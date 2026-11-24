পৰম্পৰাগত যুদ্ধৰ পৰা তথ্য যুদ্ধলৈ : ভৱিষ্যতৰ সামৰিক ৰণনীতি পুনৰ্গঠনৰ দিশত ভাৰত
স্বয়ংক্ৰিয় ব্যৱস্থা, ড্ৰ'ণ আৰু ছেন্সৰৰ ব্যাপক বৃদ্ধিয়ে শক্তিশালী তথা নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য বিশ্লেষণ ব্যৱস্থাক সামৰিক ৰণনীতিৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ কৰি তুলিব ।
By DR Ravella Bhanu Krishna Kiran
Published : November 24, 2026 at 4:28 PM IST
বৰ্তমান সময়ত যুদ্ধৰ ধৰণ পৰম্পৰাগত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা সলনি হৈ এলগৰিথম (algorithm), কম্পিউটিং নিয়ন্ত্ৰণ, তথ্য আৰু বা-বাতৰিৰ প্ৰতিযোগিতালৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে । ইয়াৰ ফলত কৌশলগত উদ্দেশ্যত তথ্য সংগ্ৰহ, চুৰি, ব্যাঘাত জন্মোৱা, সুৰক্ষা দিয়া আৰু সালসলনি কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ চাইবাৰ কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে 'তথ্য-ভিত্তিক যুদ্ধ' (data warfare) এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । সেয়েহে কৌশলগত সুবিধা আৰু কাৰ্যকৰী প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ বাবে তথ্য যুদ্ধ ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ সামৰিক ৰণনীতিৰ এক প্ৰধান অংগ আৰু দিশ হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
দুটা দিশৰ পৰা আহিব পৰা যুদ্ধৰ আশংকা, চাইবাৰ ভাবুকি, সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা, সন্ত্ৰাসবাদ আৰু ডিজিটেল যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ সুৰক্ষাক সামৰি এক জটিল নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ পূৰ্বানুমান কৰি ভাৰতে এতিয়া যুদ্ধ নকৰাকৈয়ে শত্ৰুৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ভাঙি পেলাবলৈ তথ্যক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছে ।
এনে কৌশলগত পদক্ষেপে মহান সমৰকৌশলী ছুন জুৰ (Sun Tzu) সেই বিখ্যাত নীতি— "যুদ্ধ নকৰাকৈয়ে শত্ৰুক বশ কৰাটোৱেই যুদ্ধৰ সৰ্বোচ্চ কলা" কাৰ্যকৰী কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।
সেই অনুসৰি, ইয়াৰ বাবে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, চাইবাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা, তথ্যৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ, দ্ৰুত তথ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু বিশ্লেষণ, নিজৰ ডাটা নেটৱৰ্কসমূহ সুৰক্ষিত কৰা আৰু যিকোনো ধৰণৰ তথ্য বিকৃতি তথা ব্যাঘাতৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ ব্যৱস্থা থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ।
কৌশলগত অস্ত্ৰ হিচাপে তথ্য
ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন আৰু ইৰাণ-ইজৰাইল-আমেৰিকাৰ সংঘাতে ইয়াৰ সামৰিক পৰিণতিসমূহ স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে । ২০২০ চনৰ ভাৰত-চীন সীমান্ত উত্তেজনাৰ সময়ত চীনৰ হেকাৰ গ্ৰুপ ‘ৰেডইক’ই (RedEcho) ভাৰতৰ বিদ্যুৎ খণ্ডক লক্ষ্য কৰি লোৱাটো ইয়াৰ এক উদাহৰণ ।
আনহাতে, ২০২৫ চনৰ ভাৰত-পাকিস্তানৰ সংঘাতত চাইবাৰ আক্ৰমণ আৰু ভুৱা তথ্যৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ হৈছিল । তদুপৰি, ২০২৬ চনত এফবিআইকৰ্মচাৰীৰ তথ্য, ইৰাণৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ ব্যৱস্থা, টাটা ইলেক্ট্ৰ'নিকছ আৰু টাইৱানৰ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত হোৱা চাইবাৰ আক্ৰমণসমূহে বৰ্তমানৰ সংঘাতপূৰ্ণ পৰিৱেশত অৰ্থনৈতিক, চোৰাংচোৱা আৰু সামৰিক ৰণনীতিৰ এক শক্তিশালী অস্ত্ৰ হিচাপে তথ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাক উন্মোচন কৰিছে ।
চাইবাৰ চোৰাংচোৱাগিৰি, চাইবাৰ কাৰ্যকলাপ আৰু তথ্য বিকৃতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যুত্তৰ
ভাৰতে আনুষ্ঠানিক তথা কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰস্তুতিৰ জৰিয়তে চাইবাৰ চোৰাংচোৱাগিৰি, চাইবাৰ কাৰ্যকলাপ আৰু তথ্য বিকৃতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ নিজৰ নিৰাপত্তা গাঁথনি শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
এই আনুষ্ঠানিক গাঁথনিৰ ভিতৰত আছে 'ইণ্ডিয়ান কম্পিউটাৰ ইমাৰ্জেন্সী ৰেছপন্স টীম' (CERT-In), যিয়ে চাইবাৰ ঘটনাসমূহ নিৰীক্ষণ কৰে আৰু তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে; আৰু 'নেশ্যনেল চাইবাৰ ক’অৰ্ডিনেশ্যন চেণ্টাৰ' (NCCC), যিয়ে ভাবুকি নিৰীক্ষণ আৰু সমন্বয় ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি, 'নেশ্যনেল ক্ৰিটিকেল ইনফৰ্মেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰটেকশ্যন চেণ্টাৰ' (NCIIPC)-এ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আন্তঃগাঁথনিসমূহ সুৰক্ষিত কৰাত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু 'চাইবাৰ মাল্টি-এজেন্সী চেণ্টাৰ' (CyMAC)-এ চাইবাৰ নিৰাপত্তাৰ ভাবুকি তথা চাইবাৰ চোৰাংচোৱাগিৰিৰ বিষয়ে চোৰাংচোৱা তথ্য বিনিময়ৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ।
কাৰ্যকৰী দিশৰ পৰা ভাৰতে ২০২৫ চনত পঞ্জীয়ন হোৱা ২৯,৪৪,২৪৮ টা চাইবাৰ নিৰাপত্তাজনিত ঘটনাৰ লগতে ৰেনছমৱেৰ (ransomware), ডি-ড'ছ (DDoS) আক্ৰমণ, মেলৱেৰ (malware), ৱেবছাইট বিকৃতকৰণ (website defacement) আৰু তথ্য ফাদিল হোৱাৰ দৰে সমস্যাসমূহৰ মোকাবিলা কৰি আছে । ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত ভাৰতে 'চাইবাৰস্পেচ অপাৰেচনৰ বাবে যুটীয়া নীতি' (Joint Doctrine for Cyberspace Operations) মুকলি কৰে, যিয়ে আক্ৰমণাত্মক আৰু প্ৰতিৰক্ষামূলক চাইবাৰ সামৰ্থ্যৰ সমন্বয় শক্তিশালী কৰিছে; আৰু ইয়াক 'চাইবাৰ সুৰক্ষা' (Cyber Suraksha) অনুশীলনৰ জৰিয়তে অধিক পৰিপূৰক কৰি তোলা হৈছে ।
ভাৰতে থলুৱা চাইবাৰ নিৰাপত্তা সামৰ্থ্য, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক ভাবুকি চিনাক্তকৰণ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনিৰ অধিক শক্তিশালী সুৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে । ২০২৬ চনত ছাৰ্ট-ইনে (CERT-In) 'ফ্ৰণ্টিয়াৰ এআই চালিত চাইবাৰ বিপদ' (Frontier AI Driven Cyber Risks) শীৰ্ষক এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি কয় যে উন্নত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ব্যৱস্থাৰ দুৰ্বলতাবোৰ বিচাৰি উলিয়াব পাৰে, ফিছিং (phishing) আক্ৰমণ চলাব পাৰে আৰু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ পাছতেই সংস্থাটোৱে "এআইৰ সহায়ত কৰা দুৰ্বলতাৰ অপব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰক্ষাৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট" (Blueprint for Defending Against AI-Assisted Vulnerability Exploitation) প্ৰকাশ কৰে ।
প্ৰযুক্তিগত দিশৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত 'এৰো ইণ্ডিয়া' (Aero India) প্ৰদৰ্শনীত দেশীয়ভাৱে নিৰ্মিত স্বয়ংক্ৰিয় প্ৰযুক্তি, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু মেচিন লাৰ্নিং (machine learning) ভিত্তিক প্ৰযুক্তি, চি-ফ'ৰ-আই-এছ-আৰ (C4ISR) আৰু ইলেক্ট্ৰ'নিক যুদ্ধৰ (electronic warfare) সঁজুলি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ।
আনহাতে, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে তথ্যকেন্দ্ৰিক প্ৰতিযোগিতাত বহুমুখী সামৰিক অভিযানৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছিল । ২০২৬ চনত প্ৰতিৰক্ষা তথ্য-প্ৰযুক্তি পৰামৰ্শদাতা সমিতিয়ে চাইবাৰ নিৰাপত্তা, চিপ নিৰ্মাণ, ডাটাবেছ, প্ৰতিৰক্ষা ডাটা চেণ্টাৰ, ইলেক্ট্ৰ'নিক যুদ্ধ, স্বদেশী বা সাৰ্বভৌম অপাৰেটিং ছিষ্টেম, নজৰদাৰী আৰু ভাবুকি সম্পৰ্কীয় চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ক্ষেত্ৰত থলুৱা এআই/এমএল প্ৰয়োগৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে ।
ভৱিষ্যতৰ প্ৰস্তুতি
ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰস্তুতিত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড কম্পিউটিং, আই-অ’-টি (IoT), ফাইভ-জি (5G) আৰু কোৱাণ্টাম প্ৰযুক্তিৰ দৰে নতুন প্ৰযুক্তিসমূহৰ পৰা আহিব পৰা সম্ভাৱ্য বিপদসমূহৰ মোকাবিলা কৰাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
তদুপৰি, 'প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ ভিজন ২০৪৭' (Defence Forces Vision 2047)-তো নিৰ্ভৰযোগ্য এআই, থলুৱা স্বয়ংক্ৰিয় ব্যৱস্থা, মানৱবিহীন আকাশী যান (UAVs বা ড্ৰ'ণ) আৰু সেইবোৰক প্ৰতিহত কৰা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
ভৱিষ্যতে কোৱাণ্টাম কম্পিউটাৰে বৰ্তমানৰ তথ্য সুৰক্ষা ব্যৱস্থা ভাঙি পেলাব পৰা ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে । ৬,০০৩.৬৫ কোটি টকাৰ আবণ্টনেৰে ভাৰতৰ 'ৰাষ্ট্ৰীয় কোৱাণ্টাম মিছন' (National Quantum Mission)-এ ভৱিষ্যতৰ কোৱাণ্টাম ভাবুকিৰ পৰা সংবেদনশীল তথ্য সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সুৰক্ষিত কোৱাণ্টাম যোগাযোগ আৰু 'কোৱাণ্টাম কী ডিষ্ট্ৰিবিউচন' (quantum key distribution) প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ সাধন কৰি আছে ।
ইয়াৰ উপৰি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আন্তঃগাঁথনিসমূহত হ'ব পৰা যিকোনো ব্যাঘাত প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কোৱাণ্টাম সামৰ্থ্য গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে ভাৰতে এক 'কোৱাণ্টাম-সুৰক্ষিত পৰিৱেশতন্ত্ৰ ৰণনীতি'ও (Quantum-Safe Ecosystem strategy) প্ৰস্তুত কৰিছে ।
চাইবাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ ভাৰতে সামৰ্থ্য বিকাশ, গৱেষণা, দক্ষ কৰ্মী গঢ়ি তোলা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছে । উদাহৰণস্বৰূপে, চাৰ্ট-ইনে (CERT-In) চাইবাৰ নিৰাপত্তা পেছাদাৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ 'বিটছ পিলানি'ৰ (BITS Pilani) সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিছে । আনহাতে, 'ভাৰত এন-চি-এক্স' (Bharat NCX)-এ চাইবাৰ ঘটনাৰ মোকাবিলা কৰাৰ ব্যৱহাৰিক অনুশীলনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় ফৰেনছিক বিশ্ববিদ্যালয় (NFSU) আৰু ভাৰতীয় বিশিষ্ট পৰিচয় প্ৰাধিকৰণৰ (UIDAI) দৰে প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ জৰিয়তে চাইবাৰ নিৰাপত্তা গৱেষণাৰ প্ৰসাৰ ঘটাইছে ।
লগতে, চাৰ্ট-ইনে সামৰ্থ্য বিকাশ, সমন্বিত প্ৰত্যুত্তৰ, চাইবাৰ ভাবুকিৰ চোৰাংচোৱা তথ্য আৰু কাৰিকৰী সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ চাইবাৰ নিৰাপত্তা আৰু আন্তঃগাঁথনি সুৰক্ষা সংস্থা (CISA), জাপানৰ কম্পিউটাৰ তৎকালীন সঁহাৰি দল/সমন্বয় কেন্দ্ৰ (JPCERT/CC), অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান চাইবাৰ ছিকিউৰিটি চেণ্টাৰ (ACSC) আৰু ছিংগাপুৰৰ কম্পিউটাৰ তৎকালীন সঁহাৰি দলকে (SingCERT) ধৰি বিদেশী চাইবাৰ নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ সৈতে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।
চাৰ্ট-ইনে 'ফ’ৰাম অব ইঞ্চিডেণ্ট ৰেছপন্স এণ্ড ছিকিউৰিটি টীমছ'ৰ (FIRST) দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চসমূহতো অংশগ্ৰহণ কৰে, যাৰ জৰিয়তে আন্তঃসীমান্ত চাইবাৰ ভাবুকিসমূহৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দেশৰ চাইবাৰ নিৰাপত্তা দলসমূহৰ সৈতে সহযোগিতা গঢ়ি তোলা সম্ভৱ হৈছে ।
এই অগ্ৰগতিসমূহে স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে যে ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ ৰণনীতিত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, চাইবাৰ নিৰাপত্তা, থলুৱা প্ৰযুক্তি, কোৱাণ্টাম-সুৰক্ষিত এনক্ৰিপচন (quantum-safe encryption) আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিৰক্ষা আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণৰ সমন্বয় ঘটিব ।
আন প্ৰধান শক্তিসমূহৰ পৰা শিকিবলগীয়া মূল কথাবোৰ
২০২৬ চনলৈকে আমেৰিকা আৰু চীন এই ক্ষেত্ৰত দুটা মূল অংশীদাৰ তথা প্ৰধান শক্তি হৈ আছে; আনহাতে ভাৰত, ইজৰাইল, ব্ৰিটেইন, দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ দৰে মধ্যমীয়া শক্তিসমূহেও অত্যাৱশ্যকীয় তথ্য যুদ্ধৰ সামৰ্থ্য শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
এই প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰই তথ্যকেন্দ্ৰিক সামৰিক সামৰ্থ্য গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত একোটা সুকীয়া দৃষ্টিভংগীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ভাৰতে যদি নিজৰ নিৰাপত্তা হিচাপ-নিকাচৰ বাবে উপযুক্ত বুলি বিবেচনা কৰে, তেন্তে এই দেশসমূহৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট কিছুমান শিক্ষা চিনাক্ত কৰি আহৰণ কৰিব পাৰে ।
ভাৰতে ব্ৰিটেইনৰ 'ছফ্টৱেৰ ডিফাইনড ছোৱাৰ্মছ' (Software Defined Swarms) প্ৰযুক্তিৰ অগ্ৰগতিৰ দিশটো চাব পাৰে, যিয়ে সমন্বিত স্বয়ংক্ৰিয় ড্ৰ'ণ পৰিচালনাৰ সুবিধা দিয়ে; লগতে 'ছেপিয়েণ্ট'ৰ (SAPIENT) বিষয়েও অধ্যয়ন কৰিব পাৰে, যিয়ে বিভিন্ন ছেন্সৰৰ পৰা পোৱা তথ্য একত্ৰিত কৰি নজৰদাৰী সহজ কৰে আৰু মানৱ অপাৰেটৰসকলৰ কামৰ বোজা হ্ৰাস কৰে ।
ইজৰাইলৰ 'হাবছোৰা' (Habsora), 'লেভেণ্ডাৰ' (Lavender), 'পেগাছাছ' (Pegasus), 'ষ্টাক্সনেট' (Stuxnet) আৰু 'হুৱেৰছ ডেডী'কে (Where's Daddy) ধৰি বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ অধ্যয়নে ভাৰতক বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাংচোৱা তথ্যক কাৰ্যকৰী তথ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
ইজৰাইলৰ লেভেণ্ডাৰ আৰু ব্ৰিটেইনৰ ছেপিয়েণ্টৰ তুলনাত ৰাছিয়াৰ 'অৰ্লান-১০' (Orlan-10) আৰু 'মাৰ্কাৰ' (Marker) ভাৰতৰ বাবে অধিক প্ৰাসংগিক আৰু ব্যৱহাৰযোগ্য । কিয়নো এইবোৰ কেৱল স্বয়ংক্ৰিয় অস্ত্ৰ নহয়, বৰঞ্চ যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ তথ্য সংগ্ৰহ, বিশ্লেষণ আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগত জড়িত ।
তদুপৰি ভাৰতে আমেৰিকাৰ 'প্ৰিজম' (PRISM) নজৰদাৰী কাৰ্যসূচীৰ পৰাও অন্বেষণ আৰু শিক্ষা ল’ব পাৰে— যিয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ তথ্য সংগ্ৰহে কেনেকৈ চোৰাংচোৱা আধিপত্য স্থাপন কৰিব পাৰে তাক দেখুৱাইছে । লগতে আন দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্ভাৱন 'ভেনম' (VENOM) আৰু 'এ-আই ফৰ্জ'ৰ (AI Forge) পৰাও শিকিব পাৰে, যিয়ে তথ্য যুদ্ধৰ নিৰাপত্তাজনিত প্ৰয়োগৰ বাবে নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু সুৰক্ষিত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে ।
আনহাতে, চীনৰ 'তথ্যকৰণ' (informationisation) আৰু 'বুদ্ধিমত্তাপূৰ্ণ যুদ্ধ'ৰ (intelligentised warfare) ধাৰণাসমূহৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ অধ্যয়ন কৰাটো আকৰ্ষণীয়; য'ত বহুমুখী নিখুঁত যুদ্ধ (Multi-Domain Precision Warfare বা MDPW) আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত তথ্য-সংযোজন ব্যৱস্থাই (AI-DSS) চোৰাংচোৱা তথ্য, পৰিস্থিতিগত সজাগতা, লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ আৰু সামৰিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া উন্নত কৰিবলৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ তথ্য একত্ৰিত কৰে ।
দক্ষিণ কোৰিয়াৰ 'কোৰিয়ান এয়াৰ এৰ’স্পেচ ডিভিজন'ৰ 'কে-ইউ-এছ-এফ-এছ' (KUS-FS) মানৱবিহীন আকাশী যান ব্যৱস্থাটো— য'ত নজৰদাৰী আৰু অনুসন্ধানৰ সামৰ্থ্য সংযুক্ত হৈ আছে, ই হৈছে কেনেকৈ এটা প্ৰযুক্তিগতভাৱে উন্নত মধ্যমীয়া শক্তিয়ে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, চি-ফ'ৰ-আই-এছ-আৰ আৰু মানৱবিহীন ব্যৱস্থাসমূহক একেলগে সংযুক্ত কৰিব পাৰে তাৰ এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ । এনে ধৰণৰ চাইবাৰ সামৰ্থ্য আৰু উদ্ভাৱনে ভাৰতৰ আধুনিক সামৰিক অভিযানসমূহক যথেষ্ট সহায় কৰিব পাৰে ।
ক্ৰমাৎ সলনি হৈ অহা নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বাবে সাজু হৈ থাকিবলৈ হ’লে ভাৰতে প্ৰযুক্তিগত অগ্ৰগতিৰ সুযোগ ল’বলৈ আৰু কাৰ্যকৰী সামৰ্থ্য শক্তিশালী কৰিবলৈ নতুন উদ্ভাৱনসমূহ গ্ৰহণ কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী ।
ওপৰত উল্লেখ কৰা আন দেশসমূহৰ কোনোবা এটা প্ৰযুক্তি যদি ভাৰতৰ কৌশলগত পৰিৱেশৰ বাবে উপযোগী হয় আৰু সেই দেশসমূহে প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰৰ অনুমতি দিয়ে, তেন্তে ভাৰতে জ্ঞানৰ আদান-প্ৰদান কৰি সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । অন্যথা, 'আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত' অভিযানক গতি প্ৰদান কৰিবলৈ ভাৰতে নিজৰ থলুৱা সামৰ্থ্য শক্তিশালী কৰাৰ লগতে শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান, প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগ, ডিআৰডিঅ' আৰু ষ্টাৰ্টআপসমূহৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলিব পাৰে ।
২০৪০ চনৰ ভিতৰত ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰখনক পশ্চিম সীমান্ত, হিমালয় সীমান্ত আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ তথ্য যুদ্ধক্ষেত্ৰসমূহত কাম কৰিব পৰা এক সামৰিক ৰণনীতিৰ প্ৰয়োজন হ’ব । স্বয়ংক্ৰিয় ব্যৱস্থা, ড্ৰ'ণ, কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আৰু ছেন্সৰৰ ব্যাপক বৃদ্ধিয়ে শক্তিশালী তথা নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য বিশ্লেষণ ব্যৱস্থাক সামৰিক ৰণনীতিৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ কৰি তুলিব ।
এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে সফলতাৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ হ’লে ভাৰতে ২০৪০ চনৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰত সেনা নিয়োগৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আমেৰিকাৰ কেপ্টেইন মেথিউ মোয়েলাৰিং (Matthew Moellering), আন্দ্ৰে মিচ্চেল (Andre Michell) আৰু টেইলৰ মিচ্চেলৰ (Taylor Michell) উদ্ভাৱনী ধাৰণা 'ডাটা ৱাৰফেয়াৰ ৰেজিমেণ্ট' (Data Warfare Regiment) গ্ৰহণ কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰা উচিত । নিঃসন্দেহে সামৰিক অভিযানৰ সময়ত স্থানীয় পৰ্যায়ত তথ্য বিশ্লেষণ আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত সহায় আগবঢ়াবলৈ ইয়াত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ, তথ্য বিজ্ঞানী, অভিযন্তা আৰু সেনা জোৱানসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যাব ।
(ঘোষণা : এই নিবন্ধটোত প্ৰকাশিত তথ্য আৰু মতামতসমূহ লেখকৰ সম্পূৰ্ণ নিজা আৰু ইয়াত ইটিভি ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰতিফলিত হোৱা নাই ।)