আমেৰিকাৰ সেনা প্ৰত্যাহাৰ : সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ বাবে ইৰাকৰ সন্মুখত কঠিন প্ৰত্যাহ্বান
ইৰাকৰ কেইবাটাও অঞ্চলত স্থানীয় বিদ্ৰোহীৰ হাতত এতিয়াও অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ মজুত আছে ।
Published : October 4, 2026 at 6:13 PM IST
৩০ ছেপ্টেম্বৰত ইৰাকৰ পৰা আমেৰিকাৰ অন্তিমটো সেনাৰ দলে প্ৰস্থান কৰিলে । ইয়াৰ লগে লগে এক দীঘলীয়া সামৰিক অধ্যায়ৰ সামৰণি পৰিল । ২০০৩ চনৰ পৰা বিদেশী হস্তক্ষেপৰ মাজত জীয়াই থকা ইৰাকৰ জনসাধাৰণৰ বাবে এয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত । অৱশ্যে ইয়াৰ তাৎপৰ্য নিৰ্ভৰ কৰিব ইয়াৰ পিছত কি হ'ব তাৰ ওপৰত ।
বাগদাদে বিদেশী সামৰিক উপস্থিতিৰ অন্ত পৰাটো নিজৰ ভূখণ্ড আৰু সশস্ত্ৰ দলসমূহৰ ওপৰত ফলপ্ৰসূ কৰ্তৃত্বলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিবনে ? ২০২৪ চনত ৱাশ্বিংটন আৰু বাগদাদে আলোচনাৰ অন্তত পৰ্যায়ক্ৰমে কৰা ব্যৱস্থাৰ অধীনত সেনা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে । সেই চুক্তিত ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ইৰাকত মিত্ৰজোঁটৰ সামৰিক অভিযানৰ অন্ত পেলোৱাৰ কথা আছিল ।
লগতে ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে ইৰাকৰ ভূখণ্ডৰ পৰা ছিৰিয়াত ইছলামিক ষ্টেটৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ বাবে সমৰ্থনৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল । ইয়াত দ্বিপাক্ষিক নিৰাপত্তা অংশীদাৰিত্বৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছিল । মিত্ৰজোঁটৰ নিয়োগৰ অন্ত পৰাটোৱে নিৰাপত্তা সহযোগিতা বা ৱাশ্বিংটনৰ সৈতে ইৰাকৰ সম্পৰ্ক বন্ধ হোৱাৰ ইংগিত নিদিয়ে । বিগত সময়ছোৱাত আমেৰিকাই কেইবাবাৰো সেনাৰ অংশগ্ৰহণ শেষ কৰিছিল ।
২০০৩ চনৰ আক্ৰমণত ছাদ্দাম হুছেইনক অপসাৰণ কৰা হয় যদিও ৰাষ্ট্ৰ বিভাজন আৰু বিদ্ৰোহৰ এক বিপৰ্যয়জনক প্ৰক্ৰিয়াৰ সূচনা হয় । ২০১১ চনত আমেৰিকাৰ সেনা আঁতৰি আহিছিল যদিও ২০১৪ চনত বাগদাদৰ আমন্ত্ৰণত ইছলামিক ষ্টেটে দেশখনৰ বৃহৎ অঞ্চল দখল কৰাৰ পিছত বাগদাদৰ অনুৰোধত পুনৰ আমেৰিকাৰ সেনা উভতি আহিছিল ।
এইবোৰ আছিল বিভিন্ন উদ্দেশ্যৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সুকীয়া নিয়োগ । তাৰ পিছত ইৰাকৰ সহায়ৰ বাবে কৰা অনুৰোধ দুয়োটাকে নাইকীয়া কৰে । ঐতিহাসিক বিদ্ৰুপটো স্পষ্ট : ইৰাণৰ মূল বিৰোধী চৰকাৰ এখনক ৱাশ্বিংটনে ওফৰাই দিলে, যাৰ ফলত টেহৰাণে নিজৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি কৰিব পৰা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিলে ।
সামৰিক শ্ৰেষ্ঠত্বই ক্ষমতাৰ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সফল হ'লেও আমেৰিকাৰ নীতি নিৰ্ধাৰকসকলে কল্পনা কৰা ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰাত ব্যৰ্থ হয় । এই শিক্ষা ইৰাকৰ বাহিৰলৈও বিস্তৃত; চৰকাৰক ওফৰাই পেলোৱাটো জনসাধাৰণৰ আস্থা লাভ কৰিব পৰা প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তোলা আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰসমূহক নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাতকৈ বহুত সহজ ।
এই অসমাপ্ত সংগ্ৰাম মিলিছিয়াৰ (সশস্ত্ৰ গোট) ক্ষেত্ৰতো স্পষ্টভাৱে দেখা যায় । এছ'চিয়েটেড প্ৰেছৰ মতে ইৰাক চৰকাৰে প্ৰথমে আমেৰিকাৰ সামৰিক প্ৰত্যাহাৰৰ সময়সীমাক নিষিদ্ধ সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ নিৰস্ত্ৰকৰণৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল । তাৰ পিছৰে পৰা নিৰস্ত্ৰকৰণৰ সময়সীমা ২০২৭ চনৰ জুনলৈ বৃদ্ধি কৰা হয় ।
বিদেশী সেনা বাৰু আঁতৰি গৈছে, কিন্তু ইৰাণ সমৰ্থিত শক্তিশালী গোটবোৰৰ হাতত এতিয়াও অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আছে । সেয়েহে সাৰ্বভৌমত্ব উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত অধিক নিবিড়ভাৱে চোৱাৰ প্ৰয়োজন । যেতিয়ালৈকে সশস্ত্ৰ সংগঠনে ইয়াৰ নিৰ্দেশ মানিবলৈ অস্বীকাৰ নকৰে বা চৰকাৰক ভাবুকি দিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়ালৈকে এখন ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ কৰ্তৃত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে ।
সেনা প্ৰত্যাহাৰে সাৰ্বভৌমত্ব শক্তিশালী কৰে যদিহে বাগদাদে বল প্ৰয়োগ সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্তৰ ওপৰত অধিক নিয়ন্ত্ৰণ লাভ কৰে । কুৰ্দি অঞ্চলে এই পৰিৱৰ্তনৰ আন এটা দিশ উন্মোচন কৰে । আমেৰিকাৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা আঁতৰোৱাক লৈ কুৰ্দি বিষয়াসকলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁলোকৰ উদ্বেগৰ বাবে সেনাৰ প্ৰত্যাহাৰক দেশজোৰা উদযাপনৰ মুহূৰ্ত হিচাপে চিহ্নিত কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে ।
ইৰাকীসকলে হিংসাৰ সন্মুখীন হোৱা আৰু ফেডাৰেল সুৰক্ষাৰ ওপৰত থকা আস্থা অনুসৰি বিদেশী সামৰিক বাহিনীৰ উপস্থিতিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণেৰে বৰ্ণনা কৰে । বাগদাদে এতিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগিব কুৰ্দি অঞ্চলৰ নিৰাপত্তা আঞ্চলিক কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত এৰি দিবলগীয়া বিষয় নহয়, ই জাতীয় দায়িত্ব ৷
ইছলামিক ষ্টেটে আন এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে । অঞ্চলটোত বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো ইয়াৰ স্লিপাৰ চেলসমূহ সক্ৰিয় হৈ আছে আৰু নিৰাপত্তা সমন্বয়ৰ ব্যৱধানক লক্ষ্য হিচাপে ল'ব পাৰে । আমেৰিকাৰ সেনাই চোৰাংচোৱা আৰু আকাশী চোৰাংচোৱাগিৰি প্ৰদান কৰিছিল যিয়ে ইৰাকৰ অভিযানত সহায় কৰিছিল ।
https://t.co/PzEB5zdqtO— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 30, 2026
সেই ব্যৱস্থাসমূহ বজাই ৰাখিবলৈ ফেডাৰেল আৰু কুৰ্দি শক্তিসমূহৰ মাজত স্থায়ী সম্পদ আৰু সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন । বিদ্ৰোহীৰ পুনৰুত্থান গ্ৰহণযোগ্য নহয় । কোনো অভিযানৰ অন্ত পৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলেও যে ভাবুকি নাইকিয়া হৈছে সেই কথা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰি । ইৰাকে সময়ৰ লগে লগে সংগঠনবোৰক পুনৰ একত্ৰিত হোৱাত কিমানখিনি বাধা দিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ দ্বাৰা সফলতা জানিব পৰা যাব ।
সামৰিক প্ৰত্যাহাৰৰ পিছতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক অক্ষত ৰাখিছে । ৰয়টাৰৰ বাতৰি অনুসৰি ইৰাকৰ তেলৰ ৰাজহ নিউয়ৰ্কৰ ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ একাউণ্টত জমা হয় । চৰকাৰী বাজেটৰ ৰাজহৰ প্ৰায় ৯০ শতাংশ তেলৰ পৰা আহে । এই ব্যৱস্থাই ৱাশ্বিংটনক ইয়াৰ সেনা প্ৰত্যাহাৰৰ পিছতো যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত কৰে ।
যাৰ ফলত ডলাৰৰ প্ৰৱেশ অব্যাহত থকাটো নিশ্চিত হয় আৰু অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতাক সমৰ্থন কৰে । ফলস্বৰূপে বাগদাদে ৰাজহুৱা ব্যয় আৰু আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত ব্যাঘাত জন্মাব নোৱাৰি নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ইৰাণ আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দেশসমূহে এই প্ৰত্যাহাৰক কৌশলগত বিজয় হিচাপে চিহ্নিত কৰিব । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ সৈতে জড়িত সংঘৰ্ষৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা আঞ্চলিক অস্থিৰতাৰ সময়ত এই সামৰিক প্ৰত্যাহাৰ হোৱা দেখা গৈছে ।
ইৰাকৰ নেতাসকলৰ হাতত এতিয়াও বিকল্প আছে আৰু টেহৰাণৰ প্ৰভাৱ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক নিয়ন্ত্ৰণৰ সমান নহয় । বিপদটো ৰাজনৈতিক নিষ্পত্তিৰ সম্ভাৱনাত নিহিত হৈ আছে য'ত সশস্ত্ৰ দলসমূহে প্ৰত্যাহাৰ প্ৰক্ৰিয়াত নিজৰ ভূমিকাক ব্যৱহাৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰ কৰ্তৃত্বৰ মূল্যত অধিক ৰেহাই লাভ কৰে । বাগদাদৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুযোগৰ পৰিসৰ নিৰ্ভৰ কৰিব এই পৰিৱৰ্তন বন্ধ কৰিব পৰা যাব নে নোৱাৰে তাৰ ওপৰত ।
ইয়াৰ লগত ভাৰতৰ বাবে ব্যৱহাৰিক স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে । ইৰাক খাৰুৱা তেলৰ মূল উৎসৰ লগতে ভাৰতীয় শ্ৰমিক আৰু ভ্ৰমণকাৰীৰ গন্তব্যস্থান হৈয়েই আছে । নতুন দিল্লীয়ে ইৰাকৰ প্ৰতিষ্ঠানিক ক্ষমতাক সমৰ্থন কৰা উচিত আৰু সমগ্ৰ দেশতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক বজাই ৰখা উচিত । সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত অধিক স্বায়ত্তশাসনৰ অধিকাৰী সুস্থিৰ ইৰাকে স্থানীয় সশস্ত্ৰ দলৰ জৰিয়তে প্ৰতিদ্বন্দ্বী শক্তিৰ সংঘৰ্ষ হোৱা পৰিস্থিতিতকৈ ভাৰতৰ স্বাৰ্থক ভালদৰে সেৱা আগবঢ়ায় ।
৩০ ছেপ্টেম্বৰটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ টাৰ্নিং পইণ্ট হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে । আচল পৰীক্ষা হ'ব ইৰাকৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব পাৰিবনে আৰু বিদেশী বাহিনী প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰিবনে নাই । এই কৃতিত্বই আজি উদযাপন কৰা সাৰ্বভৌমত্বক প্ৰকৃত অৰ্থ প্ৰদান কৰিব ।
এই প্ৰতিবেদনৰ লেখকগৰাকী নতুন দিল্লীৰ জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়াৰ চেণ্টাৰ ফৰ ৱেষ্ট এছিয়ান ষ্টাডিজৰ অধ্যাপক । এই প্ৰতিবেদনে ইটিভি ভাৰতৰ মতামতক প্ৰতিফলিত নকৰে ৷
লগতে পঢ়ক :
ভাৰতৰ মধ্যস্থতাত শাম কাটিব ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ, ভাৰতৰ যুদ্ধ বিৰতি প্ৰস্তাৱথ সমৰ্থন কিভেৰ