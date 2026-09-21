ট্ৰাম্প-শ্বিৰ মাজত হ'বলগীয়া আলোচনা বিশ্ববাসীৰ বাবে কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?

ট্ৰাম্প-শ্বিৰ মাজত হ'বলগীয়া আলোচনা বিশ্ববাসীৰ বাবে কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
২৩ ছেপ্টেম্বৰত আমেৰিকা ভ্ৰমণলৈ যাব চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং ৷ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ সম্ভাৱনা ৷
Published : September 21, 2026 at 11:01 PM IST
নতুন দিল্লী : আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ মাজত হ'বলগীয়া আলোচনাক লৈ বিশ্বজুৰি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ দুই মহাশক্তি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰ প্ৰধানৰ মাজত দুদিনীয়াকৈ আলোচনাত মিলিত হ'ব ৷ উল্লেখ্য যে, চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে ২৩ ছেপ্টেম্বৰত আমেৰিকা ভ্ৰমণলৈ যাব ৷
ট্ৰাম্প-শ্বিৰ মাজৰ আলোচনা বিশ্ববাসীৰ বাবে কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
বিশ্বৰ দুই শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বীদ্বয়ৰ আলোচনাই বিশ্বৰ বজাৰ ব্যৱস্থা, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু প্ৰযুক্তিৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়ত ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব । বিশেষকৈ গোলকীয় অৰ্থনীতি আৰু সুৰক্ষানীতি (Global Economy & Tariffs) বাণিজ্যিক চুক্তিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি (Tariff Truce)আদিৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ সম্ভাৱনা আছে দুই ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰ মাজত ৷
দুৰ্লভ খনিজ পদাৰ্থৰ (Rare Earth Minerals) লগতে বৈদ্যুতিক বাহন আৰু প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় ৰেয়াৰ আৰ্থ (Rare Earth) খনিজ পদাৰ্থৰ সন্দৰ্ভটো আলোচনাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যিহেতুকে ৰেয়াৰ আৰ্থৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণত চীনৰ আধিপত্য আছে ।
ঠিক একেদৰে, AIৰ ব্যৱহাৰ আৰু ভৱিষ্যতৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ আলোচনাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বৰ্তমান এআই বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰ হৈ পৰিছে । এই দুই ৰাষ্ট্ৰই এআই নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিশ্বৰ বাবে নিয়মসমূহ তৈয়াৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব পাৰে । লগতে আমেৰিকাৰ দখলত ছেমিকণ্ডাক্টৰ বজাৰ ৷
যিহেতু আমেৰিকাই চীনলৈ উন্নত প্ৰযুক্তিৰ চিপ ৰপ্তানিৰ ওপৰত আৰোপ কৰা নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে চীনে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ডিজিটেল পৰিৱেশতন্ত্ৰক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিল ৷
ইফালে ইৰানৰ লগতে মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধই বৰ্তমান বিশ্বৰ খাৰুৱা তেলৰ বজাৰত অস্থিৰ কৰি তুলিছে । আমেৰিকাই বিচাৰে যে চীনে ইৰানৰ পৰা তেল ক্ৰয় হ্ৰাস কৰি আৰু তেহৰাণৰ ওপৰত নিজৰ প্ৰভাৱ খটুৱাই যুদ্ধ স্তমিত কৰাত সহায় কৰক । গতিকে এই বৈঠকৰ ওপৰত বিশ্বৰ শান্তি আৰু তেলৰ মূল্য নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি বিশেষজ্ঞই উল্লেখ কৰিছে ৷
ট্ৰাম্প-শ্বি জিনপিঙৰ আলোচনাক লৈ কি কয় বিশেষজ্ঞই ?
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে এতিয়া ইৰাণৰ সংঘাতৰ পৰা ওলাই অহাৰ পথ বিচাৰিছে ৷ আনফালে আমেৰিকাত মূল্য বৃদ্ধি আৰু দেশখনৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন-যাপনৰ খৰচ বৃদ্ধিয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ ওপৰত ৷ ইফালে নৱেম্বৰ মাহত হ’বলগীয়া মধ্যকালীন নিৰ্বাচনত প্ৰতিফলিত হ’ব পাৰে বুলি ভয় খাইছে ট্ৰাম্পে ।
ইৰাণৰ জটিলতাৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাত খৰচৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চীনৰ সৈতে যিকোনো অৰ্থনৈতিক সংঘাত শেষ কৰিব বিচাৰিছে ৷ ইফালে শ্বি জিনপিঙৰ ওপৰত ৰেয়াৰ আৰ্থৰ প্ৰতিবন্ধকতাৰ সন্দৰ্ভত আমেৰিকাই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে ৷ যিহতু আমেৰিকাত কাম কৰা চীনা কোম্পানীসমূহৰ বাবে অধিক স্থিতিশীলতা বিচাৰিব আৰু ৱাশ্বিংটনে চীনৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত কোনো নতুন শুল্ক আৰোপ নকৰাটো নিশ্চিত কৰিব ।
শুকুৰবাৰে ট্ৰাম্পে কয়, "আমাৰ মাজত ভাল সম্পৰ্ক আছে । চীনৰ সৈতে আমি বহুত ভাল কাম কৰি আছো । মই ক’ম যে আনসকল হয়তো ইমান ভাল নহয়, কিন্তু আমি চীনৰ সৈতে বহুত ভাল কাম কৰি আছো আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি আৰু মোৰ মাজত ভাল সম্পৰ্ক আছে ।”
শ্বি জিনপিঙৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণৰ কিছু কাৰ্যসূচী
আমেৰিকাৰ ফাৰ্ষ্ট লেডী মেলানিয়া ট্ৰাম্পে এক্স ত কয়,"বুধবাৰে ৱাশ্বিংটনৰ বাহিৰৰ সামৰিক ঘাটি বিমানবন্দৰ জইণ্ট বেছ এণ্ড্ৰুজত ট্ৰাম্পে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙক আদৰণি জনোৱা হ'ব ৷ শ্বি আৰু তেওঁৰ পত্নী পেং লিয়ুয়ানক হোৱাইট হাউছলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনাব, তাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে ৰোজ গাৰ্ডেনত সামৰিক পৰ্যালোচনা কৰা হ’ব ।"
September 21, 2026
আমেৰিকা-চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ আলোচনাৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ দৃষ্টি
চীনে ৰেয়াৰ আৰ্থৰ উৎপাদানৰ ওপৰত ৰপ্তানি নিষেধাজ্ঞা বন্ধ বা স্থগিত ৰাখিবলৈ সন্মত হোৱাৰ বিপৰীতে আমেৰিকাই চীনৰ আমদানিৰ ওপৰত বৃদ্ধি পোৱা শুল্ক হ্ৰাস আৰু স্থগিত ৰাখিবলৈ সন্মত হলেও অন্যান্য বিবাদৰ সমাধান নহ'ব পাৰে ৷
আন দেশৰ দৰেই আমেৰিকাও ৰেয়াৰ আৰ্থৰ বাবে চীনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ যিবোৰ ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ সেয়ে দুই নেতাৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ কোষাগাৰ সচিব স্কট বেচেণ্ট, বাণিজ্য প্ৰতিনিধি জেমিছন গ্ৰীৰ আৰু চীনৰ উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী হে লিফেঙৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