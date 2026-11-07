ঘূৰ্ণীবতাহ, এল নিনো আৰু ভাৰতৰ খাদ্য সুৰক্ষাঃ আমাৰ কৃষকসকল সাজু নে ?
এই প্ৰত্যাহ্বান গুৰুতৰ । কৃষকে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বীজ সিঁচা, জলসিঞ্চন, চপোৱা আৰু বিক্ৰীৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ ঋতুভিত্তিক বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, ইন্দ্ৰ শেষৰ সিঙৰ লেখা...
Published : November 7, 2026 at 6:56 PM IST
শেহতীয়াভাৱে ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণবৰ তাণ্ডৱৰ পিচত আন এক ঘূৰ্ণীবতাহ মুৰাছুই স্থলভাগত প্ৰৱেশ কৰিলে । বংগ উপসাগৰৰ পৰা অহা এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত একাধিক ৰাজ্যত অবতৰীয়া বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ সৃষ্টি হ'ল । বিজ্ঞানীসকলে বতৰৰ অনিশ্চিত পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰা আৰু এল নিনোৰ সৈতে জড়িত চৰম বতৰৰ পৰিঘটনাক লৈ লাহে লাহে চিন্তিত হৈ পৰিছে । এয়াই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে: এই সকলোবোৰে আমাৰ কৃষকসকলক ক'ত এৰিছে । তাতকৈও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে ভাৰতৰ খাদ্য সুৰক্ষাক কেনে পৰিস্থিতিলৈ ঠেলি দিব ?"
ঘণ্টাত ১২০ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক বেগেৰে বৈ পূব উপকূলৰ কিছু অংশত ধ্বংসলীলা চলোৱা ঘূৰ্ণীবতাহ আৰ্ণৱৰ পৰা আৰম্ভ আৰম্ভণ কৰিব খুজিছো । স্বাভাৱিকতে এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত কৃষিক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে । প্ৰভাৱিত ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু ওড়িশাত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে ছত্তীশগড়, তামিলনাডু, ঝাৰখণ্ড আৰু তেলেংগানাতো অবতৰীয়া মুষলধাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ সৃষ্টি হয় ।
দ্বীপ অঞ্চলৰ লগতে বিহাৰ, পশ্চিম বংগ আৰু পূব উত্তৰ প্ৰদেশতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হয় । কেইবাখনো জিলাত বতৰৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হয় । কাৰণ এইবোৰত খেতিপথাৰৰ ধানবোৰ প্ৰৱল বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।
এই ক্ষেত্ৰত ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণবে কৃষি আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰে । জানিব পৰা মতে, ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত হোৱা লোকচানৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশে ৪৬০০ কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছে । ইয়াৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ আন্তঃগাঁথনি আৰু কৃষিৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ইপিনে, ওড়িশাত প্ৰাথমিক কৃষি সমীক্ষা অনুসৰি ৯০ হাজাৰ হেক্টৰতকৈ অধিক কৃষিভূমিৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ।
ছত্তীশগড়ৰ দৰে ৰাজ্যই এতিয়াও তথ্য সংগ্ৰহ কৰি ক্ষতিৰ মূল্যায়ন চলাই আছে যদিও প্ৰাথমিক প্ৰতিবেদনত ৫০ হাজাৰ হেক্টৰতকৈ অধিক শস্যৰ ক্ষতিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । ঝাৰখণ্ডত এতিয়াও চৰকাৰী তথ্য প্ৰকাশ নকৰিলেও সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ধান আৰু ৰাগী শস্যৰ ওপৰত বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে ।
এই ৰাজ্যসমূহত ধান খেতি আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । এই পৰিঘটনাত তীব্ৰ বতাহে থিয় হৈ থকা ধান গছবোৰ মাটিত বগৰাই পেলোৱাৰ ফলত ধান চপোৱাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে । তদুপৰি ধানৰ গুণগত মানো হ্ৰাস পাইছে ।
