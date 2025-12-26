উভতি চাও ২০২৫: এই বৰ্ষত সাধাৰণ জনসাধাৰণে কেনেকৈ সলনি কৰিলে নিজৰ জীৱনশৈলী ?
মানুহৰ জীৱনশৈলী আৰু পৰিয়াল-সামাজিক জীৱন তথা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ২০২৫ বৰ্ষত কি কি পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গ’ল জানো আহক-
Published : December 26, 2025 at 11:14 AM IST
২০২৫ বৰ্ষত ভাৰতীয়সকলে নিজৰ পাৰিবাৰিক জীৱনশৈলীক নতুন ৰূপ দিয়াৰ ধৰণটো আছিল বছৰৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় সামাজিক পৰিৱৰ্তন ৷ এই বছৰটোত মানুহে নিজৰ জীৱনশৈলী কিছু পৰিৱৰ্তন কৰিলে ৷ পৰম্পৰাত শিপাই থকা অথচ ভৱিষ্যতৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱা ভাৰতীয়সকলে ২০২৫ চনত নিজৰ পাৰিবাৰিক জীৱনশৈলীক নতুন ৰূপ দিয়াৰ ধৰণটো আছিল বছৰৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় সামাজিক পৰিৱৰ্তন ৷ এই বছৰটো আছিল যেতিয়া পৰিয়ালবোৰ এতিয়া কেৱল এটা চালিৰ তলত বাস কৰা মানুহ নাছিল, বৰঞ্চ আৱেগিক সত্তা হিচাপে পুনৰ সজীৱ হৈ উঠিছিল ৷ ২০২৫ বৰ্ষত মানুহে নিজৰ পাৰিবাৰিক জীৱনশৈলীত কিছু পৰিৱৰ্তন কৰিলে যিবোৰ ট্ৰেণ্ডি হৈয়েই থাকিল ৷ তেওঁলোকে নূন্যতমতাবাদ আৰু সৰলতাক আকোৱালি লৈছিল ৷ মানুহৰ জীৱনশৈলী আৰু পৰিয়াল-সামাজিক জীৱন তথা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এই বৰ্ষত কি কি পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গ’ল জানো আহক-
- স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধি পালে
যোগাসন, খোজ কঢ়া, স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য, প্ৰতিটো ঘৰৰ নতুন ভাষা হৈ পৰিল ৷ বহু পৰিয়ালে চেনিমুক্ত খাদ্যৰ সৈতে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিছিল ৷ পাকঘৰত তেল আৰু ঘিউ কম দেখা গ’ল, আৰু এয়াৰ ফ্ৰাইয়াৰ আৰু বাজৰা ভিত্তিক খাদ্য বেছি দেখা গ’ল ৷ মুঠতে এই বছৰ মানুহে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা গৈছে ৷
- পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক জীৱন আকৌ ঘূৰি আহিল
হাইব্ৰিড মডেল আৰু অফিচৰ কামত অতিৰিক্ত সময় পাৰ কৰা নিয়ম কৰ্তনে মানুহক পৰিয়ালৰ কাষ চপাবলৈ সক্ষম হ’ল । সন্ধিয়াবোৰ আকৌ পৰিয়ালমুখী হৈ পৰিল । চাহ খাই আড্ডা মৰা, চুটি ভ্ৰমণ, একেলগে ৰন্ধা-বঢ়াৰ অভ্যাস ঘূৰি আহিল । মানুহে পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটোৱাটো বৃদ্ধি কৰিলে ।
- ভ্ৰমণ
এই বছৰটোত মানুহৰ মাজত ভ্ৰমণ বৃদ্ধি পালে ৷ দীঘলীয়া ছুটীৰ পৰিৱৰ্তে দুদিনৰ পৰা তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণ পৰিয়াল জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ পৰিল ৷ ২০২৫ চনত আটাইতকৈ বেছি চৰ্চিত বিষয় আছিল পৰিৱেশ অনুকূল ছুটী, পৰম্পৰাগত গাঁৱৰ পৰ্যটন আৰু সাংস্কৃতিক সংযোগ ৷
- মহিলাৰ ভূমিকা পৰিৱৰ্তন
২০২৫ চনটোৱে মহিলাৰ কামক অধিক সন্মান দিছিল ৷ এই বছৰ পাকঘৰৰ দায়িত্ব ভাগ-বতৰা কৰা দেখা গ’ল ৷ যিয়ে পৰিয়ালসমূহক অধিক সুষম, পৰিপক্ক আৰু সুখী কৰি তুলিছিল ৷ মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে মুকলি কথা-বতৰা এতিয়া কেৱল ঘৰত আনুষ্ঠানিকতা নহয়: “সকলো ঠিক আছেনে?” পৰিয়ালসমূহে চিকিৎসা, পৰামৰ্শ আৰু আত্ম-যত্ন স্বাভাৱিক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পূৰ্বতকৈ অধিক সচেতন ২০২৫ চনৰ ভাৰত ৷
- অনলাইন ব্যৱসায়
আইতাকৰ ৰেচিপি আৰু ঋতুভিত্তিক খাদ্যই এক নৱজাগৰণৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল ৷ আচাৰ, ঘৰতে বনোৱা ঘিউ, ঘৰতে বনোৱা দৈ ঘৰলৈ উভতি আহিল ৷ পাকঘৰবোৰ আকৌ এবাৰ ভাৰতীয় টেক্সচাৰ আৰু সোৱাদৰ সুগন্ধিৰে ভৰি পৰিল ৷ বহুতে বিভিন্ন খাদ্য আৰু আচাৰ বিক্ৰী কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে ৷
- মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত মুকলি কথোপকথন
এতিয়া ঘৰত "সকলো ঠিক আছে নে ?" এতিয়া কেৱল আনুষ্ঠানিকতা নহয় । পৰিয়ালসমূহে চিকিৎসা, পৰামৰ্শ আৰু আত্ম-যত্ন স্বাভাৱিক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ২০২৫ চনত ভাৰতে পূৰ্বতকৈ মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক সচেতন হৈ পৰিছে । মুকলিকৈ নিজৰ সমস্যাৰ বিষয়ে মানুহে আলোচনা কৰিছে যিয়ে তেওঁলোকৰ মানসিক চাপ দূৰ কৰাত সহায় কৰিছে ৷
- খাদ্যত পৰম্পৰাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন
আইতাহঁতৰ ৰেচিপি আৰু ঋতুভিত্তিক খাদ্যৰ নৱজাগৰণ দেখা গৈছে । আচাৰ, ঘৰতে বনোৱা ঘিউ, ঘৰতে বনোৱা দৈ প্ৰত্যেক ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে । পাকঘৰবোৰ আকৌ এবাৰ ভাৰতীয় টেক্সচাৰ আৰু সোৱাদৰ সুগন্ধিৰে ভৰি পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক