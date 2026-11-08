বিজ্ঞানৰ সতৰ্কবাণী আৰু বৰ্ধিত দুৰ্যোগৰ মাজত জলবায়ু সন্মিলনে সঠিক গতি লাভ কৰিব পাৰিব নে ?

বিজ্ঞানৰ সতৰ্কবাণী আৰু বৰ্ধিত দুৰ্যোগৰ মাজত জলবায়ু সন্মিলনে সঠিক গতি লাভ কৰিব পাৰিব নে ?
দেশসমূহে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব পাৰিব নে ? এই সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞ হৰি কৃষ্ণ নিবানুপুড়িৰ এক বিশ্লেষণ ।
Published : November 8, 2026 at 5:27 PM IST
প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৈতে যুঁজি থকাৰ লগতে ক্ষতিৰ পৰা পুনৰুদ্ধাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি থকা দেশবোৰৰ বাবে বিশ্ব জলবায়ু সন্মিলন 'COP31' বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । নেপালত শেহতীয়া বানে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰবোৰৰ ক্ষতি কৰিছে, পথ ধ্বংস কৰিছে, হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল সমস্যাত পৰিছে । তদুপৰি অত্যন্ত গৰম, বনজুই, খৰাং পৰিস্থিতি, বানে মানুহৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ ভয়াৱহ ক্ষতিসাধন কৰিছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত স্থানত ঔষধৰ নাটনি, উপাৰ্জনৰ সংগ্ৰাম, শিশুসকলক বিদ্যালয়লৈ ঘূৰাই অনা আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ দৰে পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।
পৰিসংখ্যাই ধ্বংসলীলাৰ প্ৰকৃত কাহিনী স্পষ্ট কৰে । কানাডাত ২০২৫ চনত বনজুইৰ ফলত প্ৰায় ৮৯ লাখ হেক্টৰ অঞ্চল জ্বলি গৈছিল । মধ্য-উত্তৰ চীনত হোৱা ভয়াৱহ বানে ৭০ লাখতকৈ অধিক লোকক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ লগতে প্ৰায় ২৫ বিলিয়ন ডলাৰৰ প্ৰত্যক্ষ অৰ্থনৈতিক লোকচান হয় । একেদৰে ছোমালিয়া, ইথিঅ'পিয়া আৰু কেনিয়াত খৰাং পৰিস্থিতিয়ে ১ কোটিৰো অধিক লোকক প্ৰভাৱিত কৰিছে । যিসকল লোকক মানৱীয় সাহায্যৰ প্ৰয়োজন । জলবায়ুৰ সংকটে দৰিদ্ৰতা, দুৰ্বল উন্নয়ন, পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আৰু দুৰ্বল প্ৰস্তুতিত প্ৰভাৱ পেলায় । উষ্ণতা বৃদ্ধিয়ে এই বহুতো বিপদ আৰু বেছি ভয়াৱহ কৰি তোলে ।
তুৰস্কৰ এণ্টালিয়াত ৯ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০ নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৈঠকত চৰকাৰসমূহে এক কঠিন পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিশ্ব জলবায়ু সন্মিলনে দেখুৱাব লাগিব যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাই এনে লোকচানৰ সূচনা কৰা পৰিস্থিতি কেনেকৈ সলনি কৰিব পাৰে আৰু পৰৱৰ্তী জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ পূৰ্বে কেনেকৈ সহায় আগবঢ়াব পাৰে । লগতে পূৰ্বৰ জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ পিছত ইতিমধ্যে যুঁজি থকা দেশসমূহক কেনেকৈ সমৰ্থন আগবঢ়াব পাৰে ?
পৃথিৱীৰ অৱনতিৰ হাৰ আমাৰ নীতিতকৈ বহু বেছি
বৈজ্ঞানিক সতৰ্কবাণীসমূহে স্পষ্টভাৱে ইংগিত দিছে যে পৰিৱেশত ঘটি থকা পৰিৱৰ্তনৰ তুলনাত আমাৰ ৰাজনৈতিক নীতি আৰু কাৰ্যকলাপ বহু পিছ পৰি আছে । ২০২৬ চনৰ 'গ্ৰহ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা' প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে ৯ টা 'গ্ৰহৰ সীমা'ৰ ভিতৰত ৭ টা সুৰক্ষিত পৃথিৱী বজাই ৰখাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য সীমা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰা হৈছে । এই সীমা ভংগ কৰিলে বৃহৎ সংকটৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় যদিও ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে সকলো নেতিবাচক ফলাফল অনিবাৰ্য বা অপ্ৰত্যাৱৰ্তনীয় ।
বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বনডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰা প্ৰায় ৪২৬ পিপিএমত উপনীত হৈছে । যি নিৰাপদ বুলি বিবেচিত ৩৫০ পিপিএমৰ বহু ওপৰত । বনাঞ্চলৰ আৱৰণ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষমতাৰ মাত্ৰ ৬৪ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে আনহাতে নিৰাপদ স্তৰ হ'ব ৭৮ শতাংশ । নদী আৰু জলভাগৰ প্ৰবাহৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে, যাৰ ফলত বৰফমুক্ত অঞ্চলৰ ২২.৬ শতাংশ প্ৰভাৱি হৈছে । যিসময়ত ইয়াৰ সুৰক্ষিত স্তৰ হৈছে ১২.৯ শতাংশ ।
এই ধৰণৰ চাপ সংযুক্ত হৈ সংকট আৰু বেছি ভয়াৱহ কৰি তুলিছে । প্ৰায় নিঃশেষ হ'বলৈ ধৰা বনাঞ্চলে কাৰ্বন শোষণ বা পানীৰ প্ৰবাহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কম সক্ষম । আনহাতে সাগৰৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিয়ে সাগৰীয়া জীৱকূল আৰু উপকূলীয় সম্প্ৰদায়ৰ বাবে এক ডাঙৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । এতিয়ালৈ আমাৰ ভূমি আৰু মহাসাগৰে মানুহৰ কাৰ্যকলাপৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা কাৰ্বনডাই অক্সাইডৰ প্ৰায় আধাখিনি শোষণ কৰিছে যদিও এই কাৰ্যকলাপ স্থায়ী হৈ থাকিব বুলি ক'ব নোৱাৰি ।
বৰ্তমানৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি পৃথিৱীৰ উষ্ণতা ২.৬ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ সীমিত হ'ব, তথাপিও ই অত্যন্ত বিপজ্জনক । ইয়াৰ বাবে তৃণমূল পৰ্যায়ত সাহসী আৰু সুনিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্তৰ দৰে পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে । উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ওপৰলৈ বৃদ্ধিৰ লগে লগে আৰু সময় যোৱাৰ লগে লগে বিপদ বহুগুণে বৃদ্ধি পাব পাৰে । পিছত পৃথিৱীৰ উষ্ণতা কমিলেও পৰিৱেশৰ ক্ষতি পুনৰুদ্ধাৰ বা গৃহহীন লোকসকলে কেতিয়াও পূৰ্বৰ জীৱনটো ঘূৰাই পাব পৰাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই ।
বৈঠকে সমাধান উলিয়াব নোৱাৰে
বন, লণ্ডন, নিউয়ৰ্ক আৰু বাৰ্ষিক বিশ্ব জলবায়ু শীৰ্ষ সন্মিলনে প্ৰত্যেকেই সুকীয়া ভূমিকা পালন কৰে । কাৰিকৰী আলোচনাই সিদ্ধান্তৰ সূচনা কৰে, ৰাজনৈতিক সন্মিলনে সহযোগিতাক লাভান্বিত কৰে আৰু ব্যৱসায়িক আৰু বিত্তীয় মঞ্চই বিনিয়োগক প্ৰকল্পৰ সৈতে সংযোগ কৰে । কিন্তু এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কিমানখিনি কাৰ্যকৰী কৰা হয় তাৰ ওপৰত ইয়াৰ অগ্ৰগতি নিৰ্ভৰ কৰে । জলবায়ু সন্মিলনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ-যেনে জীৱাশ্ম ইন্ধন পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ কৰা, নবীকৰণযোগ্য শক্তি বৃদ্ধি কৰা আৰু পুঁজি বৃদ্ধি কৰা আদি কেৱল প্ৰকৃত মূল্য তেতিয়াহে ৰাখে যেতিয়া ইয়াক ঘৰুৱা নীতি, প্ৰকৃত বিনিয়োগ আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক ক্ষমতালৈ পৰিণত কৰা হয় ।
'COP31'ক 'প্ৰণয়ন COP' বুলি কোৱাটোৱে নিৰীক্ষণৰ দাবী কৰে : আলোচনাপন্থীসকলে বাধা, দায়িত্বশীল প্ৰতিষ্ঠান আৰু সময়সীমা চিনাক্ত কৰিব লাগিব । শক্তিৰ ৰাজনীতিয়ে এণ্টালিয়াৰ সিদ্ধান্তক গঢ় দিব । যুদ্ধ, যোগানৰ ব্যাঘাত আৰু অস্থিৰ মূল্যই নবীকৰণযোগ্য শক্তি আৰু দক্ষতাৰ দিশত পৰিৱৰ্তন ত্বৰান্বিত কৰিব পাৰে বা দশক দশক ধৰি সম্পত্তি আৰু ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থক শিপাই ৰখা জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
ডুবাই আৰু বাকুৰ পিছত 'COP31'য়ে পুনৰবাৰ সভাপতিৰ নেতৃত্ব আৰু ইয়াৰ ঘৰুৱা শক্তি স্বাৰ্থৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । তুৰস্ক উপসাগৰীয় দেশসমূহৰ দৰে তেল উৎপাদনকাৰী দেশ নহ'লেও ইয়াৰ বৈপৰীত্য উল্লেখযোগ্য : ইয়াৰ বিদ্যুৎ উৎপাদনত বতাহ আৰু সৌৰশক্তিৰ অংশ ২০২০ চনত ১২ শতাংশৰ পৰা ২০২৫ চনত ২২ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । তথাপিও ইয়াৰ ৫৬ শতাংশ বিদ্যুৎ জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ দ্বাৰা যোগান ধৰা হৈছিল আৰু শক্তি খণ্ডৰ পৰা প্ৰদূষণে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল । নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ বৃদ্ধিৰ বেছিভাগেই জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ স্থান লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্ধিত চাহিদা পূৰণৰ কাম কৰিছিল ।
লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ নিৰপেক্ষভাৱে পুঁজি লাভ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়
দায়িত্ব, পুঁজি, পৰিৱৰ্তনৰ গতি সন্দৰ্ভত বিভিন্ন দেশৰ মাজত মতানৈক্য আছে, কিয়নো প্ৰতিখন দেশে এক অনন্য পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় । শক্তিৰ নাটনি, কটকটীয়া বাজেট, ঋণৰ উচ্চ সুতৰ হাৰৰ সৈতে যুঁজি থকা দেশসমূহে কেৱল ধনী দেশৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে । দুৰ্যোগক কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব লাগে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে নিৰ্ধাৰিত পথ অনুসৰণ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে চুক্তিসমূহে পৰিৱেশৰ ক্ষতিৰ ঐতিহাসিক দায়িত্ব আৰু ব্যক্তিগত উন্নয়নমূলক প্ৰয়োজনীয়তা দুয়োটাকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ।
শক্তি খণ্ডত বৰ্তমানৰ বাৰ্ষিক বিনিয়োগ প্ৰায় ১৩০ বিলিয়ন ডলাৰ । এই পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ৫০০ বিলিয়ন ডলাৰৰ তুলনাত বহু কম । এই কাৰণেই এই লক্ষ্যসমূহত উপনীত হ'বলৈ পুঁজি লাভ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, আনহাতে ইয়াৰ আন্তৰিক ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ন্যায়পৰায়ণতা অতি প্ৰয়োজনীয় । প্ৰতিখন দেশে এনে স্বচ্ছ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যিয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিব যে ইয়াৰ নীতিয়ে উন্নয়নক কেনেদৰে আগুৱাই লৈ যায়, প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰে আৰু বিপদসমূহ হ্ৰাস কৰে ।
বৈদ্যুতিকৰণ প্ৰদূষণ হ্ৰাসত সহায় হ'ব লাগিব
'COP 31'ৰ লক্ষ্য স্পষ্ট : ২০৩৫ চনৰ ভিতৰত মুঠ শক্তি ব্যৱহাৰত বিদ্যুতৰ অংশ ৩৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰা । পৰিবহণ, উত্তাপ আৰু উদ্যোগক বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিলে কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় আৰু আমদানিকৃত ইন্ধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস পায় । কিন্তু বৰ্ধিত চাহিদা পূৰণৰ বাবে কয়লা আৰু গেছ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব । চৰকাৰসমূহে নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে এই বৈদ্যুতিকৰণৰ সৈতে স্বচ্ছ শক্তি উৎপাদন আৰু এক শক্তিশালী গ্ৰীডৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিব । দেশসমূহে ৰোডমেপত নিৰ্দিষ্ট প্ৰকল্প, নিয়ন্ত্ৰণ সংস্কাৰ, বিনিয়োগ পৰিকল্পনা আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ক্ষমতা ৩ গুণ বৃদ্ধি আৰু শক্তিৰ দক্ষতাৰ উন্নতিৰ হাৰ দুগুণ কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা মাইলৰ খুঁটিসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত ।
বিনিয়োগ অসমান হৈয়ে আছে : উদীয়মান আৰু উন্নয়নশীল অৰ্থনীতিসমূহে ২০২৪ চনত বিশ্বৰ স্বচ্ছ শক্তি বিনিয়োগৰ মাত্ৰ ১৫ শতাংশহে লাভ কৰিছিল । তথাপিও ২০৩০ চনৰ আৰম্ভণিতে তেওঁলোকক বছৰি প্ৰায় ২.২ৰ পৰা ২.৮ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ প্ৰয়োজন হয় । ঋণৰ উচ্চ সুতৰ হাৰে কাৰ্যক্ষম প্ৰকল্পসমূহ বাস্তৱায়িত কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলত সুলভ মূল্যৰ মূলধন আৰু এটা শক্তিশালী প্ৰকল্পৰ পাইপলাইনৰ সুবিধা অতি প্ৰয়োজনীয় ।
এই পৰিৱৰ্তনে নিয়োগ সৃষ্টি কৰিব লাগিব, দক্ষতা বিকাশ কৰিব লাগিব আৰু অৰ্থনৈতিক বৈচিত্ৰ্য আনিব লাগিব । গুৰুত্বপূৰ্ণ খনিজ খননৰ বাবে এনে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা স্থাপন কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় যিয়ে মানুহৰ গৃহ হীন হোৱা আৰু শোষণ ৰোধ কৰিব পাৰে, লগতে পৰিৱেশৰ ক্ষতিও ৰোধ কৰিব পাৰে ।
অভিযোজন পুঁজি
উন্নয়নশীল দেশসমূহে জলবায়ুৰ অভিযোজনৰ বাবে বাৰ্ষিক প্ৰায় ৩৬৫ বিলিয়ন ডলাৰৰ পুঁজিৰ ব্যৱধানৰ সন্মুখীন হৈছে । এই সংখ্যাই বাণিজ্যিক বিনিয়োগৰ সীমাবদ্ধতাক স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত কৰি তুলিছে । স্বাস্থ্যসেৱা কেন্দ্ৰ, আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থা, জলাশয় পুনৰুদ্ধাৰৰ দৰে প্ৰকল্পই বহল ৰাজহুৱা মংগলৰ কাম কৰে, তথাপিও ই ব্যক্তিগত বিনিয়োগকাৰীক প্ৰত্যক্ষ লাভৰ সুবিধা প্ৰদান নকৰে । ঠিক এই কাৰণেই এনে পদক্ষেপৰ বাবে চৰকাৰী অনুদান আৰু কম সুতৰ আৰ্থিক সাহায্য অতি প্ৰয়োজনীয় ।
'COP31' শীৰ্ষ সন্মিলনে ২০৩৫ চনৰ ভিতৰত এই অভিযোজন পুঁজি ৩ গুণ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াই নিব লাগিব । পূৰ্বে প্ৰতিষ্ঠিত ৪০ বিলিয়ন ডলাৰৰ পৰিসংখ্যাৰ ভিত্তিত ইয়াৰ পৰিমাণ বছৰি প্ৰায় ১২০ বিলিয়ন ডলাৰ হ'ব; কিন্তু, অগ্ৰগতি জুখিবলৈ মূল মাপকাঠী, যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু মেট্ৰিকসমূহ অস্পষ্ট হৈ আছে । ইয়াৰ উপৰিও জটিল পদ্ধতি আৰু স্থানীয় পৰ্যায়ৰ ক্ষমতাৰ অভাৱে প্ৰায়ে আটাইতকৈ বিপদত পৰাসকলক এই সমৰ্থন লাভ কৰাত বাধা দিয়ে ।
উদাহৰণস্বৰূপে ঔষধৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এজন বৃদ্ধ লোকৰ বাবে দুৰ্যোগৰ সময়ত আটাইতকৈ জটিল প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ হ'ল নিৰাপদভাৱে স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে সময়মতে সতৰ্কবাণী দিয়া, পৰিবহণৰ সুবিধা আৰু চিকিৎসা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে অব্যাহত ৰখা । অভিযোজনে ক্ষতি হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে যদিও ক্ষতি পুঁজিয়ে সেই অপৰিৱৰ্তনীয় লোকচানসমূহ পূৰণ কৰে যিবোৰ এৰাই চলিব নোৱাৰি-যেনে জীৱিকাৰ ক্ষতি, স্থানচ্যুত আৰু সাংস্কৃতিক আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন ।
