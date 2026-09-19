জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ এবছৰ : আজি মোৰ গান গাব মন নাই...

জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ এবছৰ : আজি মোৰ গান গাব মন নাই...
জুবিন গাৰ্গ হেৰাই যোৱা এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল ৷ এই বেদনাসিক্ত দিনটোত ইটিভি ভাৰতত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰবন্ধলানিৰ অংশস্বৰূপে নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ বিশেষ লেখা ৷
Published : September 19, 2026 at 2:25 PM IST
মানুহ বেছি উদাৰ আৰু আনক নিজতকৈও বেছি বিশ্বাস কৰিলে কেতিয়াবা সেয়াই কালধুমুহা হ'ব পাৰে । বেছি সৰলতাৰে যাৰ ওপৰত অধিক বিশ্বাস কৰা হয়, তেৱেই সময়ত বিশ্বাসঘাতকৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে । সুযোগ সন্ধানীসকলে সেই সৰলতাকে স্বাৰ্থপূৰণৰ অমোঘ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে । হয়তো সেই বাবে আমি এগৰাকী মহান শিল্পীক অকালতে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল ।
জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত আৰোহণ কৰাৰ পিছতো এটি শিশুসুলভ মনেৰে সকলোৰে মনত আপোন ভাবৰ ৰেখাপাত কৰা মহান শিল্পীগৰাকীয়েই আছিল জুবিন গাৰ্গ । আজিৰ পৰা এবছৰ পূৰ্বে এই দিনটোতেই অসমবাসীলৈ ছিংগাপুৰৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণ হোৱাৰ খবৰটো আহিছিল । অসমবাসীয়ে এটি সম্পদ হেৰুৱাই আজিও শোকসাগৰত ডুব গৈ আছে ।
বেছি উদাৰ আৰু সহজ-সৰল হোৱা বাবেই আমি এইগৰাকী মহান শিল্পীক অকালতে হেৰুৱালো নেকি ? হয়তো এনে প্ৰশ্নই এতিয়াও সকলোৰে মনত খুন্দিয়াই আছে । সকলোৰে বুকুৰ কোনোবা এটি কোণত হোৱা বেদনাৰ ঘা টুকুৰাই আজি মহান শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত উক দি উঠিছে ।
অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আছিল অতি সৰল, মুকলি, এটা শিশু আৰু খেয়ালী মনৰ অধিকাৰী । হিয়াৰ আমঠুৰ কোনো কৃত্ৰিমতা নাছিল । তেওঁৰ মনলৈ কথা আহিছিল যিটো, সেয়াই মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল । মৰম, ভালপোৱা, ব্যক্তিগক কথা সকলোবোৰেই ৰাজহুৱাভাৱে কৈছিল । আনকি কেতিয়াবা গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গো একেলগে মঞ্চত উপস্থিত থাকিলে স্বামীৰ কথাত অস্বস্তিবোধ কৰা দেখা গৈছিল ।
তেওঁৰ কোনে কি কয় সেই কথাত গুৰুত্ব দিয়াৰ সময় নাই । সময়ে সময়ে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিলেও সেইবোৰৰ মাজত থাকিও সৃষ্টিৰ আখৰাই কৰিছিল । কাৰণ তেওঁ যি কৰে সেয়া ৰাইজৰ বাবেই কৰিছিল ।
মঞ্চৰ পোষ্টত উঠিছিল কিয় ?
কেতিয়াবা যদি যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰক্ষীৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে, আন কেতিয়াবা আকৌ মঞ্চৰ পোষ্টত উঠি গান গাইছে । এইবোৰ কৰাৰ আঁৰত কিছুমান কাৰণো নথকা নহয় । এবাৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গে মঞ্চৰ খুঁটাত উঠিছিল । সেই সময়ত তেওঁক সকলোৱে সমালোচনা কৰিছিল যদিও পিছত জুবিন গাৰ্গে তেনে কৰাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিছিল । কামৰূপী লোকগীতৰ শিল্পী ৰামেশ্বৰ পাঠকক আয়োজকসকলেই যেতিয়া অপমান কৰা দেখিছিল তেতিয়াই জুবিন গাৰ্গে এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল ।
আজি মোৰ গান গাব মন নাই
কেতিয়াবা তেওঁৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ সন্মুখত থিয় হৈয়ে জুবিন গাৰ্গে কৈছিল, "আজি মোৰ গান গাব মন নাই ।" শিশু এটিয়ে যিদৰে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ আগত কথাবোৰ খুব সহজভাৱে কয়, তেনেদৰেই জুবিনে ৰাইজকো কৈছিল । সেই সময়ত সকলোৰে খং উঠিলেও পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ জুবিনৰ অনুষ্ঠান থকা বুলি গম পালেই সকলোৱে তালৈ ঢাপলি মেলিছিল । কাৰণ এইগৰাকী মানৱ দৰদী শিল্পীৰ মনৰ কথা সকলোৱে ভালদৰে বুজিব পাৰিছিল ।
জুবিন গাৰ্গ আহিছে, গান নাগালেও...
তেতিয়াবা বেছি গান গোৱাৰ ইচ্ছা নাথাকিলেও দৰ্শকৰ আগত কৈ দিয়ে, "আজি মই বেছি গান নাগাওঁ । জুবিন গাৰ্গ আহিছে, গান নাগালেও কথা নাই ।" ৰাইজে তেওঁক কিমান ভাল পাই সেই কথা ভালদৰে উপলব্ধি কৰিছিল বাবেই এইদৰে ক'ব পাৰিছিল । কোনো শিল্পীয়ে হয়তো ইচ্ছা নাথাকিলেও অনুষ্ঠান পৰিৱেশন নকৰিলে চুক্তিমতে ধন নাপাব বুলি ভাবিয়েই গীত গায়; কিন্তু জুবিন গাৰ্গে ধনতকৈ দৰ্শকৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল ।
শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ জুবিন গাৰ্গ সকলোৰে মৰমৰ আছিল । খেয়ালী মনৰ শিল্পী আছিল । আচলতে আমাৰ সকলোৰে ভিতৰত একো একোটা শিশুসুলভ মন বা খেয়ালী মন লুকাই থাকে । এই মনে অনবৰতে কিবা এটা বিচাৰি থাকে । পালেও সন্তুষ্ট নহয় । জুবিন গাৰ্গো তেনেকুৱাই আছিল । শিশুসুলভ মনক পৰিচয় তেওঁৰ গীতৰ মাজেৰেও প্ৰকাশ কৰিছে-
দিয়া ঘূৰাই দিয়া
পৃথিৱী আমাৰ আমাক
আইতাৰে সাধু তৰালি সৰা চোতাল
সেয়াই লাগে আমাক
নালাগে ওলোটা পৃথিৱী
অ' আমি আমিয়েইচোন
পৃথিৱী ভঙা আৰু গঢ়াৰ সপোন নতুন
আনা ঘূৰাই আনা
ধৰা নিভাঁজ হিয়াৰ
শেৱালি পাহিত দুভৰি ঠুনুক ঠানাক
সেইয়াই লাগে আমাক
নালাগে ওলোটা পৃথিৱী
অ' আমি আমিয়েইচোন
পৃথিৱী ভঙা আৰু গঢ়া সপোন নতুন।...
সত্তাক কাৰোবাৰ ওচৰত বন্ধকত থ'ব বিচৰা নাছিল
কাৰো পৰা পিছ দুৱাৰেদি একো বিচৰা নাছিল জুবিন গাৰ্গে । ইচ্ছা কৰিলে কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা হ'ব পাৰিলেহেঁতেন । শিশুসুলভ মনটোৱে এইবোৰ বিচৰা নাছিল ।
কাৰণ তেওঁ জানিছিল যদি এইবোৰ গ্ৰহণ কৰিব বা সুযোগ ল'বলৈ আগুৱাই যায় তেন্তে তেওঁৰ সত্তাক কাৰোবাৰ ওচৰত বন্ধকত থ'ব লাগিব বা বিক্ৰী কৰিব লাগিব । এই সকলোবোৰৰ পৰা জুবিন গাৰ্গ সাত যোজন আঁতৰত আছিল । মুকলিকৈয়ে ৰাজনীতিকক গালি পাৰিছিল, সমালোচনা কৰিছিল ।
মনত নাছিল কপটতা
এইগৰাকী মহান শিল্পীয়ে কেতিয়াও কাৰো প্ৰতি মনত ক্ষোভ ৰখা নাছিল । উদাৰ মনৰ লোকেহে সকলোকে আপোন বুলি ভাবিব পাৰে । সেইগৰাকীয়েই জুবিন গাৰ্গ আছিল ।
জুবিন গাৰ্গে জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত উপনীত হোৱাৰ সময়তো নৱপ্ৰজন্মক তেওঁৰ শাৰীলৈকে নিয়াৰ বাবে সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰিছিল । আন দহজনো তেওঁৰ দৰেই ওলাই অহাটো বিচাৰিছিল বাবে সৰ্বতো প্ৰকাৰে সহায়ো কৰিছিল । সেই বাবে আজি সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে । মনত কোনো কপটতা নাছিল বাবেই আজি জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম ঠিকনা মন্দিৰলৈ পৰ্যবসিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:চিতাৰ জুয়ে ধোঁৱাময় কৰা শ্মশান যেতিয়া মন্দিৰ হয়...
জুবিন ব্যক্তি হিচাপে বিশেষ কিয় ?
বিমান বন্দৰৰ পৰা সোণাপুৰলৈ সেই বিশেষ এম্বুলেন্সখন... ! স্মৃতি সুঁৱৰি এতিয়াও চকু সেমেকি উঠে চালক টিকেন ডেকাৰ