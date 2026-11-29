সাংসদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি, সম্ভাৱ্য ৰাজকোষীয় ব্যয় আৰু জনসাধাৰণৰ ওপৰত প্ৰভাৱ: এক বিশ্লেষণ
প্ৰতিজন সাংসদে মাহিলি ২,৮৬,০০০ টকাকৈ খৰচ কৰিলে ৩০৭ জন নতুন সাংসদৰ বাবে মাহিলি খৰচ হ'ব ৮.৭৮ কোটিৰো অধিক; এবছৰত খৰচ হ'ব ১০৫.৩৬ কোটিৰো অধিক ।
Published : November 29, 2026 at 11:36 AM IST
আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকা
দেশৰ সংসদীয় ইতিহাসত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ দিশে আগবাঢ়িছে । যদি সকলো ঠিকে থাকে তেন্তে অহা ৩০ নৱেম্বৰত (সোমবাৰ) সংসদত উত্থাপন হ'বলগীয়া লোকসভাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক গৃহীত হোৱাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আৰু বিৰোধীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব । কিয়নো বিধেয়কখন গৃহীত কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সাংসদৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতলৈ আহিছে ।
ডিএমকে নেতা এম কে ষ্টেলিন আৰু শৰদ পাৱাৰ নেতৃত্বাধীন এনচিপিয়ে বিধেয়কখনৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিব বুলি সেউজ সংকেত প্ৰদানৰ পিছত এতিয়া বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰৰ বাবে বিধেয়কখন গৃহীত কৰাটো কেৱল সময়ৰ অপেক্ষা ।
বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ অংক
সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক হিচাপে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক লোকসভাত উত্থাপন কৰা হ'ব । এই বিধেয়কখন গৃহীত কৰিবলৈ হ'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ভেটদানৰ সময়ত উপস্থিত থকা আৰু ভোটদান কৰা সাংসদসকলৰ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৬ চনৰ ১৭ এপ্ৰিলত লোকসভাত বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হৈছিল । কিন্তু লোকসভাত বিধেয়কখনৰ বিপক্ষে ২৯৮টা ভোটৰ বিপৰীতে সপক্ষে ২৩০টা ভোট লাভ কৰাত গৃহীত হোৱা নাছিল ।
কিন্তু এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰে এই বিধেয়কখন লোকসভাত গৃহীত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে । ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে এনডিএৰ বাহিৰৰ দলৰ পৰাও বিধেয়কখনৰ সপক্ষে সমৰ্থন আদায়ৰ কৌশল গ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, লোকসভাত ৪ জন সদস্য থকা ৱাইএছআৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে বিধেয়কখনক সমৰ্থন জনোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
একেদৰে ৫০ শতাংশ আসন বৃদ্ধি আৰু ২৫ বছৰৰ বাবে সাংসদৰ অনুপাত স্থিৰে ৰখাৰ বাবে যি দাবী জনাইছিল সেই দাবী পূৰণ হোৱাৰ বাবে ডিএমকে আৰু এনচিপিয়ে (শৰদ) সমৰ্থন আগবঢ়াবলৈ সাজু হৈছে ।
ৰাজ্যসমূহক সন্তুষ্ট কৰাৰ কৌশল
ইয়াৰ উপৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছ, আম আদমি পাৰ্টী আৰু শিৱসেনা (ইউবিটি)ৰ কেইবাগৰাকীও সাংসদে দলত্যাগ কৰাৰ পিছত এনডিএৰ শক্তি বৃদ্ধি পাইছে । একেদৰে প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি, ইয়াৰ পূৰ্বে বিধেয়কখন সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসমূহক কেৱল মৌখিক আশ্বাস দিয়া হৈছিল ।
কিন্তু শুকুৰবাৰে গ্ৰহণ কৰা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ প্ৰস্তাৱত প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ আসনৰ সংখ্যা সমানুপাতিকভাৱে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । লগতে বৰ্তমানৰ আসনৰ অনুপাত আগন্তুক ২৫ বছৰলৈ অৰ্থাৎ ২০৫১ চনলৈ অপৰিৱৰ্তিত ৰখাৰ বাবে লিখিতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতিনিধিত্ব হ্ৰাস পোৱাৰ যি আশংকা কৰা হৈছিল, সেয়া হ্ৰাস পাব ।
লোকসভাৰ প্ৰস্তাৱিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ
এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সাধাৰণতে শেহতীয়া লোকপিয়লৰ আধাৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰা হয় । বৰ্তমান লোকপিয়লৰ কাম আৰম্ভ হৈছে যদিও এক কৌশলগত স্থিতিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই লোকপিয়লৰ তথ্য প্ৰকাশলৈ অপেক্ষা নকৰি ২০১১ চনৰ লোকপিয়লৰ তথ্যৰ ভিত্তিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিছে ।
অৱশ্যে এইটো কথাও স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে বৰ্তমান লোকসভাৰ যি ৫৪৩ খন আসন যিসময়ত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল, তাৰ তুলনাত এতিয়া সমষ্টিবোৰৰ আকাৰ অৰ্থাৎ জনসংখ্যা বহু বৃদ্ধি পাইছে । সেয়ে পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ সৈতে সামঞ্জস্য ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু সংসদীয় ব্যৱস্থাত অধিক হাৰত জনপ্ৰতিনিধিত্বৰ বাবে আসন সংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজনীতাও আছে ।
কিন্তু বৰ্তমানৰ ৫৪৩ খন আসনৰ পৰা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি কৰি যদি লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ৮৫০ খনলৈ বৃদ্ধি কৰা হয়, তেন্তে দেশৰ ৰাজকোষত ইয়াৰ অতিৰিক্ত হেঁচাও পৰিব ।
লোকসভাৰ আসন বৃদ্ধি আৰু দেশৰ ৰাজকোষত পৰিবলগীয়া হেঁচা
২০২৩ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা সংশোধিত নিৰিখ অনসৰি, বৰ্তমান এজন সাংসদৰ নামত মাহিলি দৰমহা আৰু নিয়মীয়া ভাট্টা মিলাই মুঠ ২ লাখ ৮৬ হাজাৰ টকা ব্যয় হয় । তেনে ক্ষেত্ৰত যদি লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ৫৪৩ খনৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি ৮৫০ খন কৰা হয় তেন্তে দেশত মুঠ লোকসভাৰ সাংসদৰ সংখ্যা ৩০৭ জন বৃদ্ধি পাব ।
অৰ্থাৎ এই ৩০৭ জন নতুন সাংসদৰ দৰমহা-ভাট্টাৰ নামত অতিৰিক্ত ব্যয়ৰ হেঁচা ৰাজকোষত পৰিব । ফলত সকলো সা-সুবিধা আৰু আনুষংগিক খৰচ সামৰি বছৰি প্ৰায় ১০৫ কোটিৰ পৰা ১,৩০০ কোটি টকা পৰ্যন্ত অতিৰিক্ত বোজা বহন কৰিব লাগিব ।
বৰ্তমানৰ সাংসদসকলৰ দৰমহা-ভাট্টাৰ নামত কিমান ব্যয় হয়
- ২০২৩ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ চৰকাৰে সংশোধন কৰা লোকসভাৰ সাংসদসকলৰ দৰমহা অনুসৰি, প্ৰতিজন সাংসদে বৰ্তমান মূল দৰমহা হিচাপে ১ লাখ ২৪ হাজাৰ টকা লাভ কৰে । পূৰ্বতে এই দৰমহাৰ পৰিমাণ আছিল ১ লাখ টকা ।
- আনহাতে, সংসদৰ অধিৱেশন বা সংসদীয় সমিতিৰ বৈঠকত উপস্থিত থকাৰ বাবে দৈনিক ভাট্টা হিচাপে এজন সাংসদে পূৰ্বৰ ২০০০ টকাৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান ২৫০০ টকাকৈ লাভ কৰে ।
- ইফালে সাংসদসকলে নিজৰ সমষ্টি আৰু কাৰ্যালয়ৰ খৰচৰ বাবেও পৃথকে মাহেকীয়া ভাট্টা লাভ কৰে । ২০১৮ চনৰ নিয়ম অনুসৰি, এজন সাংসদে সমষ্টিৰ খৰচৰ বাবে ৭০,০০০ আৰু কাৰ্যালয়ৰ খৰচৰ বাবে ৬০,০০০ টকাকৈ লাভ কৰিছিল । কিন্তু সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ ২০২৫ চনৰ গেজেট অধিসূচনা অনুসৰি ২০২৩ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বৰ্তমান ইয়াৰ বাবে এজন লোকসভাৰ সাংসদে ক্ৰমে ৮৭,০০০ আৰু ৭৫,০০০ টকাকৈ লাভ কৰে ।
- ইয়াৰ উপৰি সাংসদে নিয়োগ কৰা সচিবালয়ৰ সহায়কক পূৰ্বৰ ৪০,০০০ টকাৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান ৫০,০০০ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হয় । আনহাতে, কাগজ-পত্ৰ আৰু ডাক মাচুলৰ বাবে মাহে পূৰ্বৰ ২০,০০০ টকাৰ বিপৰীতে বৰ্তমান ২৫,০০০ টকা লাভ কৰে ।
- ইয়াৰ লগত যোগ হ'ব আচবাব-পত্ৰ ভাট্টা । স্থায়ী আচবাবৰ বাবে পূৰ্বৰ ৮০,০০০ টকাৰ বিপৰীতে বৰ্তমান ১ লাখ টকা লাভ কৰে । আনহাতে, অস্থায়ী সামগ্ৰীৰ বাবে পূৰ্বৰ ২০,০০০ টকাৰ বিপৰীতে বৰ্তমান এজন সাংসদে ২৫,০০০ টকাকৈ লাভ কৰে ।
- এইবোৰৰ উপৰি নতুন দিল্লীত থকাৰ বাবে আৱাস ভাট্টা, পৰিয়ালসহ বছৰত ৩৪ বাৰ বিনামূলীয়া ঘৰুৱা বিমান যাত্ৰা, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বিনামূলীয়া ৰে'ল ভ্ৰমণ আৰু বাৰ্ষিক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ পানী তথা বিজুলীৰো সুবিধা লাভ কৰে ।
- ইফালে পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদে পূৰ্বৰ ২৫,০০০ টকাৰ বিপৰীতে বৰ্তমান ৩১,০০০ টকা লাভ কৰে । ইয়াৰ সৈতে পাঁচ বছৰতকৈ অধিক সেৱা আগবঢ়োৱা প্ৰতিটো অতিৰিক্ত বছৰৰ বাবে ২,৫০০ টকাকৈ অতিৰিক্তভাৱে লাভ কৰে ।
লোকসভাৰ সাংসদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে দৰমহা-ভাট্টাৰ বাবদ অতিৰিক্ত কিমান খৰচ হ'ব
বৰ্তমানৰ সংশোধিত নিৰিখ অনুসৰি, এজন সাংসদে মাহিলি দৰমহা আৰু নিয়মীয়া ভাট্টাৰ নামত মুঠ ২,৮৬,০০০ টকা লাভ কৰে । এতিয়া যদি লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ৫৪৩ খনৰ পৰা ৮৫০ খনলৈ বৃদ্ধি পায় তেন্তে অতিৰিক্ত ৩০৭ জন সাংসদৰ বাবে অতিৰিক্ত কিমান টকা খৰচ হ'ব এবাৰ হিচাপ কৰি চাওঁ আহক :
মূল দৰমহা
প্ৰতিজন সাংসদে মাহিলি ১,২৪,০০০ টকাকৈ দৰমহা লাভ কৰিলে ৩০৭ জন নতুন সাংসদৰ বাবে মাহিলি দৰমহাৰ বাবদ খৰচ হ'ব ৩.৮০ কোটি টকাতকৈও অধিক । আনহাতে, এবছৰত খৰচ হ'ব ৪৫.৬৮ কোটিতকৈও অধিক ।
সমষ্টি ভাট্টা
প্ৰতিজন সাংসদে মাহিলি ৮৭,০০০ টকাকৈ সমষ্টি ভাট্টা লাভ কৰিলে ৩০৭ জন নতুন সাংসদৰ বাবে মাহিলি সমষ্টি ভাট্টাৰ বাবদ খৰচ হ'ব ২.৬৭ কোটি টকাতকৈও অধিক । আনহাতে, এবছৰত খৰচ হ'ব ৩২.০৫ কোটিতকৈও অধিক ।
কাৰ্যালয় খৰচ ভাট্টা
প্ৰতিজন সাংসদে মাহিলি ৭৫,০০০ টকাকৈ কাৰ্যালয়ৰ বাবে খৰচ কৰিলে ৩০৭ জন নতুন সাংসদৰ বাবে মাহিলি কাৰ্যালয় খৰচ ভাট্টাৰ বাবদ খৰচ হ'ব ২.৩০ কোটি টকাতকৈও অধিক । আনহাতে, এবছৰত খৰচ হ'ব ২৭.৬৩ কোটিতকৈও অধিক ।
মুঠ প্ৰত্যক্ষ নগদ খৰচ
প্ৰতিজন সাংসদে মাহিলি ২,৮৬,০০০ টকাকৈ প্ৰত্যক্ষ নগদ খৰচ কৰিলে ৩০৭ জন নতুন সাংসদৰ বাবে মাহিলি ইয়াৰ বাবদ খৰচ হ'ব ৮.৭৮ কোটি টকাতকৈও অধিক । আনহাতে, এবছৰত খৰচ হ'ব ১০৫.৩৬ কোটিতকৈও অধিক ।
৫ বছৰীয়া কাৰ্যকালত কিমান খৰচ হ'ব
এতিয়া যদি ওপৰৰ খৰচখিনি আমি হিচাপ কৰোঁ তেন্তে কেৱল দৰমহা আৰু দুটা নিয়মীয়া ভাট্টাৰ নামতে এটা পাঁচবছৰীয়া কাৰ্যকালতে ৰাজকোষৰ পৰা প্ৰায় ৫২৬.৮১ কোটি টকা অতিৰিক্তভাৱে ব্যয় হ'ব ।
দেশৰ ৰাজকোষত কি প্ৰভাৱ পৰিব
এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এজন সাংসদৰ বাবে চৰকাৰে কৰা খৰচ কেৱল দৰমহা আৰু ভাট্টাতে সীমিত নহয় । ইয়াৰ উপৰি আৱাস, যাতায়াত, চিকিৎসা, নিৰাপত্তা আৰু কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা সামৰি চৰকাৰী হিচাপ মতেই এজন সাংসদৰ নামত বছৰি প্ৰায় ৪.২৯ কোটি টকা ব্যয় হয় । ফলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ ৰাজকোষৰ ওপৰত কেনেধৰণে পৰিব পাৰে নিজে এবাৰ বিবেচনা কৰক।
আৱাস-আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যয়
এতিয়া যদি সংসদৰ সদস্য সংখ্যা তিনি শতাধিক বৃদ্ধি পায়, তেন্তে নতুন দিল্লীত প্ৰয়োজন হ'ব নতুন আৱাসৰ । তাৰ লগত থাকিব কাৰ্যালয়, বছৰি প্ৰায় ৫০ হাজাৰ ইউনিট বিনামূলীয়া বিজুলী, বছৰি প্ৰায় ৪ হাজাৰ কিলোলিটাৰ বিনামূলীয়া পানী আৰু টেলিফোনৰ ব্যৱস্থা । ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি ব্যয় কৰিব লাগিব ।
সাংসদ উন্নয়ন পুঁজি বৃদ্ধি
প্ৰতিজন সাংসদে নিজৰ সমষ্টি উন্নয়নৰ বাবে এমপিএলএডি অৰ্থাৎ 'সাংসদ স্থানীয় এলেকা উন্নয়ন পুঁজি'ৰ অধীনত প্ৰতিবছৰে ৫ কোটি টকাকৈ লাভ কৰে । এতিয়া যদি ইয়াৰ লগতে ৩০৭ জন নতুন সাংসদ যোগ হয় তেন্তে কেৱল এই শিতানতে বছৰি ১,৫৩৫ কোটি আবণ্টন কৰিব লাগিব ।
যদি বিধানসভাৰ আসন বৃদ্ধি হয় কি প্ৰভাৱ পৰিব
উল্লেখ্য যে প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কৰ অধীনত দেশৰ ৰাজ্যিক বিধানসভাসমূহৰ আসন সংখ্যাও প্ৰায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ ফলত দেশত প্ৰায় ২০০০ নতুন বিধায়কৰ সৃষ্টি হ'ব । অসমতো ১২৬টা সমষ্টিৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ ১৮৯ হ'ব । তেনে ক্ষেত্ৰত সংসদ আৰু বিধানসভা মিলাই বছৰি ৰাজকোষত প্ৰায় ১১ হাজাৰ কোটিৰ অতিৰিক্ত বোজা পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইয়াৰ উপৰি এজন সাংসদে মাহিলি ৩১,০০০ টকাকৈ আজীৱন পেঞ্চন লাভ কৰে । ইয়াৰ ফলত বৰ্ধিত সাংসদৰ অতিৰিক্ত পেঞ্চনৰ বোজাও আগন্তুক ৩০-৪০ বছৰলৈ দেশৰ ৰাজকোষত পৰি থাকিব ।
বৰ্ধিত সাংসদ আৰু জনসাধাৰণৰ ওপৰত মাধমাৰ
এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে দেশৰ ৰাজকোষ মূলতঃ সৰ্বসাধাৰণৰ কৰৰ পৰাই টনকিয়াল হয় । এই কৰ প্ৰত্যক্ষ (আয়কৰ) আৰু পৰোক্ষভাৱে (জিএছটি) সংগ্ৰহ হয় । ফলত যদি ৰাজকোষৰ ব্যয় বৃদ্ধি হয়, তেন্তে স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ পৰোক্ষ আৰু প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ দেশৰ সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰতে পৰিব ।
যদি চৰকাৰী বাজেটৰ এক বৃহৎ অংক জনপ্ৰতিনিধিৰ নামতে খৰচ হয়, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেৱা, আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ, উন্নয়নমূলক কাম-কাজ, তথা জনকল্যাণমূলক আঁচনিবোৰত চৰকাৰে যিমান পৰিমাণৰ পুঁজি ব্যয় কৰে তাৰ পৰিমাণ কৰ্তন কৰিব লাগিব পাৰে ।
ইয়াৰ উপৰি বৰ্ধিত প্ৰশাসনিক ব্যয়ৰ বাবে সৃষ্টি হ'বলগা বাজেট ঘাটি পূৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে ভৱিষ্যতে কৰৰ হাৰ বৃদ্ধি বা নতুন শুল্ক আৰোপ কৰাৰ দৰে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে । ইয়াৰ ফলত জনসাধাৰণৰ দৈনন্দিন জীৱন-ধাৰণৰ ব্যয় বৃদ্ধি পাব ।
আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই অতিৰিক্ত ব্যয় বৃদ্ধিৰ ফলত যদি দেশৰ বিত্তীয় ঘাটি বৃদ্ধি হয় তেন্তে বজাৰত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সম্ভাৱনা থাকিব । ইয়াৰ ফলত বয়-বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা সৃষ্টি হয় । ইয়াৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিব মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ওপৰত ।
বিজেপিৰ যুক্তি
প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ব্যৱস্থাই ভাৰতৰ সংসদীয় ব্যৱস্থাক নতুন ৰূপ দিয়াৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লোৱা বুলি বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত বিজেপিয়ে উল্লেখ কৰিছে যে লোকসভাৰ আসন সংখ্যা বৰ্তমানৰ ৫৪৩ খনৰ পৰা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ৮১৬ খন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকাত প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ সংসদীয় প্ৰতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পাব ।
এটা X পোষ্টত বিজেপিয়ে উল্লেখ কৰিছে, "সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সংশোধনী বিধেয়কত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনোৱাটো গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিনিধিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, যিয়ে ২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত মহিলাৰ বাবে ৩৩ শতাংশ আসন সংৰক্ষণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব ।
The proposed delimitation framework marks a significant step towards reshaping India’s parliamentary landscape. With the Lok Sabha’s strength set to rise by 50%, from the existing 543 seats to 816, every state and Union Territory stands to witness an expansion in its parliamentary representation. The Union Cabinet’s approval of the Delimitation Amendment Bill is a landmark step towards strengthening democratic representation and paving the way for 33% reservation for women in the 2029 Lok Sabha elections. The people of India deserve representation that reflects their aspirations, and they are now set to receive it. This is more than a legislative reform; it is a decisive commitment to inclusive democracy and Nari Shakti’s rightful place in nation-building. #DelimitationBill #WomenReservation— BJP (@BJP4India) November 28, 2026
ভাৰতৰ জনসাধাৰণে নিজৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ প্ৰতিনিধিত্ব প্ৰদানৰ যোগ্য আৰু এতিয়া তেওঁলোকে সেয়া লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে । এয়া কেৱল এক আইনগত সংস্কাৰেই নহয়; বৰঞ্চ ই সৰ্বাংগীণ গণতন্ত্ৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত ‘নাৰী শক্তি’ৰ প্ৰাপ্য স্থানৰ প্ৰতি এক দৃঢ় অংগীকাৰ ।"
প্ৰাসংগিক চিন্তা
এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচৰাৰ অন্তৰালত আছে দেশৰ বৰ্ধিত জনসংখ্যাই যাতে সংসদত উচিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে সেইটো নিশ্চিত কৰা । ইয়াৰ আন এক উদ্দেশ্য হৈছে সংসদৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি ৩৩ শতাংশ মহিলা সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰা । কিন্তু এইখিনিতে প্ৰাসংগিক কথাটো হৈছে যে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিনিধিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ নামত গ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰক্ৰিয়াটোৱে যাতে সৰ্বাসাধাৰণক জুৰুলা নকৰে ।
কিয়নো অনাৱশ্যকীয় বা অনিচ্ছাকৃত প্ৰশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত সৰ্বাসাধাৰণৰ ওপৰত অতিৰিক্ত আৰ্থিক বোজা জাপি দিব পাৰে, যিটো কোনোপধ্যেই সমৰ্থনযোগ্য নহয় । ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব চৰকাৰে আগতীয়াকৈ ব্যয় সংকোচনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা ।
এই জৰুৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে তেলীৰ মূৰত তেল দিয়াৰ বিপৰীতে জনসাধাৰণৰ উপাৰ্জনেৰে জনপ্ৰতিনিধিক পুহিবলৈ জনসাধাৰণকে বলিৰ পঠা সজোৱাৰ দৰে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এক প্ৰহসনত পৰিণত হ'ব । আৰু সেয়া হ'ব লাগিলে অধিক জনপ্ৰতিনিধিত্ব প্ৰদানৰ নামত চৰকাৰে জনসাধাৰণকে বিপৰ্যয়ৰ ললিপপ খুওৱাৰ দৰে হ'ব ।
(বিঃদ্ৰঃ ইয়াত প্ৰকাশ কৰা মতামত লেখকৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা মতামতে ইটিভি ভাৰতৰ বক্তব্য প্ৰতিফলিত নকৰে ।)