'ক্ষয়-ক্ষতিৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবে পুঁজি'ৰ বাবে নিৰ্ভৰযোগ্য পুঁজি, সুশৃংখলিত প্ৰক্ৰিয়া আৰু সময়মতে সহায় আগবঢ়োৱাৰ ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজন । তদুপৰি প্ৰকৃতিক সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ বাবে এতিয়াও সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন: ৯২ শতাংশ উপকূলীয় আৰু দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ জলবায়ু পৰিকল্পনাত সাগৰভিত্তিক সমাধান অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে যদিও মাত্ৰ ১২ শতাংশ ৰাষ্ট্ৰইহে প্ৰদূষণ হ্ৰাসৰ বাবে আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য সুযোগসমূহ সক্ৰিয়ভাৱে অনুসৰণ কৰি আছে ।
জলবায়ু, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু ভূমি ব্যৱহাৰৰ সম্পৰ্কীয় নীতিসমূহ সুসংহত হোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ : পৰিৱেশ সুৰক্ষাই মানৱতাৰ প্ৰতি ভাবুকি হ্ৰাস কৰে, কাৰ্বন আঁতৰাই ৰাখে আৰু জীৱিকাক সমৰ্থন কৰে, আনহাতে অসন্মত পৰিকল্পনাই এই সুবিধাসমূহক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে । ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ পৰামৰ্শদাতা মতামত-যিটো পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে সমৰ্থন কৰে-জাতিসমূহৰ জলবায়ু সম্পৰ্কীয় দায়িত্বসমূহ স্পষ্ট কৰি তুলিছে ।
যদিও এই ৰায়দানে কোনো ধৰণৰ ক্ষতিপূৰণ নিৰ্ধাৰণ নকৰে, তথাপিও ই আদালতৰ গোচৰ, চৰকাৰী নীতি আৰু জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ সৈতে জড়িত সিদ্ধান্তত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । চৰকাৰসমূহে এতিয়া গুৰুতৰ ক্ষতি প্ৰতিৰোধ আৰু মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কৰা প্ৰচেষ্টাৰ সন্দৰ্ভত অধিক নিৰীক্ষণৰ সন্মুখীন হ'ব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ বাবে শিথিল নীতি বা নিষ্ক্ৰিয়তাক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰাটো ক্ৰমান্বয়ে কঠিন হৈ পৰিব ।
জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰকৃত বোজা বহন কৰাসকলে সিদ্ধান্ত গঢ় দিয়া আৰু ইয়াৰ ফলাফলৰ মূল্যায়নত কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব । প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত ল'ব পৰাকৈ এক বিশ্বব্যাপী মঞ্চ থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । এই শীৰ্ষ সন্মিলনৰ যিকোনো সংস্কাৰে নিজৰ মূল উদ্দেশ্য সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত পলম বা বাধাৰ সৃষ্টি কৰা কৌশলসমূহ ৰোধ কৰিব লাগে ।
ইয়াৰ বিলম্বৰ মূল্য ইতিমধ্যে বিশ্বই ভৰিছে । এতিয়া 'COP৩১' শীৰ্ষ সন্মিলনে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব কোনে আগবাঢ়ি যাব আৰু এই ধ্বংসলীলা আৰু অধিক তীব্ৰতৰ নহ'বলৈ সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।
(লেখকৰ বিষয়ে : হৰি কৃষ্ণ নিবানুপুড়ি, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, মানৱ সঁহাৰি আৰু বহনক্ষমতাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশেষজ্ঞ)
টোকা : এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ নিজৰ; ইয়াত উপস্থাপন কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামতক প্ৰতিফলিত নকৰে ।
লগতে পঢ়ক :
পৃথিৱীৰ জলবায়ু ব্যৱস্থা ‘অজান এলেকা’ত প্ৰৱেশ কৰিছে; নতুন প্ৰতিবেদনত সকীয়নি
জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ওপৰত ব্ৰিকছৰ স্থিতিৰ আঁৰৰ কাৰকসমূহ আৰু COP31ত ই কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?