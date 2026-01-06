২০২৬ত জন্ম লোৱা শিশুৰ ৰাশি অনুযায়ী ৰাখিব পাৰে এই নাম
ৰাশি অনুযায়ী শিশুৰ কেইবাটাও অৰ্থপূৰ্ণ নাম তলত উল্লেখ কৰা হ’ল যি ২০২৬ বৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিশুসকলক প্ৰদান কৰিবৰ বাবে একেবাৰে উত্তম হ’ব-
January 6, 2026
শিশুৰ নাম ৰখাটো কেৱল এটা পৰম্পৰাই নহয়, বৰঞ্চ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান যিয়ে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰে । নামে আমাৰ সমগ্ৰ ব্যক্তিত্বক প্ৰভাৱিত কৰে আনকি আমাৰ ভৱিষ্যতকো গঢ় দিয়ে । বৈদিক জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ মতে, বিশেষকৈ শনি, বৃহস্পতি, ৰাহু, কেতুৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে শিশুৰ স্বভাৱ, চিন্তা আৰু কৰ্মৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় ।
২০২৫-২৬ চনত মীন ৰাশিত শনি, কুম্ভ ৰাশিত ৰাহু, আৰু সিংহ ৰাশিত কেতুৰ গোচৰ কৰাটোৱে এনে এটা সময় চিহ্নিত কৰে যেতিয়া মমতা, চেতনা, উদ্ভাৱন, আৰু আত্ম-বাস্তৱায়ন মূল গুণ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে । ইয়াৰ ভিত্তিত ২০২৬ চনত জন্ম লোৱা শিশুৰ এনে নাম বাছি লোৱা হৈছে যিবোৰ কেৱল মধুৰ আৰু অৰ্থপূৰ্ণ হোৱাই নহয়, তেওঁলোকৰ জীৱন পথৰ বাবেও এক ইতিবাচক দিশ প্ৰদান কৰিব । অধিক জানিবলৈ আমি সংখ্যাবিজ্ঞানী তথা জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদ জে চি চৌধুৰীৰ সৈতে এটি বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিলো আৰু তেওঁ ৰাশি অনুযায়ী শিশুৰ কেইবাটাও অৰ্থপূৰ্ণ নামৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে যিবোৰ ২০২৬ বৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিশুসকলক প্ৰদান কৰিবৰ বাবে একেবাৰে উত্তম হ’ব-
মেষ ৰাশি ২১ মাৰ্চ - ১৯ এপ্ৰিল
২১ এপ্ৰিলৰ পৰা ১৯ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা শিশুৰ পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ বাবে তলত দিয়া নাম বাছি ল’ব পাৰে । এই নাম থকা শিশুৱে জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব আৰু উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যও লাভ কৰিব ।
|নং
|নাম
|অৰ্থ
|১.
|আৰৱ
|শান্ত আৰু সচেতন আত্মা
|২.
|চেতন
|চেতনা থকা
|৩.
|তেজাংশ
|চমক বা প্ৰকাশ
|৪.
|য়শ
|খ্যাতি লাভ কৰা
|৫.
|অৰ্ণৱ
|গভীৰতা আৰু বহলতা
|৬.
|লাৱণ্য
|কোমল স্বভাৱ
|৭.
|নিশ্বয়
|সংকল্প
|৮.
|বিভান
|শক্তিৰে ভৰা
|৯.
|ৰিটৱিক
|জ্ঞানৰ সৈতে সংযুক্ত
|১০.
|সাহিল
|লক্ষ্যস্থান প্ৰাপ্ত কৰা
বৃষ ৰাশি ২০ এপ্ৰিল - ২০ মে'
২০ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০ মে’ৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা শিশুৰ বাবে কিছুমান উত্তম নামৰ তালিকা আগবঢ়োৱা হ’ল ৷ এই নাম থকা শিশুৱে জীৱনৰ সঠিক পথ গ্ৰহণ কৰে আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যৰ বাবে সদায় সহায়ক হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷
|নং
|নাম
|অৰ্থ
|১.
|বেদান্ত
|জ্ঞানৰ সাৰমৰ্ম
|২.
|অজস্বী
|উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব
|৩.
|সুমেধ
|জ্ঞানী
|৪.
|যুগ
|সময়ৰ প্ৰতিনিধি
|৫.
|ইশিতা
|নিয়ন্ত্ৰকৰ শক্তি
|৬.
|ৱঞ্চিত
|পৰম্পৰাৰ সৈতে সংযুক্ত
|৭.
|প্ৰণৱ
|পবিত্ৰ ধ্বনি
|৮.
|য়শিত
|যশস্বী
|৯.
|ভাৱিক
|সংবেদনশীল
|১০.
|গৌৰৱ
|সন্মান
মিথুন ৰাশি: ২১ মে’-২০ জুন
২১ মে’ৰ পৰা ২০ জুনৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা শিশুৰ পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ বাবে ভাল নাম বাছি ল’বলৈ বিচাৰিছে । এই শিশুৰ নামবোৰে আপোনাৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰাত সহায় কৰিব ।
|নং
|নাম
|অৰ্থ
|১.
|কাব্য
|সৃষ্টিশীল চিন্তাধাৰা
|২.
|বৌধি
|জ্ঞানৰ অৱস্থা
|৩.
|প্ৰজ্ঞান
|উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন
|৪.
|হৰ্ষিত
|সুখী মন
|৫.
|নিশ্চল
|স্থিৰ মন
|৬.
|য়থাৰ্থ
|সত্য
|৭.
|অবনিত
|সংযোগ হৈ থকা
|৮.
|তেজস
|তেজস্বী
|৯.
|বিদিত
|জনাজাত
|১০.
|ধ্যান
|চিন্তাশীল
কৰ্কট ৰোগ ২১ জুন - ২২ জুলাই
২১ জুন আৰু ২২ জুলাইৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা শিশুৰ পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ বাবে তলত দিয়া নাম বাছি ল’ব পাৰে ৷ এই সময়ছোৱাত জন্ম হোৱা শিশুৱে জীৱনৰ সঠিক পথ বাছি লোৱাই নহয়, নিজৰ মূল্যবোধ আৰু কৰ্মৰ জৰিয়তে পৰিয়াললৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনে ৷
|নং
|নাম
|অৰ্থ
|১.
|দেৱাংশ
|ভগৱানৰ অংশ
|২.
|সৌম্য
|কোমল স্বভাৱ
|৩.
|কৰুণা
|দয়ালু
|৪.
|হিমাংশ
|শীতল স্বভাৱ
|৫.
|চেতনা
|সচেতন মন
|৬.
|ধৈৰ্য্য
|স্থিৰতা
|৭.
|ভাৱিন
|আৱেগিকভাৱে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা
|৮.
|নীলাঞ্চ
|চন্দ্ৰৰ দৰে
|৯.
|ঋষভ
|শ্ৰেষ্ঠ
|১০.
|মৃদুল
|কোমল
সিংহ ৰাশি : ২৩ জুলাই - ২২ আগষ্ট
যদি আপোনাৰ শিশুটিৰ জন্ম ২৩ জুলাইৰ পৰা ২২ আগষ্টৰ ভিতৰত হয় তেন্তে এই নামৰ তালিকাখন চাওক ৷
|নং
|নাম
|অৰ্থ
|১.
|মনোজ
|আৱেগিক গভীৰতাৰ প্ৰতীক
|২.
|বিবেক
|বিবেচনা
|৩.
|উজ্জ্বল
|উজ্জ্বল
|৪.
|মোহিত
|সন্মানীয়
|৫.
|প্ৰভৱ
|প্ৰভাৱশালী
|৬.
|নিশ্চয়
|দৃঢ়তা
|৭.
|সয়ম
|আত্মনিয়ন্ত্ৰণ
|৮.
|উজ্বল
|জিলিকি থকা
|৯.
|তেজনিধি
|শক্তিৰ উৎস
|১০.
|উদিত
|উদয় হোৱা
কন্যা ৰাশি ২৩ আগষ্ট - ২২ ছেপ্টেম্বৰ
২৩ আগষ্টৰ পৰা ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা শিশুৰ ব্যৱহাৰিক ব্যক্তিত্ব থাকে ৷ তেওঁলোক অটল আৰু সদায় আনৰ সহায়কাৰী ৷ এই শিশুসকলৰ বাবে কিছুমান ভাল নামৰ পছন্দৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ’ল ৷
|নং
|নাম
|অৰ্থ
|১.
|মেধা
|বুদ্ধিমত্তা
|২.
|সংয়ত
|শান্ত প্ৰকৃতি
|৩.
|মধ্যমীয়া
|নিয়ন্ত্ৰিত
|৪.
|সিদ্ধি
|সাফল্য
|৫.
|প্ৰাংশু
|বিশদ দৃষ্টিশক্তি
|৬.
|বিবৃত
|বৰ্ণনা কৰা হৈছে
|৭.
|ৰিটৱিক
|জ্ঞানী মানুহ
|৮.
|দক্ষ
|নিপুণ
|৯.
|বিনীত
|নম্ৰ
|১০.
|সৌৰভ
|সুগন্ধি
তুলা ৰাশি ২৩ ছেপ্টেম্বৰ - ২২ অক্টোবৰ
২৩ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২২ অক্টোবৰৰ জন্ম হোৱা শিশুৰ পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ বাবে তলত দিয়া নাম বাছি ল’ব পাৰে ৷ তেন্তে আপুনি ইয়াত নামৰ তালিকাখন চাব পাৰে ৷ এই মাহত জন্ম হোৱা কেঁচুৱাবোৰ জীৱনত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত পাকৈত ৷
|নং
|নাম
|অৰ্থ
|১.
|ৰিদ্ধি
|সমৃদ্ধি
|২.
|তন্ময়
|ঘনীভূত কৰা
|৩.
|চৌমিল
|মৃদু
|৪.
|য়ুক্তি
|যুক্তিবাদী চিন্তাধাৰা
|৫.
|নিষ্ঠা
|একাগ্ৰতা
|৬.
|ৰোহন
|বিকাশ
|৭.
|সমত্ব
|ভাৰসাম্যতা বজাই ৰখা
|৮.
|আদৃত
|সন্মানিত
|৯.
|ভাবিত
|বিকষিত
|১০.
|মালা
|মালা
বৃশ্চিক ৰাশি ২৩ অক্টোবৰ - ২১ নৱেম্বৰ
২৩ অক্টোবৰৰ পৰা ২১ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা শিশুৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ নামৰ তালিকা দিয়া হ’ল ৷ এই মাহত জন্ম হোৱা শিশু ৰহস্যময় যদিও সহজেই আনক মোহিত কৰিব পাৰে ৷
|নং
|নাম
|অৰ্থ
|১.
|নীৰৱ
|শান্তি
|২.
|ধ্ৰুৱ
|অটল
|৩.
|যশস্বী
|কীৰ্তিমান
|৪.
|তত্ব
|মৌলিক উপাদানসমূহ
|৫.
|সায়ন্ত
|নিয়ন্ত্ৰিত শক্তি
|৬.
|অন্বেষ
|সন্ধান
|৭.
|গম্ভীৰ
|গভীৰ
|৮.
|তেজিত
|শক্তিশালী
|৯.
|নৱনীতা
|সতেজতা
|১০.
|নিশিতা
|চমক
ধনু ৰাশি ২২ নৱেম্বৰ - ২১ ডিচেম্বৰ
যদি আপোনাৰ শিশুটিৰ জন্ম হৈছে ২২ তাৰিখৰ পৰা ২১ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত তেন্তে আপুনি ইয়াত নামৰ তালিকাখন চাব পাৰে ৷ এই মাহত জন্ম হোৱা কেঁচুৱাবোৰ অতি ইতিবাচক আৰু জীৱনটোক তেনেকৈয়ে আগবঢ়াই নিবলৈ ভাল পায় ৷
|নং
|নাম
|অৰ্থ
|১.
|য়ুগাংন্স
|বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ এটা অংশ
|২.
|তপস
|সাধনা
|৩.
|বিভান
|জ্ঞানপ্ৰাপ্ত
|৪.
|নয়ন
|চকু
|৫.
|অৰ্থিত
|উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত
|৬.
|আদিত্য
|সূৰ্য্যৰ দৰে
|৭.
|প্ৰজ্ঞাত
|জ্ঞানী মানুহ
|৮.
|সত্যন
|সত্যবাদী
|৯.
|বিস্তাৰ
|বহল দৃষ্টিভংগী
|১০.
|মনীষ
|জ্ঞানী
মকৰ ৰাশি ২২ ডিচেম্বৰ - ১৯ জানুৱাৰী
যদি আপোনাৰ শিশুটিৰ জন্ম হৈছে ২২ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২১ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত, তেন্তে আপুনি ইয়াত নামৰ তালিকাখন চাব পাৰে ৷ এই মাহত জন্ম হোৱা শিশুসকল কঠোৰ পৰিশ্ৰমী, অনুশাসিত আৰু নেতা হিচাপে কাম কৰে ৷
|নং
|নাম
|অৰ্থ
|১.
|খুচি
|সুখ
|২.
|কৃতাৰ্থ
|সন্তুষ্ট
|৩.
|যশোধৰ
|প্ৰতিষ্ঠিত
|৪.
|জীয়া
|জীৱন
|৫.
|প্ৰগ্লভ
|পৰিপক্ক
|৬.
|গম্ভীৰ
|গম্ভীৰ স্বভাৱ
|৭.
|কৰ্মেশ
|কঠোৰ পৰিশ্ৰমী
|৮.
|গায়ত্ৰী
|যিসকলে জীৱন ৰক্ষা কৰে
|৯.
|গীতা
|পবিত্ৰ গীত
|১০.
|নিশ্চল
|স্থিৰ
কুম্ভ ৰাশি ২০ জানুৱাৰী - ১৮ ফেব্ৰুৱাৰী
২০ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা শিশুসকল সৃষ্টিশীল, স্বতন্ত্ৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত আনন্দ লাভ কৰে, আৰু মানৱতাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰে ৷ এই সময়ছোৱাত জন্ম হোৱা শিশুৰ বাবে কিছুমান ডাঙৰ নামৰ পছন্দ আগবঢ়োৱা হ’ল ৷
|নং
|নাম
|অৰ্থ
|১.
|সৃষ্টি
|সৃষ্টিশীলতা
|২.
|অন্বেষ
|সন্ধান
|৩.
|দৰ্শন
|উপাদানৰ জ্ঞানী
|৪.
|উদিত
|উদীয়মান
|৫.
|মেধাৱী
|চোকা বুদ্ধিমত্তা
|৬.
|বৈভৱ
|সম্প্ৰসাৰণ
|৭.
|চিন্ময়
|সচেতন ৰূপ
|৮.
|নৱিত
|উদ্ভাৱনী চিন্তাধাৰা
|৯.
|প্ৰব্ৰুদ্ধ
|জ্ঞানপ্ৰাপ্ত
|১০.
|লোকেশ
|সমাজৰ সৈতে সংযুক্ত
মীন ৰাশি ১৯ ফেব্ৰুৱাৰী - ২০ মাৰ্চ
১৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২০ মাৰ্চৰ ভিতৰত জন্ম লোৱা শিশুটিৰ নামৰ তালিকা ইয়াত দিয়া হৈছে ৷ এই মাহত জন্ম লোৱা শিশুবোৰ কল্পনাপ্ৰসূত, দয়ালু, আৱেগিক আৰু সহানুভূতিশীল ৷
|নং
|নাম
|অৰ্থ
|১.
|কৰুণেশ
|মমতাৰে ভৰা
|২.
|দিব্যাংশ
|ঈশ্বৰত্বৰ এটা অংশ
|৩.
|চেতক
|সতৰ্ক
|৪.
|অনুৰাগ
|প্ৰেম অনুভৱ
|৫.
|শান্তনু
|শান্ত প্ৰকৃতি
|৬.
|দীপশিখা
|পোহৰৰ শিখা
|৭.
|নিৰ্মল
|বিশুদ্ধ
|৮.
|দীপ্তক
|প্ৰকাশ
|৯.
|সুধাংশু
|চন্দ্ৰৰ দৰে
|১০.
|কৰুণা
|দয়ালু
উপসংহাৰ
আপোনাৰ শিশুটিৰ বাবে কিছুমান উত্তম নাম আগবঢ়োৱা হ’ল ৷ এই নতুন বছৰত জন্ম তাৰিখৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অভিভাৱকসকলে এই নাম তালিকাৰ পৰা বাছি ল’ব পাৰিব ৷ বিশ্বাস কৰক আপোনাৰ সন্তানৰ ব্যক্তিত্ব অনন্য আৰু সুকীয়াই নহয়, জীৱনত আপুনি কল্পনা কৰাতকৈও ভাল কিবা এটা লাভ কৰিব ৷
