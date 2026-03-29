শিৱসাগৰত নতুন সমীকৰণ; এনডিএ নে অখিল গগৈৰ উত্থান ?
শিৱসাগৰ সমষ্টিত এইবাৰ আকৰ্ষণীয় হ’ব নিৰ্বাচনী যুঁজ ৷ সমষ্টিটোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনন্ত স্মিথৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷
Published : March 29, 2026 at 2:53 PM IST
শিৱসাগৰ: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৰাজনৈতিক উৎকণ্ঠা । অহা ৯ এপ্ৰিলত একক পৰ্যায়ত হ'ব লগা এই নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান । ইয়াৰ মাজতে ৯৬ নং শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক আৰু সচেতন ভোটাৰৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে । কিয়নো বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ অন্যতম সহযোগী ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । লগতে অসমত এনডিএ মিত্ৰজোঁটে প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ সমষ্টিত আছে দুজনকৈ প্ৰাৰ্থী ।
এইবাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিত এনডিএৰ মূল দল বিজেপিৰ লগতে সহযোগী দল অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থীও নিৰ্বাচনী ৰণত অৱতীৰ্ণ হৈছে । বিজেপি দলৰ পৰা কুশল দুৱৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে অগপ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত বিলুপ্ত হোৱা আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই । যাৰ বাবে ৰাজনৈতিক মহলত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।
শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ আকাৰ সলনি
২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ শিৱসাগৰ সমষ্টি আৰু ২০২৬ চনৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ মাজত আছে আকাশ-পাতাল পাৰ্থক্য । কিয়নো সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ভৌগোলিক স্থিতি আৰু ভোট বিন্যাস সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ যায় । ২০২১ চনত ১৫,৪০৮০ গৰাকী ভোটাৰ থকা শিৱসাগৰ সমষ্টিত ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত ভোটাৰৰ সংখ্যা বাঢ়ি হৈ পৰে ২০,৫৯০১ গৰাকী । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বেলিকা আমগুৰি সমষ্টিৰ বিলুপ্তকৰণ । বিলুপ্ত হোৱা আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰা শিৱসাগৰ সমষ্টিত যোগ কৰা হয় ১২ খন পঞ্চায়ত । আমগুৰি সমষ্টিৰ নামতিয়াল, দিকচু, বৰুৱা পুখুৰী, ম'ৰাবজাৰ, ভূঞাখাট, মোমাই তামুলী, চাৰিং, দিখৌমুখ, খনামুখ, হাতীঘূলি, কাৱৈমাৰী আৰু দেওৰজা পঞ্চায়ত শিৱসাগৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।
এই বাৰখন পঞ্চায়তৰ পৰা ৮০,১৮৫ গৰাকী ভোটাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে নাজিৰা সমষ্টিৰ পৰা শিৱসাগৰ সমষ্টিত সংলগ্ন কৰা দোলাকাষৰীয়া পঞ্চায়তৰ পৰা অন্তৰ্ভুক্ত হয় ৫,৭২০ গৰাকী ভোটাৰ । সেইদৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা ডিমৌ সমষ্টিলৈ নিয়া হয় বেতবাৰী, লাচিত, খেলুৱা, দিচাংপাৰ আৰু নগৰ মহল পঞ্চায়ত । এই পাঁচখন পঞ্চায়তৰ পৰা মুঠ ৩৪,০৮৪ ভোটাৰ ডিমৌ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ভৌগোলিক স্থিতি সলনি হোৱাৰ লগতে সলনি হয় ভোট বিন্যাস । এসময়ত আহোম জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্ণয় কৰিছিল যদিও এতিয়া কলিতা, অনুসূচীত জাতি, অনুসূচীত জনজাতি, অনাঅসমীয়া, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘূ আদি ভোটাৰেও শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা হ'ল । যাৰ ফলত সলনি হৈছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক অংক ।
শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বৰ্তমান ভোটাৰৰ ভিতৰত সৰহ সংখ্যক মহিলা ভোটাৰ । মুঠ ভোটাৰৰ ভিতৰত ১০,৩৪৯৩ গৰাকী ভোটাৰ মহিলা হোৱাৰ বিপৰীতে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১০২৪০৮ গৰাকী । এনে পৰিসংখ্যাৰ ফলত শাসনাধীন চৰকাৰে মহিলাক লৈ প্ৰৱৰ্তন কৰা প্ৰচুৰ হিতাধিকাৰী আঁচনিয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয় ।
শিৱসাগৰত নিৰ্বাচনী যুঁজত কোন কোন নামিছে ?
এতিয়া আঁহো আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকালৈ । শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা মুঠ আঠগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা তিনি গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ উপৰিও শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা আম আদমী পাৰ্টীৰ তপন গগৈ আৰু নিৰ্দলীয়ৰূপে ক্ৰমে ৰূপক ভূঞা, ভৱেন্দ্ৰ নাথ মহন, হেমন্ত বৰুৱা আৰু ৰাজকুমাৰ দুৱৰাই প্ৰাৰ্থী ৰূপে ঠিয় দিছে । ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা মদন বৰুৱাই মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল যদিও শেষত অখিল গগৈৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াই তেওঁৰ দলে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰে । যদিও সমষ্টিটোত মুঠ প্ৰাৰ্থী ৮ গৰাকী, কিন্তু ইভিএমৰ যুদ্ধ সীমিত থাকিব ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈ, বিজেপিৰ কুশল দুৱৰী আৰু অগপ দলৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ মাজত ।
নিৰ্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰত অখিল গগৈ
বিগত কাৰ্যকালত বিধায়কৰূপে শিৱসাগৰ সমষ্টিত অখিল গগৈৰ স্থিতি স্বাভাৱিকতে মজবুত । কিন্তু সমষ্টিৰ ভৌগোলিক স্থিতিৰ পৰিৱৰ্তন আৰু ভোট বিন্যাসে স্বাভাৱিকতে অখিল গগৈলৈ প্ৰত্যাহ্বান আনিব । তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ব্যৱহাৰিকভাৱে এই নিৰ্বাচন অখিল গগৈৰ বাবে প্ৰথম 'গ্ৰাউণ্ড জি'ৰ' নিৰ্বাচন । সমষ্টিত নিজে থাকি অখিল গগৈয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । কিয়নো বিগত নিৰ্বাচনত অখিল গগৈ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল । তেওঁৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈ তেওঁৰ সমৰ্থকে ।
আনহাতে আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰা শিৱসাগৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বৃহৎ অঞ্চলত ৰাইজৰ দলৰ চালুকীয়া স্থিতি গগৈৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে । লগতে বিগত কাৰ্যকালত অখিল গগৈৰ কামৰ খতিয়ানো ৰাইজে নোলোৱাকৈ নাথাকে । এই ঋণাত্মক কাৰকসমূহ থাকিলেও কিন্তু শিৱসাগৰ সমষ্টিত এইবাৰ অখিল গগৈ এজন শক্তিশালী দাবীদাৰ । ইয়াৰ মূল কাৰণ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ । অখিল গগৈৰ তুলনাত প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু কুশল দুৱৰী আপেক্ষিকভাৱে দুৰ্বল বুলি ৰাইজে আলোচনা কৰিছে । এইবাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিত এনডিএই দুজনকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে বিজেপি-অগপৰ ভোটাৰ বিবুদ্ধিত পৰাটো স্বাভাৱিক । ইয়াৰ পৰা অখিল গগৈৰ কিঞ্চিৎ লাভ হ’ব বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি ।
সমষ্টি সলনি প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ
সদ্য বিলুপ্ত আমগুৰি সমষ্টিৰ অগপ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাক প্ৰথমে এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে বিজেপি দলে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু মনোনয়ন প্ৰদানৰ শেষৰ দিনা নাটকীয় উৎকণ্ঠাৰ মাজত বিজেপি দলে কুশল দুৱৰীক দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ ফলত দুজনৰ মাজত অৰ্থাৎ অখিল গগৈ আৰু প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি ভাবি থকা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ তিনিকোণীয়া হৈ পৰিল ।
মনকৰিবলগীয়া যে পুৰণি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা ইতিমধ্যে অসম গণ পৰিষদৰ ভেটি উচন হৈছে । যাৰ ফলত প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ বাবে আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰা শিৱসাগৰ সমষ্টিলৈ অহা ভোটাৰেই মুখ্য ভৰসা হ'ব যদিও তেওঁ শিৱসাগৰৰ পুৰণি অগপৰ লোকসকলক পুনৰ সংগঠিত কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । এই সকলো একত্ৰিত হ’লে প্ৰদীপ হাজৰিকাই এক বুজন সংখ্যক ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব । কিন্তু জয়ৰ বাবে সেই সংখ্যা পৰ্যাপ্ত হ'ব নে নহ'ব সেইয়া সময়েহে ক’ব ।
নিৰ্বাচনী যুঁজত বিজেপিৰ কুশল দুৱৰী:
আনহাতে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰী দুবাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক । থাওৰা সমষ্টিৰ পৰা এবাৰ নিৰ্দলীয় আৰু এবাৰ বিজেপি দলৰ বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হৈ অহা কুশল দুৱৰীক যোৱা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোঁহাইয়ে পৰাস্ত কৰাৰ পাছত সমষ্টিৰ পৰা প্ৰস্থানৰ বাট দেখুৱাই দিয়া হ’ল । কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰূপে ২০২১ নিৰ্বাচনত কুশল দুৱৰীক পৰাজিত কৰি কংগ্ৰেছ দল এৰি পুনৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰূপে বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হোৱা সুশান্ত বৰগোঁহাইয়ে কুশল দুৱৰীৰ পৰা থাওৰা সমষ্টি দখল কৰে ৷ ফলত বিজেপি নেতৃত্বই দুৱৰীক শিৱসাগৰ সমষ্টিতেই সংস্থাপিত কৰে ।
তেতিয়াৰ পৰা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰা দুৱৰীৰ বিজেপি সমৰ্থকৰ মাজত সৱল স্থিতি আছে । যাৰ বাবে এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে অগপ দলৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাক সমষ্টিত টিকট প্ৰদান কৰাৰ পাছতো দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকৰ হেঁচাত কুশল দুৱৰীয়ে বিজেপি দলৰ টিকট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অৱশ্যে ইয়াত শেষ মুহূৰ্তত সম্পন্ন হোৱা বিৰোধী মিত্ৰতাৰো প্ৰভাৱ নোহোৱা নহয় ।
যি নহওক বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে কুশল দুৱৰীৰ প্ৰাসংগিকতা নুই কৰিব নোৱাৰি । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে কুশল দুৱৰীৰ অতীতৰ ক’লা অধ্যায়সমূহ তেওঁৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অন্তৰায়ৰূপে দেখা দিছে । ছালফা হৈ থকা দিনত তেওঁ কৰা কাৰ্যসমূহ বিৰোধী প্ৰাৰ্থীয়ে পুনৰ উদঙাই দিছে । বিশেষকৈ অখিল গগৈয়ে ইয়াক এক নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে ।
কেন্দ্ৰত বিজেপি দলৰ চৰকাৰ, অসমত বিজেপি দলৰ শক্তিশালী স্থিতি, শিৱসাগৰ সমষ্টিত বিৰোধী বিধায়ক থকাৰ বাবে উন্নয়ন স্থৱিৰ হোৱাৰ ধাৰণা ইত্যাদি কাৰকসমূহে নিশ্চিতভাৱে কুশল দুৱৰীক সহায় কৰিব । তেনেস্থলত কুশল দুৱৰীৰ অতীতৰ কৰ্মৰ বাবে যদি বিজেপি দলৰ ভোট ভাঙে তেন্তে সেই ভোট ক’লৈ যাব তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যৎ । মুঠৰ ওপৰত তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'বলগীয়া শিৱসাগৰ সমষ্টিত অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ হাজৰিকাই লাভ কৰিব লগা ভোটৰ সংখ্যাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব শিৱসাগৰ সমষ্টিত কোন দলৰ বিজয়ী পতাকা উৰিব ৷ অপেক্ষা এতিয়া অহা ৪ মে’ৰ ভোট গণনালৈ ৷