ঘূৰ্ণীবতাহজাকে পৰিস্থিতি অধিক জটিল কৰি তোলে । অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ওড়িশাৰ কেইবাটাও অঞ্চলত ধান ইতিমধ্যে পূৰঠ হোৱাৰ শেষৰ পৰ্যায় পাইছিল আৰু কিছুমান অঞ্চলত কাটিবৰ বাবেও প্ৰায় প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছিল । মুষলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ ফলত পথাৰ প্লাৱিত হোৱাত পূৰঠ শস্য পচি যোৱাৰ লগতে শস্যৰ কীট-পতংগ আৰু ভেঁকুৰৰ ৰোগৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা বৃদ্ধি পায় ।
আনকি চপোৱা ধানৰো বহুপৰিমাণে লোকচান হয় । কিয়নো যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধান মুকলি পথাৰত এৰি আহিবলগীয়া হয় আৰু বৰষুণ পৰিবলৈ ধৰে । উপকূলীয় বেল্টৰ বহু ওপৰলৈকে ক্ষতিসাধন হয় । তদুপৰি প্ৰয়াগৰাজৰ ভিতৰুৱা অঞ্চললৈকে ধাননি পথাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । বহু জিলাতো হঠাতে তাপমাত্ৰা ৬–৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হ্ৰাস পায় ।
ৰবি শস্য সিঁচাৰ সংকট
ইয়াৰ পিছত ৰবি বীজ সিঁচাৰ বতৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে ।
ধান খেতি কৰা অঞ্চলৰ বাহিৰত ভাৰতৰ কৃষিভূমিৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ তৈলবীজ, দাইল আৰু বাজৰাকে ধৰি তুলনামূলকভাৱে শুকান বতৰৰ অন্যান্য শস্য কৰা হয় । এই শস্যবোৰত মাটিৰ আৰ্দ্ৰতাৰ উপযুক্ত অৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হয় । লগতে পথাৰত পানী সঠিকভাৱে নিষ্কাশন কৰি বীজ সিঁচাৰ আগতে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে ।
ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণবে অতিৰিক্ত আৰ্দ্ৰতা আৰু ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰি কৰাৰ ফলত কেইবাটাও অঞ্চলত ৰবি বীজ সিঁচাত বিলম্ব কৰিলে । তদুপৰি ইতিমধ্যে ৰোপণ কৰা সেই সৰিয়হৰ শস্যবোৰলৈকেও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।
মাটিত প্ৰয়োজনতকৈ অধিক আৰ্দ্ৰতা বা পানী থাকিলে জলমগ্ন হৈ সৰিয়হৰ বীজ অংকুৰণত আৰু পুলিৰ প্ৰাৰম্ভিক বৃদ্ধিত বেয়া প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা থাকে । ই মাটিৰ পৰা হোৱা কীট-পতংগ আৰু উদ্ভিদৰ ৰোগ সৃষ্টিকাৰী জীৱাণুৰ বাবেও অনুকূল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকা থাকে । ইয়াৰ ফলত ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ আশংকাও নুই কৰিব নোৱাৰি ।
মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত মাটিৰ পৰা পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ বিশেষকৈ নাইট্ৰজেনৰ দৰে সহজে গতি কৰি তললৈ যাব পাৰে । ইয়াৰ ফলত কৃষকৰ অতিৰিক্ত সাৰ প্ৰয়োগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা বৃদ্ধি পাব পাৰে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত কৃষকে আনকি পথাৰত পুনৰ বীজ সিঁচিবলগীয়া হ’ব পাৰে ।
কেইবাখনো আক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ শাক-পাচলি খেতিয়কসকলেও যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে । শীতকালীন শাক-পাচলিৰ বীজ সিঁচাত পলম হোৱাৰ লগতে বৰ্তমানৰ শস্যৰ ক্ষতি হৈছে ।
আনহাতে দ্বিতীয়টো ঘূৰ্ণীবতাহ মুৰাছুৰে কৃষকৰ অসুবিধা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে অধিক ভাবুকিও কঢ়িয়াই আনিছে । কাৰণ ইয়াৰ ফলত দক্ষিণ-পূব উপকূলত অধিক বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ প্ৰভাৱ পৰে ।
ইয়াৰ পৰিসঞ্চালনে অভ্যন্তৰীণ অঞ্চলসমূহলৈ গভীৰভাৱে বৃষ্টি কঢ়িয়াই অনাৰ ফলত ধান আৰু অন্যান্য থিয় হৈ থকা শস্যৰ অতিৰিক্ত ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা আছে । ইতিমধ্যে অৰ্ণবৰ প্ৰভাৱৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সংগ্ৰাম কৰি আছে । ইয়াৰ মাজতেই কৃষকসকলৰ বাবে বতৰৰ চৰম প্ৰকোপে অধিক আৰ্থিক লোকচান আৰু কৃষি দিনপঞ্জীৰ ব্যাঘাত জন্মাইছে ।
ভাৰতৰ খাদ্য সুৰক্ষাৰ বাবে ইয়াৰ অৰ্থ কি ?
