২০২৬ত জন্ম লোৱা শিশুৰ ৰাশি অনুযায়ী ৰাখিব পাৰে এই নাম

ৰাশি অনুযায়ী শিশুৰ কেইবাটাও অৰ্থপূৰ্ণ নাম তলত উল্লেখ কৰা হ’ল যি ২০২৬ বৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিশুসকলক প্ৰদান কৰিবৰ বাবে একেবাৰে উত্তম হ’ব-

Zodiac-Inspired Baby Names for Children Born in 2026: 10 Unique Names with Meanings for Each Astrological Sign
২০২৬ চনত জন্ম লোৱা শিশুৰ ৰাশি অনুযায়ী ৰাখিব পাৰে এই নাম (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 6, 2026 at 3:59 PM IST

6 Min Read
শিশুৰ নাম ৰখাটো কেৱল এটা পৰম্পৰাই নহয়, বৰঞ্চ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান যিয়ে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰে । নামে আমাৰ সমগ্ৰ ব্যক্তিত্বক প্ৰভাৱিত কৰে আনকি আমাৰ ভৱিষ্যতকো গঢ় দিয়ে । বৈদিক জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ মতে, বিশেষকৈ শনি, বৃহস্পতি, ৰাহু, কেতুৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে শিশুৰ স্বভাৱ, চিন্তা আৰু কৰ্মৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় ।

২০২৫-২৬ চনত মীন ৰাশিত শনি, কুম্ভ ৰাশিত ৰাহু, আৰু সিংহ ৰাশিত কেতুৰ গোচৰ কৰাটোৱে এনে এটা সময় চিহ্নিত কৰে যেতিয়া মমতা, চেতনা, উদ্ভাৱন, আৰু আত্ম-বাস্তৱায়ন মূল গুণ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে । ইয়াৰ ভিত্তিত ২০২৬ চনত জন্ম লোৱা শিশুৰ এনে নাম বাছি লোৱা হৈছে যিবোৰ কেৱল মধুৰ আৰু অৰ্থপূৰ্ণ হোৱাই নহয়, তেওঁলোকৰ জীৱন পথৰ বাবেও এক ইতিবাচক দিশ প্ৰদান কৰিব । অধিক জানিবলৈ আমি সংখ্যাবিজ্ঞানী তথা জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদ জে চি চৌধুৰীৰ সৈতে এটি বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিলো আৰু তেওঁ ৰাশি অনুযায়ী শিশুৰ কেইবাটাও অৰ্থপূৰ্ণ নামৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে যিবোৰ ২০২৬ বৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিশুসকলক প্ৰদান কৰিবৰ বাবে একেবাৰে উত্তম হ’ব-

মেষ ৰাশি ২১ মাৰ্চ - ১৯ এপ্ৰিল

২১ এপ্ৰিলৰ পৰা ১৯ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা শিশুৰ পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ বাবে তলত দিয়া নাম বাছি ল’ব পাৰে । এই নাম থকা শিশুৱে জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব আৰু উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যও লাভ কৰিব ।

নংনামঅৰ্থ
১.আৰৱশান্ত আৰু সচেতন আত্মা
২.চেতনচেতনা থকা
৩.তেজাংশচমক বা প্ৰকাশ
৪.য়শ খ্যাতি লাভ কৰা
৫.অৰ্ণৱগভীৰতা আৰু বহলতা
৬.লাৱণ্যকোমল স্বভাৱ
৭.নিশ্বয়সংকল্প
৮.বিভানশক্তিৰে ভৰা
৯.ৰিটৱিকজ্ঞানৰ সৈতে সংযুক্ত
১০.সাহিললক্ষ্যস্থান প্ৰাপ্ত কৰা

বৃষ ৰাশি ২০ এপ্ৰিল - ২০ মে'

