গেম থিয়ৰীৰ জলঙাৰে আমেৰিকা–ইৰাণ যুদ্ধ
আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধক কেৱল আঞ্চলিক বিবাদ হিচাপে চাব নোৱাৰি । বিশ্ব শক্তি যোগান শৃংখলত অৱস্থিত মধ্যপ্ৰাচ্য হৈছে শক্তিৰ বৃহৎ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ এক ক্ষেত্ৰ ।
- ৰাকেশ ভাটিয়া
আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজৰ সংঘৰ্ষই দ্ৰুতগতিত বিকশিত হৈ বিগত দশকবোৰৰ ভিতৰত এক অন্যতম গুৰুতৰ ভূ-ৰাজনৈতিক সংকটলৈ গতি কৰিছে । লক্ষ্যভিত্তিক সামৰিক অভিযান হিচাপে আৰম্ভ হোৱা এই কাৰ্য এতিয়া উপসাগৰীয় ৰাষ্ট্ৰ, সামুদ্ৰিক বাণিজ্যিক পথ আৰু বিশ্ব শক্তি বজাৰৰ সৈতে জড়িত ব্যাপক আঞ্চলিক সংঘৰ্ষলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে ।
একাধিক মাত্ৰাত এতিয়া এই সংঘাতৰ সূচনা হৈছে । সামৰিক আক্ৰমণ, মতাদৰ্শগত পাৰ্থক্য, অৰ্থনৈতিক চাপ আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক সমীকৰণ ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম ।
এনে ধৰণৰ কৌশলগত প্ৰতিযোগিতাত পদক্ষেপবোৰ খুব কমেইহে কাৰ্যকৰী হোৱা দেখা যায় । প্ৰতিটো খোজেই উত্তেজনা বৃদ্ধি আৰু সংকেত প্ৰদানৰ বৃহত্তৰ শৃংখলৰ অংশ হৈ পৰে । আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ লক্ষ্য হৈছে শাসন ব্যৱস্থা সলনি কৰা, ইৰাণৰ কৌশলগত ক্ষমতাক দুৰ্বল কৰা আৰু অঞ্চলটোত ইয়াৰ প্ৰভাৱক বাধা প্ৰদান কৰা । আনহাতে, বাহ্যিক হেঁচাই ইয়াৰ সংকল্পক শক্তিশালী কৰি তুলিব আৰু ইয়াৰ বিৰোধীৰ বাবে সংঘাতৰ ব্যয় আৰু বৃদ্ধি পাব ।
বিশ্লেষকসকলে দ্ৰুততাৰে গেম থিয়ৰীৰ আন্তঃগাঁথনিৰ জৰিয়তে পৰিস্থিতিৰ ব্যাখ্যা কৰি আছে, য’ত প্ৰতিটো পক্ষয়েই বিৰোধী আৰু মিত্ৰৰ পৰা পোৱা প্ৰত্যাশিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ভিত্তিত নিজৰ ভূমিকা নিৰ্ধাৰণ কৰে ।
নেতৃত্বক বিচ্ছেদিত কৰা আক্ৰমণ আৰু শ্বহীদ হোৱাৰ শক্তি
এই সংঘাতৰ অন্যতম নাটকীয় পৰিঘটনাৰ ভিতৰত এটা হৈছে ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতাক হত্যা, যাক আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ সমন্বিত আক্ৰমণত চূড়ান্ত ৰূপ দিয়া হৈছিল । বিশুদ্ধ সামৰিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা নেতৃত্বক বিচ্ছেদিত কৰা আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ গাঁথনি বিঘ্নিত কৰা আৰু ৰাজনৈতিক কৰ্তৃত্ব দুৰ্বল কৰা ।
কিন্তু ইৰাণৰ মতাদৰ্শগত আন্তঃগাঁথনিয়ে এই যুক্তিক জটিল কৰি তুলিছে । ছিয়া ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাই শ্বহীদক অপৰিসীম প্ৰতীকী গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । কাৰবালা যুদ্ধৰ ঐতিহাসিক স্মৃতি, য'ত ইমাম হুছেইনে অন্যায়ৰ বিৰোধিতা কৰি শ্বহীদ হৈছিল, ই হৈছে ছিয়া পৰিচয়ৰ এক কেন্দ্ৰীয় উপাদান ।
এই দৃশ্যপটত এগৰাকী নেতাৰ মৃত্যু প্ৰতিৰোধৰ এক শক্তিশালী প্ৰতীকলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ব পাৰে । এনে ঘটনাই ৰাষ্ট্ৰক দুৰ্বল কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আৱেগিক সংগঠন আৰু প্ৰতিশোধৰ বাবে জনসমৰ্থন শক্তিশালী কৰিব পাৰে । গেম-থিয়ৰেটিক অনুসৰি ক’বলৈ গ’লে প্ৰতিপক্ষক দুৰ্বল কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপে অজানিতে ইয়াৰ সংকল্প বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
অসামৰিক হানি আৰু বৈশ্বিক ধাৰণাৰ সংঘাত
আধুনিক যুদ্ধ কেৱল যুদ্ধক্ষেত্ৰতে নহয়, তথ্যৰ ক্ষেত্ৰতো সংঘটিত হয় । অসামৰিক লোকৰ মৃত্যুৱে সংঘাতৰ বিষয়ে বিশ্বজনীন ধাৰণাক দ্ৰুতভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে । সামৰিক আক্ৰমণৰ সময়ত স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে ইৰাণ আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কিছু অংশত জনবিক্ষোভ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । এনে ঘটনাই সংঘাতক বাহ্যিক আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধ হিচাপে চিত্ৰিত কৰা ধাৰণাক শক্তিশালী কৰে ।
সমসাময়িক তথ্যৰ পৰিৱেশত সংবাদ মাধ্যমৰ নেটৱৰ্ক আৰু সামাজিক মঞ্চৰ জৰিয়তে অসামৰিক দুখ-কষ্টৰ ছবি দ্ৰুতগতিত প্ৰচাৰিত হয় । এই বিৱৰণসমূহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জনমত আৰু কূটনৈতিক মিত্ৰতাক প্ৰভাৱিত কৰে । সামৰিক অভিযানত নিয়োজিত ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বাবে সামৰিক বিজয় তথ্য ক্ষেত্ৰত কৌশলগত লোকচানৰ দ্বাৰা ক্ষতিপূৰণ কৰিব পাৰি ।
উপসাগৰীয় অঞ্চললৈ সংঘাতৰ সম্প্ৰসাৰণ
সংঘাত তীব্ৰতৰ হোৱাৰ লগে লগে ইৰাণে ইজৰাইলৰ বাহিৰলৈও সমগ্ৰ উপসাগৰীয় অঞ্চলত আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিক লক্ষ্য কৰি প্ৰতিশোধৰ ব্যৱস্থা সম্প্ৰসাৰণ কৰে । কাটাৰ, কুৱেইট, বাহৰেইনকে ধৰি আমেৰিকাৰ ঘাটিক আতিথ্য প্ৰদান কৰা দেশসমূহৰ ওপৰত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰ'ণ আক্ৰমণ কৰা হয় । প্ৰতিশোধৰ পৰিসৰ বিস্তৃত হৈ অহাটোৱে এক চিন্তা-চৰ্চাৰ কৌশলৰ প্ৰতিফলন ঘটায় । ইৰাণে আমেৰিকাৰ মূল ভূখণ্ডক প্ৰত্যক্ষভাৱে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে যদিও সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত আমেৰিকাৰ সামৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ।
উপসাগৰীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহ বৰ্তমান এক কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে । বহুতে আমেৰিকাৰ প্ৰধান ঘাটিসমূহক আশ্ৰয় দিছে, যিবোৰ ৱাশ্বিংটনৰ আঞ্চলিক নিৰাপত্তা স্থাপত্যৰ অংশ । এই সুবিধাসমূহে সমগ্ৰ পশ্চিম এছিয়াত নিৰীক্ষণ অভিযান, নৌসেনা নিয়োগ আৰু বিমান অভিযানক সক্ষম কৰি তুলিছে ।
কিন্তু একেবোৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণেই এই দেশবোৰকো সংঘাতৰ সম্ভাৱ্য লক্ষ্য কৰি তোলে । ইৰাণৰ আক্ৰমণ আৰু ড্ৰ’ণ আক্ৰমণে ইতিমধ্যেই উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ একাধিক স্থান আৰু শক্তি কেন্দ্ৰসমূহ প্ৰভাৱিত কৰিছে ।
ফলত আঞ্চলিক যুদ্ধখন বিস্তৃত হৈ আহিছে, য’ত এনে দেশবোৰে জড়িত হৈ পৰিছে যিবোৰে আৰম্ভণিতে নিৰপেক্ষতাৰ চেষ্টা কৰিছিল ।
হৰমুজ প্ৰণালীৰ ভূগোল আৰু কৌশলগত গুৰুত্ব
পাৰস্য উপসাগৰৰ ভূগোলে ইৰাণক এক শক্তিশালী কৌশলগত লাভ প্ৰদান কৰিছে । এই লাভৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত আছে হৰমুজ প্ৰণালী, যিটো পাৰস্য উপসাগৰক আৰব সাগৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা এটা সংকীৰ্ণ সামুদ্ৰিক কৰিড'ৰ ।
বিশ্বৰ তেল ব্যৱহাৰৰ প্ৰায় এক পঞ্চমাংশ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দলপথৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় । যাৰ ফলত ই বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ অন্যতম জটিল বাণিজ্যিক পথ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ইৰাণে বাৰে বাৰে এই প্ৰণালীৰ মাজেৰে জাহাজ চলোৱাত বাধা প্ৰদা কৰা বা বিঘিনি ঘটোৱাৰ ভাবুকি দিছে । শেহতীয়া পৰিস্থিতিত ইৰাণৰ বিষয়াসকলে সকীয়াই দিছে যে সংঘাত বৃদ্ধিৰ অংশ হিচাপে জলপথৰ মাজেৰে পাৰ হ’বলৈ চেষ্টা কৰা জাহাজসমূহক লক্ষ্য কৰি লোৱা হ’ব পাৰে ।
এই কৰিড’ৰত সাময়িকভাৱে ব্যাঘাত জন্মালেও বিশ্ব শক্তি বজাৰত তাৎক্ষণিক প্ৰভাৱ পৰিব ৷ উপসাগৰীয় তেল আমদানিৰ ওপৰত অধিক নিৰ্ভৰশীল এছিয়াৰ অৰ্থনীতি বিশেষভাৱে দুৰ্বল হ’ব ।
গতিকে ভৌগোলিক স্থিতিয়ে ইৰাণক ইয়াৰ গতানুগতিক সামৰিক ক্ষমতা দুৰ্বল হোৱাৰ পিছতো এই সংঘাতত যথেষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰে ।
সম্পদ, পানী আৰু সংঘাতৰ অন্তৰ্নিহিত স্তৰ
তাৎক্ষণিক সামৰিক অভিযানৰ বাহিৰেও গাঁথনিগত হেঁচায়ো কৌশলগত পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে । সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতে জল সংকট আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত চাপ বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
উপসাগৰীয় কেইবাখনো দেশ খোৱাপানীৰ বাবে ডিচেলাইনেচন প্লাণ্টৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল । এই প্লাণ্টসমূহে দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাতৰ সময়ত সম্ভাৱ্য লক্ষ্য হৈ পৰিব পৰা জটিল আন্তঃগাঁথনিসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ইৰাণ নিজেই ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱা আৰু হ্ৰদ শুকান হোৱাকে ধৰি উল্লেখযোগ্য পৰিৱেশগত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । সম্পদৰ অভাৱে ভূ-ৰাজনৈতিক প্ৰতিযোগিতা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব পাৰে আৰু চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে জল আৰু শক্তি সম্পদৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ আঞ্চলিক সংঘাত গঢ় দিয়াত সামৰিক শক্তিৰ দৰেই উল্লেখযোগ্য হ’ব পাৰে ।
বিশ্বজনীন পৰিণতিৰ এক সংঘাত
আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধক কেৱল আঞ্চলিক বিবাদ হিচাপে চাব নোৱাৰি । বিশ্ব শক্তি যোগান শৃংখলত অৱস্থিত মধ্যপ্ৰাচ্য হৈছে শক্তিৰ বৃহৎ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ এক ক্ষেত্ৰ ।
ৰাছিয়া আৰু চীনে ইৰাণৰ সৈতে কৌশলগত সম্পৰ্ক বজাই ৰাখে আৰু অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতিসমূহ তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰে । প্ৰত্যক্ষ সামৰিক অভিযানত জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনা কম যদিও কূটনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সমৰ্থনে ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্যক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ।
ইতিমধ্যে শক্তি বজাৰসমূহে এই সংকটৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, যোগানত ব্যাঘাত জন্মাৰ আশংকাই তেলৰ মূল্যৰ অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিছে । উপসাগৰীয় আৰু আৰব সাগৰৰ মাজেৰে সামুদ্ৰিক জাহাজ চলোৱা পথসমূহো ক্ৰমাৎ বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে । গতিকে এই সংঘাতৰ প্ৰভাৱ আছে, যিবোৰ তাৎক্ষণিক যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ প্ৰভাৱতকৈও বহু দূৰলৈকে বিস্তৃত ।
ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ
ভাৰতৰ বাবে উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ পৰিস্থিতিয়ে প্ৰত্যক্ষ কৌশলগত তাৎপৰ্য বহন কৰে । প্ৰায় আঠ মিলিয়ন ভাৰতীয়ই সমগ্ৰ উপসাগৰীয় দেশসমূহত বাস কৰে আৰু কাম কৰে । আনহাতে, প্ৰতিবছৰে তাৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
উপসাগৰীয় উৎপাদকসকলৰ পৰা খাৰুৱা তেল আমদানিৰ ওপৰতো ভাৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল । হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে জাহাজ চলোৱা পথত যিকোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত জন্মালে ভাৰতৰ শক্তি সুৰক্ষা আৰু অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতাক প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিব ।
ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই অহা সংঘাতৰ ফলত সমগ্ৰ পশ্চিম এছিয়াৰ ভূ-ৰাজনৈতিক সমীকৰণতো পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে । ইৰাণ, উপসাগৰীয় ৰাষ্ট্ৰ, পাকিস্তান আৰু প্ৰধান বিশ্ব শক্তিসমূহৰ সৈতে জড়িত আঞ্চলিক গতিশীলতাৰ পৰিৱৰ্তনে ভাৰতৰ কৌশলগত পৰিৱেশত প্ৰভাৱ পেলাব । নতুন দিল্লীৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানটো নিহিত হৈ আছে ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক আৰু নিৰাপত্তা স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে সকলো পক্ষৰ সৈতে সুষম কূটনৈতিক সংযোগ বজাই ৰখা ।
উপসংহাৰ
আমেৰিকা-ইৰাণৰ সংঘাতে দেখুৱাইছে যে আধুনিক সংঘাতসমূহ একাধিক আন্তঃসংযোগী ক্ষেত্ৰৰ মাজেৰে কেনেকৈ আৰম্ভ হয় । সামৰিক শক্তি, মতাদৰ্শগত পাৰ্থক্য, ভূগোল আৰু অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা সকলোৱেই পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া কৰি সংকটৰ পটভূমি গঠন কৰে ।
ইৰাণৰ এই কৌশলে যুদ্ধক্ষেত্ৰ বিস্তৃত কৰাৰ লগতে বিৰোধীৰ বাবে যুদ্ধৰ ব্যয় বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে । আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে আঞ্চলিক প্ৰতিৰোধ বজাই ৰাখি ইৰাণৰ সামৰ্থ্যক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে ।
গেম-থিয়ৰেটিক ভাষাত ক’বলৈ গ’লে, এনে ধৰণৰ গতিবিধিয়ে খুব কমেইহে তৎকালীন সমাধান প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে এইবোৰে দীৰ্ঘদিনীয়া কৌশলগত প্ৰতিযোগিতাৰ সৃষ্টি কৰে, যাৰ পৰিণতিয়ে কেৱল মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ভৱিষ্যতকে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্ব ব্যৱস্থাকো গঢ় দিব ।