ইয়াৰ পৰিণাম কেৱল খেতিপথাৰখনতে সীমাবদ্ধ নাথাকি বহলভাৱে প্ৰসাৰিত হোৱাৰ আশংকা । চাউল, সৰিয়হ আৰু শাক-পাচলিৰ দাম ইতিমধ্যে তুলনামূলকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । এল নিনোক লৈ উদ্বেগ আৰু কৃষি উৎপাদন হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনাইও বজাৰৰ কিছুমান অংশগ্ৰহণকাৰীক ধানৰ মজুত গঢ়ি তুলিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে । ইয়াৰ ফলত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ওপৰত চাপ পৰে ।
এতিয়া কিছুমান অঞ্চলত শস্যৰ উৎপাদন হ্ৰাসৰ সম্ভাৱনাৰ বাবে দাম আৰু অধিক উৰ্ধমুখী চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ।
তৈলবীজ আন এক চিন্তনীয় বিষয় । বাৰিষাৰ সময়ত অত্যধিক বৰষুণৰ বাবে ইতিমধ্যে তিলৰ উৎপাদনতো প্ৰভাৱ পৰিছে । বহু কৃষকে উপাৰ্জনৰ বিকল্প উৎস হিচাপে সৰিয়হৰ কৰিছে যদিও ভাৰতীয় উপমহাদেশত স্বাভাৱিকতকৈ অধিক সেমেকা শীতকাল হ'লে সৰিয়হ উৎপাদন হ্ৰাস পাব পাৰে ।
ইয়াৰ ফলত কৃষক আৰু গ্ৰাহক উভয়ৰে বাবে অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হয় । খেতিয়কসকলে উৎপাদন হ্ৰাস পোৱা আৰু উৎপাদনৰ ব্য়য় বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ সন্মুখীন হৈছে । সেইবাবে আনহাতে গ্ৰাহকসকলে অধিক মূল্যত খাদ্য ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ।
প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱৰ সন্মুখত বতৰৰ ওপৰত চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ সীমিত । অৱেশ্য়ে চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে এনে কিছুমান পদক্ষেপত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে যিবোৰে কৃষি খণ্ডৰ প্ৰভাৱ সহ্য কৰে । তদুপৰি দুৰ্বলতা হ্ৰাস কৰাৰ লগতে কৃষকসকলক ক্ষিপ্ৰতাৰে মুৰ দাঙি উঠাত সহায় কৰে ।
আমি অসুৰক্ষিত উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত মেনগ্ৰোভ ৰোপণ প্ৰক্ৰিয়া লক্ষণীয়ভাৱে বৃদ্ধি কৰিব লাগিব । মেংগ্ৰোভে প্ৰাকৃতিক জীৱন্ত সাগৰীয় দেৱাল হিচাপে কাম কৰে । ইয়াৰ ফলত ধুমুহাৰ আৰু ঢৌৰ প্ৰভাৱ কম হয় । ইয়াৰ বিস্তৃত শিপা ব্যৱস্থাই উপকূলীয় মাটিক সুস্থিৰ কৰি ৰাখে,তদুপৰি খহনীয়া হ্ৰাস কৰাৰ লগতে জলজ জীৱৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় বাসস্থান প্ৰদান কৰে ।
বৰ্তমানৰ মেংগ্ৰোভ পৰিৱেশ তন্ত্ৰসমূহ সুৰক্ষিত কৰা আৰু অৱক্ষয়ী পৰিৱেশ তন্ত্ৰসমূহ পুনৰুদ্ধাৰ কৰাটো উপকূলীয় দুৰ্যোগৰ বাবে প্ৰস্তুতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হোৱা উচিত ।
উপকূলীয় জিলা আৰু ঘূৰ্ণীবতাহ প্ৰৱণ ৰাজ্যসমূহে কৌশলগতভাৱে বীজ আৰু সাৰ মজুত কৰিব লাগে । কিয়নো এই গুদামসমূহে যেতিয়াই শস্য নষ্ট হয় আৰু পুনৰ বীজ সিঁচাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই কৃষকসকলক কৃষি সামগ্ৰীৰ তাৎক্ষণিক সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
জলবায়ুৰ প্ৰতি স্থিতিস্থাপক পৰম্পৰাগত আৰু স্থানীয়ভাৱে খাপ খোৱা শস্যৰ জাতক উৎসাহিত কৰিবই লাগিব । বীজ মজুতত আগতীয়া আৰু পলমকৈ পূৰঠ হোৱা দুয়োটা জাত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব লাগে, ফলত বতৰৰ পৰিস্থিতি সলনি হ’লে কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ বীজ সিঁচাৰ দীনপঞ্জী সালসলনি কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিব ।
ৰাসায়নিক সাৰ আৰু অন্যান্য কৃষি সামগ্ৰীৰ ব্যয় ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ লগে লগে জিলাসমূহে জৈৱিক সাৰ আৰু কেঁচু সাৰ উৎপাদনৰ বাবে স্থানীয় সক্ষমতা গঢ়ি তোলা উচিত ।
গাঁও পৰ্যায়ৰ পচন সাৰৰ সুবিধা আৰু কৃষক সমবায়সমূহে মাটিৰ জৈৱিক পদাৰ্থৰ উন্নতি কৰে । লগতে বাহ্যিক সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলি কোৱা হয় । এনে পদক্ষেপে আৰ্থিক আৰু কাৰিকৰী সহায় লাভ কৰিব লাগে ।
এই গছবোৰে বতাহ প্ৰতিৰোধক হিচাপে কাম কৰিব পাৰে । এনে কৰিলে বতাহৰ বেগ হ্ৰাস আৰু শস্য মাটিত পৰি যোৱা তথা মাটিৰ ক্ষয়ৰোধ কৰাত সহায় কৰে ।
তদুপৰি ৰোৱা গছৰ প্ৰজাতিটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, সেইবোৰে ফল, কাঠ আৰু গছভিত্তিক অন্যান্য সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে আয়ৰ এক অতিৰিক্ত উৎসও যোগান ধৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।
প্ৰতিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষি অঞ্চলত এক কাৰ্যকৰী জলসিঞ্চন বা পানী নিষ্কাশন আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজন । এনে কৰিলে অতিৰিক্ত বৰষুণৰ পানী কৃষিপথাৰৰ পৰা আঁতৰাই নি সুৰক্ষিত পুখুৰী, জলাশয় আৰু অন্যান্য পানী জমা কৰিব পাৰি । তদুপৰি পানী জমা কৰি ৰখা গাঁথনি ফলত দীৰ্ঘদিনীয়া পানী জমা হোৱা ৰোধ কৰাত সহায়ক হ’ব । তদুপৰি জনগোষ্ঠীসমূহে খৰালিত ব্যৱহাৰৰ বাবে অতিৰিক্ত বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব ।
এতিয়া ডাৰ্ক জ’ন: এই ঘটনাবোৰে উদঙাই দিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাৰ ভিতৰত এটা হৈছে বতৰৰ আগজাননী আৰু প্ৰকৃততে খেতিয়কৰ ওচৰ গৈ পোৱা তথ্যৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য ।
আমাৰ বতৰৰ ভৱিষ্যদ্বাণী, কৃষি পৰামৰ্শ আৰু গ্ৰাম্য সম্প্ৰচাৰ নেটৱৰ্কক যথেষ্ট শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছে । কৃষকসকলে শস্য বীজ সিঁচা, ৰোগ প্ৰতিৰোধ, বৰষুণৰ আগজাননী আৰু চপোৱাৰ সময়সূচীৰ বিষয়ে সময়মতে, স্থান নিৰ্দিষ্ট তথ্য লাভ কৰা উচিত ।
