বাজেট ২০২৬ আৰু ভাৰতীয় ষ্টাৰ্টআপ : সংকেত, নীৰৱ বিষয় আৰু কৌশলগত ব্যৱধান

বাজেট ২০২৬ আৰু ভাৰতীয় ষ্টাৰ্টআপ : সংকেত, নীৰৱ বিষয় আৰু কৌশলগত ব্যৱধান
বাজেট ২০২৬ৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাটো হ’ল যে উচ্চস্তৰীয় লক্ষ্যসমূহক ষ্টাৰ্টআপসমূহৰ বাবে সমগ্ৰ জীৱনচক্ৰৰ সময়ত প্ৰাতিষ্ঠানিক সমৰ্থনলৈ কিমানখিনি পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা যায় ।
Published : February 12, 2026 at 5:19 PM IST
অধ্যাপক পি শ্ৰীনিবাস চুব্বাৰাও
২০২৬-২৭ চনৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটখন যুৱ শক্তিভিত্তিক বাজেট বুলি যুক্তি দি বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ই তিনিটা কাৰ্তব্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে: বিকাশ ত্বৰান্বিত কৰা, সামৰ্থ বিকাশ আৰু বিকশিত ভাৰতৰ দিশত ভাৰতৰ যাত্ৰাত সৰ্বাংগীন অংশগ্ৰহণ । বাজেট ভাষণত গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন, প্ৰযুক্তিভিত্তিক শাসন ব্যৱস্থা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী ৰাষ্ট্ৰ বিনিয়োগক অৰ্থনৈতিক নীতিৰ উপাদান হিচাপে আলোকপাত কৰা হৈছে ।
এই দৃষ্টিকোণ ভাৰতৰ ষ্টাৰ্টআপ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিটো বৰ্তমান বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম ষ্টাৰ্টআপ পৰিৱেশতন্ত্ৰ । ষ্টাৰ্টআপসমূহ কেৱল বিকাশৰ নিষ্ক্ৰিয় অংশগ্ৰহণকাৰী নহয়; সেইবোৰ উৎপাদনশীল, উদ্ভাৱনীমূলক, কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টিকাৰী আৰু বিশ্বজনীন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীও ।
অৱশ্যে বাজেট ২০২৬ৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাটো হ’ব এইটো যে এই উচ্চ লক্ষ্যসমূহক ষ্টাৰ্টআপসমূহৰ সমগ্ৰ জীৱনচক্ৰত প্ৰাতিষ্ঠানিক সমৰ্থনত কিমানখিনি পৰিৱৰ্তন কৰিব যায় ।
- ভাৰতৰ ষ্টাৰ্টআপসমূহৰ বৰ্তমানৰ যাত্ৰা নীতিগত প্ৰত্যাশা
ভাৰতত বৰ্তমান ১.৮ লাখতকৈ অধিক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ষ্টাৰ্টআপ, ১২০টাতকৈও অধিক ইউনিকৰ্ণ আৰু ফিনটেক, হেল্থ-টেক, এণ্টাৰপ্ৰাইজ ছাছ, ক্লাইমেট-টেক, ডিফেন্স-টেক, স্পেচ-টেক আৰু লিগেল-টেক ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকলাপ নিৰন্তৰ বৃদ্ধি পাই আছে ।
এই বিকাশক নীতিগত দৃষ্টিকোণ, ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া, সহজ ব্যৱসায় আৰু ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভেন্সাৰ কেপিটেলৰ বিকাশেও সহায় কৰিছে । অৱশ্যে পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ পৰা প্ৰত্যাশা সলনি হৈছে - প্ৰতীকী উৎসাহে গাঁথনিগত, জীৱনচক্ৰ-সংবেদনশীল সমৰ্থনৰ স্থান লৈছে ।
- সংকেতসমূহ: ষ্টাৰ্টআপ বিকাশৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ২০২৬ চনৰ বাজেট
বাজেট ২০২৬ত কেইবাটাও মেক্ৰ’ আৰু ছেক্টৰেল সংকেত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যিবোৰ ষ্টাৰ্টআপৰ বাবে অনুকূল ।
প্ৰথমতে, চৰকাৰে মূলধনী ব্যয়ৰ জৰিয়তে ৰাজ্যিক নেতৃত্বাধীন বিকাশৰ ওপৰত নিজৰ গুৰুত্ব কেন্দ্ৰীভূত কৰিছে, যিটো ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষত ১২.২ লাখ কোটিলৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই বিকাশ যোৱা বছৰৰ ১১.২ লাখ কোটিৰো অধিক । নিৰন্তৰ মূলধনী ব্যৰ পৰা আন্তঃগাঁথনি, সামগ্ৰী, নেটৱৰ্ক সংযোগ আৰু নগৰীয়া পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ বাবে সামৰ্থ্যৱান কৰিবৰ বাবে বিধানসমূহত সংস্কাৰ আহিব পাৰে, যিটো ষ্টাৰ্টআপসমূহৰ বিকাশৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্তৰৰ চহৰসমূহত, যদিও ই কেৱল ষ্টাৰ্টআপসমূহতে সীমাবদ্ধ নহয় ।
দ্বিতীয়তে, বাজেটত প্ৰযুক্তি আৰু অত্যাধুনিক ক্ষেত্ৰসমূহ, যেনে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (এ আই), অৰ্ধপৰিবাহী (ছেমিকণ্ডাক্টৰ), বায়’ফাৰ্মা, ইলেক্ট্ৰ'নিকছ, সেউজ ইন্ধন আৰু কাৰ্বন শোষণৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, যিয়ে ষ্টাৰ্টআপৰ বাবে নিৰ্বিবাদ, অথচ পৰোক্ষ সুযোগ প্ৰদান কৰে । ইণ্ডিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন ২.০ত ১০,০০০ কোটি ব্যয়েৰে বায়’ফাৰ্মা শক্তি আৰু ইলেক্ট্ৰ'নিকছ উৎপাদনৰ বাবে বৰ্ধিত সমৰ্থন আদি ভাৰতৰ শক্তিশালী উৎপাদন ব্যৱস্থাত উদ্ভাৱনক একত্ৰিত কৰাৰ ইচ্ছাৰ সংকেত দিয়া পদক্ষেপসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ।
তৃতীয়তে, ১০,০০০ কোটিৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ বিকাশ পুঁজিৰ সৃষ্টি আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত পুঁজিত অতিৰিক্ত ধন বিনিয়োগ, তথাকথিত চেম্পিয়ন ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যৰ সংকেত । বিকাশৰ স্তৰত থকা ষ্টাৰ্টআপসমূহক ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ দ্বাৰা সহজ হ’ব পাৰে আৰু ভেন্সাৰ কেপিটেলৰ ওপৰত অতিৰিক্ত নিৰ্ভৰশীলতা কম হ’ব পাৰে ।
তথাকথিত ১০ হাজাৰ কোটিৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ বিকাশ পুঁজিৰ লগতে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত পুঁজিৰ বৃদ্ধিৰ বাতৰিয়ে চৰকাৰৰ তথাকথিত চেম্পিয়ন ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ গঠনৰ ইচ্ছাৰ স্পষ্ট ইংগিত দিয়ে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰম্ভণিৰ পৰ্যায়ৰ ষ্টাৰ্টআপসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিব । যিবোৰ ষ্টাৰ্টআপ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়তে বিফল নহয় আৰু ৰাজহৰ এক সামঞ্জস্যপূৰ্ণ মডেল স্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সেইবোৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগৰ পৰিসৰলৈ স্থানান্তৰিত হ’ব । এই পৰ্যায়ত ভেন্সাৰ কেপিটেলৰ ওপৰত অত্যধিক নিৰ্ভৰশীলতাই দীৰ্ঘম্যাদী স্থিতিশীলতাক বিপদত পেলাব পাৰে ।
এই ক্ষেত্ৰত ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ বিকাশ পুঁজিৰ দৰে নন-ডিলুটিভ কেপিটেলৰ উপলব্ধতাই ষ্টাৰ্টআপসমূহক স্বস্তিৰ নিশ্বাস দিব পাৰে । ই তেওঁলোকক মালিকীস্বত্ব এৰি নিদিয়াকৈ সম্প্ৰসাৰণ, প্ৰযুক্তিগত উন্নীতকৰণ আৰু বজাৰত প্ৰৱেশ কৰাত বিনিয়োগ কৰাত সহায় কৰে । অৱশেষত এই পুঁজিৰ গাঁথনিসমূহে ষ্টাৰ্টআপসমূহক কেৱল দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা কোম্পানীয়েই নহয়, দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে কৰ্মসংস্থাপন আৰু মূল্য সৃষ্টি কৰিব পৰা বহনক্ষম অৰ্থনৈতিক সত্তা হ’বলৈও সহায় কৰিব ।
এই কাৰ্যসমূহে একত্ৰিতভাৱে পৰিসৰ, উৎপাদনৰ গভীৰতা আৰু বৃহৎ স্থিৰতাৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ পক্ষপাতিত্বক শক্তিশালী কৰিব পাৰে, যিবোৰ এটা সমৃদ্ধিশালী ষ্টাৰ্টআপ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ মূল স্তম্ভ ।
- মৌনতা: কি মোকাবিলা কৰাত ব্যৰ্থ বাজেট
এই সংকেতসমূহৰ ভিত্তিত বাজেট ২০২৬য়ে ষ্টাৰ্টআপ হিচাপে কিছুমান আকৰ্ষণীয় ব্যৱধান দেখুৱাইছে ।
প্ৰথমটো, একেবাৰে আৰম্ভণি আৰু প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত থকা ষ্টাৰ্টআপৰ সৈতে জড়িত । যদিও বিকাশ পুঁজি আৰু ঋণ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, কিন্তু বৃহৎ মহানগৰীয়া অঞ্চলত অৱস্থিত নোহোৱা উদ্যোগসমূহৰ আইডিয়া-ষ্টেজ আৰু কেম্পাছ ষ্টাৰ্টআপৰ বাবে ৰিস্ক কেপিটেলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই । আজিলৈকে ভাৰতীয় ষ্টাৰ্টআপৰ সফলতাৰ কাহিনীৰ ভৌগোলিকভাৱে কেন্দ্ৰীভূত অৱস্থা এতিয়াও উল্লেখযোগ্য আৰু বাজেট ২০২৬য়ে উদ্ভাৱনক বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই ।
দ্বিতীয়তে, বাজেটত ষ্টাৰ্টআপৰ বাবে নিয়মসমূহ সৰল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই । বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জি এছ টি সৰলীকৰণ আৰু শ্ৰম সংহিতাৰ অধিসূচনাৰ দৰে অনুসৰণৰ ব্যয় লাঘৱ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৩৫০টাতকৈও অধিক সংস্কাৰৰ কথা আঙুলিয়াই দিছে । কিন্তু কম কৰ্মশক্তি, অস্থিৰ আয়ৰ ধাৰা আৰু উচ্চ বিফলতাৰ হাৰ থকা নতুন কোম্পানীসমূহ এতিয়াও প্ৰতিষ্ঠিত, সুস্থিৰ কোম্পানীসমূহৰ বাবে ডিজাইন কৰা অনুসৰণ ব্যৱস্থাৰ অধীনত আছে । আনহাতে, ষ্টাৰ্টআপ অনুপালন গাঁথনিৰ অভাৱ এক অস্পৃশ্য সুযোগ হৈ আছে ।
তৃতীয়তে, ই এছ অ’ পি কৰ আৰু প্ৰতিভাক উৎসাহ প্ৰদানৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নহয় । পেছাদাৰী সেৱাৰ বজাৰত বিশ্বজুৰি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা ষ্টাৰ্টআপসমূহৰ প্ৰেক্ষাপটত ই এছ অ’ পিসমূহেই হ’ব পাৰে প্ৰধান সম্পদ সৃষ্টিৰ আহিলা । এই ক্ষেত্ৰত নীতিগত অনিশ্চয়তাৰ সন্মুখীন হৈছে, যিয়ে ভাৰতৰ ভাল প্ৰতিভাক ধৰি ৰখা আৰু আকৰ্ষণ কৰাৰ ক্ষমতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে ।
- এম এছ এম ই-ষ্টাৰ্টআপৰ একত্ৰীকৰণ: বিপুল সম্ভাৱনা
আন এটা উল্লেখযোগ্য, কিন্তু কম চৰ্চিত দিশ হ’ল, ২০২৬ চনৰ বাজেটৰ অধীনত এম এছ এম ই খণ্ডত ঘোষণা কৰা ইনচেনটিভসমূহ । ঋণ নিশ্চয়তা কাৰ্যসূচীৰ প্ৰসাৰ, বিশেষ ঋণ, প্ৰযুক্তি উন্নীতকৰণত সহায় আৰু ক্লাষ্টাৰ গঠন কাৰ্যসূচী পৰম্পৰাগত এম এছ এম ই খণ্ডৰ বাবে যেন লাগিব পাৰে, তথাপিও ষ্টাৰ্টআপ জগতখনতো এইবোৰ অত্যন্ত প্ৰযোজ্য ।
আচলতে কেইবাটাও ভাৰতীয় ব্যৱসায়িক ষ্টাৰ্টআপ আছে যিবোৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এম এছ এম ই হৈ পৰে । ষ্টাৰ্টআপসমূহ উৎপাদন, সাসমগ্ৰী, কৃষি প্ৰযুক্তি, স্বাস্থ্য-প্ৰযুক্তি সঁজুলি আৰু সেউজ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এম এছ এম ই যোগান শৃংখলৰ অভিন্ন অংশ হৈ পৰিছে । ঋণৰ উপলব্ধতা, ক্ৰয়ত চৰকাৰী পক্ষপাতিত্ব আৰু এম এছ এম ইসমূহলৈ প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰে পৰোক্ষভাৱে বজাৰত প্ৰৱেশ আৰু ষ্টাৰ্টআপসমূহৰ প্ৰসাৰ ক্ষমতাক বৃদ্ধি কৰে ।
কিন্তু ষ্টাৰ্টআপ আৰু এম এছ এম ইৰ মাজৰ পৰিৱৰ্তনক স্পষ্টভাৱে স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া সু-স্পষ্ট নীতিগত ৰূপৰেখাৰ অভাৱ আছে । ষ্টাৰ্টআপ উদ্ভাৱনক এম এছ এম ইৰ স্থিৰতাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে সংযোগ কৰা এটা স্পষ্ট গাঁথনিয়ে কেৱল ষ্টাৰ্টআপৰ বিফলতাৰ সম্ভাৱনা কম কৰায়ে নহয়, এম এছ এম ই খণ্ডলৈ দীৰ্ঘম্যাদী উদ্ভাৱনো আনিব ।
- কৌশলগত ব্যৱধান: বাজেট ঘোষণাক এক আকাৰ প্ৰদান
তলত উল্লেখ কৰা বিষয়বোৰে বাজেট ২০২৬ত ভাৰতৰ ষ্টাৰ্টআপৰ বাবে নীতিগত গাঁথনিত কৌশলগত ব্যৱধান উন্মোচন কৰিছে ।
এনে ব্যৱধানৰ এক উদাহৰণ হ’ল প্ৰস্থান পৰিৱেশতন্ত্ৰ । ষ্টাৰ্টআপৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰৱেশ পৰ্যায়ৰ পুঁজি, আই পি অ’, একত্ৰীকৰণ আৰু অধিগ্ৰহণৰ জৰিয়তে প্ৰস্থান স্তৰ আৰু গৌণ বজাৰৰ প্ৰয়োজন । যদিও ভাৰতে ষ্টাৰ্টআপ তালিকাভুক্তকৰণৰ সংখ্যাত সামান্য উন্নতি সাধন কৰিছে, বাজেট ২০২৬য়ে প্ৰস্থান পথক মজবুত কৰা বা মূলধন পুনঃব্যৱহাৰ ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ প্ৰতিষ্ঠানিক সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সুবিধা প্ৰদান নকৰে ।
আনটো ব্যৱধান হৈছে ই এছ জি আৰু জলবায়ু-প্ৰযুক্তিৰ পুঁজি প্ৰদানৰ । বাজেটত আগন্তুক পাঁচ বছৰত কাৰ্বন শোষণ, ইউটিলাইজেচন এণ্ড ষ্ট’ৰেজ (চি চি ইউ এছ)ৰ বাবে ২০ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যাপক ব্যয়ৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে । তথাপিও, জলবায়ু অনুকূলন, পৰিষ্কাৰ প্ৰযুক্তি আৰু বহনক্ষমতা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টাৰ্টআপসমূহক যিবোৰ মিশ্ৰিত বিত্তীয় আৰ্হিৰ আৱশ্যক আছে, ইয়াৰ ভিতৰত ৰাজহুৱা মূলধন, ব্যক্তিগত বিনিয়োগ আৰু বিপদৰ সৈতে জড়িত হোৱাটো অন্তৰ্ভুক্ত, সেইবোৰ এতিয়াও এনে এক ক্ষেত্ৰত আছে য'ত স্পষ্ট, ষ্টাৰ্টআপমুখী ব্যৱস্থাসমূহ স্থাপন কৰা হোৱা নাই ।
