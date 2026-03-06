ETV Bharat / opinion

গেম থিয়ৰীৰ জলঙাৰে আমেৰিকা–ইৰাণ যুদ্ধ

আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধক কেৱল আঞ্চলিক বিবাদ হিচাপে চাব নোৱাৰি । বিশ্ব শক্তি যোগান শৃংখলত অৱস্থিত মধ্যপ্ৰাচ্য হৈছে শক্তিৰ বৃহৎ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ এক ক্ষেত্ৰ ।

Iran crisis
লেবাননত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা এটা অট্টালিকা (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 6, 2026 at 12:51 PM IST

  • ৰাকেশ ভাটিয়া

আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজৰ সংঘৰ্ষই দ্ৰুতগতিত বিকশিত হৈ বিগত দশকবোৰৰ ভিতৰত এক অন্যতম গুৰুতৰ ভূ-ৰাজনৈতিক সংকটলৈ গতি কৰিছে । লক্ষ্যভিত্তিক সামৰিক অভিযান হিচাপে আৰম্ভ হোৱা এই কাৰ্য এতিয়া উপসাগৰীয় ৰাষ্ট্ৰ, সামুদ্ৰিক বাণিজ্যিক পথ আৰু বিশ্ব শক্তি বজাৰৰ সৈতে জড়িত ব্যাপক আঞ্চলিক সংঘৰ্ষলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে ।

একাধিক মাত্ৰাত এতিয়া এই সংঘাতৰ সূচনা হৈছে । সামৰিক আক্ৰমণ, মতাদৰ্শগত পাৰ্থক্য, অৰ্থনৈতিক চাপ আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক সমীকৰণ ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম ।

এনে ধৰণৰ কৌশলগত প্ৰতিযোগিতাত পদক্ষেপবোৰ খুব কমেইহে কাৰ্যকৰী হোৱা দেখা যায় । প্ৰতিটো খোজেই উত্তেজনা বৃদ্ধি আৰু সংকেত প্ৰদানৰ বৃহত্তৰ শৃংখলৰ অংশ হৈ পৰে । আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ লক্ষ্য হৈছে শাসন ব্যৱস্থা সলনি কৰা, ইৰাণৰ কৌশলগত ক্ষমতাক দুৰ্বল কৰা আৰু অঞ্চলটোত ইয়াৰ প্ৰভাৱক বাধা প্ৰদান কৰা । আনহাতে, বাহ্যিক হেঁচাই ইয়াৰ সংকল্পক শক্তিশালী কৰি তুলিব আৰু ইয়াৰ বিৰোধীৰ বাবে সংঘাতৰ ব্যয় আৰু বৃদ্ধি পাব ।

Iran crisis
এখন টেংকত কাম কৰি থকা সময়ত এজন ইজৰাইলী সেনা (AP)

বিশ্লেষকসকলে দ্ৰুততাৰে গেম থিয়ৰীৰ আন্তঃগাঁথনিৰ জৰিয়তে পৰিস্থিতিৰ ব্যাখ্যা কৰি আছে, য’ত প্ৰতিটো পক্ষয়েই বিৰোধী আৰু মিত্ৰৰ পৰা পোৱা প্ৰত্যাশিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ভিত্তিত নিজৰ ভূমিকা নিৰ্ধাৰণ কৰে ।

নেতৃত্বক বিচ্ছেদিত কৰা আক্ৰমণ আৰু শ্বহীদ হোৱাৰ শক্তি

এই সংঘাতৰ অন্যতম নাটকীয় পৰিঘটনাৰ ভিতৰত এটা হৈছে ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতাক হত্যা, যাক আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ সমন্বিত আক্ৰমণত চূড়ান্ত ৰূপ দিয়া হৈছিল । বিশুদ্ধ সামৰিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা নেতৃত্বক বিচ্ছেদিত কৰা আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ গাঁথনি বিঘ্নিত কৰা আৰু ৰাজনৈতিক কৰ্তৃত্ব দুৰ্বল কৰা ।

কিন্তু ইৰাণৰ মতাদৰ্শগত আন্তঃগাঁথনিয়ে এই যুক্তিক জটিল কৰি তুলিছে । ছিয়া ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাই শ্বহীদক অপৰিসীম প্ৰতীকী গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । কাৰবালা যুদ্ধৰ ঐতিহাসিক স্মৃতি, য'ত ইমাম হুছেইনে অন্যায়ৰ বিৰোধিতা কৰি শ্বহীদ হৈছিল, ই হৈছে ছিয়া পৰিচয়ৰ এক কেন্দ্ৰীয় উপাদান ।

এই দৃশ্যপটত এগৰাকী নেতাৰ মৃত্যু প্ৰতিৰোধৰ এক শক্তিশালী প্ৰতীকলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ব পাৰে । এনে ঘটনাই ৰাষ্ট্ৰক দুৰ্বল কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আৱেগিক সংগঠন আৰু প্ৰতিশোধৰ বাবে জনসমৰ্থন শক্তিশালী কৰিব পাৰে । গেম-থিয়ৰেটিক অনুসৰি ক’বলৈ গ’লে প্ৰতিপক্ষক দুৰ্বল কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপে অজানিতে ইয়াৰ সংকল্প বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।

Iran crisis
লেবাননত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত এটা অট্টালিকাৰ কাষত নিহত হিজবুল্লাৰ কমাণ্ডাৰ ইমাদ মুগনিয়াৰ (AP)

অসামৰিক হানি আৰু বৈশ্বিক ধাৰণাৰ সংঘাত

আধুনিক যুদ্ধ কেৱল যুদ্ধক্ষেত্ৰতে নহয়, তথ্যৰ ক্ষেত্ৰতো সংঘটিত হয় । অসামৰিক লোকৰ মৃত্যুৱে সংঘাতৰ বিষয়ে বিশ্বজনীন ধাৰণাক দ্ৰুতভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে । সামৰিক আক্ৰমণৰ সময়ত স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে ইৰাণ আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কিছু অংশত জনবিক্ষোভ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । এনে ঘটনাই সংঘাতক বাহ্যিক আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধ হিচাপে চিত্ৰিত কৰা ধাৰণাক শক্তিশালী কৰে ।

সমসাময়িক তথ্যৰ পৰিৱেশত সংবাদ মাধ্যমৰ নেটৱৰ্ক আৰু সামাজিক মঞ্চৰ জৰিয়তে অসামৰিক দুখ-কষ্টৰ ছবি দ্ৰুতগতিত প্ৰচাৰিত হয় । এই বিৱৰণসমূহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জনমত আৰু কূটনৈতিক মিত্ৰতাক প্ৰভাৱিত কৰে । সামৰিক অভিযানত নিয়োজিত ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বাবে সামৰিক বিজয় তথ্য ক্ষেত্ৰত কৌশলগত লোকচানৰ দ্বাৰা ক্ষতিপূৰণ কৰিব পাৰি ।

উপসাগৰীয় অঞ্চললৈ সংঘাতৰ সম্প্ৰসাৰণ

সংঘাত তীব্ৰতৰ হোৱাৰ লগে লগে ইৰাণে ইজৰাইলৰ বাহিৰলৈও সমগ্ৰ উপসাগৰীয় অঞ্চলত আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিক লক্ষ্য কৰি প্ৰতিশোধৰ ব্যৱস্থা সম্প্ৰসাৰণ কৰে । কাটাৰ, কুৱেইট, বাহৰেইনকে ধৰি আমেৰিকাৰ ঘাটিক আতিথ্য প্ৰদান কৰা দেশসমূহৰ ওপৰত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰ'ণ আক্ৰমণ কৰা হয় । প্ৰতিশোধৰ পৰিসৰ বিস্তৃত হৈ অহাটোৱে এক চিন্তা-চৰ্চাৰ কৌশলৰ প্ৰতিফলন ঘটায় । ইৰাণে আমেৰিকাৰ মূল ভূখণ্ডক প্ৰত্যক্ষভাৱে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে যদিও সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত আমেৰিকাৰ সামৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ।

Iran crisis
ডেনা জাহাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত ইৰাণৰ নৌসেনাৰ কেইজনমান জোৱানক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে (AP)

উপসাগৰীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহ বৰ্তমান এক কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে । বহুতে আমেৰিকাৰ প্ৰধান ঘাটিসমূহক আশ্ৰয় দিছে, যিবোৰ ৱাশ্বিংটনৰ আঞ্চলিক নিৰাপত্তা স্থাপত্যৰ অংশ । এই সুবিধাসমূহে সমগ্ৰ পশ্চিম এছিয়াত নিৰীক্ষণ অভিযান, নৌসেনা নিয়োগ আৰু বিমান অভিযানক সক্ষম কৰি তুলিছে ।

কিন্তু একেবোৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণেই এই দেশবোৰকো সংঘাতৰ সম্ভাৱ্য লক্ষ্য কৰি তোলে । ইৰাণৰ আক্ৰমণ আৰু ড্ৰ’ণ আক্ৰমণে ইতিমধ্যেই উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ একাধিক স্থান আৰু শক্তি কেন্দ্ৰসমূহ প্ৰভাৱিত কৰিছে ।

ফলত আঞ্চলিক যুদ্ধখন বিস্তৃত হৈ আহিছে, য’ত এনে দেশবোৰে জড়িত হৈ পৰিছে যিবোৰে আৰম্ভণিতে নিৰপেক্ষতাৰ চেষ্টা কৰিছিল ।

হৰমুজ প্ৰণালীৰ ভূগোল আৰু কৌশলগত গুৰুত্ব

পাৰস্য উপসাগৰৰ ভূগোলে ইৰাণক এক শক্তিশালী কৌশলগত লাভ প্ৰদান কৰিছে । এই লাভৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত আছে হৰমুজ প্ৰণালী, যিটো পাৰস্য উপসাগৰক আৰব সাগৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা এটা সংকীৰ্ণ সামুদ্ৰিক কৰিড'ৰ ।

বিশ্বৰ তেল ব্যৱহাৰৰ প্ৰায় এক পঞ্চমাংশ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দলপথৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় । যাৰ ফলত ই বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ অন্যতম জটিল বাণিজ্যিক পথ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ইৰাণে বাৰে বাৰে এই প্ৰণালীৰ মাজেৰে জাহাজ চলোৱাত বাধা প্ৰদা কৰা বা বিঘিনি ঘটোৱাৰ ভাবুকি দিছে । শেহতীয়া পৰিস্থিতিত ইৰাণৰ বিষয়াসকলে সকীয়াই দিছে যে সংঘাত বৃদ্ধিৰ অংশ হিচাপে জলপথৰ মাজেৰে পাৰ হ’বলৈ চেষ্টা কৰা জাহাজসমূহক লক্ষ্য কৰি লোৱা হ’ব পাৰে ।

এই কৰিড’ৰত সাময়িকভাৱে ব্যাঘাত জন্মালেও বিশ্ব শক্তি বজাৰত তাৎক্ষণিক প্ৰভাৱ পৰিব ৷ উপসাগৰীয় তেল আমদানিৰ ওপৰত অধিক নিৰ্ভৰশীল এছিয়াৰ অৰ্থনীতি বিশেষভাৱে দুৰ্বল হ’ব ।

গতিকে ভৌগোলিক স্থিতিয়ে ইৰাণক ইয়াৰ গতানুগতিক সামৰিক ক্ষমতা দুৰ্বল হোৱাৰ পিছতো এই সংঘাতত যথেষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰে ।

Iran crisis
আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত নিহত ইৰাণৰ সেনাৰ মৃতদেহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন (AP)

সম্পদ, পানী আৰু সংঘাতৰ অন্তৰ্নিহিত স্তৰ

তাৎক্ষণিক সামৰিক অভিযানৰ বাহিৰেও গাঁথনিগত হেঁচায়ো কৌশলগত পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে । সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতে জল সংকট আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত চাপ বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।

উপসাগৰীয় কেইবাখনো দেশ খোৱাপানীৰ বাবে ডিচেলাইনেচন প্লাণ্টৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল । এই প্লাণ্টসমূহে দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাতৰ সময়ত সম্ভাৱ্য লক্ষ্য হৈ পৰিব পৰা জটিল আন্তঃগাঁথনিসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ইৰাণ নিজেই ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱা আৰু হ্ৰদ শুকান হোৱাকে ধৰি উল্লেখযোগ্য পৰিৱেশগত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । সম্পদৰ অভাৱে ভূ-ৰাজনৈতিক প্ৰতিযোগিতা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব পাৰে আৰু চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।

দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে জল আৰু শক্তি সম্পদৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ আঞ্চলিক সংঘাত গঢ় দিয়াত সামৰিক শক্তিৰ দৰেই উল্লেখযোগ্য হ’ব পাৰে ।

বিশ্বজনীন পৰিণতিৰ এক সংঘাত

আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধক কেৱল আঞ্চলিক বিবাদ হিচাপে চাব নোৱাৰি । বিশ্ব শক্তি যোগান শৃংখলত অৱস্থিত মধ্যপ্ৰাচ্য হৈছে শক্তিৰ বৃহৎ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ এক ক্ষেত্ৰ ।

ৰাছিয়া আৰু চীনে ইৰাণৰ সৈতে কৌশলগত সম্পৰ্ক বজাই ৰাখে আৰু অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতিসমূহ তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰে । প্ৰত্যক্ষ সামৰিক অভিযানত জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনা কম যদিও কূটনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সমৰ্থনে ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্যক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ।

ইতিমধ্যে শক্তি বজাৰসমূহে এই সংকটৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, যোগানত ব্যাঘাত জন্মাৰ আশংকাই তেলৰ মূল্যৰ অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিছে । উপসাগৰীয় আৰু আৰব সাগৰৰ মাজেৰে সামুদ্ৰিক জাহাজ চলোৱা পথসমূহো ক্ৰমাৎ বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে । গতিকে এই সংঘাতৰ প্ৰভাৱ আছে, যিবোৰ তাৎক্ষণিক যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ প্ৰভাৱতকৈও বহু দূৰলৈকে বিস্তৃত ।

ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ

ভাৰতৰ বাবে উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ পৰিস্থিতিয়ে প্ৰত্যক্ষ কৌশলগত তাৎপৰ্য বহন কৰে । প্ৰায় আঠ মিলিয়ন ভাৰতীয়ই সমগ্ৰ উপসাগৰীয় দেশসমূহত বাস কৰে আৰু কাম কৰে । আনহাতে, প্ৰতিবছৰে তাৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

উপসাগৰীয় উৎপাদকসকলৰ পৰা খাৰুৱা তেল আমদানিৰ ওপৰতো ভাৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল । হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে জাহাজ চলোৱা পথত যিকোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত জন্মালে ভাৰতৰ শক্তি সুৰক্ষা আৰু অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতাক প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিব ।

Iran crisis
টেহৰাণত বিমান আক্ৰমণৰ পিছত নিৰ্গত ধোঁৱাৰ দৃশ্য (AP)

ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই অহা সংঘাতৰ ফলত সমগ্ৰ পশ্চিম এছিয়াৰ ভূ-ৰাজনৈতিক সমীকৰণতো পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে । ইৰাণ, উপসাগৰীয় ৰাষ্ট্ৰ, পাকিস্তান আৰু প্ৰধান বিশ্ব শক্তিসমূহৰ সৈতে জড়িত আঞ্চলিক গতিশীলতাৰ পৰিৱৰ্তনে ভাৰতৰ কৌশলগত পৰিৱেশত প্ৰভাৱ পেলাব । নতুন দিল্লীৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানটো নিহিত হৈ আছে ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক আৰু নিৰাপত্তা স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে সকলো পক্ষৰ সৈতে সুষম কূটনৈতিক সংযোগ বজাই ৰখা ।

উপসংহাৰ

আমেৰিকা-ইৰাণৰ সংঘাতে দেখুৱাইছে যে আধুনিক সংঘাতসমূহ একাধিক আন্তঃসংযোগী ক্ষেত্ৰৰ মাজেৰে কেনেকৈ আৰম্ভ হয় । সামৰিক শক্তি, মতাদৰ্শগত পাৰ্থক্য, ভূগোল আৰু অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা সকলোৱেই পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া কৰি সংকটৰ পটভূমি গঠন কৰে ।

ইৰাণৰ এই কৌশলে যুদ্ধক্ষেত্ৰ বিস্তৃত কৰাৰ লগতে বিৰোধীৰ বাবে যুদ্ধৰ ব্যয় বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে । আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে আঞ্চলিক প্ৰতিৰোধ বজাই ৰাখি ইৰাণৰ সামৰ্থ্যক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে ।

গেম-থিয়ৰেটিক ভাষাত ক’বলৈ গ’লে, এনে ধৰণৰ গতিবিধিয়ে খুব কমেইহে তৎকালীন সমাধান প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে এইবোৰে দীৰ্ঘদিনীয়া কৌশলগত প্ৰতিযোগিতাৰ সৃষ্টি কৰে, যাৰ পৰিণতিয়ে কেৱল মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ভৱিষ্যতকে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্ব ব্যৱস্থাকো গঢ় দিব ।

(ঘোষণা: এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ সম্পূৰ্ণ নিজস্ব। ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ই টিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে)

সম্পাদকৰ পচন্দ