প্ৰতিটো কৃষি জলবায়ু মণ্ডলৰ নিজাকৈ শস্য নিৰ্দিষ্ট পৰামৰ্শ থকা উচিত । এইবোৰ গাওঁ পঞ্চায়ত আৰু গাঁওবুঢ়াকে ধৰি গাঁও পৰ্যায়ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে কৃষকৰ ওচৰলৈ নিব লাগিব। তদুপৰি এইবোৰ মোবাইল টেক্সট মেছেজ আৰু হোৱাটছএপ এলাৰ্টে এই পৰামৰ্শসমূহৰ প্ৰসাৰ আৰু অধিক উন্নত কৰিব পাৰে ।
এতিয়াও বহু কৃষকে নিজৰ ৰবি শস্য কেতিয়া সিঁচিব বা একেৰাহে ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱৰ পৰা নিজৰ পথাৰ কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব সেই বিষয়ে অনিশ্চিত হৈছে । নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্যৰ অভাৱত বহুতে সহযোগী কৃষকৰ অনুমান আৰু অনানুষ্ঠানিক পৰামৰ্শৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে থাকিবলগীয়া হৈছে ।
এই অনিশ্চয়তাৰ পৰিণতি আগন্তুক মাহত কৃষি উৎপাদনশীলতাৰ ওপৰত পৰিব পাৰে ।সেয়েহে চৰকাৰে অধিক সঠিক বতৰৰ ভৱিষ্যদ্বাণী, উন্নত কৃষি সম্প্ৰসাৰণ সেৱা আৰু এক শক্তিশালী গ্ৰাম্য সম্প্ৰচাৰ নেটৱৰ্কত বিনিয়োগ কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ।
অধিক অভাৱনীয় জলবায়ুৰ বাবে প্ৰস্তুতি
ঘূৰ্ণীবতাহ, আবতৰীয়া বৰষুণ আৰু বতৰৰ পৰিৱৰ্তন এতিয়া কেৱল বিচ্ছিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগেই হৈ থকা নাই ক্ৰমান্বয়ে কৃষি আৰু অৰ্থনৈতিক বিপদত পৰিণত হৈছে ।
ভাৰতৰ বাবে এই প্ৰত্যাহ্বান বিশেষভাৱে গুৰুতৰ । কিয়নো লাখ লাখ কৃষকে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বীজ সিঁচা, জলসিঞ্চন, চপোৱা আৰু বিক্ৰীৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ ঋতুভিত্তিক বতৰৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে ।
আমি প্ৰতিটো ঘূৰ্ণীবতাহ প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰো বা এল নিনো পৰিঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰো যদিও এইবোৰে কৰা ক্ষতি আমি হ্ৰাস কৰিব পাৰো । তাৰবাবে দুৰ্যোগ সাহায্য আৰু ক্ষতিপূৰণৰ বাহিৰেও দীৰ্ঘম্যাদী কৃষি স্থিতিস্থাপকতাৰ দিশত আগবাঢ়িব লাগিব। মেংগ্ৰোভ আৰু জলবায়ু স্থিতিস্থাপক বীজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাঁও পৰ্যায়ৰ নিষ্কাশন ব্যৱস্থা আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য বতৰৰ পৰামৰ্শলৈকে সমাধানসমূহ আমাৰ দৈনন্দিন কৃষি পৰিকল্পনাৰ অংশ হ’ব লাগিব ।
শেষত খাদ্য সুৰক্ষা কেৱল আমি কিমান পৰিমাণৰ খাদ্য উৎপাদন কৰো তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে । প্ৰকৃতিয়ে যেতিয়া নিয়ম বা বতৰৰ সময়সূচী নামানে, তেতিয়া আমাৰ কৃষি ব্যৱস্থাসমূহ কিমান সহনশীল হ'ব পাৰে, তাৰ ওপৰতো ই নিৰ্ভৰ কৰে ।
(অস্বীকাৰ: এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ। ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে)
লগতে পঢ়ক:কৃষিখণ্ডত এল নিনোৰ প্ৰভাৱ; প্ৰতিটো শস্যৰে কৃষিভূমি হ্ৰাস পাইছে