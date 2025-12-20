স্বাস্থ্য, কৰ্ম, প্ৰেম; ৰাশিফল অনুসৰি কেনে হ’বলৈ গৈ আছে ২০২৬ বৰ্ষ ?
২০২৬ বৰ্ষত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কি নতুনত্ব আহিব, প্ৰেমিক যুগলৰ বাবে কেনে যাব এই বৰ্ষটি ? বাধাসমূহ আঁতৰাবলৈ কি কৰিব জনালে ড৹ কৰবী বেজবৰুৱাই-
Published : December 20, 2025 at 1:11 PM IST
বাৰ্ষিক ৰাশিফল ২০২৬: ২০২৬ বৰ্ষটো চতুৰগ্ৰহী যোগ লৈ বছৰটো আৰম্ভ হ’ব ৷ সমান্তৰালভাৱে জুন মাহলৈ কৰ্মস্থানত বৃহস্পতিৰ অৱস্থান থাকিব ৷ গতিকে এই বৰ্ষটো কৰ্মৰে বহুত ভাল হ’ব ৷ নতুন নতুন বহুত কৰ্মৰ পৰিকল্পনা, কৰ্মত নতুনত্ব লগতে বহুক্ষেত্ৰত সকলোৰে বাবে কিছু যোগাত্মক চিন্তাধাৰা জীৱনলৈ আহিব ৷ আনহাতে সংখ্যা দিশেৰে ২০২৬ বৰ্ষটো সূৰ্য্যৰ বছৰ, গতিকে বহুক্ষেত্ৰত জীৱনলৈ পোহৰ আহিব, নতুন কাম হ'ব, নতুন চাকৰি পাব, লগতে বহুক্ষেত্ৰত মানুহৰ জীৱনৰ হেৰুৱা সন্মান, হেৰুৱাই সামগ্ৰীৰ আদি উভতাই পাব ৷
ৰাশিফল অনুসৰি কেনে যাব ২০২৬ বৰ্ষ
মেষ ৰাশি- বছৰটো আৰম্ভণিত মেষ ৰাশিৰ ভাগ্যস্থানত ৰবি, বুধ, শুক্ৰ, মংগলৰ অৱস্থান থাকিব ৷তাৰ ফলত ভাগ্যত পৰিৱৰ্তন আহিব ৷ যাৰ বাবে আগন্তুক বৰ্ষটো মেষ ৰাশিৰ বাবে ভাল বুলি কোৱা হৈছে ৷ লগতে জুন মাহৰ পাছৰ পৰা চতুৰ্থগৃহত বৃহস্পতি প্ৰৱেশ কৰিব যাৰ ফলত কৰ্মত ভাল ফল লাভ কৰিব,গৃহত ভাল হ'ব, পাৰিবাৰিক সমস্যা সমূহ দূৰ হ’ব ৷
বৃষ ৰাশি- বৃষ ৰাশিৰ যিসকল লোক তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত অষ্টমত চতুৰগ্ৰহী যোগ বছৰটো আৰম্ভ হোৱাৰ লগতে থাকিব ৷ গতিকে বহুতৰে স্বাস্থ্যৰ সমস্যা থাকিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে তেওঁলোকৰ কামো বহুখিনি হ’ব ৷ ধনৰ ক্ষেত্ৰত জুন মাহলৈ খুব ভাল ৷ গতিকে এই সময়চোৱাত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে ৷সমান্তৰাল ভাৱে পাৰিবাৰিক সমস্যা সমূহ দূৰ হ’ব ৷ বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰে ৷ লগতে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সতৰ্ক থকাটো প্ৰয়োজন ৷
মিথুন ৰাশি- এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত ধনস্থানত বৃহস্পতি চন্দ্ৰমাৰ ওপৰত বহি আছে,গতিকে তেওঁলোকৰ অৰ্থভাগ্য জুনৰ পাছত উন্নত হ’ব ৷ পাৰিবাৰিক যিবোৰ সমস্যা আছে সেইসমূহ জুন মাহৰ পাছত আঁতৰি যাব ৷ কিন্তু বছৰটো আৰম্ভণিৰ লগে লগে সপ্তমত মংগলৰ অৱস্থান আছে লগতে ৰবি আৰু শুক্ৰ অৱস্থান আছে গতিকে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত গৃহ কন্দল হ’ব পাৰে, স্বামী- স্ত্ৰীৰ মাজত ভুল বুজা-বুজি হ’ব পাৰে, লগতে পাটনাৰশ্বীপ ব্যৱসায়ত অসুবিধা হ’ব পাৰে ৷
কৰ্কট ৰাশি- এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত হঠাৎ কিছু খৰচ আহি যাব পাৰে ৷ ২০২৬ বর্ষত এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত শত্ৰু আৰু ৰোগ ভয় দেখা দিব পাৰে যদিও বছৰৰ মাজৰ ভাগৰ পৰা তেওঁলোকৰ জীৱনটো শুভ প্ৰভাৱ আহিব ৷ যিসকলৰ এজমাৰ সমস্যা আছে বা ডিঙিৰ ৰোগৰ কিবা সমস্যা আছে তেওঁলোকে সাৱধানে থকাটো উচিত ৷
সিংহ ৰাশি- এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত বছৰটোৰ আৰম্ভনিতে পঞ্চমস্থানত চতুৰগ্ৰহী যোগ পাব ৷ লগতে বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে চন্দ্ৰমাত কেতুৰ অৱস্থান থাকিব, গতিকে কাম কৰিব পৰা বহুখিনি নিগেটিভ সমস্যা দূৰ হ’ব, কিন্তু সকলো কাম নিজে কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে নিজৰ মনত এটা অহং ভাৱ আহিব পাৰে ৷ যাৰফলত আনৰ প্ৰতি নির্ভৰযোগ্যতাটো অকমান কমিব ৷ ধন স্থানত আগন্তক বৰ্ষটো যথেষ্ট ভাল হ’ব ৷ সৎ কৰ্মত পইচা বিনিয়োগ হ’ব ৷ বিবাহৰ যোগ দেখা গৈছে ৷
কন্যা ৰাশি- এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায় দিশটো খুবেই ভাল ৷ যিসকলে ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ কিন্তু শত্রু বৃদ্ধি হ’ব ৷ কিবা কাম যদি হোৱা নাই তেন্তে জুন মাহৰ পাছত সফল হ’ব ৷ কিন্তু পৰিয়াল লগত বাক বিতন্দা থাকিব পাৰে ৷
তুলা ৰাশি- এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক বর্ষত তেওঁলোকৰ ভাগ্যই লগ দিব ৷ কৰ্মই লগ দিব ৷ হাতলৈ খুব ভাল ভাল কাম আহিব ৷ ২০২৬ বৰ্ষটো এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত খুবই ভাল ৷ কিন্তু নিজৰ কিছুমান ভুল সিদ্ধান্তৰ বাবে পাৰিবাৰিক বা প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিপদ হ’ব পাৰে ৷
বৃশ্চিক ৰাশি- এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক বর্ষত পাৰিবাৰিক কন্দল থাকিব ৷ ধন স্থানত উন্নত ৷ বন্ধুৰ পৰা প্ৰতাৰণা পাব পাৰে, ঘৰুৱা অশান্তি হ’ব পাৰে, প্ৰেমত বিচ্ছেদ আহিব পাৰে ৷ কিন্তু জুন মাহৰ পাছত এই অসুবিধাসমূহ বহুক্ষেত্ৰত দূৰ হ’ব ৷
ধনু ৰাশি- ধনু ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত ধন হাতলৈ আহিব যদিও অতিপাত খৰচো বৃদ্ধি হ’ব ৷ ভাতৃ-ভগ্নীৰ পৰা ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷ ঘৰুৱা অশান্তি বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ জুনৰ পাছত টকা-পইচা, বিবাহ আদিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহিব পাৰে ৷
মকৰ ৰাশি- জুন মাহৰ পাছত এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত ভাল বুলি ক’ব পাৰি ৷ কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত ইমান বেছি এটা স্পষ্টবাদিতা এটা স্বভাৱ আহিব যাৰ ফলত খং বৃদ্ধি হ’ব ফলত সম্পর্কসমূহ বেয়া হ’ব পাৰে ৷ ভাতৃ -ভগ্নীৰ মাজত ভাল সম্পৰ্ক এটা স্থাপন হ’ব ৷ মে মাহৰ পৰা বিবাহৰ যোগ নামিব ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হ’ব ৷ চালৰ ৰোগ হ’ব পাৰে ৷
