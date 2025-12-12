উভতি চাও ২০২৫: চিঙৰা-বিৰিয়ানী নহয়! ২০২৫ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সৰ্বাধিক চাৰ্চ কৰিলে এইসমূহ খাদ্যক

উভতি চাও ২০২৫: চিঙৰা-বিৰিয়ানী নহয়! ২০২৫ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সৰ্বাধিক চাৰ্চ কৰিলে এইসমূহ খাদ্যক
এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি গুগলত চাৰ্চ কৰা কিছুমান খাদ্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছো চাওক তালিকা-
চাওতে চাওতে আমি ২০২৫ বৰ্ষক বিদায় দিবলৈ ওলাইছো আৰু নতুন বছৰটো ওচৰ চাপি আহিছে ৷ এই বছৰটো উত্থান-পতনেৰে ভৰি পৰিছে, সমগ্ৰ দেশ আৰু বিশ্বতে অসংখ্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ ইফালে বছৰটো শেষ হোৱাৰ পূৰ্বে গুগলে এই বছৰ সৰ্বাধিক সন্ধান কৰা বস্তুৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
চলচ্চিত্ৰ তাৰকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভ্ৰমণ স্থানলৈকে ভাৰতৰ মানুহে এই বছৰ গুগলত ব্যাপকভাৱে সন্ধান কৰিছিল ৷ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি গুগলত চাৰ্চ কৰা কিছুমান খাদ্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছো ৷ গুগলত সন্ধান কৰা শীৰ্ষ ১০ টা ৰেচিপি কি কি জানো আহক:-
ইডলি
এইবাৰ সৰ্বাধিক সন্ধান কৰা খাদ্যৰ তালিকাত প্ৰথম স্থানত আছে বিখ্যাত দক্ষিণ ভাৰতীয় খাদ্য ইডলি ৷ ওৰে ৰাতি তিয়াই ৰখা চাউল আৰু মাটি মাহৰ দালিৰ বেটাৰৰ পৰা তৈয়াৰী এই খাদ্য এতিয়া দেশৰ বহু ঠাইত জনপ্ৰিয় আৰু প্ৰায়ে চাটনি বা সাম্বৰৰ সৈতে পৰিবেশন কৰা হয় ৷
পৰ্ণষ্টাৰ মাৰ্টিনি
এইটো ভদকা আৰু পেচনফ্ৰুট পিউৰি বা লিকুৰেৰে তৈয়াৰী ককটেল ৷ সাধাৰণতে ইয়াক স্পাৰ্কলিং ৱাইনৰ শ্বট এটাৰ সৈতে পৰিবেশন কৰা হয় ৷ এইবাৰ সন্ধান তালিকাত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে ৷
উকাদিচে মোদক
গুগলত সৰ্বাধিক সন্ধান কৰা খাদ্যৰ তালিকাত তৃতীয় স্থানত আছে গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱৰ পৰম্পৰাগত ভোগ-প্ৰসাদৰ বাবে তৈয়াৰ হোৱা উকাদিচে মোদক ৷ এই মোদক পিঠাগুড়িৰে তৈয়াৰ কৰি ভাপত ৰন্ধা হয় যদিও সময়ৰ পৰিবৰ্তনৰ লগে লগে সোৱাদ আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মোদকৰ বহু নতুন পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা আহি আছে ৷ ই কেৱল সুস্বাদু হোৱাই নহয়, স্বাস্থ্যৰ বাবেও উপকাৰী ৷
থেকুৱা
বিহাৰৰ বিখ্যাত থেকুৱা ২০২৫ চনত সৰ্বাধিক অনুসন্ধান কৰা খাদ্যৰ তালিকাত চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিছিল ৷ এইটো প্ৰধানকৈ বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডত ছটৰ সময়ত প্ৰস্তুত কৰা হয় ৷ ইয়াক ঘেঁহুৰ আটা আৰু গুড়ৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় ৷
উগাদী পচড়ী
এই বৰ্ষৰ সৰ্বাধিক চাৰ্চ কৰা এই খাদ্যই পঞ্চম স্থান লাভ কৰে ৷ ই তেলেগু নৱবৰ্ষত খোৱা এবিধ বিশেষ মিঠা ব্যঞ্জন, উগাদী ৷ নিম, গুড়, অমিতা, কেঁচা আম আদিৰে তৈয়াৰ কৰা হয় ৷
বীটৰুট কাঞ্জী
গুগলৰ সন্ধান তালিকাত বীটৰ কাঞ্জীয়ে ষষ্ঠ স্থান লাভ কৰে ৷ ই হৈছে সৰিয়হৰ গুটি আৰু পানীত বীট তিয়াই কেইদিনমানলৈ পানীত তিয়াই ৰাখি ফাৰৰ্মেন্টেড হ’বলৈ দিয়া হয় ৷ যদি ইয়াৰ সোৱদৰ কথা ক’বলৈ যোৱা হয় তেন্তে ই সোৱাদত টেঙা আৰু প্ৰ’বায়’টিক গুণেৰে সমৃদ্ধ ৷
তিৰুৱতিৰাই কালী
তিৰুৱতিৰাই উৎসৱৰ সময়ত তৈয়াৰ কৰা এইবিধ তামিলনাডুৰ পৰম্পৰাগত ব্যঞ্জন আৰু এই বছৰত বহুত বিচাৰি উলিওৱা হৈছিল ৷ শীৰ্ষ ১০ খনৰ তালিকাত সপ্তম স্থান লাভ কৰে ৷ ইয়াক বাজৰা বা ভঙা চাউল, মগুৰ পৰা তৈয়াৰ কৰি গুড়ৰ লগত সিজোৱা হয় আৰু ইলাচিৰ সোৱাদ দিয়া হয় ৷
ইয়ৰ্কশ্বাৰ পুডিং
ভাৰতৰ সৰ্বাধিক অনুসন্ধান কৰা খাদ্যৰ ভিতৰত ইয়ৰ্কশ্বাৰ পুডিঙৰ স্থান অষ্টম ৷ কণী, আটা, আৰু গাখীৰ বা পানীৰ বেটাৰেৰে তৈয়াৰী ক্লাছিক ব্ৰিটিছ চাইড ডিচ ৷ সাধাৰণতে ব্ৰিটেইনত পৰম্পৰাগত দেওবাৰৰ ৰোষ্টৰ অংশ হিচাপে ইয়াক পৰিবেশন কৰা হয় ৷
গ’ণ্ড কাতিৰা
যদিও ই কোনো ব্যঞ্জন নহয় বৰঞ্চ এটা উপাদান, গম কাতিৰাক এইবাৰ বহুত সন্ধান কৰা হৈছিল ৷ তালিকাৰ নৱম স্থানত আছে ৷ আচলতে ই ট্ৰেগাকেন্থ নামৰ প্ৰাকৃতিক খাব পৰা আঠা, যিটো জেলী হিচাপে পানীয় আৰু মিঠাই তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ সাধাৰণতে গ্ৰীষ্মকালীন বিভিন্ন ধৰণৰ পানীয়ত ইয়াক যোগ কৰা হয় ৷
কোলাকাটাই
এই বছৰ সৰ্বাধিক অনুসন্ধান কৰা খাদ্যৰ তালিকাত দশম স্থানত আছে কোলাকাটাই ৷ এই দক্ষিণ ভাৰতীয় ভাপত দিয়া ডাম্পলিঙবিধ চাউলৰ গুড়িৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ মিঠা আৰু নিমখীয়া দুয়োটা ভিন্নতা থাকে ৷ বিশেষকৈ বিনায়ক চতুৰ্থীৰ দৰে উৎসৱৰ সময়ত ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা ৷
