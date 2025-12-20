ETV Bharat / lifestyle

স্বাস্থ্য, কৰ্ম, প্ৰেম; ৰাশিফল অনুসৰি কেনে হ’বলৈ গৈ আছে ২০২৬ বৰ্ষ ?

২০২৬ বৰ্ষত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কি নতুনত্ব আহিব, প্ৰেমিক যুগলৰ বাবে কেনে যাব এই বৰ্ষটি ? বাধাসমূহ আঁতৰাবলৈ কি কৰিব জনালে ড৹ কৰবী বেজবৰুৱাই-

Astro tips
স্বাস্থ্য, কৰ্ম, প্ৰেম; ৰাশিফল অনুসৰি কেনে হ’বলৈ গৈ আছে ২০২৬ বৰ্ষ ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 20, 2025 at 1:11 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

বাৰ্ষিক ৰাশিফল ​​২০২৬: ২০২৬ বৰ্ষটো চতুৰগ্ৰহী যোগ লৈ বছৰটো আৰম্ভ হ’ব ৷ সমান্তৰালভাৱে জুন মাহলৈ কৰ্মস্থানত বৃহস্পতিৰ অৱস্থান থাকিব ৷ গতিকে এই বৰ্ষটো কৰ্মৰে বহুত ভাল হ’ব ৷ নতুন নতুন বহুত কৰ্মৰ পৰিকল্পনা, কৰ্মত নতুনত্ব লগতে বহুক্ষেত্ৰত সকলোৰে বাবে কিছু যোগাত্মক চিন্তাধাৰা জীৱনলৈ আহিব ৷ আনহাতে সংখ্যা দিশেৰে ২০২৬ বৰ্ষটো সূৰ্য্যৰ বছৰ, গতিকে বহুক্ষেত্ৰত জীৱনলৈ পোহৰ আহিব, নতুন কাম হ'ব, নতুন চাকৰি পাব, লগতে বহুক্ষেত্ৰত মানুহৰ জীৱনৰ হেৰুৱা সন্মান, হেৰুৱাই সামগ্ৰীৰ আদি উভতাই পাব ৷

ৰাশিফল অনুসৰি কেনে যাব ২০২৬ বৰ্ষ

Astro tips
জ্যোতিষ সম্ৰাজ্ঞী ড৹ কৰবী বেজবৰুৱা (ETV Bharat)

মেষ ৰাশি- বছৰটো আৰম্ভণিত মেষ ৰাশিৰ ভাগ্যস্থানত ৰবি, বুধ, শুক্ৰ, মংগলৰ অৱস্থান থাকিব ৷তাৰ ফলত ভাগ্যত পৰিৱৰ্তন আহিব ৷ যাৰ বাবে আগন্তুক বৰ্ষটো মেষ ৰাশিৰ বাবে ভাল বুলি কোৱা হৈছে ৷ লগতে জুন মাহৰ পাছৰ পৰা চতুৰ্থগৃহত বৃহস্পতি প্ৰৱেশ কৰিব যাৰ ফলত কৰ্মত ভাল ফল লাভ কৰিব,গৃহত ভাল হ'ব, পাৰিবাৰিক সমস্যা সমূহ দূৰ হ’ব ৷

বৃষ ৰাশি- বৃষ ৰাশিৰ যিসকল লোক তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত অষ্টমত চতুৰগ্ৰহী যোগ বছৰটো আৰম্ভ হোৱাৰ লগতে থাকিব ৷ গতিকে বহুতৰে স্বাস্থ্যৰ সমস্যা থাকিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে তেওঁলোকৰ কামো বহুখিনি হ’ব ৷ ধনৰ ক্ষেত্ৰত জুন মাহলৈ খুব ভাল ৷ গতিকে এই সময়চোৱাত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে ৷সমান্তৰাল ভাৱে পাৰিবাৰিক সমস্যা সমূহ দূৰ হ’ব ৷ বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰে ৷ লগতে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সতৰ্ক থকাটো প্ৰয়োজন ৷

স্বাস্থ্য, কৰ্ম, প্ৰেম; ৰাশিফল অনুসৰি কেনে হ’বলৈ গৈ আছে ২০২৬ বৰ্ষ ? (ETV Bharat)

মিথুন ৰাশি- এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত ধনস্থানত বৃহস্পতি চন্দ্ৰমাৰ ওপৰত বহি আছে,গতিকে তেওঁলোকৰ অৰ্থভাগ্য জুনৰ পাছত উন্নত হ’ব ৷ পাৰিবাৰিক যিবোৰ সমস্যা আছে সেইসমূহ জুন মাহৰ পাছত আঁতৰি যাব ৷ কিন্তু বছৰটো আৰম্ভণিৰ লগে লগে সপ্তমত মংগলৰ অৱস্থান আছে লগতে ৰবি আৰু শুক্ৰ অৱস্থান আছে গতিকে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত গৃহ কন্দল হ’ব পাৰে, স্বামী- স্ত্ৰীৰ মাজত ভুল বুজা-বুজি হ’ব পাৰে, লগতে পাটনাৰশ্বীপ ব্যৱসায়ত অসুবিধা হ’ব পাৰে ৷

কৰ্কট ৰাশি- এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত হঠাৎ কিছু খৰচ আহি যাব পাৰে ৷ ২০২৬ বর্ষত এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত শত্ৰু আৰু ৰোগ ভয় দেখা দিব পাৰে যদিও বছৰৰ মাজৰ ভাগৰ পৰা তেওঁলোকৰ জীৱনটো শুভ প্ৰভাৱ আহিব ৷ যিসকলৰ এজমাৰ সমস্যা আছে বা ডিঙিৰ ৰোগৰ কিবা সমস্যা আছে তেওঁলোকে সাৱধানে থকাটো উচিত ৷

সিংহ ৰাশি- এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত বছৰটোৰ আৰম্ভনিতে পঞ্চমস্থানত চতুৰগ্ৰহী যোগ পাব ৷ লগতে বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে চন্দ্ৰমাত কেতুৰ অৱস্থান থাকিব, গতিকে কাম কৰিব পৰা বহুখিনি নিগেটিভ সমস্যা দূৰ হ’ব, কিন্তু সকলো কাম নিজে কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে নিজৰ মনত এটা অহং ভাৱ আহিব পাৰে ৷ যাৰফলত আনৰ প্ৰতি নির্ভৰযোগ্যতাটো অকমান কমিব ৷ ধন স্থানত আগন্তক বৰ্ষটো যথেষ্ট ভাল হ’ব ৷ সৎ কৰ্মত পইচা বিনিয়োগ হ’ব ৷ বিবাহৰ যোগ দেখা গৈছে ৷

কন্যা ৰাশি- এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায় দিশটো খুবেই ভাল ৷ যিসকলে ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ কিন্তু শত্রু বৃদ্ধি হ’ব ৷ কিবা কাম যদি হোৱা নাই তেন্তে জুন মাহৰ পাছত সফল হ’ব ৷ কিন্তু পৰিয়াল লগত বাক বিতন্দা থাকিব পাৰে ৷

Astro tips
স্বাস্থ্য, কৰ্ম, প্ৰেম; ৰাশিফল অনুসৰি কেনে হ’বলৈ গৈ আছে ২০২৬ বৰ্ষ ? (ETV Bharat)

তুলা ৰাশি- এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক বর্ষত তেওঁলোকৰ ভাগ্যই লগ দিব ৷ কৰ্মই লগ দিব ৷ হাতলৈ খুব ভাল ভাল কাম আহিব ৷ ২০২৬ বৰ্ষটো এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত খুবই ভাল ৷ কিন্তু নিজৰ কিছুমান ভুল সিদ্ধান্তৰ বাবে পাৰিবাৰিক বা প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিপদ হ’ব পাৰে ৷

বৃশ্চিক ৰাশি- এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক বর্ষত পাৰিবাৰিক কন্দল থাকিব ৷ ধন স্থানত উন্নত ৷ বন্ধুৰ পৰা প্ৰতাৰণা পাব পাৰে, ঘৰুৱা অশান্তি হ’ব পাৰে, প্ৰেমত বিচ্ছেদ আহিব পাৰে ৷ কিন্তু জুন মাহৰ পাছত এই অসুবিধাসমূহ বহুক্ষেত্ৰত দূৰ হ’ব ৷

ধনু ৰাশি- ধনু ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত ধন হাতলৈ আহিব যদিও অতিপাত খৰচো বৃদ্ধি হ’ব ৷ ভাতৃ-ভগ্নীৰ পৰা ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷ ঘৰুৱা অশান্তি বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ জুনৰ পাছত টকা-পইচা, বিবাহ আদিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহিব পাৰে ৷

মকৰ ৰাশি- জুন মাহৰ পাছত এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত ভাল বুলি ক’ব পাৰি ৷ কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত ইমান বেছি এটা স্পষ্টবাদিতা এটা স্বভাৱ আহিব যাৰ ফলত খং বৃদ্ধি হ’ব ফলত সম্পর্কসমূহ বেয়া হ’ব পাৰে ৷ ভাতৃ -ভগ্নীৰ মাজত ভাল সম্পৰ্ক এটা স্থাপন হ’ব ৷ মে মাহৰ পৰা বিবাহৰ যোগ নামিব ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হ’ব ৷ চালৰ ৰোগ হ’ব পাৰে ৷

কুম্ভ ৰাশি- এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত বছৰটো আৰম্ভণিৰ প্ৰথম সময়ছোৱাত কিছু সমস্যা আহিব পাৰে ৷ কিছুমান ভুল সিদ্ধান্ত লোৱা যাব ৷ প্ৰেম আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ৷ খৰচ বৃদ্ধি পাব ৷ জুন মাহৰ পাছৰে পৰা বহুখিনি বাধা আঁতৰি যাব ৷ আৱেগিকভাৱে কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰাই ভাল ৷

মীন ৰাশি- এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত বছৰটো কৰ্মস্থানত খুব ভাল ৷ খৰচ বৃদ্ধি হ’ব ৷ আৱেগিক হৈ থাকিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ বাধাসমূহ দূৰ হ’ব , বিবাহৰ বাবে আগবাঢ়িব পাৰে ৷ পাৰিলে পৰিকল্পনাসমূহ কাৰো আগত ব্যক্ত নকৰাকৈ আগবাঢ়িব পাৰিলে ভাল ৷ পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰে ৷

বাধাসমূহ আঁতৰাবলৈ কি কৰিব ?

  • মেষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান কৰাটো ভাল ৷ ইয়াৰোপৰি তামৰ খাৰু এপাত পৰিধান কৰি থাকিব পাৰিলে ভাল ৷
  • বৃষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে ধন্যবাদ দিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ লগতে মাজে মাজে গাখীৰ আৰু মিঠাই দান কৰি থাকিব ৷ শুক্ৰবাৰে দান কৰিব পাৰিলে খুবেই ভাল ৷
  • মিথুন ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সৰু লৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা দানত সহায় কৰিব পাৰে ৷ লগতে গছ পুলিৰ পৰিচৰ্যা কৰিব পাৰে ৷
  • কৰ্কট ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত ৰূপৰ যিকোনো অলংকাৰ পৰিধান কৰাৰ লগতে মহাদেবৰ ধ্যান কৰাটো ভাল ৷
  • সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত পিতৃক সন্মান জনাওক, লগতে সূৰ্য্য প্ৰণাম কৰক আৰু পিতৃৰ ফটো (যদি জীৱিত আছে) তেওঁৰ ফটো এখন মানিবেগত ৰাখিব ৷
  • কন্যা ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত তুলসী পূজা কৰিব পাৰে ৷
  • তুলা ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত তুলা দান কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ তেওঁৰ ওজনৰ সমানে শস্য দান কৰিব পাৰে ৷
  • বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত দৈনিক হনুমান চালিছা পাঠ কৰাটো খুবেই ভাল ৷
  • ধনু ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত দুখীয়া ল’ৰা-ছোৱালীক শিক্ষাত সহায় কৰক ৷ নাইবা শিক্ষাৰ সামগ্রী দান কাৰিব পাৰে ৷
  • মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত মা কালীক আৰাধনা কৰিব পাৰে ৷
  • কুম্ভ ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত শনি মন্দিৰ দৰ্শন কৰাটো ভাল ৷ প্ৰতিটো শনিবাৰে সন্ধিয়া শনি মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব ৷ শ্রমিকক মাজে মাজে আহাৰ খুৱাই থাকিব পৰিলেও ভাল ৷
  • মীন ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত হালধিৰ তিলক লগাব পাৰে ৷ প্ৰতিটো বৃহস্পতিবাৰে লগাব পাৰিলে ভাল ৷

লগতে পঢ়ক

  1. আমি কেতিয়া হনুমান চালিছা পাঠ কৰা উচিত ? জানি লওক সঠিক সময়
  2. মঙলবাৰে এনেদৰে পাঠ কৰক হনুমান চালিছা আৰু লাভ কৰক বজৰংবলীৰ আশীৰ্বাদ
  3. নতুন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰা পূৰ্বে জানি লওক ২০২৬ত গৃহ প্ৰৱেশৰ শুভ মহুৰত কি কি ?

TAGGED:

ZODIAC SIGNS 2026 PREDICTIONS
CAREER HOROSCOPE 2026
LIFE CHANGING OPPORTUNITIES 2026
২০২৬ বৰ্ষটো কেনে যাব
YEARLY HOROSCOPE 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.