বংগ, অসম উপ-নিৰ্বাচন ২০২৬: সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ বাবে বিজেপি এতিয়া পছন্দৰ দল নেকি ?
ধৰ্মীয় মেৰুকৰণে বিজেপিক লাভান্বিত কৰাৰ বিপৰীতে বিৰোধী দলৰ লোকচান কৰে । কিয়নো ভোটাৰৰ বাবে এনে কোনো মুখ নাছিল, যাক লৈ তেওঁলোক একত্ৰিত হ’ব পাৰে ।
Published : October 12, 2026 at 8:20 PM IST
পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনত দুখন আসনত বিজেপিৰ অভূতপূৰ্ব জয়লাভে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে । এই আসন দুখনত সংখ্যালঘু ভোটাৰে সদায় নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছিল । এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে, ভোটাৰসকলে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী নে বাধ্যত পৰি নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ আন দলতকৈ বিজেপিক পছন্দ কৰিলে ? আনকি ধৰ্মীয় কাৰকটোৱেও দুয়োটা সমষ্টিতে আশা কৰা ধৰণে কাম নকৰা যেন লাগে ।
নন্দীগ্ৰাম আৰু ৰেজিনগৰ ইমানেই ব্যাপক ব্যৱধানত বিজেপিৰ হাতলৈ যায় যে অন্য সকলো দল আৰু প্ৰাৰ্থী একত্ৰিত হ’লেও বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন ।
যোৱা ৬ মে’ত গুলীয়াই হত্যা কৰা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীৰ এগৰাকী ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা ৰাজনৈতিক কৰ্মী চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ মাতৃ হাসি ৰাণী ৰথে নন্দীগ্ৰামত ৰাজনৈতিক হিংসাৰ বিৰোধিতা কৰাসকলৰ পৰা সহানুভূতিমূলক ভোট লাভ কৰাৰ আশা কৰা হৈছিল । কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মিলন প্ৰধানে ৪১,৬৭৪ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে হাসিয়ে ১,২২,৭৫৩ টা ভোট লাভ কৰে । এই যুঁজত অংশগ্ৰহণ কৰা ৯ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ৬ জন আছিল সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ । তথাপিও বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বাহিৰে আন সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে মিলি তেওঁতকৈ বহু কম ভোট লাভ কৰে ।
একেদৰে ৰেজিনগৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ১৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ১০ গৰাকী আছিল সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ । আনহাতে, বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰা মুঠ ভোটৰ তুলনাত বাকী সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে মিলি লাভ কৰা ভোট বহু কম আছিল । নন্দীগ্ৰামৰ দৰেই ফলাফল বহুখিনি একেই আছিল ।
Gratitude to the people for their continuous blessings! The Lok Sabha result of Nagaon (Assam) and Assembly results of Nandigram as well as Rejinagar (West Bengal) show yet again that the people have a deep-rooted connect with the good governance agenda of BJP-NDA. I congratulate the victorious BJP candidates and also applaud the hardwork of our Party Karyakartas. I also congratulate our valued NDA ally, the AINRC, for their win in Thattanchavady in Puducherry. This mandate will give us added strength as we work tirelessly for the welfare of the people and to fulfil their aspirations for a brighter and more prosperous future. @BJP4Assam @BJP4Bengal— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2026
ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে মুছলমানকে ধৰি বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ ভোটাৰে বিজেপিক ভোট দিছিল । দলটোৱে আসন দুখনত জয়লাভ কৰাৰ পিছত নিজৰ মন্তব্যত মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে সেই কথাই কৈছিল । কিন্তু কেৱল ফলাফলৰ দ্বাৰা এইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা নাই যে মুছলমান ভোটাৰে বিজেপিক কেনেদৰে ভোটদান কৰিলে ।
এই আসন দুখন খালী হোৱাৰ পিছত তাত উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে লাভ কৰা আসন দুখনৰ ভিতৰত তেওঁ ভৱানীপুৰক নিৰ্বাচন কৰি নন্দীগ্ৰাম আসনখন এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় । একেদৰে দুখন আসন লাভ কৰা আম জনতা উন্নয়ন পাৰ্টীৰ মুৰব্বী হুমায়ুন কবীৰে নৌডাক সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰেজিনগৰ এৰি দিয়াত সমষ্টিটোত উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজন হয় ।
আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাৰ দুখন আসন আৰু অসমৰ লোকসভাৰ আসনখনত বিজেপিৰ সফলতাৰ কাৰণ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম বুলি উল্লেখ কৰে ।
ইফালে অসমৰ নগাঁও লোকসভাৰ আসনখনে পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাৰ আসন দুখনতকৈ কিছু পৃথক ছবি দাঙি ধৰিলে । তিনিওটা সমষ্টিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাতে দুটা কথা সাধাৰণ আছিল: বিজেপিৰ সহজ জয় আৰু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ পৰা অহা বৃহৎসংখ্যক প্ৰাৰ্থী । নগাঁৱৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰা ১৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ১১ গৰাকী আছিল সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ।
ইয়াৰ উপৰি নগাঁও এনে এটা সমষ্টি য'ৰ পৰা মমতাজ বেগমক বিদেশী ঘোষণা কৰি বাংলাদেশলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ক তেওঁৰ অৱস্থান বিচাৰি উলিয়াবলৈ আৰু তেওঁক উভতি অহাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । লগতে তেওঁৰ স্বামীক ২ লাখ টকাৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন ক্ষতিপূৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
বংগৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ দৰে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীকে ধৰি বিৰোধী দলসমূহে ঐক্যবদ্ধ জোঁট হিচাপে যুঁজিলে হয়তো সংখ্যালঘু কাৰকে অসমত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিলেহেঁতেন ।
কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফে মিলি ৪৮.২৪ শতাংশ ভোট লাভ কৰে । এই সংখ্যা বিজেপি প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে লাভ কৰা ৭,১৪,৩৪৯ টাতকৈ ১২,৭৩২টা কম । বিৰোধী দল দুটাই ৭,০১,৬১৭টা ভোট লাভ কৰে । আনহাতে, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলে মিলি ২৩,৭৬৩টা ভোট লাভ কৰে, যিটো মুঠ ভোটৰ প্ৰায় ১.৬ শতাংশ । সেই ভোটবোৰো যদি এজন বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ হাতলৈ গ’লহেঁতেন, তেন্তে অংক সলনি হ’লহেঁতেন । কিন্তু এইটো এটা কাল্পনিক হিচাপ হৈয়েই আছে; ই প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰে যে উক্ত ভোটাৰসকলে ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিযোগিতাত কেনেকৈ ভোটদান কৰিলেহেঁতেন ।
আনহাতে, পশ্চিমবংগত অৱশ্যে সকলো বিৰোধী দল আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰা ভোটৰ মুঠ সংখ্যা একত্ৰিত কৰিলেও দুয়োখন আসন তেতিয়াও বিজেপিৰ হাতলৈ গ’লহেঁতেন ।
হাসি ৰথে তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বীক ১,২২,৭৫৩টা ভোটত পৰাস্ত কৰে । শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে ২০১৬ চনত তৃণমূলত থকাৰ সময়তে নন্দীগ্ৰামত জয়লাভ কৰিছিল । সমষ্টিটোৰ প্ৰায় ২৭ শতাংশ ভোটাৰ সংখ্যালঘু, যাৰ বাবেই সংখ্যালঘু ভোটাৰে বিজেপিক সমৰ্থন কৰাৰ প্ৰমাণ বুলি অভিহিত কৰিছে শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে । সমষ্টিটোৰ সংখ্যালঘু জনসংখ্যাৰ বৃহৎ সংখ্যা সত্ত্বেও বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী শংকৰভ সৰকাৰে ৰেজিনগৰত ৭৫,৮১৬টা ভোটত জয়লাভ কৰে ।
সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শুভেন্দুৱে বিজেপিক ভোট দিবলৈ কৰা আবেদন মানি লৈছিল নে নাই সেইটো নিশ্চিত নহয় যদিও এটা কথা স্পষ্ট যে বিজেপিয়ে আসন দুখন লাভ কৰিছে । যেতিয়া মানুহে অনুভৱ কৰে যে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰকৃত বিকল্প নাই, তেতিয়া তেওঁলোকে হয়তো মৌনতা অৱলম্বন কৰিব পাৰে বা ঢৌৰ সৈতে উটি যাব পাৰে । চৰকাৰী আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈ থাকিবলৈ বা সন্তানক খুৱাবলৈ মানুহে একো নোহোৱাতকৈ কিবা এটা থকাটোৱেই ভাল বুলি বাছনি কৰিব লাগিব ।
সংখ্যালঘু ভোটাৰসকলে ভোটদান কৰাটো জৰুৰী হৈছিল, কিয়নো এই কথাটোৱে তেওঁলোকক সেইসকলৰ পৰা পৃথক কৰিছিল যিসকলৰ ভোট নাছিল আৰু সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছিল । 'মিঞা মুছলমান' শ্লোগানে ভাৰতীয় আৰু 'ভাৰতীয় হিচাপে গণ্য কৰা লোকসকল'ৰ মাজত এক ব্যৱধানৰ সৃষ্টি কৰিছিল । দুয়োটায়েই ভাৰতীয় হ’ব পাৰে, কিন্তু পৰ্যাপ্ত নথি-পত্ৰ নথকা লোকক বিতৰ্কিত হিচাপে গণ্য কৰা হয় আৰু ভাৰতীয় হোৱা আৰু ভাৰতীয় বুলি ধৰাৰ মাজত ওলোমা স্থিতিত ৰখা হয় ।
সাবাৰ ইনষ্টিটিউটৰ তথ্য অনুসৰি, নন্দীগ্ৰামত ৭ খন পৰিপূৰক তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা ভোটাৰৰ ৯৫.৫ শতাংশ ভোটাৰ হৈছে মুছলমান । প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিশ্লেষণে কেৱল সেই তালিকাসমূহ সামৰি লৈছিল, সমষ্টিটোৰ পৰা মচি পেলোৱা প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰক সামৰি লোৱা নাছিল । যিসকলে নিজৰ ভোটাধিকাৰ বজাই ৰাখিছিল তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ দেশত ভাৰতীয় হিচাপে নিজৰ বিশ্বাসযোগ্যতাতকৈ কোন ক্ষমতালৈ আহিব সেইটো চিন্তা কমকৈ কৰিব পাৰে ।
বিশেষকৈ 'মিঞা মুছলিম' শ্লোগানৰ পিছত অসম আৰু বংগৰ প্ৰকৃত ভাৰতীয়সকলৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড চাপ পৰিছে । যেতিয়া কাৰোবাৰ পৰিচয় বিপদত পৰে বা সন্দেহৰ সন্মুখীন হয়, তেতিয়া ই তেওঁলোকে কৰিব পৰা বাছনিৰ গুৰুত্বক জোকাৰি যায় ।
সমান্তৰালভাৱে চলি থকা শ্লোগান, নাম মচি পেলোৱা আৰু প্ৰচাৰৰ ফলত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ হাতত মাত্ৰ এটাই বিকল্প আছিল আৰু সেয়া হৈছে কোনো ধৰ্মীয় কাৰকৰ সৈতে নিজকে জড়িত নকৰা । মেৰুকৰণে বিজেপিৰ পক্ষত আৰু বিৰোধী দলৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছিল, কিয়নো ভোটাৰৰ বাবে এনে কোনো মুখ নাছিল, যাৰ ছত্ৰছায়াত তেওঁলোকে একত্ৰিত হ’ব পাৰে । পশ্চিমবংগ আৰু অসম দুয়োখন ৰাজ্যতে তেওঁলোক নিৰ্দিষ্ট মুখবিহীন হৈ পৰিছিল । আৰু য'ত এআইইউডিএফৰ দৰে এটা দল উপস্থিত আছিল, তাতো তেওঁলোকে নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে যুঁজিছিল ।
বিজেপিৰ বাহিৰে পশ্চিমবংগ আৰু অসম উভয়তে ধৰ্মীয় এজেণ্ডা চলোৱা দলসমূহ বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত হৈছে, তেওঁলোকৰ নেতাসকলে এতিয়া সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে । বিশেষকৈ অসমত ভাষা বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত পৰিণত হৈছে । যিসকলৰ অসমীয়া ভাষাত বাংলা সংমিশ্ৰণ থাকে তেওঁলোকক 'মিঞা মুছলমান' বুলি অভিহিত কৰা হয় । অৰ্থাৎ তেওঁলোক বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰব্ৰজন কৰা লোক বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । তেওঁলোকে কেতিয়া প্ৰব্ৰজন কৰিছিল বা বংগৰ কোন অংশৰ পৰা প্ৰব্ৰজন কৰিছিল তাক লৈ কোনো কথা নাই; তেওঁলোক হয়তো পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিছে, কিন্তু অসমত তেওঁলোকৰ অৱস্থানৰ বাবে চাপত পৰিছে ।
এক পৰিচয় আৰু অস্তিত্বৰ সংকট আৰু নিৰ্বাচনী বাছনিৰ মাজত আবদ্ধ বংগ আৰু অসমৰ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিবলৈ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব । তেতিয়াহে জনসাধাৰণে অন্য বিবেচনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱাতকৈ এনে এক বাছনি কৰিব পাৰিব, যিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত পছন্দক প্ৰতিফলিত কৰিব । নন্দীগ্ৰাম, ৰেজিনগৰ আৰু নগাঁও এই পৰিঘটনাৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ ।