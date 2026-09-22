টোল প্লাজাত আৰু সময় নষ্ট নহয়, ৰাহি হ'ব ৫৬ কোটি লিটাৰ পেট্ৰ'ল-ডিজেল

টোল প্লাজাত আৰু সময় নষ্ট নহয়, ৰাহি হ'ব ৫৬ কোটি লিটাৰ পেট্ৰ'ল-ডিজেল
ফাষ্টেগত বেলেঞ্চ নাথাকিলেও ৰখিব নালাগে । ডিচেম্বৰত আহি আছে বৃহৎ পৰিৱৰ্তন । কিন্তু কেনেকৈ ?
Published : September 22, 2026 at 9:41 PM IST
হায়দৰাবাদ : টোল প্লাজাত অযথা বাধাৰ সন্মুখীন হৈ বিৰক্ত হৈ পৰিছে নেকি ? চিন্তা নকৰিব, এতিয়াৰে পৰা আৰু সেই বাধা নাথাকে । বাধাবিহীনভাৱে নিজৰ পছন্দৰ গতিত টোল প্লাজাৰে গাড়ী চলাই য়াব পাৰিব । কিয়নো চৰকাৰে টোল প্লাজা গতিৰোধকবিহীন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ।
বৰ্তমান আপোনাৰ গাড়ীৰ টোল কৰ কাটিবলৈ ফাষ্টেগ স্কেন কৰিবলৈ যিডাল গতিৰোধক উঠা-নমা কৰি গাড়ীৰ গতি বন্ধ কৰিছিল সেইডাল আৰু নাথাকে । এই ঘোষণা কৰিছে খোদ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিভাগৰ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ।
এই নতুন নিয়মতে চৰকাৰে ২০-২৫ হাজাৰ কোটি টকা অতিৰিক্ত ৰাজহো আহৰণ কৰিব । আনহাতে, বাহন চালকসকলৰ বছৰি ৭১ কোটি ঘণ্টা ৰাহি হ'ব । লগতে ৫৬ কোটি লিটাৰ পেট্ৰ'ল-ডিজেলো বাচিব । কিন্তু এইবোৰ কেনেদৰে সম্ভৱ হ'ব ? ইটিভি ভাৰতৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত সবিস্তাৰে আগবঢ়োৱা হৈছে ।
দেশৰ ১,১৪৪ খন টোল প্লাজাৰ পৰা চৰকাৰে কিমান উপাৰ্জন কৰে
পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰণালয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈকে প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, দেশত মুঠ ১,১৪৪ খন টোল প্লাজা আছে । ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ টোল প্লাজাত ফাষ্টেগৰ জৰিয়তে দৈনিক গড় হিচাপত প্ৰায় ১৮৬ কোটি টকা সংগ্ৰহ হৈছে । আনহাতে, সৰ্বমুঠ সংগ্ৰহ প্ৰায় ১৯২ কোটি ।
এই হিচাপ অনুসৰি টোলৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ ৭০ হাজাৰ কোটিতকৈও অধিক উপাৰ্জন হৈছে । যদি এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ পৰিসংখ্যাও যোগ কৰা হয় তেন্তে এই সংখ্যা ৮২ হাজাৰ কোটিতকৈও অধিক হ'ব ।
এই সংখ্যাই বিগত ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ৬১,৪০৮ কোটিৰ তুলনাত প্ৰায় ১৪.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি প্ৰদৰ্শন কৰিছে । টোলৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত সকলোতকৈ আগত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ । ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত উত্তৰ প্ৰদেশে ৮,৮৬২ কোটি টকাৰ টোল সংগ্ৰহ কৰিছে ।
গতিৰোধকবিহীন টোল প্লাজা কি, ই কেনেদৰে কাম কৰিব ?
জনসাধাৰণক সুগম আৰু সুৰক্ষিত যাতায়াতৰ সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰে নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে । এই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ঘাইপথ আৰু এক্সপ্ৰেছ-ৱেৰ টোল প্লাজাক চৰকাৰে গতিৰোধকবিহীন অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ বাধা প্ৰদান কৰা বুম নাৰাখিবৰ বাবে কাম কৰি আছে ।
ইয়াৰ দ্বাৰা গাড়ীবোৰ নৰখাকৈয়ে টোল স্কেচ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত সময় আৰু পইচা দুয়োটায়ে ৰাহি হ'ব । মাল্টি-লেন ফ্ৰী ফ্ল' (MLFF) নামৰ এক নতুন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ফাষ্টেগ আৰু স্বয়ংক্ৰিয় নম্বৰ প্লেট ৰিকগনিচন (ANPR) প্ৰয়োগ কৰা হ'ব ।
ইয়াৰ পিছত টোল প্লাজাত থকা গতিৰোধক বুম আঁতৰাই দিয়া হ'ব । টোল প্লাজাত স্থাপন কৰা হাইস্পীড আৰু হাই ৰিজলুচন কেমেৰাই গাড়ীৰ নম্বৰ প্লেট স্কেন কৰিব । এই কেমেৰা ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেন্সী আইডেনটিফিকেচন (RFID) আৰু ফাষ্টেগৰ সৈতে সংযুক্ত থাকিব । ইয়াৰ ফলত গাড়ী নৰখাকৈয়ে নিজে নিজে টোল কটা যাব ।
বৰ্তমান টোল ক্ৰেচ কৰিবলৈ এখন গাড়ী কিমান সময় ৰখিব লাগে
এটা সমত টোল ক্ৰেচ কৰিবলৈ এখন গাড়ীয়ে টোল প্লাজাত ১২.২৩ মিনিট সময় ৰখিবলগা হৈছিল । কিয়নো সেই সময়ত টোল ব্যৱস্থা মেনুৱেলী পৰিচালনা কৰা হৈছিল । ইয়াৰ ফলত টোল প্লাজাত তীব্ৰ যান-জঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল । পিছত নেচনেল ইলেকট্ৰ'নিক টোল কালেকচন (NETC) আঁচনিয়ে দেশত টোল প্লাজাত খৰচ হোৱা সময় ৰাহি কৰাত সহায় কৰে ।
ইলেকট্ৰ'নিক টোল কালেকচন ছিষ্টেমৰ (ETC) দ্বাৰা এখন গাড়ীয়ে টোল প্লাজা অতিক্ৰম কৰিবলৈ গড়ে ৪০ ছেকেণ্ড সময় লয় । ইয়াৰ ফলত ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰ'লত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আহে আৰু টোল প্লাজাসমূহত ভিৰ কমা পৰিলক্ষিত হয় । বৰ্তমান চৰকাৰে এই ৪০ ছেকেণ্ড সময়ক ০ ছেকেণ্ডলৈ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে ।
গতিৰোধকবিহীন টোল প্লাজাৰ জৰিয়তে ৭১ কোটি ঘণ্টা ৰাহি হ'ব
কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰণালয়ৰ অনুমান অনুসৰি, দেশজুৰি গতিৰোধকবিহীন টোল প্লাজা প্ৰযুক্তি প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ পিছত গাড়ী এখন পাৰ হ'বলৈ ০ ছেকেণ্ড সময় লাগিব । এখন গাড়ীয়ে নিজৰ ৬০-৭০ কিঃমিঃ প্ৰতিঘণ্টা গতিত শুল্ক পৰিশোধ কৰি পাৰ হৈ যাব । ইয়াৰ ফলত বছৰি ৭১ কোটি ঘণ্টা ৰাহি হ'ব ।
এই ৰাহি হোৱা সময়ৰ সৰ্বমুঠ আৰ্থিক মূল্য ৬৮,৫০০ কোটি টকা প্ৰতিবছৰে হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । এই ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত জনসাধাৰণৰ মূল্যৱান সময় ৰাহি হোৱাই নহয়, দেশৰ লজিষ্টিক খৰচো হ্ৰাস হৈ বিশ্ব মানকৰ কাষ চাপি আহিব । ইয়াৰ ফলত ব্যৱসায় অধিক ক্ষিপ্ৰ আৰু সস্তা হ'ব ।
গতিৰোধকবিহীন টোল প্লাজাই ৰাহি কৰিব ৫৬ কোটি লিটাৰ পেট্ৰ'ল-ডিজেল
পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয় আৰু অনুসন্ধান সংস্থাৰ অধ্যয়ন অনুসৰি, গাড়ীবোৰে যেতিয়া টোল প্লাজাত ৰখে তেতিয়া ইন্ধনৰ ব্যাপক পৰিমাণত অপচয় হয় । অনুমান কৰা হৈছে যে গতিৰোধকবিহীন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ পিছত বছৰি কমেও ৫৬ কোটি লিটাৰ ইন্ধনৰ ৰাহি হ'ব । উল্লেখ্য যে টোল প্লাজাত গাড়ি ৰখোৱাৰ সময়ত বেছিভাগ চালকেই গাড়ীৰ ইঞ্জিন বন্ধ নকৰে ।
গাড়ীৰ ইঞ্জিন চালু কৰি ৰাখি গাড়ী ৰখাই থোৱাটোক আইডলিং বুলি কয় । গড়ে যদি এখন গাড়ী ১০ মিনিট আইডলিঙত থাকে তেন্তে প্ৰায় ১০০-১৫০ মিঃলিঃ ইন্ধন বিনা কাৰণতে জ্বলি শেষ হৈ যায় । আনহাতে, ট্ৰাক বা বাছে এই সময়খিনিত ৩০০-৫০০ মিঃলিঃ ডিজেলৰ অপচয় কৰে । এতিয়া গতিৰোধকবিহীন টোল প্লাজাত এই আইডলিঙৰ কোনো সমস্যা নাথাকিব আৰু বছৰি ৫,২৫০ কোটি টকা ৰাহি হ'ব ।
দুটা পৰ্যায়ত আৰম্ভ হ'ব টোল প্লাজাত শূন্য সময় গাড়ী ৰখাৰ ব্যৱস্থা
কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ বিভাগৰ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত গ্ল'বেল ফিনটেক ফেষ্ট ২০২৬ত দেশৰ টোল প্লাজা পৰিচালনা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে গতিৰোধকবিহীন টোল প্লাজাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে ঘাইপথত গাড়ী ৰখাৰ সময় শূন্য কৰা ।
২০২৬ চনৰ ডিচেম্বৰলৈকে দেশৰ ৬০-৭০ শতাংশ টোল প্লাজাত এই ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ২০২৭ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত সকলো টোল প্লাজাতে এই ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব ।
টোল প্লাজা পৰিচালনাৰ ব্যয়ো যথেষ্ট কমিব
মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান ৯৮ শতাংশতকৈ অধিক টোল প্লাজা ফাষ্টেগৰ অধীনলৈ আহিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা টোল ৰাজহ বৃদ্ধি হৈ বছৰি ৮২,০০০ টোকি টকাত উপনীত হৈছে । কিন্তু এই গতিৰোধকবিহীন ব্যৱস্থা যেতিয়া সমগ্ৰ দেশত প্ৰযোজ্য হ'ব তেতিয়া চুৰি কাৰ্য ৰোধ আৰু পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰৰ বছৰি ২০ হাজাৰৰ পৰা ২৫ হাজাৰ কোটি টকা অতিৰিক্ত লাভ হ'ব ।
ইয়াৰ উপৰি টোল প্লাজা পৰিচালনাৰ খৰচ হ্ৰাস হৈ কেৱল ২ বা ৩ শতাংশ হ'বগৈ । যিটো বৰ্তমান মুঠ সংগ্ৰহৰ ১২-১৫ শতাংশ । পৰিচালনা ব্যয় হ্ৰাস হোৱাৰ ফলত বিভাগটোৰ বছৰি ৬০০০ কেটিৰ পৰা ৭০০০ কোটি ৰাহি হ'ব ।
শূন্য বেলেঞ্চ থাকিলেও কথা নাই, পাৰ হৈ যাব গাড়ী
গতিৰোধকবিহীন ব্যৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্য এইটোৱে যে, যদি কোনো গাড়ীৰ ফাষ্টেগত কম পইচা আছে তেতিয়াও গাড়ীখনে বিনাবাধাই টোল প্লাজা অতিক্ৰম কৰি যাব পাৰিব । বেলেঞ্চ নথকাৰ বাবে কোনো গাড়ী ৰখাই থোৱা নহ'ব । টোল প্লাজাত সংযুক্ত থকা এএনপিআৰ কেমেৰাই আপোনাৰ গাড়ীৰ নম্বৰ প্লেট স্কেন কৰি বাহনৰ মালিকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ আৰু ই-মেইলত তুৰন্তে এই ইলেকট্ৰ'নিক জাননী প্ৰেৰণ কৰিব ।
ইয়াৰ পিছত বাহনৰ গৰাকীয়ে ডিজিটেল মাধ্যম যেনে ৰাজমাৰ্গ যাত্ৰা এপ বা ইউপিআইৰ জৰিয়তে টোল কৰ পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে ৭২ ঘণ্টা বা তিনিদিন সময় লাভ কৰিব । যদি ৭২ ঘণ্টাৰ পিছত এই টোল কৰ জমা নকৰে তেন্তে এই কৰ দুগুণ হ'ব । আনহাতে, যদি নিৰন্তৰ টোল পৰিশোধত বিলম্ব হয় তেন্তে ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট, আৰচি নবীকৰণত অস্থায়ীভাৱে প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰিব পাৰে । বা গাড়ীখন ব্লেকলিষ্টেডো কৰিব পাৰে ।
দেশৰ হাইৱে আৰু এক্সপ্ৰেছ ৱেৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে ১.৩২ লাখ কিঃমিঃ
পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি, দেশত প্ৰায় ৬৭০টা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে । ইয়াৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে প্ৰায় ১,৩২,৫০০ কিঃমিঃ । আনহাতে, দেশত ব্যৱহাৰ হৈ থকা আৰু বৰ্তমান নিৰ্মাণৰত মিলাই মুঠ এক্সপ্ৰেছৱেৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় ৬০টা । ইয়াৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে ৭,৩০০ কিঃমিঃৰো অধিক ।
উত্তৰ প্ৰদেশত এক্সপ্ৰেছৱে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত হাইৱেৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক
এক্সপ্ৰেছৱেৰ সংখ্যাৰ কথা চাবলৈ গ'লে উত্তৰ প্ৰদেশৰ দেশৰ ভিতৰত প্ৰথমত আছে । আনহাতে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সংখ্যা মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক । উত্তৰ প্ৰদেশত সৰ্বমুঠ ১২টা এক্সপ্ৰেছৱে থকাৰ বিপৰীতে মহাৰাষ্ট্ৰত থকা হাইৱেৰ সংখ্যা হৈছে ১০২টা । ইয়াৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে প্ৰায় ১৮,৪৬২ কিঃমিঃ ।
আনহাতে, হাইৱেৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ । ইয়াৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে ১২,১৩৪ কিঃমিঃ । ইয়াৰ পিছত তৃতীয় স্থানত থকা ৰাজস্থানত ৫৩টা (১০,৭৩৩ কিঃমিঃ), চতুৰ্থত তামিলনাডুত ৫০টা (৬,৯৫১ কিঃমিঃ) আৰু কৰ্ণাটকত ৪৯টা (৮,১৯১ কিঃমিঃ) ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে ।
দেশৰ প্ৰথমটো গতিৰোধকবিহীন টোল প্লাজা ক'ত আছে ?
মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, দেশৰ প্ৰথমটো সম্পূৰ্ণৰূপে গতিৰোধকবিহীন টোল প্লাজা গুজৰাটৰ চুৰাটত চলিত বছৰৰ ১ মে'ত আৰম্ভ কৰা হৈছে । চুৰাট-ভৰুচ খণ্ডত স্থিত চৌৰাচি টোল প্লাজাত এই ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । প্ৰথমদিনাই এই গতিৰোধকবিহীন টোল প্লাজাৰে প্ৰায় ৪১,৫০০ খন গাড়ী কোনো বাধা নোহোৱাকৈ সাধাৰণ ঘাইপথৰ গতিৰে প্ৰায় ৮০ কিঃমিঃ প্ৰতি ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰে ।
দেশৰ প্ৰথমটো টোল প্লাজা ক'ত স্থাপন হৈছিল
দেশৰ প্ৰথমটো টোল প্লাজা পিপিপি অৰ্থাৎ পাব্লিক-প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপত আৰু ইউজাৰ-পে পদ্ধতিত ১৯৯৩ চনত মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰত পিথমপুৰ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰক সংলগ্ন কৰা ১২ কিঃমিঃ দৈৰ্ঘ্যৰ টু-লেন পথত আৰম্ভ হৈছিল । ২০১৪ চনৰ পিছৰ পৰা দেশৰ পথ নেটৱৰ্ক কেইবা গুণে বৃদ্ধি হৈছে । বৰ্তমান ৬৩.৭৩ লাখ কিঃমিঃৰ সৈতে ভাৰত পথ নেটৱৰ্ক বিশ্বৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে । বিগত ১২ বছৰত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় ৬১ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে ।