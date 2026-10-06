নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনত 'টেষ্টেড এণ্ড প্ৰোভেন' ৰাজনীতি
'মুছলমান' ইছ্য়ুটোক বিজেপিয়ে ইমানেই পৰিকল্পিত, প্ৰণালীবদ্ধ আৰু কৌশলীভাৱে কংগ্ৰেছৰ পৰা 'হাইজেক' কৰি লৈ আহিল যে কংগ্ৰেছে তৰ্কিবই নোৱাৰিলে ৷ নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচন প্ৰসংগত ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ ৷
Published : October 6, 2026 at 11:44 AM IST
হায়দৰাবাদ: আজি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন ৷ পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ চলিছে ৷ সমষ্টিটোৰ প্ৰায় ১৯ লক্ষাধিক ভোটদাতাই আজি বাছনি কৰিব সংসদত আগন্তুক দিনবিলাকত কোনে তেওঁলোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ৷
গৌতম বৰুৱা
প্ৰায় এমাহজোৰা ৰাজনৈতিক ব্যস্ততাৰ অন্তত আজি ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মাত্ৰ দুটা দিনৰ পাছত বাকী থকা উৎকণ্ঠাখিনিও দূৰ হ'ব ৷ কিয়নো ৯ অক্টোবৰত এই উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাব ৷
কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এইবাৰৰ নগাওঁ লোকসভা সমষ্টিৰ এই উপ-নিৰ্বাচনে কেইবাটাও নতুন দিশ উন্মোচিত কৰি থৈ গ'ল ৷ যি অসমৰ ৰাজনীতিত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
কেনেকৈ সলনি হৈছিল ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ:
এই উপ-নিৰ্বাচনটোৱে অসমৰ ৰাজনীতিত এটা কথা খুব ভালকৈ স্পষ্ট কৰি দিলে যে আজিৰ ৰাজনীতিত ৰাজনৈতিক নেতাৰ যিদৰে কোনো স্থায়িত্ব বা স্থায়ী ঠিকনা নাথাকে, ঠিক একেদৰে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰো বিচাৰধাৰা বা চিন্তাৰ কোনো স্থায়িত্ব নাথাকে ৷ সময় আৰু নিজা নিজা স্বাৰ্থসাপেক্ষে সেই বিচাৰধাৰা সলনি হৈ থাকে ৷
নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ সময়ত বিজেপি এনে এটা পৰ্যায়ত আছিল যে সমষ্টিটোত জিকিমেই বুলি দলটোৰ কোনো নেতাই দৃঢ়তাৰে ক'বলৈ সাহস গোটাব পৰা নাছিল ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাকে আদি কৰি প্ৰায়সকল নেতাৰে ভাষ্য আছিল- "আমি নিশ্চিতভাৱে যুঁজ দিম ৷ কিন্তু যুঁজখন আমাৰ বাবে যথেষ্ঠ কঠিন হ'ব ৷"
কিন্তু যিমানেই দিনবোৰ পাৰ হ'ল সিমানেই পৰিৱেশ-পৰিস্থিতি সলনি হ'ল আৰু শেষলৈ এনেকুৱা এটা সময় আহিল যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুকুত হাত থৈ শক্তিশালী কণ্ঠৰে ঘোষণা কৰিলে- "বিজেপি তিনি লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব ৷" এই দৃঢ়তাৰ কাৰণ আছে ৷
নগাঁও কংগ্ৰেছৰ দূৰ্গ আছিল নেকি ?
কোনো কাৰণতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দূৰ্গ আছিল বুলি ক'ব নোৱাৰি ৷ কিন্তু এটা কথা ঠিক যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোৰ ভোটৰ বিন্যাস আৰু জনগাঁথনিয়ে কংগ্ৰেছক সহায় কৰি আহিছিল ৷
দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছত ১৯৫২ চনৰ পৰা একেৰাহে ২৫ বছৰৰো অধিককালজুৰি নগাঁও লোকসভা সমষ্টি আছিল কংগ্ৰেছৰ দখলত ৷ কংগ্ৰেছৰ দেৱকান্ত বৰুৱা আৰু লীলাধৰ কাকতিয়ে সলনাসলনিকৈ নিজৰ হাতত সমষ্টিটো ধৰি ৰাখিছিল ৷
কিন্তু তাৰ পাছত কংগ্ৰেছে যি নগাঁও হেৰুৱালে তাক পুনৰ উদ্ধাৰ কৰাত কিন্তু দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ল ৷ ২০১৯ তহে কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ বাবে পুনৰ ওভোতাই আনিলে ৷ মাজৰ দীঘলীয়া সময়ছোৱা নগাঁও লোকসভা সমষ্টি আছিল অসম গণ পৰিষদৰ মুহিৰাম শইকীয়া, নৃপেন গোস্বামী আৰু বিজেপিৰ ৰাজেন গোঁহাইৰ হাতত ৷
নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনে কি শিকালে:
ভোটৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া আহে তেতিয়া প্ৰয়োজনসাপেক্ষে যে ৰাজনৈতিক দলৰ পৰম্পৰাগত বিচাৰধাৰাও সলনি কৰিবলগীয়া হয় সেই কথা নগাঁৱৰ এই উপ-নিৰ্বাচনে চকুত আঙুলি থৈ শিকাই থৈ গ'ল ৷
মিঞাৰ ভোট নালাগে, মুছলমানৰ ভোট নালাগে বুলি আজি বছৰৰ পাছত বছৰজুৰি ঘোষণা কৰি অহা বিজেপিয়ে নগাঁৱৰ মুছলমান ভোট লাভৰ স্বাৰ্থত যেতিয়া প্ৰচাৰ অভিযানসমূহত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পৱিত্ৰ ভূমিত জয় গুৰু শংকৰ বা বন্দে মা তৰম কিম্বা ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইনছা আল্লাহ ধ্বনি দিলে তেতিয়াই এই ছবিখন অধিক স্পষ্ট হৈ পৰিল ৷
এককথাত বিগত সত্তৰ বছৰে কংগ্ৰেছে মুছলমান ভোটদাতাক নিজৰ আছুতীয়া আৰু স্থায়ী ভোটবেংক বুলি ভাবি যিদৰে গপত গঙাটোপ হৈ বহি আছিল সেই গৰ্ব-অহংকাৰ বিজেপিয়ে অতি পৰিকল্পিত আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনত ভাঙি পেলালে ৷
আনকি যোৱাটো বছৰত অনুষ্ঠিত হোৱা তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদৰ অন্তৰ্গত জুবিলী হিলছ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়তো তেলেংগানাৰ কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে কংগ্ৰেছ মানেই মুছলমান, মুছলমান মানেই কংগ্ৰেছ ৷
কিন্তু নগাঁৱৰ এই উপ-নিৰ্বাচনত 'মুছলমান' ইছ্য়ুটোক বিজেপিয়ে ইমানেই কৌশলীভাৱে কংগ্ৰেছৰ পৰা 'হাইজেক' কৰি লৈ আহিল যে কংগ্ৰেছে তৰ্কিবই নোৱাৰিলে ৷ যিদৰে 'আঞ্চলিকতাবাদ' আৰু 'জাতীয়তাবাদ' ইছ্যু অসম গণ পৰিষদৰ পৰা হাইজেক কৰি আনি বিজেপিয়ে অগপক নখ-দন্তহীন বাঘলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি পেলালে, সেই একেই কৌশলেৰেই কংগ্ৰেছৰ পৰা হাইজেক কৰি লৈ আহিল 'মুছলমান' ইছ্যু ৷
কিয়নো ভাৰতবৰ্ষত ইতিমধ্যে এই 'হাইজেক ৰাজনীতি' বিজেপিৰ বাবে এশ শতাংশই 'টেষ্টেড এণ্ড প্ৰোভেন' বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ৷ সেই একেই হাইজেকৰ ৰাজনীতি এইবাৰ বিজেপিয়ে নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনতো ব্য়ৱহাৰ কৰিলে ৷
লগতে পঢ়ক: জাতীয় পৰিষদৰ বৰঘৰত জুই : নিৰ্বাচনৰ সময়ত সংগৃহীত বিশাল পুঁজি কাৰ একাউণ্টত সোমাল ? উত্তৰ বিচাৰি সভাপতিলৈ পত্ৰ সম্পাদকৰ