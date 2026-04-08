ৰাজনীতিকৰ প্ৰচাৰে অনা জোৱাৰে ভোটাৰক কিমান প্ৰভাৱিত কৰিলে ? গণভিত্তি কাৰ ? অপেক্ষা ৪ মে'লৈ !
ৰাজনৈতিক প্ৰতিশ্ৰুতি, প্ৰাৰ্থীৰ গ্ৰহণযোগ্যতা, ন-পুৰণি নেতাৰ সমাহাৰ, আঁচনিৰ চমক । পৰিৱৰ্তন নে একেখন চৰকাৰেই ? সকলো দিশ সামৰি আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : April 8, 2026 at 3:49 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 4:16 PM IST
গুৱাহাটী : কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতেই ৯ এপ্ৰিল তাৰিখে ইভিএমত বন্দী হ'ব ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য । ৰাজ্যৰ ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ২,৪৯,৫৮,১৩৯ গৰাকী ভোটাৰে ৩১,৪৮৬ ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য়ক ৪ মে' তাৰিখলৈ বন্দী কৰিব । দিছপুৰত আগন্তুক চৰকাৰ কোন দলৰ ? পৰৱৰ্তী মুখ্য়মন্ত্ৰী কোন ? এইবোৰ হৈছে বৰ্তমান সময়ৰ মূল চৰ্চা ।
১৫ মাৰ্চত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে অসমসহ ৫ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পিছতে নিৰ্বাচনী ৰণৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছিল । ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ২৬ মাৰ্চত চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত ৭ এপ্ৰিললৈকে চলা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত প্ৰতিটো দল, প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিজ নিজ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভোটাৰক প্ৰলুব্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলায় । এতিয়া আহিছে জনাদেশৰ দিন । ৯ এপ্ৰিলত জনতাই নিৰ্বাচন কৰিব আগন্তুক পাঁচ বছৰত তেওঁলোক কাৰ শাসনৰ অধীনত থাকিব বিচাৰে ।
অসম বিধানসভাৰ ইতিহাস
ব্ৰিটিছ শাসনৰ অধীনত ভাৰত চৰকাৰৰ ১৯৩৫ চনৰ আইনৰ বিধান অনুসৰি ১৯৩৭ চনত অসমৰ বাবে এখন দ্বিসদনৰ বিধানসভা গঠনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিল । সেই সময়ত সদনৰ সদস্য সংখ্যা আছিল ১০৮ গৰাকী আৰু তেওঁলোক সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল । আনহাতে, যি উচ্চ সদনৰ ব্যৱস্থা আছিল সেয়া হৈছে বিধান পৰিষদ আৰু ইয়াৰ সদস্য সংখ্যা সৰ্বনিম্ন ২১ আৰু সৰ্বাধিক ২২ গৰাকী আছিল । নিম্ন সদনৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল ১৯৩৭ চনৰ ৭ এপ্ৰিলত শ্বিলঙৰ বিধানসভা চেম্বাৰত । সেই সময়ত শ্বিলং আছিল অসমৰ ৰাজধানী । যদিও ১০৮ গৰাকী সদস্যৰে অসম বিধানসভা গঠন হৈছিল, কিন্তু ভাৰত বিভাজনৰ পাছত ইয়াৰ সদস্য সংখ্যা ৭১ গৰাকীলৈ হ্ৰাস পায় ।
আনহাতে, ভাৰতে স্বাধীনতা লাভৰ পিছত ১৯৫২ চনত অসম বিধান পৰিষদ ভংগ কৰি দিয়া হয় আৰু অসম বিধানসভা একক সদন হিচাপে স্বীকৃত হয় । এই নৱগঠিত বিধানসভাৰ আসনৰ সংখ্যা আছিল ১০৮ খন । ইয়াৰে ভিতৰত ৩১ খন আসন অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত বৰ অসমখন ভাঙি বহুকেইখন সৰু সৰু ৰাজ্য গঠিত হয় । আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী বছৰবোৰত পৰিৱৰ্তিত ভৌগোলিক সীমা আৰু বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ বাবে আসনৰ সংখ্যা ১৯৫২-৫৭ চনৰ ১০৮ খনৰ পৰিৱৰ্তে ১৯৬৭-৭২ কাৰ্যকালত (তৃতীয় বিধানসভা) ১১৪ গৰাকীলৈ আৰু ১৯৭২-৭৮ কাৰ্যকালত (পঞ্চম বিধানসভা) ইয়াৰ সংখ্যা ১২৬লৈ বৃদ্ধি কৰা হয় আৰু বৰ্তমানো অসম বিধানসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ১২৬ খন হৈ আছে ।
অৱশ্যে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হোৱা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধানৰ ফলত বহুকেইটা নতুন সমষ্টি সৃষ্টি হোৱাৰ বিপৰীতে পূৰ্বৰ কেইবাটাও সমষ্টি লোপ পায় আৰু বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ চাৰিসীমাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা হয় । কিন্তু মুঠ সমষ্টিৰ সংখ্যা অপৰিৱৰ্তিত থাকে । উল্লেখ্য যে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শৰৎ সিংহৰ কাৰ্যকালত শ্বিলঙৰ পৰা অসমৰ ৰাজধানী ১৯৭৩ চনত গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰিত হয় । তেতিয়াৰে পৰাই দিছপুৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ শাসন পৰিচালিত হৈ আহিছে ।
একেৰাহে তিনিটা কাৰ্যকালৰ চৰকাৰ
স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথম ১৯৫২ চনত অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত ২০২১ চনলৈ মুঠ ১৫ বাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে । সেই অনুসৰি ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈছে ষষ্ঠদশ নিৰ্বাচন । ইয়াৰে ভিতৰত কংগ্ৰেছে সৰ্বাধিক ১১ বাৰ (মিত্ৰজোঁটক ধৰি) অসমত শাসনৰ গাদীত বহিছে । আনহাতে, অসম গণ পৰিষদে দুবাৰ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে (মিত্ৰজোঁট) দুবাৰ শাসন ক্ষমতা দখল কৰিছে । যদি সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকাল শাসন কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, তেন্তে তৰুণ গগৈয়ে একেৰাহে সৰ্বাধিক তিনিবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে । আনহাতে, বিজেপিয়ে এতিয়ালৈকে একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰ অসমত শাসন কৰিছে ।
বৰ্তমানৰ চৰকাৰ আৰু প্ৰতিষ্ঠানবিৰোধী ঢৌ
তৰুণ গগৈৰ তিনিটা কাৰ্যকালৰ চৰকাৰক ওফৰাই পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মোদী ধুমুহাত ২০১৬ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰে । আনহাতে, ২০২১ চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত পুনৰ বিজেপিয়ে অসমৰ শাসন ক্ষমতা নিজৰ হাতত ৰাখে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ৫ বছৰীয়া শাসনকাল আছিল ঘটনাবহুল । তেওঁৰ চৰকাৰৰ দিনত কেইবাটাও সাহসিক তথা বিতৰ্কিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । যাৰবাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেৱল ৰাজ্যতে নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিতো চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে । বিশেষকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ প্ৰতি গ্ৰহণ কৰা আক্ৰমণাত্মক দৃষ্টিভংগী আৰু বেদখলকাৰীক উচ্ছেদৰ আগ্ৰাসী সিদ্ধান্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সমগ্ৰ কাৰ্যকালছোৱাত চৰ্চাত থাকে । ইয়াৰ উপৰি বালল্যবিবাহ ৰোধ, বহুবিবাহবিৰোধী পদক্ষেপ, নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্যৰ ব্যৱহাৰ আৰু সৰবৰাহৰ ওপৰত কঠোৰ পদক্ষেপ, দুৰ্নীতিশূন্য নীতি, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কাৰ্যকৰীকৰণ, খিলঞ্জীয়া নাগৰিকক অস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান, মাদ্ৰাছা শিক্ষাৰ ওপৰত কঠোৰ দৃষ্টিভংগী আদি বিষয়সমূহৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক বহুতে সমালোচনা কৰাৰ বিপৰীতে একাংশই আকৌ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়ায় ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ কাৰ্যকালত দাবী কৰা অন্যতম সফলতা হৈছে চৰকাৰী চাকৰিত স্বচ্ছ নিযুক্তি । নিজৰ কাৰ্যকালত ১ লাখ ৬৫ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীক সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু মেধাৰ ভিত্তিত চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ দাবী কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধী তথা সমালোচকসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তথ্যক একেষাৰে মানি ল'ব বিচৰা নাই । কাৰণ তেওঁ দাবী কৰা ডেৰ লক্ষাধিক নিযুক্তিত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ নিযুক্তি আছে, যিবোৰক তেওঁ পৰিসংখ্যাৰে একেলগে দেখুৱাই একাকাৰ কৰিব বিচৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে বহু সামাজিক বিশ্লেষকে ইতিমধ্য়ে উল্লেখ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত ৰাজ্যৰ আন্তঃগাঁথনিৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো বিৰোধী তথা সমালোচকসকলে তেওঁক এই কৃতিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব বিচাৰে । কিয়নো ৰাজ্যৰ ৰাজহ তথা কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকল্পসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে অত্যধিক ঋণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ৰাজ্যখনক ঋণৰ বোজা জাপি দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে সদনত দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি, ২০২৫ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে অসম চৰকাৰৰ মুঠ বকেয়া ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে প্ৰায় ১,৫৪,৩৩৩.৪৯ লাখ কোটি টকা । আনহাতে, অসমত বৰ্তমান জনমূৰি ঋণৰ পৰিমাণ ৪২,৪১৯ টকা ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত বিৰোধীয়ে অনা এক অভিযোগ হৈছে যে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ নামত নামে-বেনামে অবৈধ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়ি তুলিছে । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত বা পূৰ্বতেও কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰি বাৰে বাৰে কৈ আহিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ নামত প্ৰায় ১২ হাজাৰ কোটি টকাৰ অবৈধ সম্পত্তি আছে । অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই অভিযোগ নস্যাৎ কৰি আহিছে । নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বৰে পৰাই, বিগত এবছৰ ধৰি কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি চৰকাৰে অবাধ দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ কৰি আহিছে । গৰু ছিণ্ডিকেট, কয়লা ছিণ্ডিকেট, জল জীৱন আঁচনিত ব্যাপক দুৰ্নীতি, বিভিন্ন প্ৰকল্প ৰূপায়ণত ব্যাপক হাৰত কমিছন সংগ্ৰহ, আদানি-আম্বানী-ৰামদেৱক পানীৰ দামত অসমৰ বৃহৎ ভূমি আৱণ্টন আদি বিভিন্ন অভিযোগেৰে বিৰোধীয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠানবিৰোধী ঢৌ সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰিছে । অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহক সাধাৰণ জনতাই কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত প্ৰতিফলিত হ'ব । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উঠা প্ৰতিষ্ঠানবিৰোধী ঢৌৱে চৰকাৰখনৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া জানিবলৈ ৪ মে'লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ।
বিৰোধীৰ মিত্ৰতা আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ
বিগত দুটা বছৰ ধৰি অসমত বিজেপিবিৰোধী এক উমৈহতীয়া মিত্ৰজোঁট গঠনৰ প্ৰাসংগিকতা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত উত্থাপন হৈ আছিল । বিশেষকৈ বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত এই প্ৰসংগটোৱে অধিক প্ৰাধান্য লাভ কৰিছিল । কিন্তু সেই সময়ত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰয়াস চলিছিল যদিও মূৰকত সেয়া অসাৰ প্ৰতিপন্ন হয় । ইয়াৰ পিছত কংগ্ৰেছে এক ডাঙৰ মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰ'ক খেলি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণৰ বাবে গৌৰৱ গগৈক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰে । গৌৰৱ গগৈৰ ৰাজ্যিক ৰাজনীতিত প্ৰৱেশে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ হেৰোৱা মনোবল পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছিল যদিও কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বৰ বিদ্ৰোহ আৰু শেহতীয়াভাৱে দলত্যাগৰ ধুমুহাই গৌৰৱ গগৈৰ গ্ৰহণযোগ্যতা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
নিৰ্বাচনৰ সময় আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত পুনৰ বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ বিষয়োটোৱে প্ৰাধান্য লাভ কৰে । বিশেষকৈ অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন ৰাইজৰ দল আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈ নেতৃত্বাধীন অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগটোৱে পুনৰ চৰ্চা লাভ কৰে । এই ক্ষেত্ৰত অসম নাগৰিক মঞ্চয়ো আগভাগ লয় । বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন স্থানত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় যদিও সেয়া মূৰকত বুমেৰাং হয় । এটা সময়ত কংগ্ৰেছে অজাপ, চিপিআই (এম), চিপিআই (এমএল), এপিএইচএলচিৰ সৈতে মিত্ৰতা চূড়ান্ত কৰে যদিও ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগটো গেঁথেলা মাৰে । মূৰকত যেনিবা অখিল গগৈৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈ বুজাবুজিত উপনীত হোৱাত নিৰ্বাচনলৈ কেইদিনমান বাকী থকা অৱস্থাত বিৰোধীৰ মিত্ৰতাই পূৰ্ণতা পায় ।
তিনি গগৈৰ সূত্ৰ
এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত পৰিৱৰ্তনকামী জনতাই বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ দিশে অধিক আশাৰে বাট চাই আছিল । কিন্তু এইক্ষেত্ৰত বিৰোধীয়ে কিমানখিনি মাইলেজ ল'বলৈ সক্ষম হৈছে তাত সন্দেহ আছে । কিয়নো যিবোৰ মুখ্য বিষয়, অভিযোগ, দাবী, প্ৰসংগ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচনত অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিছিল সেয়া যেন কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত স্তিমিত হৈছে । এগৰাকী কৌশলী ৰাজনীতিক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতাৰ বিৰুদ্ধে ফেৰ মাৰিবলৈ বা প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ হ'লে গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে এক সঠিক অনুশীলন আৰু ৰণকৌশল যুগুত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল । কিন্তু বৰ্তমানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই । বিৰোধীৰ প্ৰতিটো অভিযোগকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সজোৰে প্ৰতিহত কৰাৰ লগতে বিৰোধীৰ অভিযোগৰ বল বিৰোধীৰ নেটলৈকে প্ৰক্ষেপ কৰি আহিছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ বনাম আঞ্চলিকতাবাদ
অৱশ্যে বিভিন্ন সময়ত তিনি গগৈৰ মিলন সূত্ৰ বিজেপিৰ বিজয় যাত্ৰাৰ হেঙাৰ হ'ব পাৰে বুলি ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা চলি আহিছে । কিন্তু এইক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শনৰ ভিন্নতা আৰু পৰস্পৰ বিৰোধী স্থিতিৰ বাবেও ভোটাৰ ৰাইজ বিপাঙত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । উজনি অসমত এই তিনি গগৈৰ বন্ধুত্বই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে মত প্ৰকাশ কৰি আহিছে যদিও বিজেপিৰ সুসংগঠিত দলীয় ভিত্তি আৰু আগ্ৰাসী প্ৰচাৰে ইয়াত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত সবল খোজ দিয়া গৌৰৱ গগৈক ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত জনসাধাৰণে কিমানদূৰ আকোঁৱালি ল'ব তাৰ ওপৰতো সন্দেহ আছে । একে সময়তে কিছু বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে জনসাধাৰণক বিতুষ্ট কৰা অখিল গগৈৰ বাবেও এইবাৰ শিৱসাগৰত জয়ৰ পথ মসৃণ নহয় যেন লাগিছে । আনহাতে, লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰি অহা আপোচবিহীন নীতিক সমষ্টিটোৰ ভোটাৰে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেইটোও লক্ষণীয় হ'ব ।
বিৰোধী মিত্ৰজোঁটক লৈ ৰাইজৰ মাজত উত্থাপন হোৱা আন এক প্ৰশ্ন হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ বনাম আঞ্চলিকতাবাদ । বিজেপিৰ অতি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ আৰু কেন্দ্ৰ নিৰ্ভৰ শাসন নীতিৰ পৰিৱৰ্তে অসমত আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ স্বাৰ্থত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ জৰুৰী বুলি দাবী কৰি অহা হৈছে যদিও এই মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰধান অংশীদাৰ কিন্তু কংগ্ৰেছ । সেয়েহে কংগ্ৰেছৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দলক লগত লৈ অসমত আঞ্চলিকতাবাদৰ পোষকতা কৰা অখিল-লুৰীণৰ সূত্ৰক ৰাইজে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেইটোও লক্ষণীয় হ'ব ।
বিজেপি মিত্ৰদলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি
এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজলৈ ৩১টা নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে সংকল্প পত্ৰ । 'ৰাইজৰ আকাংক্ষা, বিজেপিৰ প্রতিজ্ঞা' নামেৰে প্ৰকাশ কৰা ৩১টা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ভিতৰত মূল কেইটামান প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে ২ লাখ চৰকাৰী চাকৰি, ১০ লাখ যুৱক-যুৱতীক ৫ লাখকৈ টকা, বিনামূলীয়া ৰেচন, অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীক মাহে ৩০০০ কৈ টকা, থলুৱা সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষা, ক্ষুদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষকলৈ ১১ হাজাৰকৈ টকা, চাহ শ্ৰমিকলৈ ৫০০ টকাৰ মজুৰি, ১০ লাখ শিপিনীলৈ বিত্তীয় সাহায্য আদি ।
এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিজেপি চৰকাৰে হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । বিগত সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসন্মোহিনী আঁচনিসমূহে ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে আৰু এই আঁচনিবোৰৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজৰ কাষ চাপিবলৈ সক্ষম হৈছে । তাৰ উদাহৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা বা বিজয় সংকল্প যাত্ৰাত ৰাইজে প্ৰদান কৰা বিপুল সঁহাৰি । ইয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিয়ে নিজৰ এজেণ্ডাসমূহ অধিক দৃঢ়ভাৱে ৰাইজৰ মাজলৈ নিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেনে ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে ৰাইজক আশ্বস্ত কৰা বুলি বিজেপিয়ে দাবী কৰিলেও বিৰোধীয়ে কিন্তু বিজেপিয়ে জনসাধাৰণক মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা বুলিহে সমালোচনা কৰিছে ।
কংগ্ৰেছৰ পাঁচ গেৰাণ্টি
আনহাতে, বিজেপিৰ ৩১টা নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে ৰাইজক ৫টা গেৰাণ্টীৰে আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ এই ৫ গেৰাণ্টী হৈছে, প্ৰতিগৰাকী মহিলাক ৫০ হাজাৰকৈ টকা প্ৰদান, প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে ২৫ লাখকৈ টকাৰ স্বাস্থ্য বীমা, ১০০ দিনৰ ভিতৰত জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান, ১০ লাখ ভূমিপুত্ৰক স্থায়ী ভূমি পট্টা প্ৰদান আৰু ১২৫০ টকাকৈ বৃদ্ধ পেঞ্চন । ইয়াৰ উপৰি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে এক সুকীয়া মন্ত্ৰণালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে ।
এতিয়া কথা হ'ল, বিজেপিৰ ৩১টা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ এই পাঁচটা গেৰাণ্টীয়ে মানুহক কেনেদৰে আশ্বস্ত কৰিছে । আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ এই গেৰাণ্টীসমূহ পূৰণক লৈ বিজেপিয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি ইয়াক এক অলীক সপোন বুলিহে সমালোচনা কৰিছে ।
নিৰ্বাচনত জনসন্মোহিনী আঁচনিৰ প্ৰভাৱ
ভাৰতৰ শেহতীয়া নিৰ্বাচনসমূহলৈ যদি লক্ষ্য কৰা যায় তেন্তে এটা কথা স্পষ্ট যে এই নিৰ্বাচনসমূহত হিতাধিকাৰী আঁচনিসমূহে প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে । চৰকাৰৰ জনসন্মোহিনী আঁচনিৰ প্ৰতি সাধাৰণ জনতা অধিক আকৰ্ষিত হয় । ইয়াৰ শেহতীয়া উদাহৰণ বিহাৰৰ নিৰ্বাচন । যদিও সচেতন ভোটাৰে এনেধৰণৰ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি আঁচনিক সমৰ্থন নজনায়, কিন্তু নিৰ্বাচনী সাক্ষৰতাৰ অভাৱত (literacy of voting) সিংহভাগ ভোটাৰেই হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত । তেওঁলোকে নাজানে দেশৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ মন্ত্ৰ, মাত্ৰ কেইটামান টকাতে তেওঁলোকে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে । অসমৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ।
বিগত কাৰ্যকালত অসম চৰকাৰে এনে বহু জনসন্মোহিনী আঁচনিৰে ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত মহিলাকেন্দ্ৰিক আৰু যুৱকেন্দ্ৰিক আঁচনি অধিক । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত অতি জনপ্ৰিয় কেইখনমান হিতাধিকাৰী আছিল অৰুণোদয়, মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি, বিধৱা পেঞ্চন, নিযুত মইনা, নিযত বাবু, বাণীকান্ত কাকতি মেধা বৃত্তি, বিনামূলীয়া চাউলৰ লগতে ৰেহাই মূল্যত চেনি, দাইল, নিমখ আদি বিতৰণ অন্যতম । এইবাৰো বিজেপিয়ে আগন্তুক চৰকাৰৰ দিনত এই আঁচনিসমূহ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে । লগতে আঁচনিসমূহৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰো আশ্বাস দিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ সভাসমূহত এই কথা ঘোষণাই ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । নিশ্চিতভাৱে এই আঁচনিসমূহে বিজেপি চৰকাৰক এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধীতকৈ এখোজ হ'লেও আগত ৰাখিব ।
যুৱ প্ৰাৰ্থী বনাম জ্যেষ্ঠ প্ৰাৰ্থী
এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ আন এক বিশেষত্ব হৈছে নতুন তথা যুৱ প্ৰাৰ্থীৰ পয়োভৰ । পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনৰ তুলনাত প্ৰায়কেইটা দলেই এইবাৰ নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ১২৬ টা সমষ্টিৰ মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ১৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বয়স ২৫-২৬ বছৰ আৰু ১৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বয়স ৭০-৭৯ বছৰ । অৱশ্যে ৮০ ঊৰ্ধ্বৰ কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাই । আনহাতে, ২৫-৩০ বছৰ বয়সৰ যুৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে মুঠ ৪২ গৰাকী । ১৭৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বয়স ২৫-৪০ বছৰ । সেইদৰে ৪৩৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বয়স ৪১-৬০ বছৰ, ১১৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বয়স ৬১-৮০ বছৰৰ ভিতৰত । আমি যদি তুলনা কৰি চাওঁ তেন্তে ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত ২৫-৩০ বছৰ বয়সৰ ৬১ গৰাকী আৰু ৭১-৮০ বছৰ বয়সৰ ১০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ।
যুৱ ভোটাৰ আৰু মহিলা ভোটাৰৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা
এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যুৱ ভোটাৰ আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা । সাধাৰণতে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে প্ৰথম তথা যুৱ আৰু মহিলা ভোটাৰে এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে । যাৰবাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহে যুৱ আৰু মহিলা ভোটাৰসকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰে । এইবাৰে শাসক-বিৰোধী উভয়ে ভোটাৰৰ এই বিশেষ শ্ৰেণীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে । অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত শাসকীয় বিজেপি আগত আছে । কিয়নো তেওঁলোকৰ বিগত চৰকাৰৰ দিনৰ আঁচনি আৰু নতুন আঁচনি ঘোষণাৰে পুৰণি হিতাধিকাৰী আৰু নতুনকৈ এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলগীয়া ভোটাৰসকলক প্ৰভাৱিত কৰিব ।
এইবাৰ ৰাজ্যৰ মুঠ ২,৪৯,৫৮,১৩৯ গৰাকী ভোটাৰৰ ভিতৰত ১,২৪,৮২,২১৩ জন পুৰুষ, ১,২৪,৭৫,৫৮৩ গৰাকী মহিলা আৰু ৩৪৩ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে । লক্ষণীয় বিষয় যে ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৭০ টা সমষ্টিত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক। আনহাতে, গুৱাহাটীৰ পাঁচটা সমষ্টিত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি । সেইদৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট দিবলগীয়া ১৮-১৯ বছৰ বয়সীয়া ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় ৫,৭৫,০৯৩ গৰাকী । আনহাতে, ২০-২৯ বছৰ বয়সৰ ভোটাৰ হৈছে প্ৰায় ৬৬,৩০,৩৭৬ গৰাকী । এই পৰিসংখ্যাৰ পৰাই এইটো স্পষ্ট যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মহিলা আৰু যুৱ ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব । যাৰবাবে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে মহিলা আৰু যুৱ ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ।
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰভাৱ
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগটোৱে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা বুলি বিধানসভাৰ মজিয়াত কৰা দাবীৰ পাছতে ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াত বিলম্ব, জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি ক্ষেত্ৰক লৈ বিতৰ্ক, ন্যায় দিব নোৱাৰিলে ৰাইজে আমাক ভোট নিদিয়ে বুলি কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা আদি প্ৰসংগ লৈ কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্য়ৱহাৰ কৰিছে। কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধীয়ে বাৰে বাৰে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগটো টানি আনি নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ চলোৱা আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিয়ে বিষয়টোত মৌনতা অৱলম্বন কৰাটোৱেও এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত জুবিন মৃত্য়ু বিষয়টোৱে কাৰোবাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে নে লাভান্বিত কৰে, সেইটো লক্ষণীয় হ'ব । অৱশ্যে জুবিনৰ প্ৰসংগটোৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ এতিয়ালৈকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিফলিত হোৱা নাই যদিও ইয়াৰ তলে তলে চলি থকা সোঁতে কাক উটুৱাই লৈ যায় বা কাক পাৰত উঠায়, লগতে জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকলে ইয়াক কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব ।
অগপৰ ভূমিকা
আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল হিচাপে অসম গণ পৰিষদৰ যি উত্থান হৈছিল তাক লৈ আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰ যথেষ্ট উৎসাহিত হৈছিল যদিও মোহভংগ হ'বলৈও বেছি পৰা নালাগিল । কিন্তু এতিয়াও আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰৰ এটা অংশ অগপৰ সৈতে আছে আৰু তেওঁলোকে কিবা এটা পৰিৱৰ্তনৰ আশাপালি আছে । কিন্তু বৰ্তমানৰ অগপ নেতৃত্বই সেই চিন্তা-চেতনাক কিমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তাক লৈ সন্দেহ আছে । এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কা আন্দোলনৰ সময়ত অগপই হেৰোৱা বিশ্বাস ঘূৰাই পোৱা যেন অনুভৱ হৈছিল যদিও সেই আস্থা পৰৱৰ্তী সময়ত বৰ্তাই ৰাখিব নোৱাৰিলে । বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চাবলৈ গ'লে অগপ দলটো পুনৰ বেকফুটলৈ গুচি গৈছে । আঞ্চলিকতাবাদৰ দুৰ্গত খোপনি হেৰুৱাই এইবাৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলতহে অগপই বেছিসংখ্যক আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটোৱে এইটো কথা সূচায় যে বিজেপিয়ে পূৰ্বৰ দৰে অগপক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব খোজা নাই । এই ক্ষেত্ৰত নেতৃত্বৰ দুবৰ্লতাৰ কথাকে উল্লেখ কৰিব লাগিব । এতিয়া এই কথাটো লক্ষণীয় হ'ব যে এই নিৰ্বাচনত অগপই কিমানখন আসন লাভ কৰে । অৱশ্যে উজনি অসম আৰু অসমীয়া মূলৰ যিকেইটা সমষ্টিত অগপই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সেইকেইটা সমষ্টিত বিজেপিৰ ঢৌ আৰু বিজেপিকেন্দ্ৰিক মনোভাবৰ বাবেই হয়তো অগপই সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তাৰ প্ৰভাৱ
এইটো কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে ৰাইজৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনপ্ৰিয়তা তেওঁৰ বাবে এক ঈৰ্ষণীয় সফলতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । তেওঁৰ জনসম্পৰ্কমুখী প্ৰচেষ্টা, ৰাইজৰ মাজত সহজ উপলব্ধতা, বাক চাতুৰ্যতাৰে ৰাইজক সন্মোহিত কৰিব পৰা গুণ, সততে সকলোৰে সৈতে সৰলভাৱে মিলামিছা কৰা, যুৱ আৰু মহিলাসকলক অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা আদি বহু ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত । এই জনপ্ৰিয়তাই নিৰ্বাচনত নিশ্চয় প্ৰভাৱ পেলাব আৰু সেই প্ৰভাৱ বিজেপিৰ বাবে ইতিবাচক বুলিয়েই ক'ব লাগিব ।
বিজেপিৰ আগ্ৰাসী ৰণনীতি আৰু বিৰোধীৰ নতুন বৰ অসম
বিজেপিৰ সুসংগঠিত সাংগঠনিক ৰণনীতি, আগ্ৰাসী মনোভাব, নতুনত্বৰ প্ৰতি আগ্ৰহী, অতি কঠোৰ অনুশাসন, নেতৃত্বৰ প্ৰতি আনুগত্যশীল আদি কেইবাটাও কাৰকৰ বাবে বৰ্তমান দল হিচাপে বিজেপি কংগ্ৰেছ তথা আন বিৰোধী দলতকৈ বহুত আগত আছে । আনহাতে, কংগ্ৰেছত ক্ৰমাৎ নেতৃত্বৰ দুৰ্বলতা, দলীয় অনুশাসনহীনতা, নৱপ্ৰজন্মক অগ্ৰাধিকাৰ দিব নিবিচৰা, পুৰণি মানুহখিনিৰ ওপৰতে অত্যধিক নিৰ্ভৰশীলতা আদিয়ে কংগ্ৰেছক ক্ৰমাৎ গণবিচ্ছিন্ন কৰি তুলিছে । ইয়াৰ মাজতে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ যি নতুন বৰ অসমৰ শ্লোগান সেয়া কাৰ্যক্ষেত্ৰত বুমেৰাং হ'ব যেন লাগিছে । কাৰণ এই শ্লোগানক বিজেপিয়ে আক্ৰমণৰ অন্যতম হাতিয়াৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছেও ইয়াক নিৰ্ভৰযোগ্যভাৱে প্ৰতিহত কৰিব পৰা নাই ।
সংখ্যালঘু কাৰক
অসমৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ এক অন্য়তম কাৰক হিচাপে আছে আৰু সদায় থাকিব। কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ দ্বাৰা বিজেপিয়ে এই সংখ্যালঘু কাৰকে যাতে দলটোকে বিশেষ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ আগতীয়া ব্যৱস্থা কৰি থৈছে । ইয়াৰ মাজতে অৱশ্যে খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘু আৰু বাংলাদেশীয় মূলৰ সংখ্যালঘুৰ কথাও আছে । নিশ্চিতভাৱে বাংলাদেশীয় মূলৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ অধিকাংশয়ে কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফৰ লগত সংযুক্ত । তেনে ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফৰ বাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰ কাৰক হ'ব পাৰে যদিও বিজেপি ইয়াৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি ।
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বনাম গৌৰৱ গগৈ
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত পেলোৱা প্ৰভাৱৰ বাবে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই গৌৰৱ গগৈৰ কান্ধত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ গধুৰ ভাৰখন তুলি দিছে । কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে তুলনা কৰিবলৈ গ'লে গৌৰৱ গগৈৰ ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতা এতিয়াও বহু তলত । অৱশ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিধৰণৰ আগ্ৰাসী নেতৃত্ব দিয়ে গৌৰৱ গগৈ তাৰ বিপৰীত । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অভিজ্ঞতা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজৰ অভিজ্ঞতাও তুলনা নহয় । কিন্তু তথাপিও অতি কম সময়ৰ ভিতৰত গৌৰৱ গগৈয়ে পৰিপক্বতা লাভৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে যদিও ভোটৰ ৰাজনীতিত কিমান সফল হ'ব সেইটো পৰৱৰ্তী সময়তহে গম পোৱা যাব ।
এআইইউডিএফৰ প্ৰসংগ
২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়লৈকে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এআইইউডিএফে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত বদৰুদ্দিন আজমলৰ দলটোক যেন কোনেও গুৰুত্ব দিব নিবিচাৰে তেনে এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ কৌশল ৰচনা কৰা হৈছে । কিন্তু হ'লেও ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এআইইউডিএফ আজিও প্ৰাসংগিক । কৌশলগত কাৰণত কংগ্ৰেছে এআইইউডিএফৰ পৰা দূৰত্ব অৱলম্বন কৰিলেও সংখ্যালঘু ভোটাৰপ্ৰধান এলেকাত কংগ্ৰেছে সাৱধানী খোজ নিদিলে নিজৰ ভৰিত নিজে কুঠাৰ মৰাৰ দৰে অৱস্থা হ'ব । সেইটো এইবাৰৰ নিৰ্বাচনতে কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰতিফলিত হৈছে । এআইইউডিএফে যদি ৫-৬ খন আসন দখল কৰে তেন্তে বিৰোধীৰ চৰকাৰ গঠনৰ অংকত এআইইউডিএফক বিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব ।
অসমৰ ৰাজনীতিৰ ভৱিষ্যৎ
এইবাৰ অসমৰ নিৰ্বাচনী ইতিহাসত বহুকেইটা দিশ প্ৰতিফলিত হৈছে । যাৰ দ্বাৰা অসমৰ ৰাজনীতিৰ অদূৰ ভৱিষ্যতৰ এখন ছবি প্ৰকাশ পাইছে । এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ ইতিবাচক দিশটো হৈছে বহু যুৱপ্ৰজন্মৰ নেতা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । কেৱল যুৱ নেতায়ে নহয়, বহু উচ্চ শিক্ষিত নেতাৰো সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ আগমন ঘটিছে । যিয়ে এক প্ৰগতিশীল গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বহন কৰিছে । আনহাতে, যুৱ ভোটাৰসকলৰ চিন্তা-চৰ্চাও আন এক উল্লেখনীয় বিষয় । বিভিন্ন নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত যুৱ ভোটাৰসকলে প্ৰমূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছে । ই নিশ্চয় সাধুবাদৰ যোগ্য । কিন্তু এই মানসিকতাৰ প্ৰজন্মটোক কোনসকল নেতাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেইটোও লক্ষণীয় হ'ব ।
অৱশ্যে এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈছে যে হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ ৰাজনীতিয়ে কোনোবাখিনিত মানুহৰ মাজত কৰ্মস্পৃহা আৰু কৰ্মমুখী যাত্ৰাত বিঘিনি ঘটাব । হিতাধিকাৰীমূলক আঁচনিৰ পয়োভৰৰ বিপৰীতে উন্নয়নমূলক ৰাজনীতিয়েহে সমাজখনক সুদৃঢ় কৰিব ।
ইয়াৰ উপৰি আন এটা উদ্বেজনক কথা হৈছে যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কিছু বিজাতৰীয়া সংস্কৃতিয়ে গা কৰি উঠিছে, যিটো পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনবোৰত হোৱা নাছিল । সমালোচনা বা আক্ৰমণৰ নামত প্ৰতিপক্ষৰ চৰিত্ৰ হনন, ব্যক্তিগত অপমান বা পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক মন্তব্যই ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় । লগতে অতি আগ্ৰাসী হ'বলৈ গৈ হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত কৰাটোও কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । আমি পূৰ্বতে কিছুমান ৰাজ্যৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি যি মূল্যবোধৰ স্খলনৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ তাৰ প্ৰতিফলন এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । এই নেতিবাচক দিশবোৰ আঁতৰাই যদি আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ তেন্তে নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ৰাজনীতিৰ ভৱিষ্যত আশাব্যঞ্জক বুলিব পাৰি ।