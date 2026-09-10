ব্ৰিকছ আৰু স্বায়ত্তশাসনৰ মূল্য...
ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানীয় ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ভাৰতত উপস্থিত হ’ব৷ তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি বৃহত্তৰ অৰ্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনৰ ব্যয় কোনে বহন কৰিব, সেয়া ভাৰতে প্ৰশ্ন কৰা উচিত৷
Published : September 10, 2026 at 11:24 PM IST
নতুন দিল্লী: ১২-১৩ ছেপ্টেম্বৰত দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানীয় ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ভাৰতত উপস্থিত হ’ব ৷ তেতিয়া তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি বৃহত্তৰ অৰ্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনৰ ব্যয় কোনে বহন কৰিব, সেয়া ভাৰতে প্ৰশ্ন কৰা উচিত ৷
আৰ্থিক বিকল্প গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পদ আৰু ব্যয় বহন কৰিবলৈ ইচ্ছাৰ প্ৰয়োজন । ঋণ গ্ৰহণকাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিত্তীয় চৰ্তসমূহে কোনবোৰ প্ৰকল্পত আগবাঢ়িব পাৰে আৰু চৰকাৰী বাজেটত কিমান ঠাই বাকী আছে, সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰাত সহায় কৰে । স্বায়ত্তশাসন তেওঁলোকৰ সেই চৰ্তসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত কিছু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে ।
This is Delhi. This is the moment.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 10, 2026
With its heritage glowing and Bharat Mandapam gearing up, the capital puts the finishing touches in place for the 18th BRICS Summit.#BRICS2026 #BRICSIndia2026 #IndiaBRICSChairship pic.twitter.com/jGFJ0BHcwy
যোৱা বছৰৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ ‘ৰিঅ’ ঘোষণা’ই এইক্ষেত্ৰত প্ৰাৰম্ভিক ভেটি স্থাপন কৰিছে । আন্তঃগাঁথনি আৰু বহনক্ষম উন্নয়নত বিনিয়োগক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে ব্ৰিকছ বহুপক্ষীয় নিশ্চয়তা পদক্ষেপৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল । এই পাইলট প্ৰকল্পটো বেংকৰ সদস্যসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ‘নতুন উন্নয়ন বেংক’ৰ অধীনত আৰম্ভ কৰা হ’ব আৰু ইয়াৰ বাবে কোনো অতিৰিক্ত মূলধনী অৱদানৰ প্ৰয়োজন নহ’ব ।
চলিত বৰ্ষৰ শীৰ্ষ সন্মিলনত উপস্থিত থাকিবলগীয়া নেতাসকলে ইয়াৰ অগ্ৰগতিৰ এক প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে । এই প্ৰস্তাৱৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা আৰ্থিক বাধ্যবাধকতাসমূহ স্পষ্ট কৰিবলৈ ভাৰতে এই সুযোগ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত । চুক্তিবদ্ধ চৰ্তসমূহ পূৰণ হ’লে নিৰ্দিষ্ট লোকচানৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ’ব ৷ ইয়াৰ ফলত ঋণদাতাক তেওঁলোকে এৰাই চলিব পৰা প্ৰকল্প এটাৰ বাবে বিত্তীয় সাহায্য দিবলৈ বুজাব পাৰে বা তেওঁলোকক উন্নত চৰ্তত ঋণ দিবলৈ উৎসাহিত কৰিব পাৰে ।
যাৰ ফলত ঋণ প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ওপৰত এটা দায়িত্ব থাকে ৷ যদিওবা তাৎক্ষণিকভাৱে কোনো ধৰণৰ ধন পৰিশোধ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, তাৰপিছতো কিন্তু ৰাজহুৱা নিশ্চয়তাসমূহৰ বাবে আৰম্ভণিৰে পৰাই নিৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে । সতেজ মূলধন অবিহনে আগবাঢ়িলে এনে নিৰীক্ষণ আৰু অধিক জটিল হৈ পৰে ।
কাৰ সম্পদে নিশ্চয়তাৰ অধীনত দাবী পূৰণ কৰিব ?
যদি পাইলট প্ৰকল্পটোৱে এনডিবিৰ বৰ্তমানৰ বিত্তীয় ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে যিকোনো লোকচানে অন্যান্য উন্নয়নৰ উদ্দেশ্যে উপলব্ধ সম্পদসমূহক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে । মাচুল আৰু কভাৰেজৰ সীমাবদ্ধতাই এই বিপদ পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । সদস্যসকলে তেওঁলোকে কিমান পৰিমাণৰ বিপদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু, সেয়া সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব ৷ তদুপৰি কি উন্নয়নমূলক লাভালাভে ইয়াক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব, সেয়াও জানিব লাগিব ৷
ব্যক্তিগত বিত্তৰ বাবে এনডিবিয়ে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । ১২ আগষ্টত দিয়া ভাষণত সভানেত্ৰী ডিলমা ৰাউছেফে ব্যক্তিগত পুঁজি সংগঠিত কৰাটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশলগত পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰে । তেওঁ ঋণৰ মূল্যায়ন আৰু মূল্য নিৰ্ধাৰণ বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনাৰ লগতে নিশ্চয়তা আৰু ৰিস্ক-শ্বেয়াৰিং ব্যৱস্থা সম্প্ৰসাৰণৰ পৰিকল্পনাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে । ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰসমূহে ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা কি আশা কৰে, সেয়া স্পষ্ট কৰাটো প্ৰয়োজন ৷ কাৰণ তেওঁলোকে বিনিয়োগক ব্যক্তিগত পুঁজিৰ বাবে অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে ।
উন্নয়ন বেংকৰ সম্পদ সীমিত ৷ আনহাতে, আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা অপৰিসীম । এটা নিশ্চয়তাই পলম কৰিব পৰা এটা কাৰ্যক্ষম প্ৰকল্পৰ বাবে পুঁজিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে । যদি কোনো ঋণদাতাক লোকচানৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰা হয়, তেন্তে ঋণ লোৱাজনে কিমান সঞ্চয় কৰে ? এটা প্ৰকল্পক সমৰ্থন কৰাৰ বিনিময়ত চৰকাৰে ব্যয়সাধ্যতা আৰু সেৱাৰ মানদণ্ডৰ সন্দৰ্ভত কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ কৰে ?
এটা কাল্পনিক বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কথা চিন্তা কৰক
এটা নিশ্চয়তাই বিত্তীয় খৰচ হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু ঋণ পৰিশোধৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । এই সুবিধাসমূহৰ ফলত বিদ্যুৎ সস্তা হ’ব পাৰে বা সীমিত বিদ্যুতৰ সুবিধা থকা অঞ্চলসমূহত বিনিয়োগ সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে । গ্ৰাহকে প্ৰকৃততে লাভৱান হয় নে নহয়, সেয়া প্ৰকল্পটোৰ শৈলী আৰু চৰ্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । ব্যক্তিগত মূলধনৰ পৰিমাণে ঘৰে ঘৰে সুলভ মূল্যৰ বিদ্যুৎ লাভ কৰাত সহায় কৰিব নে নাই, সেই কথা প্ৰকাশ নকৰে ৷ যাৰ বাবে চৰ্ত আৰু ফলাফলৰ ওপৰত চকু ৰখাৰ প্ৰয়োজন ।
প্ৰকল্পৰ বাছনিও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ
ব্যৱসায়িকভাৱে আকৰ্ষণীয় প্ৰকল্প এটাই যথেষ্ট সামাজিক সুবিধাও দিব পাৰে । অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় বিনিয়োগ, যেনে - কম আয়ৰ জিলাসমূহত বান সুৰক্ষা, ব্যক্তিগত বিনিয়োগকাৰীক ঘূৰাই দিব পৰাকৈ সীমিত ৰাজহ প্ৰদান কৰিব পাৰে । যদি ব্ৰিকছে ব্যক্তিগত পুঁজি আকৰ্ষণ কৰাত অধিক গুৰুত্ব দিয়ে, তেন্তে এই প্ৰয়োজনীয়তাসমূহো কেনেকৈ পুঁজিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব, সেই কথাও স্পষ্ট কৰিব লাগিব ৷
একেটা ভাষণতে ৰাউছেফে পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় ২৫,০০০ কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱিত ধনৰ বণ্ড কাৰ্যসূচীৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে । টকা ঋণ আৰু ঋণৰ দ্বাৰা টকাত ৰাজহ উপাৰ্জন কৰা প্ৰকল্পৰ বাবে মুদ্ৰাৰ মিল নোহোৱা হ’ব পাৰে । টকাভিত্তিক উপাৰ্জন কৰা প্ৰকল্পৰ বাবে টকাত ঋণ লোৱা আৰু ঋণ দিয়াটোৱে মুদ্ৰাৰ মিল নোহোৱা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । ঋণ লোৱাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ডলাৰ মূল্যৰ ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ লগত জড়িত ব্যয় বৃদ্ধিৰ আশংকা হ্ৰাস পাব । এনে পৰিৱৰ্তনে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে অধিক পৰিসৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন । এনডিবিৰ নিজা সদস্যপদ আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা আছে । বেংকৰ সদস্যসকলৰ বাবে ‘ৰিঅ’ গ্যাৰেণ্টিজ পাইলট’ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ৷ সেয়েহে কেৱল ব্ৰিকছৰ সদস্যপদে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে যোগ্যতা নিৰ্ধাৰণ নকৰে । আনকি যোগ্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজতো শক্তিশালী প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষমসকলে পুঁজি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি হ’ব পাৰে । গতিকে প্ৰকল্প প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰাটোও ন্যায্য প্ৰৱেশৰ আলোচনাৰ অংশ হ’ব লাগে ৷
কোনবোৰ বিপদক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব আৰু সৰ্বোচ্চ স্তৰৰ বিপদ(এক্সপ’জাৰ) প্ৰতিষ্ঠানসমূহে গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছুক সেই কথা স্পষ্ট কৰিবলৈ ভাৰতক ‘প্ৰগ্ৰেছ ৰিপ’ৰ্ট’ ৰ প্ৰয়োজন ৷ যিবোৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নিজেই নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে, সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব । সংকটে ধন পৰিশোধ কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ আগতেই হোৱা এনেধৰণৰ প্ৰকাশে বাধ্যবাধকতাসমূহ দৃশ্যমান কৰি তোলে ।
স্পষ্ট সীমা থকাৰ বাবে চৰকাৰসমূহে বিপদ কঢ়িয়াই অনা সম্পদৰ বিকল্প ব্যৱহাৰৰ কথা বিবেচনা কৰিব পাৰে । ভাৰতে এনডিবিৰ শাসনৰ জৰিয়তে মূল্যায়নৰ মানদণ্ড স্থাপনৰ বাবেও শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সমৰ্থন বিচাৰিব লাগে । এই মূল্যায়নসমূহে বিত্তীয় খৰচ হ্ৰাস কৰা হৈছে নে নাই আৰু প্ৰকল্পসমূহৰ ফলত অধিক সুলভ সেৱাৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি, সেইটো মূল্যায়ন কৰা উচিত ।
কেৱল সংগঠিত ব্যক্তিগত পুঁজিয়ে উন্নয়নৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে । বিনিয়োগকাৰীয়ে তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিবলৈ ইচ্ছুক বিপদৰ দায়িত্ব বহন কৰিব লাগিব ৷ লগতে চৰকাৰী সমৰ্থনৰ উদ্দেশ্য স্পষ্টভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব, যাতে প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ মূল্যায়ন কৰিব পৰা যায় । এই প্ৰশ্নসমূহে উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ বাবে উপলব্ধ পছন্দসমূহ বৃদ্ধি কৰাৰ ব্ৰিকছৰ দাবীৰ ওপৰত পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পেলায় । বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিকীস্বত্বই ইয়াৰ সদস্যসকলক ইয়াৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় । সেই প্ৰভাৱ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইটোৱেই তেওঁলোকে গঢ়ি তোলা বিকল্পটোৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে ।
উন্নয়নমূলক পুঁজিৰ চুক্তি সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ দাবীৰে ভাৰতৰ শীৰ্ষ সন্মিলনে উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াব পাৰে । অধিক স্বায়ত্তশাসনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ বাবে কোনে ধন দিয়ে আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত জনসাধাৰণে কি পায়, সেই বিষয়ে সমানে স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷
লেখিকা নতুন দিল্লীৰ জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়াৰ চেণ্টাৰ ফৰ ৱেষ্ট এছিয়ান ষ্টাডিজৰ অধ্যাপিকা ।
লগতে পঢ়ক: Real Estate: গুৱাহাটীৰ খুচুৰা ৰিয়েল ইষ্টেট বজাৰ এতিয়া গৰম, সামাজিক মাধ্য়মত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী