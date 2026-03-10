IRIS Dena জাহাজ ডুব যোৱা ঘটনাৰ বিশ্লেষণ: আমেৰিকাৰ বাৰ্তা আৰু ভাৰতৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ

IRIS Dena জাহাজ ডুব যোৱা ঘটনাৰ বিশ্লেষণ: আমেৰিকাৰ বাৰ্তা আৰু ভাৰতৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ
ভাৰতৰ বাবে হয়তো এইটো উপযোগী হ’ব যে তেওঁলোকে আমেৰিকা-ইৰাণৰ যুদ্ধৰ ব্যাপক নেতিবাচক পৰিণতিক উদ্ভাসিত কৰক আৰু আটাইতকৈ বেয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰস্তুত থাকক ।
Published : March 10, 2026 at 3:03 PM IST
যোৱা ৪ মাৰ্চত আমেৰিকাৰ নৌসেনাৰ এখন ছাবমেৰিনে ভাৰত মহাসাগৰত গালেৰ ওচৰৰ শ্ৰীলংকাৰ দক্ষিণ উপকূলৰ আন্তৰ্জাতিক জলসীমাত ইৰাণৰ নৌসেনাৰ ফ্ৰিগেট আই আৰ আই এছ ডেনা (frigate IRIS Dena) জাহাজখন ডুবায় । ঘটনাটোৰ সময় আৰু প্ৰসংগলৈ চাই এই ঘটনাই ভাৰতৰ বাবে কেইবাটাও সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱ আৰু বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাজভাগত ভাৰতে বিশাখাপট্টনমত আয়োজন কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহৰ পৰ্যালোচনা ২০২৬ত (International Fleet Review 2026) অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আই আৰ আই এছ ডেনাই (২০২১ চনত স্থাপন কৰা আধুনিক মৌজ শ্ৰেণীৰ ফ্ৰিগেট) । ইয়াৰ পিছত মিলন বহুপক্ষীয় নৌসেনাৰ অনুশীলন অনুষ্ঠিত হৈছিল (MILAN multilateral naval exercise) । ভাৰতীয় নৌসেনাই অংশগ্ৰহণকাৰী বিদেশী জাহাজসমূহক ৰাজহুৱাভাৱে 'বন্ধুত্বৰ সেতু'ৰ বাৰ্তাৰে আদৰণি জনায় ।
ভাৰতীয় নৌসেনাৰ সৈতে অনুশীলন সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত ডেনাই ইৰাণলৈ উভতি যোৱাৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমেৰিকা-ইৰাণৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ ঠিক সেই সময়তে জাহাজখন বংগ উপসাগৰৰ পৰা শ্ৰীলংকাৰ ওচৰৰ ভাৰত মহাসাগৰৰ ফালে অগ্ৰসৰ হৈছিল । ৪ মাৰ্চত যেতিয়া যুদ্ধই (আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণ) তীব্ৰতৰ ৰূপ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া আমেৰিকান লছ এঞ্জেলছ শ্ৰেণীৰ পাৰমাণৱিক শক্তিৰে পৰিচালিত ছাবমেৰিন ইউ এছ এছ চাৰ্লোটে (USS Charlotte, এক এছ এছ এন) মাৰ্ক ৪৮ টৰ্পিডো নিক্ষেপ কৰি ইৰাণৰ জাহাজখন ডুবাই পেলায় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত এইটোৱেই আছিল কোনো শত্ৰুৰ যুদ্ধ জাহাজক আমেৰিকান ছাবমেৰিন দ্বাৰা টৰ্পিডোৰে ডুবোৱা প্ৰথমটো ঘটনা ।
আমেৰিকাৰ এই পদক্ষেপৰ পৰ্যালোচনা কৰিলে এটা স্পষ্ট বাৰ্তা পোৱা যায় যে ভাৰত মহাসাগৰ এতিয়া মহাশক্তিৰ যুদ্ধৰ পৰা বিচ্ছিন্ন 'শান্তিৰ মণ্ডল' হৈ থকা নাই আৰু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত পশ্চিম এছিয়াৰ যুদ্ধ ভাৰত মহাসাগৰত উপনীত হৈছে । ইৰাণৰ নৌসেনাৰ ক্ষমতাক দুৰ্বল কৰাৰ আমেৰিকাৰ সংকল্প এতিয়া ইৰাণৰ ওডৰ-পাজৰৰ অঞ্চলবোৰতকৈ বহু আগলৈ বিস্তৃত হৈ পৰিছে, যিটো যুদ্ধ বৃদ্ধিৰ বিপদাশংকা, প্ৰতিদ্বন্দ্বী নৌসেনাক আতিথ্য প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত নিৰপেক্ষতাৰ সীমা আৰু ভাৰতৰ বাবে দ্ৰুতগতিত বিবাদিত হৈ পৰা সামুদ্ৰিক ক্ষেত্ৰত সাৱধানতামূলকভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ আৱশ্যকতাৰ ক্ষেত্ৰত এক সতৰ্কবাণী হিচাপে কাম কৰিছে ।
বহুপক্ষীয় অনুশীলনৰ বাবে ইৰাণৰ যুদ্ধজাহাজক আতিথ্য দিয়াটো (ভাৰতে কৰা দৰে) দিল্লীৰ বহু-সংলগ্ন বৈদেশিক নীতি আৰু অনা-পশ্চিমীয়া অংশীদাৰসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক সংশোধনৰ এক অংশ । কিন্তু বিশাখাপট্টনমৰ পৰা যাত্ৰা কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আই আৰ আই এছ ডেনা দ্ৰুতগতিত ডুব যোৱাটোৱে বিপদসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে: ইৰাণে আমেৰিকাক গৰিহণা দি জাহাজখনক 'ভাৰতৰ নৌসেনাৰ অতিথি' বুলি অভিহিত কৰে, যাৰ ফলত কূটনৈতিকভাৱে দিল্লীক এক অস্বস্তিকৰ স্থানত ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইৰাণৰ দৰে আমেৰিকাৰ অনুমোদিত ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ নৌসেনাৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক থকা ভাৰতলৈ (আৰু অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰলৈ) এইটো সংকেত স্পষ্ট: মহাশক্তিৰ সৈতে জড়িত সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈ উঠাৰ সময়ত এনেধৰণৰ কাৰ্যই পৰোক্ষ তদন্ত বা জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে।
আই আৰ আই এছ ডেনা ডুব যোৱাটোক ‘যুদ্ধ’ৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত পৰে বুলি অভিহিত কৰা হৈছে । যুদ্ধৰ নীতি অনুসৰি, যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহ যুদ্ধ পৰিস্থিতিত থাকে– বিৰোধীৰ নৌসেনাৰ মঞ্চ, সেয়া সাগৰতে হওক বা বন্দৰত হওক, ই এক বৈধ লক্ষ্য আৰু এইটোৱেই হৈছে ৱাশ্বিংটনে আগবঢ়োৱা ব্যাখ্যা । এইটো এটা বৈধ কথা আৰু ইৰাণৰ জাহাজসমূহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলসীমাত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ভাৰতৰ কোনো দায়িত্ব নাথাকে ।
অৱশ্যে সাগৰত দুৰ্দশাগ্ৰস্ত জাহাজ আৰু অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰক (search and rescue , SAR) সহায় আগবঢ়োৱাৰ মানৱীয় মাত্ৰা আছে আৰু ইয়াত সমগ্ৰ পৰিঘটনাৰ ক্ৰমৰ প্ৰতি ভাৰতীয় দৃষ্টিভংগী দৃষ্টান্তমূলক । ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত ৰাইচিনা আলোচনাত এই দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সোমবাৰে (৯ মাৰ্চ) সংসদত এই কথা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে ইৰাণে ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত অঞ্চলটোত থকা তেওঁলোকৰ তিনিখন নৌসেনাৰ জাহাজ ভাৰতীয় বন্দৰত লংগৰ পেলাবলৈ অনুমতি বিচাৰিছিল ।
ভাৰতে ১ মাৰ্চত (দেওবাৰ) এই অনুমতি প্ৰদান কৰে আৰু আই আৰ আই এছ লাভানে ৪ মাৰ্চত ইয়াৰ ক্ৰুৰ (প্ৰায় ১৮৩ জন সদস্য) সৈতে কোচিত লংগৰ পেলায় । আনহাতে, তেওঁলোকক জাহাজৰ পৰা নমাই ভাৰতীয় নৌসেনাৰ ঘাটিসমূহত ৰখা হয় । জয়শংকৰে ইয়াক 'সঠিক কাম' বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘাচিয়ে এই মানৱীয় কাৰ্যৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ।
ভাৰতৰ এই সিদ্ধান্তক ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যৰ পৰিৱৰ্তে জাহাজসমূহে জনোৱা কাৰিকৰী বিজুতিৰ সমস্যাসমূহৰ প্ৰতি মানৱীয় সঁহাৰি হিচাপে ব্যাখ্যা কৰা হৈছিল, আনকি ভাৰতে পশ্চিম এছিয়াৰ যুদ্ধৰ ফলত প্ৰভাৱিত শক্তি সুৰক্ষা আৰু আনুষংগিক ঘটনাসমূহ নিৰীক্ষণ কৰাৰ সময়তো। প্ৰসংগটোত ভাৰত মহাসাগৰৰ বিস্তৃত নিৰাপত্তা গতিশীলতা আৰু ভাৰতৰ 'সৰ্বমুঠ নিৰাপত্তা প্ৰদানকাৰী' হিচাপে ভূমিকা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে জয়শংকৰে এই তথ্যটোৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে যে ইৰাণৰ জাহাজসমূহে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহ পৰিৱৰ্তিত ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ মাজতে সংঘটিত হৈছিল । জাহাজকেইখন মূলতঃ বহৰ পৰ্যালোচনা/অনুশীলনৰ বাবে আহিছিল যদিও পৰিঘটনাবোৰ বেলেগ ধৰণেৰে ঘটিছিল । যাৰ ফলত কিছুমান জাহাজ 'ঘটনাৰ ভুল দিশত আবদ্ধ হৈ পৰে'– এইটো আমেৰিকাৰ নৌসেনাই ডুবাই পেলোৱা আই আৰ আই এছ ডেনা সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
