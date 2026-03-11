এটা সাহসী সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰৰ : ভাৰতৰ ২০২৫ চনৰ ভূমিকম্প সংহিতা প্ৰত্যাহাৰ
ভাৰতীয় মানদণ্ড ব্যুৰোৱে দেশৰ ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধী ডিজাইন মানদণ্ড সংশোধন কৰা ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ গেজেট অধিসূচনা প্ৰত্যাহাৰ কৰে।
Published : March 11, 2026 at 8:07 PM IST
নতুন ভূমিকম্প সংহিতা প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, যিটো ভূমিকম্প আৰু ভাৰতত ইয়াৰ সম্ভাব্য প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজে সংগ্ৰহ কৰা তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল৷ এয়া আছিল ভাৰতীয় প্ৰথাক বৰ্তমানৰ বিশ্ব মানদণ্ডৰ সৈতে মিলাই দিয়াৰ এক প্ৰকৃত প্ৰয়াস।
ভূমিকম্পৰ জ’নেচন মেপত ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলক ভূমিকম্পৰ আশংকাৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য সাধন কৰা হয়: ভূমিকম্প সহ্য কৰিবলৈ গঠনসমূহ কিমান শক্তিশালী হ’ব লাগিব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা, যিটো বিল্ডিং ক’ড আৰু আন্তঃগাঁথনি পৰিকল্পনাৰ পথ প্ৰদৰ্শক।
২০২৫ চনৰ পৰিৱৰ্তন: এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট
ভাৰতীয় মানদণ্ড ব্যুৰো (BIS)ৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা নতুন ভূমিকম্প ডিজাইন ক’ড (IS 1893:2025)ৰ অধীনত ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ভাৰতে সংশোধিত ভূমিকম্পীয় জ’নেচন মেপ প্ৰকাশ কৰে। এই আপডেটটো ত্ৰুটিপূৰ্ণ ব্যৱস্থা, সৰ্বোচ্চ-সম্ভাৱনীয়তাৰ পৰিঘটনা, টেকটনিক সংহতি, আৰু শিলাবিজ্ঞানকে ধৰি বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছিল৷
পূৰ্বৰ শ্ৰেণীবিভাজনত ভাৰতীয় ভূখণ্ডক চাৰিটা ভূমিকম্পৰ অঞ্চলত ভাগ কৰা হৈছিল: দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুৰ্থ, আৰু পঞ্চম মণ্ডল, য’ত পঞ্চম মণ্ডলে সৰ্বাধিক বিপদক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আপডেট কৰা মানচিত্ৰখনে নতুন সৰ্বোচ্চ বিপদজনক মণ্ডল ষষ্ঠৰ প্ৰৱৰ্তন কৰে, যিয়ে ভূমিকম্পীয় বিপদ বিতৰণৰ বিষয়ে অধিক সুক্ষ্ম বুজাবুজি প্ৰদান কৰে।
আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনটো আছিল এক নতুন সৰ্বোচ্চ বিপদজনক শ্ৰেণী, ষষ্ঠ মণ্ডলৰ সৃষ্টি, যিয়ে সমগ্ৰ হিমালয় বেল্ট আৰু আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জক ভাৰতৰ শীৰ্ষ ভূমিকম্পৰ বিপদৰ শ্ৰেণীবিভাজনত স্থান দিছিল, অঞ্চলটোৰ অতি উচ্চ আৰু পূৰ্বতে তুচ্ছজ্ঞান কৰা ভূমিকম্পীয় সম্ভাৱনাক স্বীকৃতি দিছিল।
এই পুনৰ শ্ৰেণীবিভাজনে ভাৰতৰ বিপদৰ মূল্যায়নক বৰ্তমানৰ বিশ্ব মানদণ্ডৰ সৈতে মিল ৰাখি এক বৃহৎ বৈজ্ঞানিক উন্নতিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। নিৰ্মাণ খৰচ, আন্তঃগাঁথনি পৰিকল্পনাত ইয়াৰ গভীৰ প্ৰভাৱ আছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল দেশৰ আটাইতকৈ ভূমিকম্প প্ৰৱণ অঞ্চলসমূহৰ জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা।
বৈজ্ঞানিক অগ্ৰগতি ওলোটা হৈছে
মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট সচিবালয়ৰ পৰামৰ্শৰ পিছত গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনস্থ ভাৰতীয় মানদণ্ড ব্যুৰোৱে দেশৰ ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধী ডিজাইন মানদণ্ড সংশোধন কৰা ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ গেজেট অধিসূচনা প্ৰত্যাহাৰ কৰে। এই পৰিৱৰ্তনসমূহে বিশেষভাৱে আই এছ ১৮৯৩ (খণ্ড ১): ২০২৫ৰ সপ্তম সংশোধনীক লক্ষ্য কৰি লৈছিল, য’ত ভাৰতৰ বাবে এটা আপডেট কৰা ভূমিকম্পীয় জ’নেচন মেপ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল।
এই হস্তক্ষেপ ২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে (MoHUA) দিয়া সতৰ্কবাণীৰ পিছত কৰা হৈছে, য’ত নতুন সংহিতাৰ বিষয়ে “কাৰিকৰী আৰু আৰ্থিক উদ্বেগ” উল্লেখ কৰা হৈছে। কেবিনেট কাৰ্যালয়ৰ স্মাৰকপত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই পৰিৱৰ্তনে “মেট্ৰ’ ৰে’ল প্ৰকল্পকে ধৰি চলি থকা আৰু ভৱিষ্যতৰ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ ডিজাইন আৰু নিষ্পাদনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায়।”
আপডেট কৰা ক’ডটো আধুনিক, পৰিৱেশন ভিত্তিক ভূমিকম্পীয় ডিজাইনৰ দিশত এক ডাঙৰ পদক্ষেপ। ই ভূমিকম্পীয় অঞ্চল, ডিজাইন প্ৰণালী, কঠিনতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা, দ্বৈত ব্যৱস্থা আৰু ভূ-কাৰিকৰী মূল্যায়নৰ মৌলিক পৰিৱৰ্তন আনিছিল।
এই পৰিৱৰ্তনৰ মূলতে আছিল উন্নত সম্ভাৱনামূলক ভূমিকম্পীয় বিপদ মূল্যায়ন (PSHA) পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তন, যিয়ে ঐতিহাসিক ভূমিকম্পন, সক্ৰিয় ফল্ট আৰু অন্যান্য পৰিমাপসমূহক একত্ৰিত কৰি ভূমিকম্পীয় কাৰ্যকলাপৰ অধিক বাস্তৱসন্মত অনুমান উৎপন্ন কৰে। বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকাৰ কৰিছিল যে ভাৰতৰ ৬১% ভূমি, প্ৰায় ৭৫% জনসংখ্যাৰ বাসস্থান, মধ্যমীয়াৰ পৰা প্ৰবল কম্পনৰ আশংকা থাকে। নতুন মানচিত্ৰখনে অৱশেষত তথ্য আৰু অভিজ্ঞতাক একত্ৰিত কৰিলে।
বিত্তীয় যুক্তিত জয়
নিৰ্মাণ লবীয়ে নতুন ভূমিকম্পীয় জ’নিং মেপ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনায়। ডেভেলপাৰসকলে যুক্তি দিছিল যে উন্নত পৰিকল্পনা প্ৰকল্পৰ বাবে মানদণ্ড সলনি কৰাটো "কাৰিকৰীভাৱে অসম্ভৱ" আৰু ইয়াৰ ফলত নিৰ্মাণ খৰচ ২০% বৃদ্ধি পাব। কেৱল আহমেদাবাদত নতুন প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে প্ৰায় ১৫টা ডাঙৰ উচ্চ উচ্চ প্ৰকল্প স্থবিৰ হৈ পৰিছিল।
খৰচৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট আছিল। আপডেট কৰা ক'ডে ভিত্তি ছিয়াৰ চাহিদা ১০–৩০ শতাংশ বৃদ্ধি কৰে, অনিয়মৰ বিধানসমূহ কঠোৰ কৰে, আৰু অধিক জটিল বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন হয়। মেট্ৰ’ আৰু অন্যান্য ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ বাবে মেট্ৰ’ চহৰসমূহত খৰচ ৩০%ৰ পৰা ৫০% বৃদ্ধি পাব পাৰে। কেবিনেটে কয় যে এই সংহিতাখন “মেট্ৰ’ ৰে’ল নিগমৰ সৈতে গাঁথনিগত পৰামৰ্শ অবিহনে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে।”
প্ৰত্যাহাৰৰ পূৰ্বে কাৰ্যকৰীকৰণ সুপৰিকল্পিত নাছিল
প্ৰত্যাহাৰৰ পূৰ্বেও কাৰ্যকৰীকৰণে বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। গুজৰাটৰ পৌৰ নিগমসমূহে একেবাৰে বেলেগ পন্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। আহমেদাবাদ পৌৰ নিগমে তাৎক্ষণিকভাৱে মানি চলাৰ ওপৰত জোৰ দিছিল, প্ৰকল্পসমূহ স্থবিৰ কৰি ৰাখিছিল। ইফালে, ছমাহৰ পৰিৱৰ্তনৰ উইণ্ড’ৰ উদ্ধৃতি দি ২০১৬ চনৰ সংহিতাৰ অধীনত প্ৰকল্পসমূহৰ অনুমোদন অব্যাহত ৰাখিছিল চুৰাট, বদোদৰা, আৰু ৰাজকোটে। আহমেদাবাদৰ ডেভেলপাৰসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে যে চহৰখনৰ গুৰুত্ব “কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিধানৰ সৈতে মিল নাই”৷
এই পৰিৱৰ্তনৰ অৰ্থ হ’ল ২০১৬ চনৰ মানদণ্ডলৈ ঘূৰি অহা, একে সময়তে এনে অত্যাৱশ্যকীয় উন্নতি পৰিত্যাগ কৰা যিয়ে সঁচাকৈয়ে ভাৰতৰ আন্তঃগাঁথনি অধিক সুৰক্ষিত কৰি তুলিলেহেঁতেন। নতুন ক’ডটোত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল:
- সম্ভাৱনামূলক বিপদৰ মূল্যায়নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা ভূমিকম্পৰ জ’নিং মেপ
- ১০ ছেকেণ্ডলৈকে মাটিৰ গতিবিধি প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আপডেট কৰা ডিজাইন বৰ্ণালী
- মাটি-গাঁথনিৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নিয়ম
- তৰলীকৰণৰ মূল্যায়নৰ বাবে উন্নত পদ্ধতি
- ভূমিকম্পীয় মণ্ডলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গাঁথনিগত ব্যৱস্থাৰ বাবে স্পষ্ট নিয়ম
হিমালয় আৰু আন্দামান-নিকোবৰৰ চাপৰ টেকটনিকভাৱে ভংগুৰ অঞ্চলসমূহৰ বাবে, য’ত চৰকাৰী আন্তঃগাঁথনিৰ বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে, এই পৰিৱৰ্তনৰ অৰ্থ হ’ল যে অঞ্চলটোৰ ভূমিকম্পীয় বাস্তৱতাৰ বাবে অপৰ্যাপ্ত হ’ব পৰা মানদণ্ডৰ অধীনত নিৰ্মাণ অব্যাহত থাকিব।
ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ আৰু বিতৰ্কিত আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ বিবেচনা কৰক: গ্ৰেট নিকোবৰ দ্বীপৰ গালাথিয়া উপসাগৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা বৃহৎ ট্ৰেন্সশ্বিপমেণ্ট বন্দৰ। এতিয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰা ২০২৫ চনৰ ভূমিকম্প সংহিতাৰ অধীনত সমগ্ৰ প্ৰকল্পৰ স্থানটোক নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা ষষ্ঠ মণ্ডলত ৰখা হৈছিল—সৰ্বোচ্চ বিপদজনক শ্ৰেণী, যিয়ে অঞ্চলটোৰ অতি উচ্চ ভূমিকম্পৰ আশংকাক স্বীকৃতি দিয়ে।
সংহিতা বাতিলৰ লগে লগে বিল্ডাৰসকলে পূৰ্বতে ষষ্ঠ মণ্ডলত প্ৰয়োজনীয় মানদণ্ডসমূহ মানি চলিব নালাগে। তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰা অধিসূচনাৰ উদ্ধৃতি দি ভূমিকম্পৰ আশংকাক ক্ষুদ্ৰ কৰি তুলিব পাৰে আৰু ২০১৬ চনৰ কম কঠোৰ মানদণ্ডৰ অধীনত নিৰ্মাণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰে—যিটো ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানীসকলে স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিছে যে এনে আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে উপযোগী নহয়।
নিৰ্মাণ উদ্যোগৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই এই সংহিতা প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰশংসা কৰি কয় যে নতুন সংহিতাসমূহ “অংশীদাৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ” খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। কিন্তু এই প্ৰতিৰক্ষাই মাথোঁ এটা অধিক মৌলিক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে: যেতিয়া জীৱন-সুৰক্ষাৰ মানদণ্ডৰ কথা আহে—য’ত বাজি ধনেৰে নহয়, মানুহৰ জীৱনত জুখিব পাৰি—তেতিয়া ভূমিকম্পৰ আশংকাৰ ওপৰত বৈজ্ঞানিক সহমততকৈ অংশীদাৰসকলৰ পৰামৰ্শ, অৰ্থাৎ খৰচৰ প্ৰতি চিন্তিত নিৰ্মাতাসকলৰ পৰামৰ্শক অধিক ওজন দিয়া উচিতনে?
চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে যে পৰৱৰ্তী কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে অংশীদাৰসকলৰ পৰামৰ্শ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। তথাপিও বৈজ্ঞানিক সমাজৰ পৰামৰ্শৰ বাবে আৰু কোনো আবেদন কৰা হোৱা নাই, যাৰ দশক দশক ধৰি চলা গৱেষণাই এতিয়া পৰিত্যক্ত সংহিতাখনৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল। ভূমিকম্পবিজ্ঞানী, ভূমিকম্পৰ অভিযন্তা আৰু বিপদ মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞসকল—যিসকল লোকৰ জ্ঞানে এই প্ৰগতিশীল সুৰক্ষা মানদণ্ডৰ আধাৰত আছিল—এই প্ৰত্যাহাৰৰ সূচনা কৰা আলোচনাৰ পৰা স্পষ্টভাৱে আঁতৰি আছে।
ভাৰতে এতিয়া ২০১৬ চনৰ মানদণ্ড অনুসৰি নিৰ্মাণ অব্যাহত ৰাখিব লাগিব, যিখন পৃথিৱীত ভূমিকম্পৰ আশংকাৰ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বুজাবুজি বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। সাহসী নীতি প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ’ল। বিজ্ঞান ৰৈ গৈছে, আৰু এই বিপদৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজি পোৱা বিজ্ঞানীসকলৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ কিয় এই পৰিৱৰ্তন কৰা হ’ল আমি এতিয়াও নাজানো। যিখন দেশত ৭৫% জনসংখ্যা ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণ অঞ্চলত বাস কৰে, সেইখন দেশত কাৰ কণ্ঠই অধিক প্ৰভাৱশালী হ’ব লাগে—বিল্ডাৰে খৰচ গণনা কৰে, নে বিজ্ঞানীয়ে জীৱন গণনা কৰে?
