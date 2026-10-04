আড্ডা: সমাজ নিৰ্মাণৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ পৰা মোবাইল স্ক্ৰীণৰ একাকিত্বলৈ
অতীতে দিছিল সমাজ নিৰ্মাণৰ প্ৰেৰণা, বৰ্তমানে সলাইছে ৰূপৰেখা । ব্যস্ত দিনটোৰ অন্তত মনলৈ প্ৰশান্তি অনা হেৰুৱা আড্ডা সংস্কৃতিৰ ওপৰত দেৱেন বৰুৱাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন-
Published : October 4, 2026 at 11:26 AM IST
সোণাপুৰ: আশী-নব্বৈ দশকমানলৈকে সমাজৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই দেখিবলৈ পোৱা ছবিবোৰ যেন লাহে লাহে ধূসৰ হ'বলৈ ধৰিছে । যিবোৰ ছবিয়ে সমাজত একো একোটা ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই ফুৰিছিল সেইবোৰ ক্ৰমাৎ গুৰুত্বহীন হৈ পৰিল ।
যেতিয়াৰে পৰাই আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত মোবাইল, ইণ্টাৰনেট আদিয়ে স্থান লাভ কৰিলে তেতিয়াৰে পৰাই যিবোৰ এসময়ৰ সুলভ ছবি আছিল সেইবোৰ যেন অন্তৰ্ধান হ'ল । তেনে এখন ছবিয়ে হৈছে মন-মগজুক সজীৱ কৰাৰ মুক্তমঞ্চ হিচাপে বিবেচিত 'আড্ডা'।
আড্ডাতেই সৃষ্টিৰ উৎস বিচাৰি পোৱা যায় । কেৱল বহু সমস্যাৰ সমাধানেই নহয়, বিখ্যাত সাহিত্য, গান, নাটক, চিনেমা আদিৰো বিষয়বস্তু আড্ডাৰ মাজতেই সৃষ্টি হৈছে । যদিও প্ৰায়ভাগ লোকে আড্ডা শব্দটো শুনিলেই ইয়াত কেৱল বেয়া বা নেতিবাচক আলোচনা হয় বুলি ভাবে, ইয়াৰ পৰিসৰ পিছে তেনেধৰণৰ নহয় । এই আড্ডাতেই যিকোনো জটিল সমস্যাৰো সমাধান হয় । মাথোঁ বিষয়টো নিৰ্ভৰ কৰে আড্ডাত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকসকলৰ মানসিকতাৰ ওপৰত ।
যেতিয়া কোনো ব্যক্তি নিৰাশাত ভোগে তেতিয়া ভালপোৱা মানুহৰ লগত আড্ডা দিয়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিলেই জীৱনটো উপভোগ কৰাৰ সৰ্বোত্তম উপায় বিচাৰি পায় আৰু হতাশা, নিৰাশাবোৰো লাহে লাহে মনৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰে । এসময়ত গৰমৰ দিনত চোতাল, পদূলিৰ মুখ, গছৰ ছাঁ, পুথিভঁৰাল, গাঁৱলীয়া ৰাস্তাৰ কাষত বহি আড্ডা দিয়া ছবিখন তেনেই চিনাকি আছিল ।
এতিয়া চাৰিওফালে কেৱল বিজতৰীয়া আড্ডাৰহে প্ৰকোপ দেখিবলৈ পোৱা যায় । নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত এই আড্ডা শব্দটোৰ পৰিসৰ সীমিত কৰা হৈছে । আজিৰ প্ৰজন্মৰ মাজত আড্ডা বুলিলে কেৱল হাঁহি-স্ফূৰ্তি, নিচা সেৱন কৰাটোৱেহে ঠাই লৈছে ।
নীলা পোহৰৰ আঁৰত থকা এক নীৰৱ পৃথিৱীত ডুব যোৱা নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে আড্ডা আজি অপ্ৰাসংগিক হ'লেও এসময়ত মন-মগজুক সজীৱ কৰাৰ মুক্তমঞ্চ আছিল এসময়ত আড্ডাবোৰত গঢ় লৈছিল সমাজ নিৰ্মাণৰ ভেটি আৰু ফুটি উঠিছিল মানুহৰ আন্তৰিকতা । আধুনিক মোবাইল সংস্কৃতিৰ আগ্ৰাসনত আজি সেই আড্ডা যেন লাহে লাহে অতীতৰ বুকুত হেৰাই যাব ধৰিছে ।
মানুহ সামাজিক জীৱ । সুখ-দুখ, চিন্তা-ভাৱনা আৰু অভিজ্ঞতাৰ আদান-প্ৰদানেই হৈছে মানৱ সমাজখনক একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ ঘাই চালিকাশক্তি । এই আদান-প্ৰদানৰ আটাইতকৈ সহজ অথচ শক্তিশালী মাধ্যমটোৱেই হৈছে ‘আড্ডা’। এসময়ত আড্ডা কেৱল অলপ সময় পাৰ কৰাৰ কোনো সাধাৰণ ব্যৱস্থা নাছিল, বৰঞ্চ ই আছিল মানুহৰ মন-মগজুক সজীৱ, সজাগ আৰু চিন্তাশীল কৰি ৰখাৰ এক অনন্য মুক্তমঞ্চ ।
গ্ৰাম্য জীৱনৰ সহজ-সৰল দিনবোৰত জাৰৰ দিনৰ জুহালৰ কাষতেই হওক বা গৰমৰ দিনত হাতত বিচনিখন লৈ গছৰ তলতেই হওক, ইজনৰ ঘৰলৈ সিজন গৈ আড্ডাত নিমগ্ন হৈ পৰিছিল । গাঁৱৰ চাহৰ দোকান, নৈৰ পাৰ, পুখুৰীৰ ঘাট কিম্বা বটবৃক্ষৰ ছাঁত গঢ়ি উঠা এইবোৰ আড্ডাতেই এসময়ত ৰচনা হৈছিল সমাজ গঠনৰ নানা গুৰুত্বপূৰ্ণ চিন্তা-চৰ্চা ।
তাহানি আৰু আজি:আকাশ-পাতাল প্ৰভেদ
সময়ৰ গতিৰ লগে লগে মানুহৰ ব্যস্ততা আৰু জীৱনশৈলীৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হ’ল । পূৰ্বৰ দৰে বিয়লি পৰত কোনোবা এজনে সুদীৰ্ঘ সময় মুক্তমনে আড্ডা দিয়াৰ দৃশ্য এতিয়া অতি বিৰল । বিশেষকৈ মোবাইল ফোন আৰু ইণ্টাৰনেটৰ ধুমুহাত অধিকাংশ মানুহেই এতিয়া নিজকে সামাজিক মাধ্যমৰ চাৰিবেৰৰ ভিতৰত আৱদ্ধ ৰাখিবলৈ বিচাৰে । হোৱাটছএপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰামৰ গ্ৰুপবোৰতেই আজিৰ আড্ডা সৰৱ;কিন্তু এটা কোঠাত অকলশৰে থাকি স্ক্ৰীণলৈ চাই চাই পতা সেই কৃত্ৰিম আড্ডাৰে তাহানিৰ প্ৰত্যক্ষ আড্ডাৰে কোনো মিল নাই ।
তাহানি যি একাত্মতা, মননশীলতা আছিল, আজিৰ ডিজিটেল ব্যস্ততাত সি যেন নিঃশেষ হৈ পৰিছে । তথাপি মানুহৰ সামাজিক তৃষ্ণা সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ যোৱা নাই-কেৱল সময়ৰ সোঁতত ইয়াৰ ৰূপ আৰু ধৰণহে সলনি হৈছে ।
পৰিৱৰ্তিত প্ৰেক্ষাপটত গুণীজনৰ উদ্বেগ
সমাজৰ প্ৰবুদ্ধ ব্যক্তিসকলে আড্ডাৰ এই ক্ৰমবিৱৰ্তনক বৰ উদ্বেগ আৰু সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে । এই প্ৰসংগত ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয় (স্বায়ত্তশাসিত)ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ড৹ পংকজ নমঃশূদ্ৰই কয়, "আমি আড্ডা বুলি ক’লে যদি ৮০ৰ দশকলৈ উভতি চাও, দেখিম সেই সময়ৰ আড্ডাবোৰ আছিল সুপৰিকল্পিত। ঘৰৰ চোতাল, চাহৰ দোকান বা গছৰ তলৰ আড্ডাতেই গাঁৱত এখন বিদ্যালয় বা পুথিভঁৰাল কেনেকৈ স্থাপন কৰিব পাৰি তেনে গঠনমূলক আৰু মননশীল আলোচনা চলিছিল; কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত ইয়াৰ চৰিত্ৰ সলনি হৈছে । আজি প্ৰত্যেকেই নিজৰ মোবাইলতে ব্যস্ত ।"
একেদৰে অতীতৰ আড্ডা আৰু আজিৰ পৰিৱেশৰ তুলনা কৰি অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ৰবীন্দ্ৰনাথ ডেকাই কয়,"তাহানি দুই-চাৰিজন একত্ৰিত হৈ সমাজৰ হিতৰ বাবে কৰা আড্ডাবোৰ ধীৰে ধীৰে কমি আহিছে । মোৰ শৈশৱত ঘৰত বয়োজ্যেষ্ঠসকলে যি আড্ডা মাৰিছিল, তাত গাঁৱৰ কাৰোবাৰ অনাটন বা সমস্যাবোৰে ঠাই পাইছিল আৰু তাৰ সমাধানৰ পথো ওলাইছিল । আজিকালি তেনে দৃশ্য আৰু দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ।"
মানসিক চাপৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ...
আড্ডা হৈছে এনে এক আশ্ৰয়স্থল য'ত দৈনন্দিন জীৱনৰ মানসিক চাপৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ এখন ক্ষেত্ৰ বিচাৰি পোৱা যায় । সময় পাৰ হ'ব পাৰে হ'লেও আড্ডাত সৃষ্টি হোৱা বন্ধন অবিচ্ছেদ্য হৈয়ে থাকে ।
যদিও আমি সকলোৱে জীৱনৰ বিভিন্ন পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়ি আছো তথাপি ব্যস্ততাৰ মাজতেই আড্ডাৰ স্মৃতিবোৰে সদায় সংযোগ কৰি ৰাখিব । জীৱনৰ বিয়লি বেলাত এইবোৰে মনটো সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ টনিকৰ দৰে কাম কৰিব । আমি যিমানেই আধুনিকতাৰ মাজত ডুব গৈ নাথাকো কিয়,সকলোৱে সপ্তাহত এদিন হ'লেও বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে আড্ডা দিবলৈ সময় উলিয়ালে দেখিব জীৱনৰ বহু প্ৰত্যাহ্বান হেলাৰঙে নেওচিব পাৰিব ।
লগতে পঢ়ক:ইউনিকোড মানে কি আৰু ডিজিটেলত অসমীয়া লিপিৰ স্থান?