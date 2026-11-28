ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী: মানৱতাৰ জয়গান গোৱা সুধাকণ্ঠৰ গীতত সমাজ চেতনাৰ প্ৰতিফলন
সংগীত সূৰ্যৰ গীতৰ সুৰ একক আৰু অনন্য । জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণিত মহান শিল্পীগৰাকীলৈ জনাইছো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি....
Published : November 28, 2026 at 11:20 AM IST
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
মানৱতাৰ প্ৰশান্তসম সাগৰত সাঁতুৰি সমাজত সকলোৰে মাজত সমন্বয় তথা সম্প্ৰীতিৰ সাঁকো সাজিবলৈ শিল্পীৰ জন্ম হয় । পৃথিৱীৰ প্ৰতিগৰাকী শিল্পীয়ে কল্পনা কৰা এই সাগৰ আৰু সাঁকোৰ সীমা নাই । কাহানিও নপৰে অন্ত । তেওঁলোকৰ মানসপটত অঁকা বৈষম্যহীন সমাজখনৰ পৰিধিও বিশাল ।
শিল্পীয়ে এনে এখন বিশাল সমাজৰ মাজত থাকিয়ে গায় মানৱতাৰ গান । তেওঁলোকেই গঢ়ে সমঅধিকাৰ সম্পন্ন সমাজৰ বুনিয়াদ । বিশাল পৰিধিৰ সমাজ গঠনৰ সমান্তৰালভাৱে সময়ৰ লগে লগে তেওঁলোক হৈ পৰে বিশ্বনাগৰিক । তেনে এগৰাকী বিশ্বনাগৰিক আছিল যুগনায়ক, সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ।
এসময়ত স্তব্ধ হৈ পৰা অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনত এক নতুন প্ৰবাহৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা গংগা, ভল্গাৰ পৰা মিছিছিপিলৈ সংস্কৃতিক প্ৰবাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইগৰাকী মহান শিল্পীয়ে ।
সংগীত সূৰ্যৰ গীতৰ সুৰ একক আৰু অনন্য । সৃষ্টিসমূহো কালজয়ী । এইগৰাকী গণশিল্পীৰ সুৰৰ বৈচিত্ৰ্যই অসমীয়া সংগীতক বিশ্বদৰবাৰত এক সুকীয়া মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে । সুধাকণ্ঠৰ সুৰ কেৱল মনোৰঞ্জনৰ মাধ্যমৰ পৰিসীমাতে আৱদ্ধ হৈ থকা নাই আৰু এই সৃষ্টিয়ে মানৱতাবাদ, সমন্বয় আৰু সমাজ চেতনাৰ এক সুৰীয়া সত্তাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে ।
সুধাকণ্ঠ হৈছে অসমীয়া জাতিৰ আত্মপৰিচয়, চেতনা আৰু সাংস্কৃতিক অস্তিত্বৰ এক অবিচ্ছেদ্য প্ৰতীক । নৱ প্ৰজন্মই এইগৰাকী মহান শিল্পীৰ কালজয়ী গীতসমূহ গভীৰভাৱে অনুধাৱন কৰি তেওঁৰ সৃষ্টিত অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা মানৱীয়, সামাজিক আৰু সাম্যবাদী ভাৱধাৰাৰ সঠিক মূল্যায়ন কৰিলে এখন সুস্থ, সুন্দৰ, মানৱীয় আৰু ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঢ়া সম্ভৱ হ'ব । গণশিল্পীগৰাকীৰ সৃষ্টিৰ শিপাডাল প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ তলিৰ সমান গভীৰ ।
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মহাকবি হিচাপে পৰিচিত সুধাকণ্ঠই দেশ-দেশান্তৰৰ জনতাক সংগীতৰ অমৃতময় সুৰৰ মাজত চিৰদিন ডুবাই ৰাখি অসমীয়া জাতিসত্তাক বিশ্বৰ বুকুত চিনাকি কৰাই গাইছিল-
"মানুহে মানুহৰ বাবে
যদিহে অকনো নেভাবে,
অকনি সহানুভূতিৰে
ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া..."
মহান শিল্পীগৰাকীৰ এই গীতটো কেৱল অসমৰেই নহয়,ই মানৱ জাতিৰ সম্পদ । এই গীতটোক যদি ৰাষ্ট্ৰসংঘই মানৱ সমাজৰ গীত হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে তেতিয়াও একো আচৰিত হ'বলগীয়া নাই । মানুহৰ প্ৰতি মানুহৰ সহানুভূতি, ঐক্য আৰু মানৱীয় মূল্যবোধৰ বাৰ্তা এই গানটোত ফুটি উঠিছে । এই গীতটো সমাজত চলি থকা সংঘাত, দুৰ্বলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰু মানৱতাবোধৰ অৱক্ষয়ৰ বিৰুদ্ধে এক শক্তিশালী আহ্বান । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁতে গতি দিয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ এই চিন্তাই সকলোকে প্ৰেৰণা দিছে । এই চিন্তাধাৰাৰে সকলোৱে আগুৱাই যাব লাগিব ।
আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্কৰ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণা কৰিবলৈ যোৱা সময়ছোৱাতেই সুধাকণ্ঠই লগ পাইছিল মানৱতাবাদী শিল্পী পল ৰবচনক। "উই আৰ ইন দ্য ছেম বোট ব্ৰাডাৰ" শীৰ্ষক সেই বিখ্যাত গীতটোৰ আলমত মানৱতাবাদ তথা বিশ্ব ভাতৃত্ববোধৰ ভাৱ জগাই তুলিবলৈ গাইছিল-
"আমি একেখন নাৱৰে যাত্ৰী,
সহযাত্ৰী একেখন নাৱৰে……"
আমেৰিকালৈ গৈ ভূপেন হাজৰিকাই সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল মানৱতাবাদী শিল্পী পল ৰবচনৰ । ইফালে খাটিখোৱা জনতাৰ শিল্পী বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ শিষ্যত্ব লাভ কৰা ড° হাজৰিকাই সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানুহৰ জীৱন সংগ্ৰামক উপজীব্য কৰি সৃষ্টি কৰ্মতৰত হৈছিল । আফ্ৰিকাৰ নিগ্ৰোসকলৰ মহাসংগ্ৰাম অথবা মিছিছিপিৰ পাৰৰ কোনোবা কৃষকৰ বিননি লুইতৰ পাৰৰ ৰংমনৰ বিননিৰ সৈতে একাকাৰ হোৱা উপলব্ধি কৰি গভীৰ জীৱনবোধেৰে ৰবচনৰ সৃষ্টিৰাজিৰ লগত সংপৃক্ত হৈ পৰিছিল । ৰবচনৰ "অ'ল্ড মেন ৰিভাৰ"ৰ আলমত লুইতৰ পাৰৰ মানুহৰ বেদনাক মিছিছিপিৰ পাৰৰ মানুহৰ বেদনাৰ সৈতে তুলনা কৰি সুধাকণ্ঠই সুৰেৰে নিগৰাইছিল-
"বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে
অসংখ্য জনৰে
হাহাকাৰ শুনিও
নিঃশব্দে নিৰৱে
বুঢ়া লুইত তুমি
বুঢ়া লুইত বোৱা কিয় ?"
এসময়ত সমাজক ভাগ ভাগ কৰা বৰ্ণ বৈষম্যৰ প্ৰৱল ঢৌৰ বিৰুদ্ধে এইগৰাকী গণশিল্পীয়ে গাইছিল-
"মোক এজন বগা মানুহ দিয়া
যাৰ ৰক্ত বগা
মোক এজন কলা মানুহ দিয়া
যাৰ ৰক্ত কলা
যদি দিব পাৰা প্ৰতিদান যি বিচৰা
হওক অমূল্য পাব পৰা..."
ভূপেন হাজৰিকাৰ চিন্তা সদায় অসমৰ বাবে আছিল । সুধাকণ্ঠক যদি এডাল বৃক্ষ বুলি ভবা হয় তেন্তে শিপাডাল অসমীয়া, গা-গছ সৰ্বভাৰতীয় আৰু ঠাল-ঠেঙুলিবোৰ বিশ্বজনীন । ১৯৫২ চনত ভূপেন হাজৰিকাই আফ্ৰিকাৰ নীল নদীৰ পাৰত বহি তাৰ কপাহ খেতিয়কৰ বেদনা উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিল । তাতে বহিয়েই শিল্পীগৰাকীয়ে ৰচনা কৰিছিল -
"অতীতৰ বুৰঞ্জী লিখকে লিখিছিল
ৰজা-মহাৰজাৰ কথা ।
আজিৰ বুৰঞ্জী লিখকে লিখিছে
মানুহৰ মুকুতিৰ কথা.."
মহান শিল্পীগৰাকীৰ গীতত সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণী, দৰিদ্ৰ আৰু শ্ৰমজীৱী মানুহৰ দুখ-দুৰ্দশা আৰু সংগ্ৰামৰ ছবিখন এইদৰে ফুটি উঠিছে-
"প্ৰথম নহয় দ্বিতীয় নহয়
তৃতীয় শ্ৰেণীৰ যাত্ৰী আমি
জীৱন ৰেʼলৰ ডবাত আমি
প্ৰথম নহয় দ্বিতীয় নহয়
তৃতীয় শ্ৰেণীৰ যাত্ৰী আমি।।.."
সাম্যবাদৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত মহান শিল্পীগৰাকীয়ে সমাজৰ পৰা শোষিত, বঞ্চিত, নিৰ্যাতিত আৰু নিম্নবৰ্ণৰ লোক তথা চাহ-বাগিচাৰ শ্ৰমিক, মাছমৰীয়া আৰু সাধাৰণ খেতিয়কৰ দুৰ্দশা তেওঁৰ গীতত গভীৰভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰিছিল একমাত্ৰ মাটিৰ সৈতে সহজে মিলি যাব পৰা গুণৰ অধিকাৰী হোৱা বাবে । সমাজত মানৱীয় মূল্যবোধৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু মানুহৰ মৰ্যাদাক সোণ বা ধন-সম্পদতকৈ ওপৰত স্থান দিয়াৰ বাবে এক গভীৰ আহ্বান জনাই গাইছিল-
"জীয়াই থাকি , এখন সমাজ
গঢ়িবৰ মোৰ মন আছে
য'ত সোণতকৈও
মানুহৰ দাম
অলপ হ'লেও বেছি আছে..."
পৰিধি নমনা সুধাকণ্ঠৰ চিন্তাই অকল যে গৃহভূমিৰ নিপীড়িত, নিঃস্বসকলৰ বাবেই হাহাকাৰ কৰি উঠিছিল তেনে নহয়, বহু বিদেশৰ বনুৱা, ক্ৰীতদাস দেখি তেওঁ চিন্তিত হৈ পৰিছিল । গীতৰ ভাষাৰেই তেওঁ কৈ গৈছে-
‘‘বহু দেশে দেশে গৃহদাস দেখি চিন্তিত হওঁ বৰ
মনৰ মানুহ বহুতেই দেখো ঘৰতে হৈছে পৰ ...”
বৈচিত্ৰময় অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ বাসভূমি ৷ এসময়ত বৰঅসমৰ ভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীক লৈ গীতৰ মাধ্যমেৰে বহু কথা কৈ গৈছে যাযাবৰী শিল্পীগৰাকীয়ে ৷ বৰঅসমৰ পাহাৰ-ভৈয়ামৰ সম্প্রীতি গঢ়াৰ মানসেৰে তেওঁ এই গীতবোৰ ৰচনা কৰিছিল । দীঘ আৰু বাণিৰে একতাৰ এনজৰীৰে বান্ধ খাই থকা সমাজখনৰ বিষয়ে ভূপেন হাজৰিকাই বহু গীতৰে প্ৰকাশ কৰিছে -
"হে হে হে ঢোলে দগৰে
হে হে হে হিয়াৰ উমেৰে
নেদেখা এনাজৰীৰে
এ বান্ধো আমি পাহাৰ শিখৰৰে
মহান চিয়েমক..."
আজি পাহাৰ ভৈয়ামত চাৰিওফালে সংঘাত চলি আছে । এসময়ত সাতভনী হিচাপে থকা পাহাৰ ভৈয়ামৰ মানুহৰ মাজত গোষ্ঠীগত সংঘাতে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । সীমা বিবাদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হৈছে সংঘাত । অথচ এসময় ভূপেন হাজৰিকাই অসমৰ পাহাৰীয়া জনজাতি আৰু ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ মাজত থকা প্ৰাচীন আৰু গভীৰ মিত্ৰতা, ভাতৃত্ববোধ আৰু একতাৰ কথা গীতৰ ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল এইদৰে-
"পাহাৰ ভৈয়ামৰ সংগম থলীতে
বন্ধু এজন মোৰ আছিল এদিন
ৰʼদালিৰে ভৰা সেই সোণালী সুদিন ।
একেলগে খেলা পুৱা-গধূলি বেলা...."
মিচিং জনগোষ্ঠীৰ সাজ-পোচাক, পৰম্পৰাগত খাদ্যাভ্যাস তথা জীৱন শৈলী সন্দৰ্ভত গীতৰ আকাৰেৰে সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিছিল সুধাকণ্ঠই ৷ দিচাংমুখত সুধাকণ্ঠৰ কলম আৰু সুৰেৰে নিগৰিছিল...
"অ' মিচিং ডেকাটি
বজালি যে পেঁপাটি
সুৰেৰে সজালি দেখো
দিচাংমুখৰ নিশাটি ..."
বড়োসকল যে অসম আৰু অসমীয়াৰ অভিন্ন অংগ সেই কথা তেওঁ বিভিন্ন প্রসংগত উল্লেখ কৰিছে । 'বৰদৈচিলা নে সৰুদৈচিলা নে' গীতৰ দ্বাৰা বড়ো সমাজ যে অসমীয়া সমাজৰ অভিন্ন অংগ আৰু সেই সমাজখনৰ জাতীয় বীৰৰ কথা বৰ্ণনা কৰিবলৈও পাহৰা নাছিল ৷
১৯৬৯ চনত ৰচনা কৰা 'চিয়াঙৰ গালং...' শীৰ্ষক গীতত ভূপেন হাজৰিকাই আজিৰ সাতভনীৰ কথাকেই উল্লেখ কৰিছিল ৷ গীতটোৰ মাজৰে সোঁৱৰাই দিয়ে বৰঅসমৰ কথা ৷ অৰুণাচলত ৰচনা কৰা 'চিয়াঙৰ গালঙ লুহিতৰে খামটি আৰু টিৰাপৰে বানচুৱে মোক কিয় মাতিছে' শীৰ্ষক গীতেৰে বৰ্তমানৰ অৰুণাচলত বসবাস কৰা খামটি, গালং, ৱাঞ্চু, মনপা, আপাটানি আদি জনজাতিৰ লগত অসমী আইৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা সেয়া গীতৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিছিল -
"ছিয়াঙৰে গালং
লৌহিতৰে খামটি
টিৰাপৰে ৱাংঞ্চুৱে
মোক কিয় মাতিছে ?
অসমীৰে পদূলি ..."
অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ বিষয়ে লগতে কাৰ্বি জাতিৰ সন্দৰ্ভত গীতৰ মাজেৰে তেওঁ ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে ৷ 'ডিফু হ'ল তোমাৰ নাম’ শীৰ্ষক গীতেৰে যাযাবৰী শিল্পীগৰাকীয়ে বৰ্ণনা কৰিছিল কাৰ্বি জাতিৰ অৱদান ৷ এই গীতটোৰ জৰিয়তে তেওঁ কৈছিল," শুৱলা কার্বি ভাষাত হে কার্বি মানে 'পাহাৰ' আংর্লেং মানে মানুহ আৰু স্বজাতি আমাৰ..।" ৰংবং তেৰাং আদি সাহিত্যিকে অসমীয়া সাহিত্যলৈ যি অৱদান আগবঢ়াইছে সেই কথাও বৰ্ণনা কৰিছে ৷ লগতে লুইতপৰীয়া অসমীয়াৰ বুকুত কাৰ্বি আংলঙক জিলিকাই ৰাখিব পাৰিছে বাবে ভূপেন হাজৰিকাই গীতৰ যোগেদি গাইছে-
"ৰংবঙে সোঁৱৰাই হে কাৰ্বিৰে দান
ৰংমিলিৰ হাঁহি হৈলা চিৰ জ্যোতিস্মান হে
আজি ৰাংছিনাৰ গীতেৰে জীপাল হ'ল
মোৰ অসমী আইৰে বাণী..."
এটি কুঁহি দুটি পাতে অসমীৰ মান উজ্জ্বল কৰা চাহ বাগিচাৰ জনজীৱনক লৈ ভূপেন হাজৰিকাই ৰচনা কৰিছিল কেইবাটাও কালজয়ী গীত । বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ ফাঁকি দি অনা চাহ বাগিচাৰ বনুৱাসকল আজি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা । মিঠা মিঠা শব্দৰ ভঁৰালৰ পৰা কেইটিমান মুকুতাৰ দৰে শব্দ বাচি এইসকল লোকৰ বাবে সুৰ নিগৰাইছিল । অসমৰ বায়ু-পানী খাই অসমীয়া সংস্কৃতিক আকোৱালি লৈ নিজকে অসমীয়া বুলি কৈ ভালপোৱা এই বনুৱাসকলৰ সংস্কৃতি, জীৱনশৈলীৰ বিষয়ে সুধাকণ্ঠই গীতৰ মাজেৰে বৰ্ণনা কৰিছে -
"এটি কুঁহি দুটি পাত
ৰতনপুৰ বাগিচাত
লহপহীয়া হাতেৰে কোনেনো ছিঙিলে
অʼ কোনেনো ছিঙিলে ?..."
অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীকে ভাতৃত্বৰ দৃষ্টিৰে চোৱা ভূপেন হাজৰিকাই নেপালী সম্প্রদায়কলৈও ৰচনা কৰিছিল গীত । ১৯৫৫ চনত বাছেৰে নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পথত ক্ষেত্রীত গাই এজনীৰ পিচে পিচে এগৰাকী গোৰ্খা গাভৰু দেখি ৰচনা কৰিছিল -
"ফুট গধূলিতে কপিলী খুঁটিত
কোন গোৰ্খালি গাভৰুৰে
গাইজনী হেৰায়...."
ভূপেন হাজৰিকাই সংগীতৰ মাজেৰে কেৱল দুখীয়া মানুহৰ প্ৰতি সমবেদনা প্ৰকাশ কৰিয়েই ক্ষান্ত আছিল বুলি ক'ব নোৱাৰি । কিয়নো সুধাকণ্ঠই বিচাৰিছিল দুখীয়াৰ প্ৰতি সকলৰে সক্ৰিয় অংশ গ্ৰহণ কৰা এখন সমাজ । এই সমাজখনত যাতে অতি দুখীয়া মানুহজনেও জীয়াই থকাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে আৰু সেইবাবেই গাইছিল-
” দুৰ্বল মানুহে যদি,
জীৱনৰ কোবাল নদী,
পাৰ হয় তোমাৰে সাহত,
তুমি হেৰুৱাবানো কি ?...”
ভূপেন হাজৰিকাই সমাজৰ আটাইতকৈ শোষিত, দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীটোৰ কথাও সমানেই ভাবিছিল । ভাৰতীয় সংবিধানে সকলো নাগৰিকক অন্ন-বস্ত্ৰ-বাসস্থানৰ সমঅধিকাৰ দিলেও এই তিনিওবিধ মৌলিক প্ৰয়োজনবিহীন কৃষক তথা শ্ৰমিক শ্ৰেণী সমাজত বৰ্তিয়েই আছে । তেওঁলোকৰ প্ৰতি থকা গভীৰ মানৱীয় সমবেদনা প্ৰকাশ কৰিছিল এইদৰে -
"বস্ত্রবিহীন কোনো খেতিয়কৰ
ভাগি পৰা পঁজাটিৰ
তুঁহ জুই একুৰাৰ
উমি উমি জ্বলি থকা
ৰক্তিম যেন এটি উত্তাপ হওঁ ।।..."
সমাজ এখন পৰিচালিত হ'বলৈ যুৱশক্তিৰ প্ৰয়োজন । মানৱতাৰ জয়গান গাবলৈও যুৱশক্তিকেই সাৰথি কৰিব লাগিব । এই কথা সুধাকণ্ঠই উপলব্ধি কৰা বাবে যুৱ মানসিকতা, যুৱশক্তি আৰু তৰুণ প্ৰজন্মৰ চেতনাৰ প্ৰভাৱ তেওঁৰ প্ৰায়ভাগ গীততে দেখিবলৈ পোৱা যায় । সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা আছিল বাবে এই মহান শিল্পীগৰাকীয়ে সমাজৰ প্ৰতিটো দিশেই সুন্দৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । যুৱশক্তিক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ, নতুন কথা শিকিবলৈ আৰু জীৱনৰ যুঁজত হাৰ নমনাৰ সাহস যোগাবলৈ গোৱা গীতবোৰ আজিও প্ৰতিগৰাকী যুৱক-যুৱতীৰে ৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰে বিয়পি আছে ।
এটা জাতিক জীয়াই ৰখাৰ সংগ্ৰামখন অব্যাহত ৰাখিবলৈ যুৱশক্তিক মূল ইন্ধন হিচাপে প্ৰাধান্য় দিবই লাগিব । যুগে যুগে সেই কথাই প্ৰমাণিত হৈ আহিছে । এখন দেশ, ৰাজ্য় তথা সমাজৰ অগ্ৰগতি তথা উন্নয়নকে আদি কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতেই যুৱশক্তিয়েই হৈছে মূল চালিকা ইন্ধন । সেইবাবে গাইছিল-
"আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি সান্ত্বনা লভিলে নহʼব,
আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰসাতলে যাব।।
নানা জাতি-উপজাতি ৰহণীয়া কৃষ্টি
আঁকোৱালি লৈ হৈছিল সৃষ্টি এই মোৰ অসম দেশ..."
আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে যুৱশক্তিৰ উত্থানক লৈ ব্য়াপক চৰ্চা হৈছে । এই কথা কিন্তু সুধাকণ্ঠই কেইবাদশক পূৰ্বেই উপলব্ধি কৰি গীতৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিছিল । যুৱচামৰ চিন্তা, সাহস আৰু কৰ্মই সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ মূল চালিকা শক্তি বুলি কোৱা হয় । ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰাজিত এই সকলোবোৰ প্ৰতিফলিত কৰা ছবিখন আজি সৰ্বত্ৰে চৰ্চা হৈছে । শোষণ, অস্পৃশ্যতা আৰু ভেদাভেদ দূৰ কৰি হৰিজন, নেপালী, পাহাৰীয়া , হিন্দু, মুছলমান, বডো, কছাৰী, কোচ, চুতীয়া আৰু আহোম সকলোকে লৈ এখন নতুন অসম আৰু ভাৰত গঠনৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে গাইছিল-
"অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই
নতুন অসম গঢ়িম
সৰ্বহাৰাৰ সৰ্বস্ব
পুনৰ ফিৰাই আনিম..."
লুইতৰ পাৰৰ পাহোৱাল ডেকা শক্তিৰ কথা কাহানিবাই গীতৰ মাজেৰে কৈ গৈছে । সেইবাবে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু সুধাকণ্ঠক ভৱিষ্য়দ্ৰষ্টা বুলি আখ্য়া হয় । যুৱশক্তিয়ে কি বিচাৰে আৰু তেওঁলোকক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেয়া সুধাকণ্ঠই মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছিল । জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাক শৈশৱতে লগ পোৱা বাবে হয়তো এই প্ৰভাৱ সুধাকণ্ঠৰ সৃষ্টিৰাজিত সোনকালে পৰিছিল । সমসাময়িক সমাজ, মানবতাবাদ, প্ৰেম, ৰাজনীতি, দুৰ্নীতি আদি সকলো বিষয় গীতৰ মাজেৰে প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
এসময়ত ভূপেন হাজৰিকাই তেওঁৰ সংগীতৰ জৰিয়তে অগণন লোকৰ চিন্তা আৰু আত্মাক সাৱলীলভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিল । নাছিল কোনো শংকা । তেওঁৰ গীতে মানুহক ওচৰ চপাই আনিছিল । সেইবাবে যিমান দিন ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰবাহিত হৈ থাকিব সিমান দিন মহান শিল্পীগৰাকীৰ জীৱন আৰু কৰ্মই প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।
ভাষিক আৰু ভৌগোলিক সীমা অতিক্ৰম কৰি মানুহৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ কৰ্মই যিদৰে অসমৰ সংস্কৃতি, জনগণ আৰু আকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰি থাকিব তেতিয়ালৈকে এইগৰাকী মহানায়ক বিশ্বৰ বুকুত উদিত সুৰুজ হৈয়ে থাকিব । সুধাকণ্ঠৰ গীতেৰেই আমি ক'ব পাৰো-
পৃথিৱীত জনমি
সচেতন নহ'লে
প্ৰাপ্যও থিতাতে হেৰাব....
লগতে পঢ়ক:দিল্লীত এহাজাৰ শিল্পীয়ে গাব 'মানুহে মানুহৰ বাবে'... : শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা বিশেষ ৰে'ল
ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে গাব 'বিমূৰ্ত মোৰ নিশাটি'ৰ হিন্দী সংস্কৰণ
ভূপেন হাজৰিকা শতবাৰ্ষিকী সমাৰোহৰ সামৰণি অনুষ্ঠান, দিল্লীত উষা মগেংশকাৰক বঁটা প্ৰদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে