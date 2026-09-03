জিৰ সুভাষ চন্দ্ৰ আৰু এনচিএলটিৰ ২২,০০৬ কোটিৰ ঋণ বিবাদ আচলতে কি ?
সম্প্ৰতি দেশজুৰি সুভাষ চন্দ্ৰৰ ঋণ ৰেহাই সম্পৰ্কত বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । কিন্তু আপুনি জানেনে আচলতে এই বিতৰ্কৰ কিয় সৃষ্টি হৈছে ?
By R Srinivasan
Published : September 3, 2026 at 3:35 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 3:42 PM IST
জি (ZEE) আৰু এচেল গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সুভাষ চন্দ্ৰৰ ঋণ পৰিশোধৰ পৰিকল্পনাক লৈ বেংক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত আইনী যুঁজ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে ।
কানাড়া বেংক, ইউনিয়ন বেংক অৱ ইণ্ডিয়া (ইউকে) লিমিটেড আৰু এলআইচি হাউছিং ফাইনেন্সে স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকে সুভাষ চন্দ্ৰৰ মাত্ৰ ৬.২৫ কোটি টকাৰ পৰিশোধ পৰিকল্পনাত অনুমোদন জনোৱা নেশ্ব'নেল কোম্পানী ল' ট্ৰিবিউনেল (এনচিএলটি)ৰ আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাব ।
এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া এই ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী আইন আপীল ন্যায়াধিকৰণ (এনচিএলএটি)ত আপীল দাখিল কৰিব ।
গোচৰটো আচলতে কি ?
২৫ আগষ্টত এনচিএলটিয়ে সুভাষ চন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনায় । যাৰ অধীনত তেওঁ ঋণদাতাক মুঠ ২২,০০৬.৫৭ কোটি টকাৰ দাবীৰ বিপৰীতে মাত্ৰ ৬.২৫ কোটি টকা দিব লাগিব ।
ইয়াৰ উপৰিও ২৫ লাখ টকা দ্বিধাহীনতা প্ৰক্ৰিয়াৰ খৰচৰ দিশত প্ৰদান কৰা হ'ব । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল বেংকসমূহে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ বাবদ ধন আদায় কৰিব নোৱাৰিব আৰু প্ৰায় ৯৯.৯৭ শতাংশ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব ।
এই সমগ্ৰ কাহিনীটো আৰম্ভ হৈছিল ২০১৬ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত । 'ইণ্ডিয়াবুলছ হাউছিং ফাইনেন্স' নামৰ এটা কোম্পানীয়ে 'বিবেক ইনফ্ৰাকন' নামৰ কোম্পানী এটাক ১৭০ কোটি টকাৰ ঋণ প্ৰদান কৰিছিল । এই কোম্পানীটো সুভাষ চন্দ্ৰ আৰু তেওঁৰ গ্ৰুপৰ সৈতে জড়িত আছিল ।
এয়া আছিল মাত্ৰ আৰম্ভণি । ইয়াৰ পিছত এই কোম্পানী আৰু ইয়াৰ সংযুক্ত প্ৰতিষ্ঠানসমূহে আৰু কেইবাটাও ঋণ লৈছিল । কিছু সময়ৰ ভিতৰতে মুঠ ঋণ ৭২৬ কোটিলৈ বৃদ্ধি পালে ।
তাৰ পিছত ২০১৮ চনৰ ৫ ডিচেম্বৰত এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আহিল । সমগ্ৰ ঋণৰ বাবে সুভাষ চন্দ্ৰই 'ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা' (personal guarantor) প্ৰদান কৰিলে । আদালতৰ তথ্য অনুসৰি এই নিশ্চয়তাৰ কাৰ্যকৰী অৰ্থ আছিল যে যদি ঋণ লোৱা কোম্পানীসমূহে ধন পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে সুভাষ চন্দ্ৰই বাকী থকা ধনৰাশি-৭২৬ কোটি পৰ্যন্ত নিজৰ পৰা দিব ।
যেতিয়া কোম্পানীবোৰে ধন পৰিশোধ নকৰিলে তেতিয়া ইণ্ডিয়াবুলছে ২০২২ চনৰ জানুৱাৰী মাহত সুভাষ চন্দ্ৰৰ পৰা তেওঁৰ ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা আৰোপ কৰি প্ৰায় ১৭৮.৭৯ কোটি টকা দাবী কৰে ।
কিন্তু কোনো ধৰণৰ ধন লাভ নকৰাৰ লগে লগে ইণ্ডিয়াবুলছে পোনপটীয়াকৈ আদালতৰ (এনচিএলটি) কাষ চাপে আৰু সুভাষ চন্দ্ৰক ব্যক্তিগতভাৱে দেউলীয়া বুলি ঘোষণা কৰাৰ বাবে কাৰ্য্যবিধি আৰম্ভ কৰে । ২০২২ চনৰ মে' মাহত আদালতে বিষয়টো নিৰীক্ষণৰ বাবে এজন চৰকাৰী বিষয়া (ৰিজ'লিউচন পেছাদাৰী) নিযুক্তি দিয়ে ।
১৭০ কোটিৰ ঋণ কেনেদৰে ২২.০০৬ কোটি হ'ল ?
আপুনিও হয়তো ভাবিছে যে ১৭০ কোটি টকা বা সৰ্বাধিক ৭২৬ কোটি টকাৰ সৈতে জড়িত এটা বিষয় কেনেকৈ ২২,০০৬ কোটি টকা হৈ পৰিল । কাৰণ সুভাষ চন্দ্ৰই কেৱল ইণ্ডিয়াবুলছৰ ঋণৰ নিশ্চয়তা দিয়া নাছিল; তেওঁ নিজৰ আৰু এচেল গ্ৰুপৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন কোম্পানীয়ে লোৱা আন কেইবাটাও বৃহৎ ঋণৰ বাবেও বেংকসমূহক একেধৰণৰ ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছিল ।
ইণ্ডিয়াবুলছে সুভাষ চন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে আদালতত গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগে লগে এচেল গ্ৰুপৰ কোম্পানীসমূহৰ পৰা ধন পাবলগীয়া সকলো বেংক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানেও গোচৰত যোগদান কৰিবলৈ ধৰিলে ।
তেওঁলোকে যুক্তি দিছিল যে যিহেতু কোম্পানীসমূহে ধন পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে সুভাষ চন্দ্ৰই নিজৰ ব্যক্তিগত নিশ্চয়তাৰ চৰ্ত অনুসৰি বাকী থকা ধন পৰিশোধ কৰিবলৈ দায়বদ্ধ । যেতিয়া এই সকলোবোৰ বেংকৰ পৰা দাবীবোৰ একত্ৰিত কৰা হ'ল তেতিয়া মুঠ ধনৰাশি ২২,০০৬ কোটি অতিক্ৰম কৰিলে । এইদৰে যিটো সৰু কথা হিচাপে আৰম্ভ হৈছিল সেয়া সকলো বেংককে সামৰি লোৱা এক সামূহিক আইনী ব্যৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল ।
সুভাষ চন্দ্ৰৰ আপত্তি কি ?
সুভাষ চন্দ্ৰই অৱশ্যে ২২,০০৬ কোটি টকাৰ দাবী সঠিক নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে । ৰিজ'লিউচন পেছাদাৰীয়ে কেইবাটাও দাবী নাকচ কৰাৰ পিছত অনুমোদিত দাবীৰ পৰিমাণ ২১,৬৯৬ কোটি টকালৈ হ্ৰাস হোৱা বুলি তেওঁ পক্ষই দাবী কৰিছে ।
এই ধনৰ ভিতৰত যিবোৰ কোম্পানীয়ে ঋণ লৈছিল, সেইবোৰে ১,৪৯৪ কোটি টকা পৰিশোধ কৰিবলৈ ইচ্ছুক, কিয়নো এয়া তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব। তেওঁৰ পক্ষই দাবী কৰে যে তেওঁৰ পৰিশোধ পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত সেই ঋণদাতাসকলৰ দাবীকহে বিবেচনা কৰা উচিত, যিসকলে তেওঁৰ প্ৰস্তাৱৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছিল । সেই অনুসৰি প্ৰাসংগিক দাবীৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৩,৯৯২ কোটি টকা বুলি তেওঁলোকে যুক্তি আগবঢ়ায় । ইয়াৰে প্ৰায় ৬২০ কোটি টকাৰ দাবী ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি হোৱা বুলিও দাবী কৰা হৈছে ।
ধন ঘূৰাই দিয়াৰ সুভাষ চন্দ্ৰৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তাৱ কি ?
সুভাষ চন্দ্ৰই ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ পৰা ঋণদাতাসকলক ৬.২৫ কোটি টকা দিব । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে আদালত আৰু দ্বিধাহীনতা প্ৰক্ৰিয়াৰ খৰচৰ দিশত ২৫ লাখ টকা দিব । বাকী থকা ধনৰ ভিতৰত ঋণ লোৱা কোম্পানীসমূহে পৃথকে পৃথকে প্ৰায় ১,৪৯৪ কোটি পৰিশোধ কৰিব । কিন্তু মূল দাবীৰ বিপৰীতে পৰিশোধ পৰিকল্পনা প্ৰস্তাৱৰ ধন যথেষ্ট কম হোৱাৰ বাবে ইয়াক লৈ বিতৰ্ক আৰম্ভ হয় ।
বেংকৰ ভোটদানৰ সময়ত কি হ'ল ?
এই পৰিশোধৰ পৰিকল্পনাক অনুমোদন বা নাকচৰ বাবে ঋণদাতাসকলে ভোটদান কৰিছিল । মুঠ ৭৭.৪৮ শতাংশই এই পৰিকল্পনাৰ সপক্ষে ভোটদান কৰে । ১৮.৪২ শতাংশই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ দৰে প্ৰায় ৪.১০ শতাংশই ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকে ।
ভোটদান নকৰাসকলক বাদ দি যেতিয়া গণনা কৰা হৈছিল তেতিয়া সপক্ষে ভোটৰ সংখ্যা ৮০.৮১ শতাংশ, বিৰুদ্ধে ভোটৰ হাৰ ১৯.১৮ শতাংশ হৈয়েই আছে । আইনৰ অধীনত পৰিকল্পনাত অনুমোদন জনাবলৈ এইটোৱেই যথেষ্ট আছিল ।
তেনেহ'লে কিয় ইমান ডাঙৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ল ?
তিনিটা বিষয়ত বিতৰ্ক হয় । আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য দিশটো আছিল যে বেংকসমূহৰ মুঠ ২২,০০৬ কোটি টকাৰ দাবীৰ বিপৰীতে সুভাষ চন্দ্ৰই মাত্ৰ ৬.২৫ কোটিহে আগবঢ়াইছিল । ইয়াৰ পৰিমাণ আছিল মুঠ ধনৰ মাত্ৰ ০.০২৮ শতাংশ । ব্যৱহাৰিকভাৱে ইয়াৰ অৰ্থ আছিল বেংকসমূহে তেওঁলোকৰ ধনৰ ৯৯.৯৭ শতাংশতকৈ অধিক ধন ৰেহাই দিবলগীয়া হৈছে ।
ভোটদানক লৈও বিতৰ্ক হৈছে । কিয়নো 'বিৰুদ্ধে' ভোটদান কৰা বেংকসমূহে প্ৰত্যক্ষভাৱে অভিযোগ কৰিছে যে যিবোৰ কোম্পানীয়ে এই পৰিকল্পনাৰ সপক্ষে অত্যধিক ভোটদান কৰিছিল, সেইবোৰ আচলতে বাহিৰৰ বেংক নহয়, বৰঞ্চ সুভাষ চন্দ্ৰৰ মালিকানাধীন বা তেওঁৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিষ্ঠানহে (যেনে- বীণা ইনভেষ্টমেণ্টছ, ৱৰ্ল্ড ক্ৰেষ্ট এডভাইজাৰছ আদি)। নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত ভোটদানৰ যোগ্য হ'ব নালাগিছিল । এই কোম্পানীসমূহে সপক্ষে দিয়া মুঠ ভোটৰ প্ৰায় ৬১.৭৮ শতাংশ ভোট লাভ কৰে ।
প্ৰতিষ্ঠানবোৰ হ'ল-
- বীণা ইনভেষ্টমেণ্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড
- ডাইৰেক্ট মিডিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউচন ভেঞ্চাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড
- ৱৰ্ল্ড ক্ৰেষ্ট এডভাইজাৰ্ছ এলএলপি
- লেম'নেড কেপিটেল এডভাইজাৰ্ছ এলএলপি
- কৰ্পকল কেপিটেল এডভাইজাৰ্ছ এলএলপি
তৃতীয় বিতৰ্ক আছিল হঠাতে অন্তৰ্ধান হোৱা মুঠ সম্পত্তি । বেংকসমূহে ২০১৭ আৰু ২০১৮ চনৰ পৰা আদালতত প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰিছিল-যি সময়ছোৱাত এই ঋণসমূহ অনুমোদন কৰা হৈছিল । সেই সময়ত সুভাষ চন্দ্ৰৰ মুঠ ব্যক্তিগত সম্পত্তি (নেট ৱৰ্থ) প্ৰায় ৪৫,৮৮৮ কোটি আৰু ৪০,৫৬২ কোটি বুলি কোৱা হৈছিল । বেংকসমূহে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে মাত্ৰ কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে হঠাতে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ক'লৈ গ'ল ?
সুভাষ চন্দ্ৰৰ স্পষ্টীকৰণ
সুভাষ চন্দ্ৰই যুক্তি দিছে যে বৰ্তমান নিৰীক্ষণৰ অধীনত থকা কোম্পানীসমূহ তেওঁৰ নহয় । কিয়নো ২০০৮ চনত পাৰিবাৰিক ব্যৱসায়িক চুক্তিৰ অধীনত তেওঁৰ ভাতৃ জৱাহৰ গোৱেললৈ সেইবোৰ বদলি কৰা হৈছিল । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ২০১৬ চনত সংসদৰ সদস্য হোৱাৰ সময়ত তেওঁ মাত্ৰ ৩৯.০৮ কোটি টকাৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঘোষণা কৰিছিল ।
এনচিএলটিৰ স্থিতি কি ?
এই গোচৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে এনচিএলটিয়ে দুজনীয়া বিচাৰপীঠ নিযুক্তি দিয়ে । কিন্তু দুয়োগৰাকীৰ মাজতে মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছে । ন্যায়াধীশ ৰীণা সিনহা পুৰীয়ে ধন পৰিশোধৰ পৰিকল্পনা নাকচ কৰে । আনহাতে অশোক কুমাৰ ভৰদ্বাজে এই পৰিকল্পনাত অনুমোদন জনায় ।
যিহেতু দুয়োগৰাকী ন্যায়াধীশৰ মতামত বেলেগ বেলেগ, সেয়েহে বিষয়টো তৃতীয় ন্যায়াধীশ (নীলেশ শৰ্মা)ৰ ওচৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ২০২৬ চনৰ ২৫ আগষ্টত ন্যায়াধীশ নীলেশ শৰ্মাই এই আইনৰ ১১৪ নং ধাৰাত সুভাষ চন্দ্ৰৰ পৰিকল্পনাত অনুমোদন জনায় ।
পুনৰ বিতৰ্ক আৰম্ভ
দাবী কৰা ২২ হাজাৰ কোটি টকাৰ পৰিৱৰ্তে মাত্ৰ ৬.২৫ কোটি টকাৰ অনুমোদন পোৱাৰ লগে লগে সকলো ফালৰ পৰা সমালোচনাৰ সৃষ্টি হয় । ইয়াৰ পিছত এনচিএলটিৰ মুৰব্বী ন্যায়াধীশ (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) অনুপিন্দৰ সিং গ্ৰেৱাই ব্যক্তিগতভাৱে হস্তক্ষেপ কৰি বিষয়টো পুনৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ ৫ জনীয়া বিশেষ বিচাৰপীঠ গঠন কৰে ।
এই বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম ব্যৱস্থা আছিল নীলেশ শৰ্মাই জাৰি কৰা অনুমোদন আদেশ তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ স্থগিত ৰখা । এতিয়া এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি ২০২৬ চনৰ ২৩ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
এই আইনী যুদ্ধ এতিয়া দুটা দিশত চলি আছে : এনচিএলটিৰ ৫ জনীয়া বিচাৰপীঠে এই সিদ্ধান্ত পুনৰ পৰীক্ষা কৰি থকাৰ সময়তে ক্ষতিগ্ৰস্ত বেংকসমূহে একে সময়তে আপীল ন্যায়াধিকৰণত (এনচিএলএটি) এই আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে । ইয়াৰ পিছত এই আদালতসমূহে কি ৰায়দান কৰিব সেয়া লক্ষ্যণীয় হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
মনে সজা জিডিপি প্ৰকাশেৰে ভাৰতৰ প্ৰকৃত অৰ্থনীতি লুকুৱাব বিচাৰিছে মোদী চৰকাৰে: কংগ্ৰেছ নেতা