ETV Bharat / opinion

গীতৰ কথাৰে স্বাৰ্থান্বেষী, সুবিধাবাদীৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দি গ'ল ভূপেনদাই

পৰিচয় হেৰুওৱাৰ উপক্ৰম ঘটা অসমীয়াই তেওঁৰ গীতক আমাৰ বাস্তৱ জীৱনত সংপৃক্ত কৰিব, মানৱতাৰ বাণী কৰিব নোৱৰালৈকে ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম-মৃত্যু দিৱস আয়োজনৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই ।

Bhupen Hazarika birth centenary
গীতৰ কথাৰে স্বাৰ্থান্বেষী, সুবিধাবাদীৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দি গ'ল ভূপেনদাই (X@HimantaBiswaSarma)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2026 at 10:50 AM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকা

গাঁৱলীয়া বাটেৰে, লুইতৰ ঘাটেৰে

পৃথিৱী চাবলে' ওলালি কোন।

গাঁৱৰে সোণ, তয়ে হ'বি দেশৰে

জিলিকা জোন।

জ্যোতিপ্রসাদৰ এই কবিতাফাকিৰ মূর্ত প্রকাশ যেন ডঃ ভূপেন হাজাৰিকা । শদিয়াৰ পৰা ছল্টলেক চিটীলৈ, অটোৱাৰ পৰা অষ্ট্ৰিয়া হৈ পেৰিছলৈ ব্যাপ্ত এইগৰাকী মহান শিল্পীৰ আজি জন্ম শতবাৰ্ষিকী । লুইতৰ বুকুৱেদি ভটিয়াই গংগাৰ পাৰে পাৰে ভল্গাৰ পৰা মিছিছিপিলৈ মানৱতা আৰু বিশ্ব-সংস্কৃতি বুকুত সাৱটি সাঁতুৰি-নাদুৰি ক্লান্ত নোহোৱা, সেমেকা শীতৰ ৰাতিত খাদ্যবিহীন খেতিয়কৰ দুখ দেখি শ্রেণী বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে বজ্রকঠোৰ কণ্ঠেৰে গৰজি উঠা এইগৰাকী 'সমাজবাদ'ৰ প্রবক্তাই বিশ্বজনতাৰ হৃদয় শূন্য কৰি আজি নীৰৱে শুই আছে ।

Bhupen Hazarika birth centenary
ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি (IANS)

এক সুৰীয়া অভিযান, ৰক্তহীন সংগ্রাম

শ্বিলঙৰ গধূলিৰ প্রেমৰ ডাৱৰৰ পৰা মৰম বুটলি কামেং সীমান্তৰ ক'লা ধোঁৱাৰ মাজত ছটিওৱা, আজান ফকীৰৰ দৰগাহৰ পৰা মার্ক টোৱেইনৰ সমাধিলৈ সমন্বয়ৰ বাণী কঢ়িওৱা, শংকৰদেৱৰ পৰা গৰ্কীলৈ সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ দীঘ-বাণিৰে একতাৰ সপোন ৰচা, সাতভনীৰ পৰম্পৰা আফ্রিকাৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিলাই সমন্বয়ৰ সেতু গঢ়া, পল ৰবছনৰ পৰা মাও-চে-টুঙলৈ সমাজবাদৰ আদৰ্শৰে উদ্বুদ্ধ হোৱা, গগনচুম্বী অট্টালিকাৰ হেঁচাত উশাহ ল'ব নোৱৰা হোৱা গৃহহীন সর্বহাৰাৰ অধিকাৰৰ বাবে হংকাৰ দিয়া এই মহান শিল্পীগৰাকীয়ে অতিমানৱীয় প্রতিভাৰে ওৰেটো জীৱন কথা আৰু সুৰৰ মাজেৰে বিশ্ব কল্যাণৰ বাবে অভিযান চলাই গৈছিল- এক সুৰীয়া অভিযান, ৰক্তহীন সংগ্রাম ।

গানৰ কথাত বাস্তৱৰ একোখন বহুৰঙী ছবি

ভূপেন হাজৰিকাৰ প্রতিটো গীত আছিল প্রকৃতি-পৰিৱেশ, প্রেম-বিশ্বাস, একতা-মানৱতা, ভাতৃত্ববোধ-বিশ্বজনীনতা, শোষক-শোষিত, শাসক-শাসিত আদিৰ ৰং-ৰূপেৰে চিত্রিত একোখন বাস্তৱ ছবি । তেওঁৰ প্রতিটো গীততে বিমূর্ত চিন্তাৰ সলনি বাস্তৱৰ একোখন বহুৰঙী ছবি প্রতিফলিত হৈছিল ।

অতীতৰ অভিজ্ঞতাৰ সমল গোটাই বর্তমান গঢ়াৰ লগতে ভবিষ্যতৰ প্ৰতি সজাগ কৰাই আছিল তেওঁৰ গীতসমূহৰ এক অনন্য বিশেষত্ব । সেয়েহে পঞ্চাশ-ষাঠিৰ দশকত লিখা একোটা গীতে আজিও প্রাসংগিকতা লাভ কৰি আছে আৰু ভবিষ্যতেও থাকিব । ইয়াৰ বাবে তেখেতৰ দূৰদৰ্শী গুণৰ শলাগ ল'বই লাগিব ।

Bhupen Hazarika birth centenary
ভূপেন হাজৰিকা সমাধিক্ষেত্ৰ (X@HimantaBiswaSarma)

সমাজবাদী বৈশিষ্ট্য

আনহাতে, তেখেতৰ গীতসমূহৰ এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য আছিল সমাজবাদী বক্তব্য । তেওঁ গীতৰ মাজেৰে এখন শ্রেণীবিহীন সার্বজনীন সমাজ গঢ়াৰ পোষকতা কৰিছিল । বিশ্বখনক এটা শ্রেণীত অন্তর্ভুক্ত কৰি এখন শোষণ-দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ সপোন দেখিছিল । পৃথিৱীৰ যুগান্তকাৰী আৰু মহান বিপ্লৱৰ ঘটনাবোৰৰ দ্বাৰা অনুপ্রাণিত হৈ তেওঁ বিশ্ব ভাতৃত্ববোধৰ বাণী বিলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল- কথাৰে, সুৰেৰে, গীতেৰে ।

ইয়াৰ উপৰি গীতৰ অনন্য শব্দ চয়নে বহন কৰিছিল তেখেতৰ ঈর্ষণীয় কাব্যপ্রতিভা । সবাৰোপৰি, মানৱ জীৱনৰ প্রতিটো দিশ সামৰি, প্রকৃতিৰ পৰা মহাকাশলৈ, বাস্তৱৰ পৰা কল্পলোকলৈ ব্যাপ্ত আছিল তেওঁৰ চিন্তাৰ গভীৰতা, প্ৰকাশৰ বিৰল সার্থকতা । সেয়েহে ই গৱেষণাৰ এক অমূল্য সম্পদ ।

ভূপেন হাজৰিকা আৰু আমাৰ সন্মান

ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ ১৫ বছৰ অতিক্রম হ'ল । কিন্তু জীৱিত অৱস্থাত তেওঁক আমি যিমানখিনি গুৰুত্ব-সন্মান প্রদান-প্রদর্শন কৰিব লাগিছিল নকৰিলোঁ, মৃত্যুৰ লগে লগেহে যেন আমি আৱেগত উথলি উঠিলোঁ ।

তেখেতৰ গুণ-গৰিমা-কৃতিৰ চর্চা-আলোচনাৰে এতিয়া আমি তেওঁক মহীয়ান কৰিবলৈ তোলপাৰ লগাইছোঁ । অনুষ্ঠানৰ পিছত অনুষ্ঠান পাতি সোঁৱৰণিৰ ঢাক-ঢোল বজাইছোঁ । কিন্তু তাৰ মাজত আমি যেন আমাৰ মৌলিক কর্তব্যখিনিয়ে পাহৰি পেলাইছোঁ । এটা কথা ঠিক যে জীৱিতকালত আৰু এতিয়া মৃত্যুৰ পিছতো ভূপেন হাজৰিকা বহুতৰ বাবে এক ব্যৱসায়িক পণ্য হৈছে । তেওঁলোকে 'ভূপেন হাজৰিকা ট্রেড মার্ক' এটা সৃষ্টিৰ চেষ্টা চলাই আহিছে । কিন্তু সেইসকলৰ চৰিত্ৰ বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা পাম যে ভূপেন হাজৰিকাই নিজে গীতৰ মাজেৰে তেনে স্বার্থান্বেষী, সুবিধাবাদীৰ বিপক্ষে হুংকাৰ দি গৈছে ।

'গণবিপ্লৱী' ভূপেন হাজৰিকা

আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভূপেন হাজৰিকা আছিল সমাজবাদৰ মুখ্য প্রবক্তা । তেখেতে যি সাৰ্বজনীন বিশ্বৰ সপোন দেখিছিল, বর্ণহীন-শ্রেণীহীন এখন সমাজৰ পোষকতা কৰিছিল, বিশ্ব সংস্কৃতিৰ যি সুবাসেৰে, মানৱতাৰ বাণীৰে বিশ্ব জনতাক উদ্বুদ্ধ কৰিব বিচাৰিছিল তাৰ প্ৰকাশ ঘটিছিল তেওঁৰ গীতবোৰত । তেখেত আছিল এগৰাকী সমাজ বিপ্লৱী- আমি আখ্যা দিয়া গণশিল্পীৰ উপৰি 'গণবিপ্লৱী' অভিধা তেওঁৰ বাবে অধিক শ্রেষ্ঠ ।

Bhupen Hazarika birth centenary
গীতৰ কথাৰে স্বাৰ্থান্বেষী, সুবিধাবাদীৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দি গ'ল ভূপেনদাই (ETV Bharat Assam)

মাও-চে-টুং, চেগুৱেভাৰাৰ দৰে সমাজ বিপ্লৱীয়ে যি সমাজ বিপ্লৱৰ গুৰিব'ঠা ধৰিছিল, ভূপেন হাজৰিকাই কথাৰে-গীতেৰে তাৰ আদৰ্শ অনুকৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল । সেয়েহে সমাজ বিপ্লৱত তেওঁৰ অৱদানো কোনো গুণে কম নহয় । কিন্তু তেওঁৰ এই দিশটো আমি চিহ্নিত কৰাত, প্রতিষ্ঠা কৰাত আৰু তাক গ্রহণ কৰি আগবঢ়াই নিয়াত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হৈছোঁ ।

সামাজিক আন্দোলন হিচাপে গীত লিখিছিল, গাইছিল

তেখেতৰ গীতত আছিল সমাজ সংস্কাৰৰ সকলো উপাদান, যিটো সমাজ বিপ্লৱৰ অতি প্রয়োজনীয় অংগ । কিন্তু সেই উপাদান গ্ৰহণ কৰি তাক আমি বিপ্লৱৰ শ্লোগান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছোঁ । আজিৰ পৰা ৬০-৭০ বছৰ আগতেই ভৱিষ্যতৰ কথা সোঁৱৰাই লিখা গীতৰ কথাৰ মৰ্মাৰ্থ অনুধাৱন কৰাত, তাক হৃদয়ংগম কৰি কৰ্মতৎপৰ হোৱাত ব্যর্থ হোৱাৰে অন্যতম প্রতিফলন আজি অসমৰ অশান্তিকৰ পৰিস্থিতি ।

তেওঁ গীতসমূহ কেৱল শুনিব বা উপভোগ কৰাৰ মাধ্যম হিচাপে লিখা নাছিল- এক সামাজিক আন্দোলন হিচাপে ৰাইজে গ্রহণ কৰিবলৈ লিখিছিল । কিন্তু দুখৰ কথা, আমি কোনোৱে তেখেতৰ গীতৰ কথাৰ শ্লোগানক লৈ আন্দোলন নকৰিলোঁ । অসমত স্বাধীনতাৰ আগে-পিছে বহুতো ঘটনা-পৰিঘটনা সংঘটিত হ'ল । বিশেষভাৱে স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যখনে লাভ কৰা অৱহেলা, বঞ্চনা, প্ৰতাৰণাৰ দৃষ্টিভংগীত বিভিন্ন আন্দোলন, হিংসাত্মক ঘটনা, বিচ্ছিন্নতাবাদে গা কৰি উঠিল ।

জনগোষ্ঠীয় একতা বিঘ্নিত হ'ল, 'অসমীয়া' শব্দৰ অৰ্থ-অস্তিত্ব বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে । ইয়াৰ সকীয়নি কিন্তু বহুদিন পূর্বে ভূপেন হাজৰিকাই গীতৰ মাজেৰে দি থৈ গৈছিল, সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । কিন্তু তেওঁৰ গীতৰ সেই মর্মার্থ অনুভৱ কৰি তাৰ মূল্যায়ন-বিশ্লেষণ কৰাত আমি চূড়ান্তভাৱে ব্যর্থ হ'লোঁ ।

নিজৰ গীতৰ অৱমূল্যায়ন সম্পৰ্কত আক্ষেপ কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাই

পৰিচয় হেৰুওৱাৰ উপক্ৰম ঘটা অসমীয়াই ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম-মৃত্যু দিৱসৰ আয়োজন কৰাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই, যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ গীতক আমাৰ বাস্তৱ জীৱনত সংপৃক্ত কৰিব নোৱাৰোঁ, সমাজ বিপ্লৱৰ শ্লোগান কৰিব নোৱাৰোঁ, মানৱতাৰ বাণী কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ঐক্য-প্ৰগতিৰ উপাদান কৰিব নোৱাৰোঁ ।

Bhupen Hazarika birth centenary
কণ্ঠশিল্পী মঞ্জুলা হাজৰিকাৰ সৈতে ডঃ ভূপেন হাজৰিকা (ETV Bharat Assam)

তেখেতৰ গীতসমূহৰ অৱমূল্যায়ন সম্পৰ্কত জীৱিত অৱস্থাত সেয়েহে নিজে আক্ষেপ কৰি ক'বলগীয়া হৈছিল- "মোৰ জীৱনৰ এটা ডাঙৰ দুখ হ'ল যে মই যি উদ্দেশ্যত গীতসমূহ লিখিছিলোঁ, গাইছিলোঁ, সেই উদ্দেশ্য পূৰণ নহ'ল । মোৰ গীত কেৱল শ্রোতাই শুনি ভালপাবৰ বাবে, হাত চাপৰি বজাবৰ বাবে গোৱা নাছিলোঁ । মোৰ গীতৰ অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সাধনত তথা ইয়াৰ উপযুক্ত প্রয়োগত ব্যর্থ হ'লোঁ । ৰাইজক বুজোৱাত ব্যৰ্থ হ'লোঁ ।”

এয়া জানো কম আক্ষেপৰ কথা ? সঁচাকৈয়ে ভূপেন হাজৰিকা আজি সফলতাৰ শীৰ্ষতম বিন্দুত উপনীত হৈয়ো চূড়ান্তভাৱে ব্যর্থ- কেৱল আমাৰ বাবে ।

ভূপেন হাজৰিকাৰ আদৰ্শৰ মূল্যায়ন

কেইটামান বঁটা-পুৰস্কাৰ-সন্মান প্রদান কৰি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাতে ভূপেন হাজৰিকাৰ আদৰ্শৰ মূল্যায়ন হ'ব নোৱাৰে, হোৱাটো উচিত নহয় । বহু দেৰি হৈছে যদিও সময় একেবাৰে উকলি যোৱা নাই- আমি হাতে-কামে কৰি দেখুওৱাব লাগে । ইয়াৰ বাবে আমাৰ প্ৰধান কৰণীয় হ'ল ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ ওপৰত অধ্যয়ন-গৱেষণা কেন্দ্ৰ এটা অতি সোনকালে স্থাপন কৰি সমগ্র বিশ্বতে উপলব্ধ কৰোৱাৰ চেষ্টা চলাব লাগে । প্ৰতিটো গীত পৃথিৱীৰ প্ৰধান ভাষাসমূহলৈ ভাষান্তৰ কৰি প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত আৰু জীৱনৰ ওপৰত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত পাঠ্যসূচী অন্তর্ভুক্ত হ'ব লাগে ।

Bhupen Hazarika birth centenary
ভূপেন হাজৰিকা সমাধিক্ষেত্ৰ (X@HimantaBiswaSarma)

'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতটোক বিশেষ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ প্ৰয়োজন

তেখেতৰ সমাজবাদী চৰিত্ৰ প্ৰতিফলন ঘটাব পৰাকৈ বিশ্লেষণাত্মক পাঠ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিত অন্তর্ভুক্ত হ'ব লাগে । তেওঁৰ গীতসমূহ সঠিক আৰু শুদ্ধ ৰূপত নতুন প্রজন্মৰ মাজত বিলাই দিয়াৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ সংগীত বিভাগত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিব লাগে । তেওঁৰ মানৱ প্রেম, বিশ্ব প্ৰেম, প্রকৃতি প্রেম, ভাতৃত্ববোধসম্পন্ন গীতসমূহৰ পংক্তি চৰকাৰী-বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ মূল শ্লোগান হ'ব লাগে ।

'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতটোক অসমত এক বিশেষ স্বীকৃত সংগীতৰ মৰ্যাদা প্রদান কৰিব লাগে আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত পুৱাৰ সমাবেশত পৰিবেশন বাধ্যতামূলক কৰিব লাগে । তেওঁৰ চিন্তাধাৰা আৰু গীতসমূহৰ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাৰে গ্ৰন্থ প্রণয়ন কৰি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষাত প্রকাশ কৰিব লাগে আৰু সৰ্বকালৰ মহান সমাজ বিপ্লৱীসকলৰ মাজত স্থান দিওৱাৰ বাবে ব্যাপক ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগে ।

Bhupen Hazarika birth centenary
গীতৰ কথাৰে স্বাৰ্থান্বেষী, সুবিধাবাদীৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দি গ'ল ভূপেনদাই (ETV Bharat Assam)

সবাৰোপৰি আমাৰ যিসমূহ ৰাজনৈতিক (আঞ্চলিক)-অৰাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে, সকলোৱে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ঘোষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যত ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাজবাদৰ আদৰ্শ অন্তর্ভুক্ত কৰিব লাগে । ইয়াৰ উপৰি ভূপেন হাজৰিকাক প্রতিটো প্ৰজন্মৰ বাবে এগৰাকী প্রকৃত সমাজ বিপ্লৱী হিচাপে চিনাক্তকৰণ আৰু স্বীকৃতি প্রদানৰ কার্যসূচী হাতত ল'ব লাগে ।

জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাতৃত্ববোধৰ কথা কৈছিল

আজি অসমৰ অগ্নিগর্ভা পৰিস্থিতিত, ভাই-ভাইৰ মাজৰ অবিশ্বাসৰ পৰিৱেশত, জাতি-জনগোষ্ঠীসমূহৰ মৌলিক সমস্যাসমূহ গুৰুত্বসহকাৰে উপলব্ধি কৰি তাৰ সমাধানকল্পে ব্যৱস্থা গ্রহণত আমি সকলোৱে আগভাগ ল'ব লাগে । এটা কথা ঠিক যে কেৱল হিংসা আৰু বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবেৰে আমি আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ । সমস্যাৰ প্ৰকৃত কাৰণ উপলব্ধি কৰি সংবিধানস্বীকৃত ক্ষমতা আৰু সুবিধাসমূহ আদায়ৰ বাবে আমি সকলোৱে একত্রিত হ'ব লাগে ।

Bhupen Hazarika birth centenary
ভূপেন হাজৰিকা ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী (X@HimantaBiswaSarma)

সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন অবিহনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি-জনগোষ্ঠীসমূহৰ মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধান নহয় । এই দিশতো ভূপেন হাজৰিকাই বহু পূর্বেই লিখা-মেলা কৰিছিল । তেখেতৰ দ্বাৰা সম্পাদিত 'আমাৰ প্রতিনিধি' আলোচনীখনত আৰু অন্যান্য কাকত-আলোচনীতো প্রকাশিত বহুকেইটা সম্পাদকীয়-নিবন্ধত বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক সমস্যাৰ ওপৰত তত্ত্বগধুৰ লেখা প্রকাশ পাইছে । তেওঁৰ এই লেখাসমূহৰ পুনৰ বিশ্লেষণ আৰু মূল্যায়নৰ সময় আহি পৰিছে আৰু যুৱ-প্রজন্মৰ মাজত এইবোৰ পুনৰ প্রকাশৰো প্রয়োজনীয়তা আছে ।

আনহাতে, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক যুৱকর্মীসকলৰ মাজত তেওঁৰ আদর্শ আৰু চিন্তাধাৰা প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰ কৰি তাৰ দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ কৰাব লাগে । এগৰাকী বিশ্বমানৰ সমাজ সচেতক সাহিত্যিক হিচাপে তেখেতৰ মূল্যায়ন হ'ব লাগে, আমি কৰাবৰ চেষ্টা কৰিব লাগে । ইয়াৰ বাবে অসমৰ প্ৰতিটো দায়িত্বশীল অনুষ্ঠান তথা পক্ষই দায়িত্ব গ্রহণ কৰিব লাগে ।

Bhupen Hazarika birth centenary
ভূপেন হাজৰিকা ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী (X@HimantaBiswaSarma)

ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত জাতিৰ দায়িত্ব সন্দৰ্ভত সকীয়নি

'আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া' বুলি সান্ত্বনা লভি থাকোঁতে, আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনাৰ বাবে অসম ৰসাতলে যাবলৈ ওলাইছে । বিভেদ পাহৰি, নিজহাতে শ্রম কৰি যদি দেশ নগঢ়োঁ, এই দেশ নিঃশেষ হ'ব । ভাগি-ছিগি যাব ধৰা মনবোৰ জোৰা লগাই আমি নিজক নবচালে অসমতে ভগনীয়া হোৱাৰ পৰা কোনেও বচাব নোৱাৰে ।

এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে লাচিত নাথাকিলেও আমি আমাৰ কর্তব্য পালনত নিজে প্রস্তুত থাকিব লাগিব, প্রয়োজনত হেংদাং ল'বলৈ সাজু থাকিব লাগিব । পুৰুষত্ব জগাই তুলিবলে জ্যোতিপ্রসাদ নাথাকিলেও, অম্বিকাগিৰী-তৰুণৰাম ফুকনে দেশ গ'ল গ'ল বুলি সোঁৱৰাই দেশৰ হকে মৰিবলৈ অনুপ্রাণিত কৰিবলৈ নাহিলেও আমি অসমীয়া- অসমীয়া হিচাপে, আজিৰ অসমীয়াই নিজক বচাবই লাগিব । নহ'লে ৰাজহাড় নাইকিয়া, সমাজৰ পংও অংগ হৈ বিশ্বৰ বুকুত হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হ'বলৈ আমি আগবাঢ়ি আছোঁ ।

Bhupen Hazarika birth centenary
গীতৰ কথাৰে স্বাৰ্থান্বেষী, সুবিধাবাদীৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দি গ'ল ভূপেনদাই (ETV Bharat Assam)

জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ পণ

থলুৱা আৰু নতুন অসমীয়াই যদি নিজক পাহৰি পেলাওঁ, তেতিয়াহ'লে অসমত কোনোদিন ভোগালী উৎসৱ পালিত নহ'ব । সময় থাকোঁতেই সচেতন নহ'লে প্রাপ্যৰ পৰাও বঞ্চিত হ'বলৈ বেছিপৰ নালাগে ।

"আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, বুলি সান্ত্বনা লভিলে নহ'ব...।" এয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ যুগে যুগে অসমবাসীৰ প্রতি জনাই অহা আহ্বান । এতিয়া সময় হৈছে ভূপেন হাজৰিকাক নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰি তেওঁৰ এই বাণী সাৰোগত কৰি আজিৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত তেওঁৰ প্ৰতি সন্মান জনাই প্ৰতিজন অসমীয়াই নতুন পণ ল'ব লাগে ।

লগতে পঢ়ক :সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ শততম জন্মদিন: এটি কালজয়ী গীতৰ কথাৰে...
লগতে পঢ়ক :ভূপেন শতবৰ্ষ : গীতৰ কথাৰে তাহানিতেই যুৱশক্তিক প্ৰেৰণা দিছিল সুধাকণ্ঠই
লগতে পঢ়ক :জাতীয় চেতনা জগাই তোলা ভূপেন হাজৰিকাৰ দেশপ্ৰেমমূলক গীতসমূহ

TAGGED:

ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী
ডঃ ভূপেন হাজৰিকা
ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত
মানুহে মানুহৰ বাবে
BHUPEN HAZARIKA BIRTH CENTENARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.