সমান্তৰালভাৱে বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে ইউ এন চি এল অ’ এছ (ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাগৰীয় আইন সম্পৰ্কীয় চুক্তি) আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ প্ৰতি ভাৰতৰ অবিৰত সমৰ্থনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু পুনৰ কয় যে ইৰাণৰ জাহাজৰ ক্ষেত্ৰত– দিল্লীয়ে এই বিষয়টো মানৱীয় ভিত্তিৰ পৰাই লৈছে, ইয়াক সঠিক আৰু 'মানৱীয় কাম' বুলি অভিহিত কৰে । এনে জটিল আৱশ্যকতাৰ প্ৰতি ভাৰতীয় দৃষ্টিভংগী আৰু মানৱীয় বাধ্যবাধকতাৰ প্ৰতি ভাৰতীয় দায়বদ্ধতা সন্দৰ্ভত আমেৰিকা আৰু অন্যান্য দেশৰ বাবে এয়া এক সূক্ষ্ম বাৰ্তা ।
বৰ্তমান ইৰাণৰ এখন নৌসেনাৰ জাহাজ ভাৰতত আৰু আনখন শ্ৰীলংকাত (ক্ৰমে লাভান আৰু বুশ্বেহৰ) আছে আৰু আমেৰিকাই শ্ৰীলংকান কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছে যে ডেনাৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা ৩২ জন লোক বা বুশ্বেহৰৰ ক্ৰুক ইৰাণক ঘূৰাই নিদিব । ইয়াৰ বাবে উল্লিখিত কাৰণটো হৈছে “বন্দীসকলক অপপ্ৰচাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইৰাণৰ প্ৰচেষ্টা কম কৰা” ।
ইয়াক ৰাজনৈতিক হেঁচা হিচাপে চাব পাৰি আৰু ই কোনো আইনী নিৰ্দেশনা নহয় । শ্ৰীলংকা আৰু ভাৰত দুয়োখন দেশেই ইতিমধ্যে হেগ কনভেনচন ত্ৰয়োদশকে ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই আছে আৰু ইয়াৰ ভিত্তিত যুদ্ধৰত দলৰ সদস্যসকলক স্বদেশলৈ ঘূৰাই পঠোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকক নজৰবন্দী কৰি ৰাখিবলৈ বাধ্য ।
ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান চলি থকা ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ সংঘাতে ব্যাপক ভৌগোলিক অঞ্চলত বিস্তৃত শক্তি সুৰক্ষা সামুদ্ৰিক বাণিজ্যত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলাব । ইয়াৰ ফলত মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু যোগান শৃংখলৰ ব্যৱধানৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত সমগ্ৰ দক্ষিণ এছিয়া অঞ্চল আৰু ইয়াৰ বাহিৰত মানৱ নিৰাপত্তাৰো ক্ষতি হ’ব পাৰে ।
এই পৰিস্থিতিত ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগী কেনে হ’ব লাগে ?
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে অঁকৰামি কৰি আছে আৰু আন দেশৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা নাই । এই বাস্তৱতাৰ মাজতো ভাৰতৰ বাবে হয়তো এইটো উপযোগী হ’ব যে তেওঁলোকে আমেৰিকা-ইৰাণৰ যুদ্ধৰ ব্যাপক নেতিবাচক পৰিণতিক উদ্ভাসিত কৰক আৰু আটাইতকৈ বেয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰস্তুত থাকক (ইতিমধ্যে তেলৰ মূল্যই প্ৰতি বেৰেলত ১০০ ডলাৰ অতিক্ৰম কৰিছে) আৰু যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো পক্ষকে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰক । যদি যুদ্ধ শান্ত হৈ যায় আৰু মিছাইল-ড্ৰ’ণ আক্ৰমণ কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে, তেন্তে এক প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা সম্ভৱ হ’ব পাৰে । বৰ্তমান যুদ্ধ সম্পৰ্কীয় হুলস্থুল আৰু উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি কোনো ধৰণৰ আলোচনাৰ বাবে অনুকূল নহয় ।