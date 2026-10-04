ETV Bharat / opinion

আমেৰিকাৰ সেনা প্ৰত্যাহাৰ : সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ বাবে ইৰাকৰ সন্মুখত কঠিন প্ৰত্যাহ্বান

ইৰাকৰ কেইবাটাও অঞ্চলত স্থানীয় বিদ্ৰোহীৰ হাতত এতিয়াও অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ মজুত আছে ।

Iraqi security officers flash victory signs while riding in vehicles decorated with national flags during a convoy celebrating the complete withdrawal of U.S. troops from Iraq, in Baghdad on September 30, 2026
আমেৰিকাৰ সেনা প্ৰত্যাহাৰ : সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ বাবে ইৰাকৰ সন্মুখত কঠিন প্ৰত্যাহ্বান (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 4, 2026 at 6:13 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

৩০ ছেপ্টেম্বৰত ইৰাকৰ পৰা আমেৰিকাৰ অন্তিমটো সেনাৰ দলে প্ৰস্থান কৰিলে । ইয়াৰ লগে লগে এক দীঘলীয়া সামৰিক অধ্যায়ৰ সামৰণি পৰিল । ২০০৩ চনৰ পৰা বিদেশী হস্তক্ষেপৰ মাজত জীয়াই থকা ইৰাকৰ জনসাধাৰণৰ বাবে এয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত । অৱশ্যে ইয়াৰ তাৎপৰ্য নিৰ্ভৰ কৰিব ইয়াৰ পিছত কি হ'ব তাৰ ওপৰত ।

বাগদাদে বিদেশী সামৰিক উপস্থিতিৰ অন্ত পৰাটো নিজৰ ভূখণ্ড আৰু সশস্ত্ৰ দলসমূহৰ ওপৰত ফলপ্ৰসূ কৰ্তৃত্বলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিবনে ? ২০২৪ চনত ৱাশ্বিংটন আৰু বাগদাদে আলোচনাৰ অন্তত পৰ্যায়ক্ৰমে কৰা ব্যৱস্থাৰ অধীনত সেনা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে । সেই চুক্তিত ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ইৰাকত মিত্ৰজোঁটৰ সামৰিক অভিযানৰ অন্ত পেলোৱাৰ কথা আছিল ।

People gather during celebrations marking the complete withdrawal of U.S. troops from Iraq, in Baghdad on September 30, 2026
আমেৰিকাৰ সেনা প্ৰত্যাহাৰক উদযাপন কৰিবলৈ বাগদাদত একত্ৰিত হৈছে বহু লোক (AP)

লগতে ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে ইৰাকৰ ভূখণ্ডৰ পৰা ছিৰিয়াত ইছলামিক ষ্টেটৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ বাবে সমৰ্থনৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল । ইয়াত দ্বিপাক্ষিক নিৰাপত্তা অংশীদাৰিত্বৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছিল । মিত্ৰজোঁটৰ নিয়োগৰ অন্ত পৰাটোৱে নিৰাপত্তা সহযোগিতা বা ৱাশ্বিংটনৰ সৈতে ইৰাকৰ সম্পৰ্ক বন্ধ হোৱাৰ ইংগিত নিদিয়ে । বিগত সময়ছোৱাত আমেৰিকাই কেইবাবাৰো সেনাৰ অংশগ্ৰহণ শেষ কৰিছিল ।

২০০৩ চনৰ আক্ৰমণত ছাদ্দাম হুছেইনক অপসাৰণ কৰা হয় যদিও ৰাষ্ট্ৰ বিভাজন আৰু বিদ্ৰোহৰ এক বিপৰ্যয়জনক প্ৰক্ৰিয়াৰ সূচনা হয় । ২০১১ চনত আমেৰিকাৰ সেনা আঁতৰি আহিছিল যদিও ২০১৪ চনত বাগদাদৰ আমন্ত্ৰণত ইছলামিক ষ্টেটে দেশখনৰ বৃহৎ অঞ্চল দখল কৰাৰ পিছত বাগদাদৰ অনুৰোধত পুনৰ আমেৰিকাৰ সেনা উভতি আহিছিল ।

এইবোৰ আছিল বিভিন্ন উদ্দেশ্যৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সুকীয়া নিয়োগ । তাৰ পিছত ইৰাকৰ সহায়ৰ বাবে কৰা অনুৰোধ দুয়োটাকে নাইকীয়া কৰে । ঐতিহাসিক বিদ্ৰুপটো স্পষ্ট : ইৰাণৰ মূল বিৰোধী চৰকাৰ এখনক ৱাশ্বিংটনে ওফৰাই দিলে, যাৰ ফলত টেহৰাণে নিজৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি কৰিব পৰা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিলে ।

সামৰিক শ্ৰেষ্ঠত্বই ক্ষমতাৰ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সফল হ'লেও আমেৰিকাৰ নীতি নিৰ্ধাৰকসকলে কল্পনা কৰা ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰাত ব্যৰ্থ হয় । এই শিক্ষা ইৰাকৰ বাহিৰলৈও বিস্তৃত; চৰকাৰক ওফৰাই পেলোৱাটো জনসাধাৰণৰ আস্থা লাভ কৰিব পৰা প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তোলা আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰসমূহক নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাতকৈ বহুত সহজ ।

এই অসমাপ্ত সংগ্ৰাম মিলিছিয়াৰ (সশস্ত্ৰ গোট) ক্ষেত্ৰতো স্পষ্টভাৱে দেখা যায় । এছ'চিয়েটেড প্ৰেছৰ মতে ইৰাক চৰকাৰে প্ৰথমে আমেৰিকাৰ সামৰিক প্ৰত্যাহাৰৰ সময়সীমাক নিষিদ্ধ সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ নিৰস্ত্ৰকৰণৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল । তাৰ পিছৰে পৰা নিৰস্ত্ৰকৰণৰ সময়সীমা ২০২৭ চনৰ জুনলৈ বৃদ্ধি কৰা হয় ।

বিদেশী সেনা বাৰু আঁতৰি গৈছে, কিন্তু ইৰাণ সমৰ্থিত শক্তিশালী গোটবোৰৰ হাতত এতিয়াও অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আছে । সেয়েহে সাৰ্বভৌমত্ব উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত অধিক নিবিড়ভাৱে চোৱাৰ প্ৰয়োজন । যেতিয়ালৈকে সশস্ত্ৰ সংগঠনে ইয়াৰ নিৰ্দেশ মানিবলৈ অস্বীকাৰ নকৰে বা চৰকাৰক ভাবুকি দিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়ালৈকে এখন ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ কৰ্তৃত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে ।

সেনা প্ৰত্যাহাৰে সাৰ্বভৌমত্ব শক্তিশালী কৰে যদিহে বাগদাদে বল প্ৰয়োগ সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্তৰ ওপৰত অধিক নিয়ন্ত্ৰণ লাভ কৰে । কুৰ্দি অঞ্চলে এই পৰিৱৰ্তনৰ আন এটা দিশ উন্মোচন কৰে । আমেৰিকাৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা আঁতৰোৱাক লৈ কুৰ্দি বিষয়াসকলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁলোকৰ উদ্বেগৰ বাবে সেনাৰ প্ৰত্যাহাৰক দেশজোৰা উদযাপনৰ মুহূৰ্ত হিচাপে চিহ্নিত কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে ।

ইৰাকীসকলে হিংসাৰ সন্মুখীন হোৱা আৰু ফেডাৰেল সুৰক্ষাৰ ওপৰত থকা আস্থা অনুসৰি বিদেশী সামৰিক বাহিনীৰ উপস্থিতিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণেৰে বৰ্ণনা কৰে । বাগদাদে এতিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগিব কুৰ্দি অঞ্চলৰ নিৰাপত্তা আঞ্চলিক কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত এৰি দিবলগীয়া বিষয় নহয়, ই জাতীয় দায়িত্ব ৷

ইছলামিক ষ্টেটে আন এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে । অঞ্চলটোত বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো ইয়াৰ স্লিপাৰ চেলসমূহ সক্ৰিয় হৈ আছে আৰু নিৰাপত্তা সমন্বয়ৰ ব্যৱধানক লক্ষ্য হিচাপে ল'ব পাৰে । আমেৰিকাৰ সেনাই চোৰাংচোৱা আৰু আকাশী চোৰাংচোৱাগিৰি প্ৰদান কৰিছিল যিয়ে ইৰাকৰ অভিযানত সহায় কৰিছিল ।

সেই ব্যৱস্থাসমূহ বজাই ৰাখিবলৈ ফেডাৰেল আৰু কুৰ্দি শক্তিসমূহৰ মাজত স্থায়ী সম্পদ আৰু সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন । বিদ্ৰোহীৰ পুনৰুত্থান গ্ৰহণযোগ্য নহয় । কোনো অভিযানৰ অন্ত পৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলেও যে ভাবুকি নাইকিয়া হৈছে সেই কথা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰি । ইৰাকে সময়ৰ লগে লগে সংগঠনবোৰক পুনৰ একত্ৰিত হোৱাত কিমানখিনি বাধা দিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ দ্বাৰা সফলতা জানিব পৰা যাব ।

সামৰিক প্ৰত্যাহাৰৰ পিছতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক অক্ষত ৰাখিছে । ৰয়টাৰৰ বাতৰি অনুসৰি ইৰাকৰ তেলৰ ৰাজহ নিউয়ৰ্কৰ ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ একাউণ্টত জমা হয় । চৰকাৰী বাজেটৰ ৰাজহৰ প্ৰায় ৯০ শতাংশ তেলৰ পৰা আহে । এই ব্যৱস্থাই ৱাশ্বিংটনক ইয়াৰ সেনা প্ৰত্যাহাৰৰ পিছতো যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত কৰে ।

যাৰ ফলত ডলাৰৰ প্ৰৱেশ অব্যাহত থকাটো নিশ্চিত হয় আৰু অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতাক সমৰ্থন কৰে । ফলস্বৰূপে বাগদাদে ৰাজহুৱা ব্যয় আৰু আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত ব্যাঘাত জন্মাব নোৱাৰি নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে ।

ইৰাণ আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দেশসমূহে এই প্ৰত্যাহাৰক কৌশলগত বিজয় হিচাপে চিহ্নিত কৰিব । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ সৈতে জড়িত সংঘৰ্ষৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা আঞ্চলিক অস্থিৰতাৰ সময়ত এই সামৰিক প্ৰত্যাহাৰ হোৱা দেখা গৈছে ।

ইৰাকৰ নেতাসকলৰ হাতত এতিয়াও বিকল্প আছে আৰু টেহৰাণৰ প্ৰভাৱ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক নিয়ন্ত্ৰণৰ সমান নহয় । বিপদটো ৰাজনৈতিক নিষ্পত্তিৰ সম্ভাৱনাত নিহিত হৈ আছে য'ত সশস্ত্ৰ দলসমূহে প্ৰত্যাহাৰ প্ৰক্ৰিয়াত নিজৰ ভূমিকাক ব্যৱহাৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰ কৰ্তৃত্বৰ মূল্যত অধিক ৰেহাই লাভ কৰে । বাগদাদৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুযোগৰ পৰিসৰ নিৰ্ভৰ কৰিব এই পৰিৱৰ্তন বন্ধ কৰিব পৰা যাব নে নোৱাৰে তাৰ ওপৰত ।

ইয়াৰ লগত ভাৰতৰ বাবে ব্যৱহাৰিক স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে । ইৰাক খাৰুৱা তেলৰ মূল উৎসৰ লগতে ভাৰতীয় শ্ৰমিক আৰু ভ্ৰমণকাৰীৰ গন্তব্যস্থান হৈয়েই আছে । নতুন দিল্লীয়ে ইৰাকৰ প্ৰতিষ্ঠানিক ক্ষমতাক সমৰ্থন কৰা উচিত আৰু সমগ্ৰ দেশতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক বজাই ৰখা উচিত । সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত অধিক স্বায়ত্তশাসনৰ অধিকাৰী সুস্থিৰ ইৰাকে স্থানীয় সশস্ত্ৰ দলৰ জৰিয়তে প্ৰতিদ্বন্দ্বী শক্তিৰ সংঘৰ্ষ হোৱা পৰিস্থিতিতকৈ ভাৰতৰ স্বাৰ্থক ভালদৰে সেৱা আগবঢ়ায় ।

৩০ ছেপ্টেম্বৰটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ টাৰ্নিং পইণ্ট হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে । আচল পৰীক্ষা হ'ব ইৰাকৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব পাৰিবনে আৰু বিদেশী বাহিনী প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰিবনে নাই । এই কৃতিত্বই আজি উদযাপন কৰা সাৰ্বভৌমত্বক প্ৰকৃত অৰ্থ প্ৰদান কৰিব ।

এই প্ৰতিবেদনৰ লেখকগৰাকী নতুন দিল্লীৰ জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়াৰ চেণ্টাৰ ফৰ ৱেষ্ট এছিয়ান ষ্টাডিজৰ অধ্যাপক । এই প্ৰতিবেদনে ইটিভি ভাৰতৰ মতামতক প্ৰতিফলিত নকৰে ৷

লগতে পঢ়ক :

ভাৰতৰ মধ্যস্থতাত শাম কাটিব ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ, ভাৰতৰ যুদ্ধ বিৰতি প্ৰস্তাৱথ সমৰ্থন কিভেৰ

TAGGED:

আমেৰিকাৰ সেনা
ইৰাক
ইৰাকৰ পৰা আমেৰিকাৰ সেনা প্ৰত্যাহাৰ
ইছলামিক ষ্টেট
US TROOPS LEAVE IRAQ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.