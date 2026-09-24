আপুনি ফেচবুকত বাতৰি পঢ়ে নে নিউজ ৱেবচাইটত ?
এটা বাতৰি পঢ়িবলৈ বা পাবলৈ ভাৰত বা অসমত কি মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ হয়? এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰি সম্পাদক শোণিত কুমাৰ গোস্বামীৰ এক প্ৰতিবেদন...
Published : September 24, 2026 at 4:09 PM IST
ডিজিটেল মাধ্যমত এই লেখা প্ৰকাশ হৈছে বাবে বাতৰি কাকত, আলোচনী বা অন্য ছপা মাধ্যমৰ কথা উল্লেখ নকৰাকৈ আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে যে আপুনি বাতৰি এটা পঢ়িবলৈ ফেচবুক মাধ্যমক নিৰ্বাচন কৰে নে পোনপটীয়ালৈ ডিজিটেল মাধ্যম ?
আপুনি বৰ্তমান পঢ়ি থকা মাধ্যম যিহেতু ডিজিটেল, গতিকে আপোনালোকে জানে যে ২০২০ চনৰ পাছৰ পৰা বিশ্বত ছপা মাধ্যমতকৈ ডিজিটেল মাধ্যমৰ প্ৰতি মানুহৰ ধাউতি বৃদ্ধি পাইছে
২০২০ বৰ্ষৰ ক’ভিড মহামাৰীৰ ফলশ্ৰুতিত মানুহে কাকত-আলোচনীৰ পৰা নিজক আঁতৰাই সামাজিক মাধ্যম খুলিহে বাতৰিৰ খবৰ লোৱা আৰম্ভ কৰিছে ? এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে একাধিক গৱেষণা প্ৰকাশ পাইছে । এই প্ৰকাশিত তথ্যবোৰে এই কথা প্ৰতিপন্ন কৰে যে মানুহে এতিয়া লাহে লাহে ডিজিটেল মাধ্যমৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষিত হৈছে ।
লাংকাষ্টাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ২০২২ চনৰ এক গৱেষণাত ইতিমধ্যে এই কথা প্ৰকাশ পাইছে যে দ্বিতীয় আৰু চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ২০ জন স্নাতক শিক্ষাৰ্থীৰ ‘focus-group interview’ (একত্ৰিত যৌথ সাক্ষাৎকাৰ) কৰা হৈছিল । এই ক্ষেত্ৰত গৱেষকসকলে লক্ষ্য কৰে যে শিক্ষাৰ্থীৰ বেছিভাগ বিদ্যায়তনিক পাঠ্যপুথিৰ অধ্যয়ন ডিজিটেল মাধ্যমত হয় ।
ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে দ্ৰুত প্ৰৱেশাধিকাৰ (access) মানে ছেকেণ্ডতে পোৱা তথ্য, ডিজিটেলত খৰচ কম হোৱা আৰু ডিজিটেল সামগ্ৰীৰ (digital material) সুবিধাই ইয়াৰ মূল কাৰক হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
অৱশ্যে একেটা গৱেষণাই এই কথাও প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে শিক্ষাৰ্থীয়ে দীঘলীয়া পাঠ পঢ়িবলৈ এতিয়াও প্ৰথম পছন্দ হিচাপে ছপা কিতাপ বা অধ্যয়ন সামগ্ৰীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান ৰয়টাৰে প্ৰকাশ কৰা 'Reuters Institute Digital News Report 2026'-ৰ ভাৰতীয় তথ্যমতে দেশৰ survey respondents-ৰ অৰ্ধেক সংখ্যকতকৈ অধিক লোকে social media platform-ৰ জৰিয়তে বাতৰি লাভ কৰে । YouTube-ৰ ক্ষেত্ৰত এই সংখ্যা প্ৰায় ৫৮% ।
- বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত…
ৰয়টাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ডিজিটেল নিউজ ৰিপৰ্ট ২০২৬ অনুসৰি বিশ্বজুৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে সামাজিক মাধ্যম আৰু video networks-ৰ জৰিয়তে বাতৰি বিচৰাৰ সংখ্যা ৫৪ শতাংশ হৈছে । আনহাতে বাতৰি প্ৰতিষ্ঠানৰ website/app-ত গৈ বাতৰি পঢ়া পঢ়ুৱৈৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ তুলনাত ৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ৷
একেদৰে Facebook মাধ্যমেও ২০২৬ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিশ্বজুৰি বাতৰি চোৱা বা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ৪৩ শতাংশ সাপ্তাহিক পঢ়ুৱৈ বা ব্যৱহাৰকাৰী লাভ কৰিছে ।
উক্ত তথ্যখিনি মূলতঃ ইংৰাজী মাধ্যমত প্ৰকাশিত বাতৰিৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা তথ্যৰ আধাৰত লিখা হৈছে ।
- ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপট
বাতৰি পঢ়া পঢ়ুৱৈৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত অৱশ্যে কথাটো অলপ বেলেগ…
|মাধ্যম
|ভাৰতৰ ধাৰা
|YouTube
|প্ৰায় ৫৮ শতাংশ
|২০২৫-ৰ India Sample মতে ৩৬ শতাংশ
|২০২৫ত ৪৬ শতাংশ
|২০২৫ত ৩৭ শতাংশ
(এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ নিজা ৱেবচাইট/এপৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য নাই)
মনকৰিবলগীয়া যে, ইতিপূৰ্বে এই প্ৰবন্ধত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰয়টাৰৰ সমীক্ষাত পোৱা তথ্য মতে ভাৰতীয়ৰ অধিক সংখ্যকে বাতৰিৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমৰ ওপৰত অধিক নিৰ্ভৰশীল বা সামাজিক মাধ্যমক বাতৰি চোৱাৰ দিশত এক অভ্যাস গঢ়ি তুলিছে ।
- ভাৰতীয় মানুহে সামাজিক মাধ্যম পছন্দ কৰে ?
২০২৬ ৰ ‘Reuters Institute Digital News Report’ অনুসৰি এই কথা প্ৰকাশ যে বিশ্বজুৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে সামাজিক মাধ্যম + ভিডিঅʼ নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে বাতৰি পোৱা লোকৰ অনুপাত ৫৪ শতাংশ ।
আনহাতে, সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান এটাৰ নিজা ৱেবচাইটলৈ গৈ পঢ়া লোকৰ সংখ্যা ৫১ শতাংশ । এই হিচাপত বিশ্ব পৰ্যায়ত সমাজিক মাধ্যম বা ভিডিঅ’ আগত আছে ।
ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰতো সামাজিক মাধ্যমৰ ভূমিকা বাতৰি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অতি শক্তিশালী ।
২০২৬-ৰ India report-ত সমীক্ষাত অংশ লোৱা লোকৰ আধাতকৈ বেছি সংখ্যকে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে বাতৰি লাভ কৰে বুলি উল্লেখ কৰিছিল, এই সংখ্যা YouTube-ৰ জৰিয়তে বাতৰি চোৱাৰ সংখ্যা প্ৰায় ৫৮ শতাংশ ।
উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে ২০২৫-ৰ India data-ত উল্লেখ কৰা তথ্য মতে দেশৰ মাত্ৰ ৩৫ % সমীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকে কৈছিল যে তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ নিউজ ৱেবচাইট বা এপলৈ গৈ বাতৰি পঢ়ে ।
আনহাতে এই তথ্যত লগতে এই কথাও প্ৰকাশ যে ফেচবুকত ৫২ শতাংশ আৰু হোৱাটছএপতো সমান সংখ্যকে বাতৰি বিচাৰে ।
সহজ ভাষাত ক’লে :
ভাৰতত বহু মানুহে বাতৰিৰ বাবে নিউজ website-ৰ homepage খুলি বাতৰি বিচৰাতকৈ Facebook, YouTube, WhatsApp আদি প্লেটফৰ্মবোৰৰ feed/link/video-ৰ জৰিয়তে বাতৰিৰ সৈতে পৰিচয় হয় ।
উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে ২০২৬ৰ India report-ৰ data মূলত ইংৰাজী জনা বা পঢ়া অনলাইন ব্যৱহাৰকাৰীৰ সমীক্ষা, গতিকে ইয়াক সমগ্ৰ ভাৰতৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰকৃত সংখ্যা বুলি ধৰা উচিত নহয় ।
- মানুহৰ অভ্যাস সলনি হৈছে নেকি ?
ক’ভিডৰ পাছত মানুহৰ অভ্যাস সলনি হোৱাৰ ফলত পঢ়ুৱৈসকলে ফেচবুকত বেছি নিৰ্ভৰশীল হʼবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কোনো আৰম্ভণি নোহোৱা, কোনো শেষ নোহোৱা কেতবোৰ বাতৰিক লৈ এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত বেছিকৈ ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে ।
এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগতে সামাজিক মাধ্যম মানে ফেচবুককেন্দ্ৰিক হৈ মানুহবোৰে এতিয়া কেৱল কেতবোৰ 'Influencer' মানে সামাজিক মাধ্যমে সৃষ্টি কৰা ব্যক্তিৰ কাৰ্যকলাপহে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি ৰাখিছে ।
শেষত উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে কেৱল ফেচবুককেন্দ্ৰিক জনতাই এতিয়া প্ৰতিটো খবৰ লাভ কৰে সঁচা, কিন্তু খবৰবোৰ কিয় তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছে বা কোনটো এলগ’ৰিথিমৰ (Algorithm) ফলত তেনেকুৱা হৈছে সেয়া অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰে ৷
বাতৰি প্ৰতিষ্ঠানৰ ৱেবচাইটলৈ গৈ বা বাতৰি প্ৰতিষ্ঠানৰ এপ খুলি নিজে বাতৰি এটা খুচুৰি পঢ়াৰ অভ্যাস শেষ হৈ যোৱাৰ ফলত ফেচবুকৰ দৰে প্লেটফ্ৰৰ্মে নিজৰ নীতিমতে মানুহলৈ বাতৰি লৈ আহিছে ৷ এনেকৈ অহা বাতৰিবোৰে মানুহৰ বোধশক্তি বৃদ্ধি বা চেতনা জাগ্ৰত কৰিব নে ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেৱল আপোনালোকৰ হাতত…!