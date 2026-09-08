ETV Bharat / opinion

সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ শততম জন্মদিন: এটি কালজয়ী গীতৰ কথাৰে...

৮ ছেপ্টেম্বৰ, অসমবাসীয়ে পালন কৰিছ সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ শততম জন্মদিন ৷ তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী ৰিজুমণি বৰাৰ লেখনি...

Celebrating the 100th Birth Anniversary of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika
সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ শততম জন্মদিন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2026 at 7:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সৃষ্টিৰ বিশালতাবোৰ সর্বশক্তিমান ৰূপত, ঈশ্বৰ প্রদত্ত শক্তিৰে শিল্পীৰ আত্মাত প্রতিষ্ঠিত হয় । হয়তো সেই সর্বশক্তিমান আত্মাৰ হৃদয়ত মানৱীয় কোমলতা, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য আৰু কুৰিশতিকাৰ শ্রেষ্ঠ অসমীয়া সমাজৰ সুগচিহ্ন হৈ ভূপেনদাৰ আত্মাত সৃষ্টি হৈছিল ।

ভূপেনদাৰ প্রতিটো গীতৰ সৃষ্টিৰ মাজতে আছে এক সুকীয়া মাদকতা । অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এক নিভাঁজ সুবাস থকা প্রতিটো সৃষ্টিৰ মাজেৰে শিল্পীৰ প্রাণে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোনৰে একতাৰ এনাজৰীৰ বান্ধ খুওৱাইছিল ।

ভূপেনদাৰ প্রতিটো গীততেই বিচাৰি পোৱা গৈছিল মাটিৰ গোন্ধ আৰু গীতসমূহ বিশ্বজনীন আছিল বাবেই গীতসমূহত মানৱতাৰ গান, মানুহৰ সৌন্দর্য, প্রকৃতিৰ সৌন্দর্য, শৌর্য-বীর্যৰ প্রকাশ হৈছিল ।

Celebrating the 100th Birth Anniversary of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika
তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী ৰিজুমণি বৰা (ETV Bharat Assam)

ভূপেনদাৰ অমৰ সৃষ্টি ৰাজিৰ সহস্ৰ গীতৰ মাজত এটি অমৰ সৃষ্টি আছিল "মোৰ লক্ষ্য স্থান হ'ল তেজপুৰ...।"

আকাশী যানেৰে বংগৰ পৰা তেজপুৰলৈ আহি থাকোতেই লিখিবলৈ ধৰা "মোৰ লক্ষ্যস্থান হ'ল তেজপুৰ...’’ শীর্ষক গীতটো তেজপুৰৰ প্রখ্যাত ব্যৱসায়ী, শিল্পীৰ গৃহ স্বর্গীয় দুর্গা গোস্বামীৰ ঘৰত শেষ কৰিছিল। শিল্পীৰ আত্মাই সৌন্দর্যৰ কোঠালীত তেওঁৰ লক্ষস্থানৰ অপূৰ্ব সৌন্দর্যৰাজি সজাই লৈছিল। সেয়া আছিল সত্তাৰ (৭০) দশকৰ কোনো এটা শুভক্ষণ ।

সেই সময়ত বাণ ৰংগমঞ্চত ভূপেনদাৰ পৰিচালনাত "আব্দুল হামিদ" নাটকখনৰ আৰু বাণ ৰংগমঞ্চন শিল্পী সমাজৰ দ্বাৰা 'কাঞ্চনজংঘা" নৃত্য নাটিকাখনৰ আখৰা চলি আছিল । তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহি বাণ ৰংগমঞ্চত সোমাই ভূপেনদাই শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী বংকিম শর্মা দেৱক এখন কাগজ বিচাৰিলে ।

বংকিম শর্মাদেৱে সেই সময়ক্ষণত কাগজ নাপাই এটা নতুন চাৰ্টৰ মাজত সোমাই অহা ডাঠ কাগজ এখনকে আগবঢ়াই দিলে । শিল্পীৰ সৃষ্টিৰ প্রাণে এটা চুকত বহি লৈ আৰম্ভ কৰিলে - ‘‘মোৰ লক্ষ্য স্থান হ'ল তেজপুৰ, আকাশী যানেৰে...’’ শীর্ষক সুন্দৰ গীতটো ।

Celebrating the 100th Birth Anniversary of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika
সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা (ETV Bharat Assam)

মনৰ কোঠালীও সৃষ্টিৰ আখৰা কৰি সৌন্দর্যৰ প্রেৰণাৰে সৃষ্টি কৰিলে এটি কালজয়ী গীত । মেঘৰ শুকুলা ডাৱৰত সাতুৰি অহা ভাব প্রকাশৰ অপূৰ্ব ৰচনাৰে ব্রহ্মপুত্রেৰ বালিচৰাত মেলি থোৱা দৃশ্য অংকণেৰে গীতৰ সমাপ্তি স্বর্গীয় দুর্গা গোস্বামীৰ ঘৰৰ ভূপেনদাৰ বাবে ৰখা জিৰণি কোঠাত কৰিছিল।

Dr Bhupen Hazarika
সুধাকণ্ঠৰ সপোনৰ কুঠৰীৰ 'আপোন ঘৰ' (ETV Bharat Assam)

প্রয়াত দুর্গা গোস্বামীদেৱৰ পুত্র ৰূপম গোস্বামী আৰু বোৱাৰী ডলী গোস্বামীৰ সুন্দৰ আতিথ্যত ভূপেনদাই নিষ্ঠুৰ জীৱনৰ সংগ্রামত মৰমৰ মাতসাৰ বিচাৰি পাইছিল । শিল্পীৰ প্রাণে বিচাৰি পাইছিল অগ্নিগড়ৰ সৌন্দর্য, জ্যোতিৰ নাটকৰ ৰূপহ কৌৱৰ, উষা নগৰ, মায়াবিনী চিত্রলেখা আৰু সদ্যস্নাতা কুঁৱৰী উষাৰ মেঘালী কেশৰ...।

সৃষ্টিৰ অমিয়া এয়াই আছিল ভূপেন দাৰ যাদুকৰী সত্তা । যুগদষ্টাসকলক ঈশ্বৰে এটা সন্ধিক্ষণত মানুহৰ মাজলৈ পঠাই দিয়ে সৃষ্টিৰ মায়াজালেৰে সমাজখন গঢ়িবলৈ, সমাজ সংস্কাৰ কৰিবলৈ আৰু এখন নৱতম পৃথিৱীক চাবলৈ, কি আচৰিত!

ঈশ্বৰে প্রদান কৰা শক্তিৰে ভূপেনদাই গীতৰ প্রথম সৃষ্টি কৰিছিল তেওঁৰ মৰমৰ তেজপুৰতেই আৰু জীৱনৰ শেষৰটি গীত অসুস্থ দেহাৰে হুইল চকী বহি তেজপুৰতেই পৰিৱেশন কৰিছিল ।

ভূপেনদা ! আজি তোমাৰ জন্ম শতবর্ষ, তোমালৈ সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা নিবেদিছো, সমগ্র দেশৰ লগতে তোমাৰ মৰমৰ তেহপুৰবাসীয়েও । তুমিয়েটো কৈছিলা মৃত্যুৰ পাছতো তোমাক বিষ্ণু ককাইদেউৰ কাষতে ৰাখিবলৈ..!

তোমাৰ মৰমৰ জ্যোতি ককাইদেউ, বিষ্ণু ককাইদেউ, বলিন ককাইদেউ লুইতৰ পাৰতে নিশ্চয় ৰৈ আছে, কিজানিবা তুমি আকৌ আহি সৃষ্টিৰ সৌন্দর্যৰে সমগ্র জাতিক জগাই তোলা এটি নতুন গীতেৰে...৷

বিঃদ্ৰঃ : এই লেখাত প্ৰকাশিত মন্তব্য লেখিকাৰ নিজা ৷ ইয়াৰ সৈতে ইটিভি ভাৰত সম্পাদনা কক্ষৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ৷

লগতে পঢ়ক : সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই কলকাতাত বাস কৰা অট্টালিকা সংৰক্ষণৰ বাবে পদক্ষেপ ল’ব চৰকাৰে

লগতে পঢ়ক : 'মানুহৰ গান', ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰাজিৰে এক অনন্য প্ৰয়াস

TAGGED:

সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা
ভূপেন হাজৰিকাৰ শততম জন্মদিন
ভূপেনদাৰ গীত
ভূপেন মামা
BHUPEN HAZARIKA BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.