৰ থলুৱা উপায়ৰ কথা ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব, যিটো ইতিমধ্যে কৃষকসকলে ভালদৰে বুজি পাইছে । লগতে জলবায়ুৰ প্ৰতি অধিক স্থিতিস্থাপক হোৱাৰ লগতে বিদেশী কৃষি-সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা কমাব লাগিব । আমি ধান আৰু ঘেঁহুৰ দৰে শস্যৰ অতিৰিক্ত উৎপাদনৰ পৰাও আঁতৰি আহিব লাগিব আৰু আমাৰ কৃষি নীতিৰ প্ৰতি অধিক সুষম পুষ্টিৰ দৃষ্টিভংগী ৰাখিব লাগিব । কৃষকসকলে চাউল আৰু ঘেঁহুৰ সলনি বাজৰা, তৈলবীজ আৰু মাহজাতীয় শস্যক অধিক উৎসাহিত কৰা উচিত ।
শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে পি এম-প্ৰণাম আঁচনিৰ (Prime Minister's Programme for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth) প্ৰতি দায়বদ্ধতা পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে যদিও দেশৰ প্ৰধান কৃষি প্ৰথা হিচাপে সমগ্ৰ ঔদ্যোগিক কৃষি আঁতৰোৱাৰ পূৰ্বে এতিয়াও বহু দূৰ যাবলৈ বাকী আছে । আমি এই আঁচনিখনক আমাৰ দেশৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব আৰু আমাৰ সমগ্ৰ কৃষি দৃষ্টিভংগীক খাদ্য আৰু কৃষি সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দিশলৈ স্থানান্তৰিত কৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব । জলবায়ুৰ বিঘিনি আৰু উপসাগৰীয় জীৱাশ্ম ইন্ধন আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাৰ বিৰুদ্ধে আমি একে সময়তে নিজকে স্থিতিস্থাপক কৰি তুলিব পৰা এইটো একমাত্ৰ উপায় ।
(ঘোষণা : এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামত লেখকৰ সম্পূৰ্ণ নিজস্ব আৰু ই ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে ।)