কুম্ভ ৰাশি- এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত বছৰটো আৰম্ভণিৰ প্ৰথম সময়ছোৱাত কিছু সমস্যা আহিব পাৰে ৷ কিছুমান ভুল সিদ্ধান্ত লোৱা যাব ৷ প্ৰেম আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ৷ খৰচ বৃদ্ধি পাব ৷ জুন মাহৰ পাছৰে পৰা বহুখিনি বাধা আঁতৰি যাব ৷ আৱেগিকভাৱে কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰাই ভাল ৷
মীন ৰাশি- এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত বছৰটো কৰ্মস্থানত খুব ভাল ৷ খৰচ বৃদ্ধি হ’ব ৷ আৱেগিক হৈ থাকিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ বাধাসমূহ দূৰ হ’ব , বিবাহৰ বাবে আগবাঢ়িব পাৰে ৷ পাৰিলে পৰিকল্পনাসমূহ কাৰো আগত ব্যক্ত নকৰাকৈ আগবাঢ়িব পাৰিলে ভাল ৷ পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰে ৷
বাধাসমূহ আঁতৰাবলৈ কি কৰিব ?
- মেষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান কৰাটো ভাল ৷ ইয়াৰোপৰি তামৰ খাৰু এপাত পৰিধান কৰি থাকিব পাৰিলে ভাল ৷
- বৃষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে ধন্যবাদ দিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ লগতে মাজে মাজে গাখীৰ আৰু মিঠাই দান কৰি থাকিব ৷ শুক্ৰবাৰে দান কৰিব পাৰিলে খুবেই ভাল ৷
- মিথুন ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সৰু লৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা দানত সহায় কৰিব পাৰে ৷ লগতে গছ পুলিৰ পৰিচৰ্যা কৰিব পাৰে ৷
- কৰ্কট ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত ৰূপৰ যিকোনো অলংকাৰ পৰিধান কৰাৰ লগতে মহাদেবৰ ধ্যান কৰাটো ভাল ৷
- সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত পিতৃক সন্মান জনাওক, লগতে সূৰ্য্য প্ৰণাম কৰক আৰু পিতৃৰ ফটো (যদি জীৱিত আছে) তেওঁৰ ফটো এখন মানিবেগত ৰাখিব ৷
- কন্যা ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত তুলসী পূজা কৰিব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত তুলা দান কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ তেওঁৰ ওজনৰ সমানে শস্য দান কৰিব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত দৈনিক হনুমান চালিছা পাঠ কৰাটো খুবেই ভাল ৷
- ধনু ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত দুখীয়া ল’ৰা-ছোৱালীক শিক্ষাত সহায় কৰক ৷ নাইবা শিক্ষাৰ সামগ্রী দান কাৰিব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত মা কালীক আৰাধনা কৰিব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত শনি মন্দিৰ দৰ্শন কৰাটো ভাল ৷ প্ৰতিটো শনিবাৰে সন্ধিয়া শনি মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব ৷ শ্রমিকক মাজে মাজে আহাৰ খুৱাই থাকিব পৰিলেও ভাল ৷
- মীন ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত হালধিৰ তিলক লগাব পাৰে ৷ প্ৰতিটো বৃহস্পতিবাৰে লগাব পাৰিলে ভাল ৷