২০ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০ মে’ৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা শিশুৰ বাবে কিছুমান উত্তম নামৰ তালিকা আগবঢ়োৱা হ’ল ৷ এই নাম থকা শিশুৱে জীৱনৰ সঠিক পথ গ্ৰহণ কৰে আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যৰ বাবে সদায় সহায়ক হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷

নংনামঅৰ্থ
১.বেদান্তজ্ঞানৰ সাৰমৰ্ম
২.অজস্বীউজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব
৩.সুমেধজ্ঞানী
৪.যুগসময়ৰ প্ৰতিনিধি
৫.ইশিতানিয়ন্ত্ৰকৰ শক্তি
৬.ৱঞ্চিতপৰম্পৰাৰ সৈতে সংযুক্ত
৭.প্ৰণৱপবিত্ৰ ধ্বনি
৮.য়শিতযশস্বী
৯.ভাৱিকসংবেদনশীল
১০.গৌৰৱসন্মান

মিথুন ৰাশি: ২১ মে’-২০ জুন

২১ মে’ৰ পৰা ২০ জুনৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা শিশুৰ পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ বাবে ভাল নাম বাছি ল’বলৈ বিচাৰিছে । এই শিশুৰ নামবোৰে আপোনাৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰাত সহায় কৰিব ।

নংনামঅৰ্থ
১.কাব্যসৃষ্টিশীল চিন্তাধাৰা
২.বৌধিজ্ঞানৰ অৱস্থা
৩.প্ৰজ্ঞানউচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন
৪.হৰ্ষিতসুখী মন
৫.নিশ্চলস্থিৰ মন
৬.য়থাৰ্থসত্য
৭.অবনিতসংযোগ হৈ থকা
৮.তেজসতেজস্বী
৯.বিদিতজনাজাত
১০.ধ্যানচিন্তাশীল

কৰ্কট ৰোগ ২১ জুন - ২২ জুলাই

২১ জুন আৰু ২২ জুলাইৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা শিশুৰ পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ বাবে তলত দিয়া নাম বাছি ল’ব পাৰে ৷ এই সময়ছোৱাত জন্ম হোৱা শিশুৱে জীৱনৰ সঠিক পথ বাছি লোৱাই নহয়, নিজৰ মূল্যবোধ আৰু কৰ্মৰ জৰিয়তে পৰিয়াললৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনে ৷

নংনামঅৰ্থ
১.দেৱাংশভগৱানৰ অংশ
২.সৌম্যকোমল স্বভাৱ
৩.কৰুণাদয়ালু
৪.হিমাংশশীতল স্বভাৱ
৫.চেতনাসচেতন মন
৬.ধৈৰ্য্যস্থিৰতা
৭.ভাৱিনআৱেগিকভাৱে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা
৮.নীলাঞ্চচন্দ্ৰৰ দৰে
৯.ঋষভশ্ৰেষ্ঠ
১০.মৃদুলকোমল

সিংহ ৰাশি : ২৩ জুলাই - ২২ আগষ্ট

যদি আপোনাৰ শিশুটিৰ জন্ম ২৩ জুলাইৰ পৰা ২২ আগষ্টৰ ভিতৰত হয় তেন্তে এই নামৰ তালিকাখন চাওক ৷

নংনামঅৰ্থ
১.মনোজআৱেগিক গভীৰতাৰ প্ৰতীক
২.বিবেকবিবেচনা
৩.উজ্জ্বলউজ্জ্বল
৪.মোহিতসন্মানীয়
৫.প্ৰভৱপ্ৰভাৱশালী
৬.নিশ্চয়দৃঢ়তা
৭.সয়মআত্মনিয়ন্ত্ৰণ
৮.উজ্বলজিলিকি থকা
৯.তেজনিধিশক্তিৰ উৎস
১০.উদিতউদয় হোৱা

কন্যা ৰাশি ২৩ আগষ্ট - ২২ ছেপ্টেম্বৰ

২৩ আগষ্টৰ পৰা ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা শিশুৰ ব্যৱহাৰিক ব্যক্তিত্ব থাকে ৷ তেওঁলোক অটল আৰু সদায় আনৰ সহায়কাৰী ৷ এই শিশুসকলৰ বাবে কিছুমান ভাল নামৰ পছন্দৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ’ল ৷

নংনামঅৰ্থ
১.মেধাবুদ্ধিমত্তা
২.সংয়তশান্ত প্ৰকৃতি
৩.মধ্যমীয়ানিয়ন্ত্ৰিত
৪.সিদ্ধিসাফল্য
৫.প্ৰাংশুবিশদ দৃষ্টিশক্তি
৬.বিবৃতবৰ্ণনা কৰা হৈছে
৭.ৰিটৱিকজ্ঞানী মানুহ
৮.দক্ষনিপুণ
৯.বিনীতনম্ৰ
১০.সৌৰভসুগন্ধি

তুলা ৰাশি ২৩ ছেপ্টেম্বৰ - ২২ অক্টোবৰ

২৩ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২২ অক্টোবৰৰ জন্ম হোৱা শিশুৰ পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ বাবে তলত দিয়া নাম বাছি ল’ব পাৰে ৷ তেন্তে আপুনি ইয়াত নামৰ তালিকাখন চাব পাৰে ৷ এই মাহত জন্ম হোৱা কেঁচুৱাবোৰ জীৱনত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত পাকৈত ৷

নংনামঅৰ্থ
১.ৰিদ্ধিসমৃদ্ধি
২.তন্ময়ঘনীভূত কৰা
৩.চৌমিলমৃদু
৪.য়ুক্তিযুক্তিবাদী চিন্তাধাৰা
৫.নিষ্ঠাএকাগ্ৰতা
৬.ৰোহনবিকাশ
৭.সমত্বভাৰসাম্যতা বজাই ৰখা
৮.আদৃতসন্মানিত
৯.ভাবিতবিকষিত
১০.মালামালা

বৃশ্চিক ৰাশি ২৩ অক্টোবৰ - ২১ নৱেম্বৰ

২৩ অক্টোবৰৰ পৰা ২১ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা শিশুৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ নামৰ তালিকা দিয়া হ’ল ৷ এই মাহত জন্ম হোৱা শিশু ৰহস্যময় যদিও সহজেই আনক মোহিত কৰিব পাৰে ৷

নংনামঅৰ্থ
১.নীৰৱশান্তি
২.ধ্ৰুৱঅটল
৩.যশস্বীকীৰ্তিমান
৪.তত্বমৌলিক উপাদানসমূহ
৫.সায়ন্তনিয়ন্ত্ৰিত শক্তি
৬.অন্বেষসন্ধান
৭.গম্ভীৰগভীৰ
৮.তেজিতশক্তিশালী
৯.নৱনীতাসতেজতা
১০.নিশিতাচমক

ধনু ৰাশি ২২ নৱেম্বৰ - ২১ ডিচেম্বৰ

যদি আপোনাৰ শিশুটিৰ জন্ম হৈছে ২২ তাৰিখৰ পৰা ২১ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত তেন্তে আপুনি ইয়াত নামৰ তালিকাখন চাব পাৰে ৷ এই মাহত জন্ম হোৱা কেঁচুৱাবোৰ অতি ইতিবাচক আৰু জীৱনটোক তেনেকৈয়ে আগবঢ়াই নিবলৈ ভাল পায় ৷

নংনামঅৰ্থ
১.য়ুগাংন্স বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ এটা অংশ
২.তপসসাধনা
৩.বিভানজ্ঞানপ্ৰাপ্ত
৪.নয়নচকু
৫.অৰ্থিতউদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত
৬.আদিত্যসূৰ্য্যৰ দৰে
৭.প্ৰজ্ঞাতজ্ঞানী মানুহ
৮.সত্যনসত্যবাদী
৯.বিস্তাৰবহল দৃষ্টিভংগী
১০.মনীষজ্ঞানী

মকৰ ৰাশি ২২ ডিচেম্বৰ - ১৯ জানুৱাৰী

যদি আপোনাৰ শিশুটিৰ জন্ম হৈছে ২২ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২১ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত, তেন্তে আপুনি ইয়াত নামৰ তালিকাখন চাব পাৰে ৷ এই মাহত জন্ম হোৱা শিশুসকল কঠোৰ পৰিশ্ৰমী, অনুশাসিত আৰু নেতা হিচাপে কাম কৰে ৷

নংনামঅৰ্থ
১.খুচিসুখ
২.কৃতাৰ্থসন্তুষ্ট
৩.যশোধৰপ্ৰতিষ্ঠিত
৪.জীয়াজীৱন
৫.প্ৰগ্লভপৰিপক্ক
৬.গম্ভীৰগম্ভীৰ স্বভাৱ
৭.কৰ্মেশকঠোৰ পৰিশ্ৰমী
৮.গায়ত্ৰীযিসকলে জীৱন ৰক্ষা কৰে
৯.গীতাপবিত্ৰ গীত
১০.নিশ্চলস্থিৰ

কুম্ভ ৰাশি ২০ জানুৱাৰী - ১৮ ফেব্ৰুৱাৰী

২০ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা শিশুসকল সৃষ্টিশীল, স্বতন্ত্ৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত আনন্দ লাভ কৰে, আৰু মানৱতাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰে ৷ এই সময়ছোৱাত জন্ম হোৱা শিশুৰ বাবে কিছুমান ডাঙৰ নামৰ পছন্দ আগবঢ়োৱা হ’ল ৷

নং নামঅৰ্থ
১.সৃষ্টিসৃষ্টিশীলতা
২.অন্বেষসন্ধান
৩.দৰ্শনউপাদানৰ জ্ঞানী
৪.উদিতউদীয়মান
৫.মেধাৱীচোকা বুদ্ধিমত্তা
৬.বৈভৱসম্প্ৰসাৰণ
৭.চিন্ময়সচেতন ৰূপ
৮.নৱিতউদ্ভাৱনী চিন্তাধাৰা
৯.প্ৰব্ৰুদ্ধজ্ঞানপ্ৰাপ্ত
১০.লোকেশসমাজৰ সৈতে সংযুক্ত

মীন ৰাশি ১৯ ফেব্ৰুৱাৰী - ২০ মাৰ্চ

১৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২০ মাৰ্চৰ ভিতৰত জন্ম লোৱা শিশুটিৰ নামৰ তালিকা ইয়াত দিয়া হৈছে ৷ এই মাহত জন্ম লোৱা শিশুবোৰ কল্পনাপ্ৰসূত, দয়ালু, আৱেগিক আৰু সহানুভূতিশীল ৷

নংনামঅৰ্থ
১.কৰুণেশমমতাৰে ভৰা
২.দিব্যাংশঈশ্বৰত্বৰ এটা অংশ
৩.চেতকসতৰ্ক
৪.অনুৰাগপ্ৰেম অনুভৱ
৫.শান্তনুশান্ত প্ৰকৃতি
৬.দীপশিখাপোহৰৰ শিখা
৭.নিৰ্মলবিশুদ্ধ
৮.দীপ্তকপ্ৰকাশ
৯.সুধাংশুচন্দ্ৰৰ দৰে
১০.কৰুণাদয়ালু

উপসংহাৰ

আপোনাৰ শিশুটিৰ বাবে কিছুমান উত্তম নাম আগবঢ়োৱা হ’ল ৷ এই নতুন বছৰত জন্ম তাৰিখৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অভিভাৱকসকলে এই নাম তালিকাৰ পৰা বাছি ল’ব পাৰিব ৷ বিশ্বাস কৰক আপোনাৰ সন্তানৰ ব্যক্তিত্ব অনন্য আৰু সুকীয়াই নহয়, জীৱনত আপুনি কল্পনা কৰাতকৈও ভাল কিবা এটা লাভ কৰিব ৷

