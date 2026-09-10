ETV Bharat / opinion

ব্ৰিকছ আৰু স্বায়ত্তশাসনৰ মূল্য...

ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানীয় ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ভাৰতত উপস্থিত হ’ব৷ তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি বৃহত্তৰ অৰ্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনৰ ব্যয় কোনে বহন কৰিব, সেয়া ভাৰতে প্ৰশ্ন কৰা উচিত৷

BRICS 2026
ভাৰত মণ্ডপমত ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ পূৰ্বে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া দেশসমূহৰ পতাকা এনেদৰে ৰখা হৈছে (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2026 at 11:24 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ১২-১৩ ছেপ্টেম্বৰত দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানীয় ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ভাৰতত উপস্থিত হ’ব ৷ তেতিয়া তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি বৃহত্তৰ অৰ্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনৰ ব্যয় কোনে বহন কৰিব, সেয়া ভাৰতে প্ৰশ্ন কৰা উচিত ৷

আৰ্থিক বিকল্প গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পদ আৰু ব্যয় বহন কৰিবলৈ ইচ্ছাৰ প্ৰয়োজন । ঋণ গ্ৰহণকাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিত্তীয় চৰ্তসমূহে কোনবোৰ প্ৰকল্পত আগবাঢ়িব পাৰে আৰু চৰকাৰী বাজেটত কিমান ঠাই বাকী আছে, সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰাত সহায় কৰে । স্বায়ত্তশাসন তেওঁলোকৰ সেই চৰ্তসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত কিছু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে ।

যোৱা বছৰৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ ‘ৰিঅ’ ঘোষণা’ই এইক্ষেত্ৰত প্ৰাৰম্ভিক ভেটি স্থাপন কৰিছে । আন্তঃগাঁথনি আৰু বহনক্ষম উন্নয়নত বিনিয়োগক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে ব্ৰিকছ বহুপক্ষীয় নিশ্চয়তা পদক্ষেপৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল । এই পাইলট প্ৰকল্পটো বেংকৰ সদস্যসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ‘নতুন উন্নয়ন বেংক’ৰ অধীনত আৰম্ভ কৰা হ’ব আৰু ইয়াৰ বাবে কোনো অতিৰিক্ত মূলধনী অৱদানৰ প্ৰয়োজন নহ’ব ।

চলিত বৰ্ষৰ শীৰ্ষ সন্মিলনত উপস্থিত থাকিবলগীয়া নেতাসকলে ইয়াৰ অগ্ৰগতিৰ এক প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে । এই প্ৰস্তাৱৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা আৰ্থিক বাধ্যবাধকতাসমূহ স্পষ্ট কৰিবলৈ ভাৰতে এই সুযোগ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত । চুক্তিবদ্ধ চৰ্তসমূহ পূৰণ হ’লে নিৰ্দিষ্ট লোকচানৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ’ব ৷ ইয়াৰ ফলত ঋণদাতাক তেওঁলোকে এৰাই চলিব পৰা প্ৰকল্প এটাৰ বাবে বিত্তীয় সাহায্য দিবলৈ বুজাব পাৰে বা তেওঁলোকক উন্নত চৰ্তত ঋণ দিবলৈ উৎসাহিত কৰিব পাৰে ।

যাৰ ফলত ঋণ প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ওপৰত এটা দায়িত্ব থাকে ৷ যদিওবা তাৎক্ষণিকভাৱে কোনো ধৰণৰ ধন পৰিশোধ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, তাৰপিছতো কিন্তু ৰাজহুৱা নিশ্চয়তাসমূহৰ বাবে আৰম্ভণিৰে পৰাই নিৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে । সতেজ মূলধন অবিহনে আগবাঢ়িলে এনে নিৰীক্ষণ আৰু অধিক জটিল হৈ পৰে ।

কাৰ সম্পদে নিশ্চয়তাৰ অধীনত দাবী পূৰণ কৰিব ?

যদি পাইলট প্ৰকল্পটোৱে এনডিবিৰ বৰ্তমানৰ বিত্তীয় ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে যিকোনো লোকচানে অন্যান্য উন্নয়নৰ উদ্দেশ্যে উপলব্ধ সম্পদসমূহক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে । মাচুল আৰু কভাৰেজৰ সীমাবদ্ধতাই এই বিপদ পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । সদস্যসকলে তেওঁলোকে কিমান পৰিমাণৰ বিপদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু, সেয়া সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব ৷ তদুপৰি কি উন্নয়নমূলক লাভালাভে ইয়াক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব, সেয়াও জানিব লাগিব ৷

ব্যক্তিগত বিত্তৰ বাবে এনডিবিয়ে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । ১২ আগষ্টত দিয়া ভাষণত সভানেত্ৰী ডিলমা ৰাউছেফে ব্যক্তিগত পুঁজি সংগঠিত কৰাটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশলগত পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰে । তেওঁ ঋণৰ মূল্যায়ন আৰু মূল্য নিৰ্ধাৰণ বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনাৰ লগতে নিশ্চয়তা আৰু ৰিস্ক-শ্বেয়াৰিং ব্যৱস্থা সম্প্ৰসাৰণৰ পৰিকল্পনাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে । ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰসমূহে ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা কি আশা কৰে, সেয়া স্পষ্ট কৰাটো প্ৰয়োজন ৷ কাৰণ তেওঁলোকে বিনিয়োগক ব্যক্তিগত পুঁজিৰ বাবে অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে ।

BRICS 2026
ব্ৰিকছৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ ছবিত শেষবাৰৰ বাবে ৰং বোলাইছে এজন শিল্পীয়ে (PTI)

উন্নয়ন বেংকৰ সম্পদ সীমিত ৷ আনহাতে, আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা অপৰিসীম । এটা নিশ্চয়তাই পলম কৰিব পৰা এটা কাৰ্যক্ষম প্ৰকল্পৰ বাবে পুঁজিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে । যদি কোনো ঋণদাতাক লোকচানৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰা হয়, তেন্তে ঋণ লোৱাজনে কিমান সঞ্চয় কৰে ? এটা প্ৰকল্পক সমৰ্থন কৰাৰ বিনিময়ত চৰকাৰে ব্যয়সাধ্যতা আৰু সেৱাৰ মানদণ্ডৰ সন্দৰ্ভত কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ কৰে ?

এটা কাল্পনিক বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কথা চিন্তা কৰক

এটা নিশ্চয়তাই বিত্তীয় খৰচ হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু ঋণ পৰিশোধৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । এই সুবিধাসমূহৰ ফলত বিদ্যুৎ সস্তা হ’ব পাৰে বা সীমিত বিদ্যুতৰ সুবিধা থকা অঞ্চলসমূহত বিনিয়োগ সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে । গ্ৰাহকে প্ৰকৃততে লাভৱান হয় নে নহয়, সেয়া প্ৰকল্পটোৰ শৈলী আৰু চৰ্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । ব্যক্তিগত মূলধনৰ পৰিমাণে ঘৰে ঘৰে সুলভ মূল্যৰ বিদ্যুৎ লাভ কৰাত সহায় কৰিব নে নাই, সেই কথা প্ৰকাশ নকৰে ৷ যাৰ বাবে চৰ্ত আৰু ফলাফলৰ ওপৰত চকু ৰখাৰ প্ৰয়োজন ।

প্ৰকল্পৰ বাছনিও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ

ব্যৱসায়িকভাৱে আকৰ্ষণীয় প্ৰকল্প এটাই যথেষ্ট সামাজিক সুবিধাও দিব পাৰে । অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় বিনিয়োগ, যেনে - কম আয়ৰ জিলাসমূহত বান সুৰক্ষা, ব্যক্তিগত বিনিয়োগকাৰীক ঘূৰাই দিব পৰাকৈ সীমিত ৰাজহ প্ৰদান কৰিব পাৰে । যদি ব্ৰিকছে ব্যক্তিগত পুঁজি আকৰ্ষণ কৰাত অধিক গুৰুত্ব দিয়ে, তেন্তে এই প্ৰয়োজনীয়তাসমূহো কেনেকৈ পুঁজিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব, সেই কথাও স্পষ্ট কৰিব লাগিব ৷

একেটা ভাষণতে ৰাউছেফে পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় ২৫,০০০ কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱিত ধনৰ বণ্ড কাৰ্যসূচীৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে । টকা ঋণ আৰু ঋণৰ দ্বাৰা টকাত ৰাজহ উপাৰ্জন কৰা প্ৰকল্পৰ বাবে মুদ্ৰাৰ মিল নোহোৱা হ’ব পাৰে । টকাভিত্তিক উপাৰ্জন কৰা প্ৰকল্পৰ বাবে টকাত ঋণ লোৱা আৰু ঋণ দিয়াটোৱে মুদ্ৰাৰ মিল নোহোৱা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । ঋণ লোৱাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ডলাৰ মূল্যৰ ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ লগত জড়িত ব্যয় বৃদ্ধিৰ আশংকা হ্ৰাস পাব । এনে পৰিৱৰ্তনে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে অধিক পৰিসৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন । এনডিবিৰ নিজা সদস্যপদ আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা আছে । বেংকৰ সদস্যসকলৰ বাবে ‘ৰিঅ’ গ্যাৰেণ্টিজ পাইলট’ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ৷ সেয়েহে কেৱল ব্ৰিকছৰ সদস্যপদে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে যোগ্যতা নিৰ্ধাৰণ নকৰে । আনকি যোগ্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজতো শক্তিশালী প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষমসকলে পুঁজি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি হ’ব পাৰে । গতিকে প্ৰকল্প প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰাটোও ন্যায্য প্ৰৱেশৰ আলোচনাৰ অংশ হ’ব লাগে ৷

BRICS 2026
১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পূৰ্বে নতুন দিল্লীত উপস্থিত বুৰুণ্ডীৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ড’ৱাৰ্ড বিজিমানা (PTI via Ministry of External Affairs)

কোনবোৰ বিপদক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব আৰু সৰ্বোচ্চ স্তৰৰ বিপদ(এক্সপ’জাৰ) প্ৰতিষ্ঠানসমূহে গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছুক সেই কথা স্পষ্ট কৰিবলৈ ভাৰতক ‘প্ৰগ্ৰেছ ৰিপ’ৰ্ট’ ৰ প্ৰয়োজন ৷ যিবোৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নিজেই নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে, সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব । সংকটে ধন পৰিশোধ কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ আগতেই হোৱা এনেধৰণৰ প্ৰকাশে বাধ্যবাধকতাসমূহ দৃশ্যমান কৰি তোলে ।

স্পষ্ট সীমা থকাৰ বাবে চৰকাৰসমূহে বিপদ কঢ়িয়াই অনা সম্পদৰ বিকল্প ব্যৱহাৰৰ কথা বিবেচনা কৰিব পাৰে । ভাৰতে এনডিবিৰ শাসনৰ জৰিয়তে মূল্যায়নৰ মানদণ্ড স্থাপনৰ বাবেও শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সমৰ্থন বিচাৰিব লাগে । এই মূল্যায়নসমূহে বিত্তীয় খৰচ হ্ৰাস কৰা হৈছে নে নাই আৰু প্ৰকল্পসমূহৰ ফলত অধিক সুলভ সেৱাৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি, সেইটো মূল্যায়ন কৰা উচিত ।

কেৱল সংগঠিত ব্যক্তিগত পুঁজিয়ে উন্নয়নৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে । বিনিয়োগকাৰীয়ে তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিবলৈ ইচ্ছুক বিপদৰ দায়িত্ব বহন কৰিব লাগিব ৷ লগতে চৰকাৰী সমৰ্থনৰ উদ্দেশ্য স্পষ্টভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব, যাতে প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ মূল্যায়ন কৰিব পৰা যায় । এই প্ৰশ্নসমূহে উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ বাবে উপলব্ধ পছন্দসমূহ বৃদ্ধি কৰাৰ ব্ৰিকছৰ দাবীৰ ওপৰত পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পেলায় । বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিকীস্বত্বই ইয়াৰ সদস্যসকলক ইয়াৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় । সেই প্ৰভাৱ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইটোৱেই তেওঁলোকে গঢ়ি তোলা বিকল্পটোৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে ।

উন্নয়নমূলক পুঁজিৰ চুক্তি সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ দাবীৰে ভাৰতৰ শীৰ্ষ সন্মিলনে উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াব পাৰে । অধিক স্বায়ত্তশাসনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ বাবে কোনে ধন দিয়ে আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত জনসাধাৰণে কি পায়, সেই বিষয়ে সমানে স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷

লেখিকা নতুন দিল্লীৰ জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়াৰ চেণ্টাৰ ফৰ ৱেষ্ট এছিয়ান ষ্টাডিজৰ অধ্যাপিকা ।

লগতে পঢ়ক: Real Estate: গুৱাহাটীৰ খুচুৰা ৰিয়েল ইষ্টেট বজাৰ এতিয়া গৰম, সামাজিক মাধ্য়মত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী

TAGGED:

BRICS 2026 INDIA
ব্ৰিকছ সন্মিলন
NEW DEVELOPMENT BANK
১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলন
BRICS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.