সামৰণিত ক’বলৈ গ’লে, যদিও বাজেটত শিক্ষা আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু বিশ্ববিদ্যালয় টাউনশ্বিপ আৰু দক্ষতা বিকাশ কাৰ্যসূচীৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, তথাপিও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ষ্টাৰ্টআপ সৃষ্টি কেন্দ্ৰ হিচাপে সম্পূৰ্ণৰূপে একত্ৰিত কৰা হোৱা নাই । বিশ্ববিদ্যালয় সমৰ্থিত ছীড ফাণ্ড, বৌদ্ধিক সম্পদক বাণিজ্যিকীকৰণ আৰু ক্ৰয়ৰ পৰ্য়ায়লৈ উপনীত হ'বলৈ হ'লে অধিক উন্নত ইনটেনচিভে ভাৰতত উদ্ভাৱনৰ গতি বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিলেহেঁতেন ।
- সংকেতৰ পৰা ব্যৱস্থালৈ
বাজেট ২০২৬য়ে ধাৰাবাহিকতা, আত্মবিশ্বাস আৰু বৃহৎ বিচক্ষণতাৰ দিশটো আঙুলিয়াই দিয়ে । ই ভাৰতক চৰকাৰী বিনিয়োগ আৰু গাঁথনিগত সংস্কাৰৰ ওপৰত সু-প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰযুক্তিভিত্তিক, বিশ্বজনীন সুলভ অৰ্থনীতি হিচাপে নিশ্চিত কৰে । ষ্টাৰ্টআপৰ কথা আহিলে নীতি সংকেতৰ পৰা কাৰ্যকৰী বাস্তৱতালৈকে প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বাস্তৱায়িত হোৱা নাই ।
ষ্টাৰ্টআপক ভাৰতৰ দীৰ্ঘম্যাদী বিকাশৰ চালক হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ ভৱিষ্যতৰ বাজেটসমূহে এনে প্ৰাতিষ্ঠানিক গাঁথনি স্থাপনৰ বাবে সাধাৰণ ক্ষেত্ৰীয় প্ৰয়াসক পুনৰাবৃত্তি কৰা উচিত নহয় যিয়ে ষ্টাৰ্টআপক ধাৰণাৰ পৰা প্ৰসাৰলৈকে আৰু পুনৰ কোম্পানীৰ পৰা প্ৰস্থানলৈকে ষ্টাৰ্টসমূহক উৎসাহিত কৰে । সেই পৰিৱৰ্তনে উদ্যোগীকৰণক মহিমামণ্ডিত কৰা আৰু ইয়াক পদ্ধতিগতভাৱে সবলীকৰণৰ মাজত এই পৰিৱৰ্তনেই অৱশেষত এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে ভাৰতত ষ্টাৰ্টআপৰ সফলতাৰ কাহিনীবোৰ অপবাদৰ পৰিৱৰ্তে নিয়ম হ’ব নে নহয় ।
লগতে সেই চৰ্তবোৰতহে ষ্টাৰ্টআপ, এম এছ এম ই, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ৰ দ্বাৰা উদ্ভাৱন এক বিকশিত ভাৰতৰ পথত এক স্থিৰ অৰ্থনৈতিক শক্তিৰ স্থানলৈ পৰিণত হ’ব পাৰে । এই ক্ষেত্ৰত কিছু ভাল সংকেত ২০২৬ চনৰ বাজেটে দাঙি ধৰিছে । কিন্তু এই সংকেতসমূহক এক সামঞ্জস্যপূৰ্ণ কাৰ্যপন্থালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ বাবে নতুন বাজেটসমূহে অধিক কাৰ্যকৰী প্ৰাতিষ্ঠানিক গাঁথনিৰ দিশত আগবাঢ়িব লাগিব ।
লেখক হায়দৰাবাদৰ নালছাৰ আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেনেজমেণ্ট ষ্টাডিজ বিভাগৰ বিভাগীয় মুৰব্বী আৰু সঞ্চালক ।
(ঘোষণা: এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ সম্পূৰ্ণ নিজস্ব । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে)