উভতি চাও ২০২৫: চনু নিগমৰ পৰা পোষ্ট মেলনলৈকে কোন কোন সংগীত শিল্পীয়ে অসমীয়াৰ হৃদয়ত তুলিলে সূৰৰ মূৰ্চ্ছনা

২০২৫ বৰ্ষৰ আৰম্ভণিত আৰু অন্তত সংগীতৰ মায়াজালেৰে শ্ৰোতাক মুগ্ধ কৰিবলৈ কোন কোন কণ্ঠশিল্পীৰ আহি আছে চাওক তালিকা-

ARTISTS PERFORMED ASSAM 2025
চনু নিগমৰ পৰা পোষ্ট মেলনলৈকে কোন কোন সংগীত শিল্পীয়ে অসমীয়াৰ হৃদয়ত তুলিলে সূৰৰ মূৰ্চ্ছনা (INSTAGRAM)
Published : December 9, 2025 at 4:24 PM IST

২০২৫ বৰ্ষটো অসমৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ভিন্ন ঠাইত ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ সংগীত শিল্পীসকলৰ সোঁত ববলৈ ধৰিছে ৷ সংগীতপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে প্ৰমাণিত হ’ল ৷ ৰাজ্য চৰকাৰৰ "কনচাৰ্ট পৰ্যটন নীতি"ৰ অধীনত অসমে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৃহৎ পৰিসৰত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পীক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল, যাৰ ফলত গুৱাহাটী, মাজুলী, আৰু অন্যান্য স্থানত দৰ্শনীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ ২০২৫ চনৰ মে’ মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা এই নীতিয়ে ভিয়েবিলিটি গেপ ফাণ্ডিং আৰু সহজ অনুমতি প্ৰদানৰ জৰিয়তে কনচাৰ্টক প্ৰচাৰ কৰে ৷ চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ দৰেই অসমতো এতিয়া "কনচাৰ্ট ইকনমি"ৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে, হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকে ভ্ৰমণ কৰি স্থানীয় ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক উন্নীত কৰিছে ৷

এইবাৰ অসমত ১০টাতকৈও অধিক ডাঙৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল, য’ত পোষ্ট মেল’নৰ দৰে গ্ল’বেল তাৰকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাপনৰ দৰে স্থানীয় আইকনলৈকে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ এই অনুষ্ঠানসমূহে কেৱল মনোৰঞ্জনৰ উৎস প্ৰদান কৰাই নহয়, সাংস্কৃতিক ঐক্য আৰু পৰ্যটনকো শক্তিশালী কৰি তুলিছিল ৷ ২০২৫ চনৰ সম্পূৰ্ণ তালিকাখন অন্বেষণ কৰোঁ আহক – আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয়লৈকে ৷

পোষ্ট মেলন

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পীৰ সবল প্ৰৱেশেৰে অসমে এইবাৰ বিশ্ব সংগীতক আকোৱালি ল’লে ৷ তাৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ নাম আছিল পোষ্ট মেলন ৷ যোৱা ৮ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত প্ৰথম একক হেডলাইন কনচাৰ্ট দিছিল আমেৰিকান ৰেপাৰ তথা গায়ক গৰাকীয়ে ৷ বুকমাইশ্ব' লাইভ আৰু লাইভ নেচনৰ সহযোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটোৱে 'Circles', 'Rockstar'ৰ দৰে হিট গীতৰ প্ৰতি হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীক আকৰ্ষণ কৰিছিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াক "সাংস্কৃতিক মাইলৰ খুঁটি" বুলি অভিহিত কৰে ৷ আনকি চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে মৃত্যু হোৱা প্ৰয়াত অসমীয়া কিংবদন্তি জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে পোষ্ট মেলনে ৷ তাৰ পিছত গুৱাহাটীত "কিং" কনচাৰ্টৰ অংশ হিচাপে কণ্ঠদান কৰা ইণ্ডো-মেটাল বেণ্ড ব্লাডিউড ৷ "ৰাচেলিনা" আৰু "আজ টক"ৰ দৰে ট্ৰেকে ৰক অনুৰাগীক উন্মাদ কৰি তুলিছিল ৷

কেলাম স্কট

'দ্য এভেনিৰ ট্যুৰ ২০২৬'ৰ প্ৰি-লঞ্চ হিচাপে গুৱাহাটীত নিজৰ সংগীতনুষ্ঠানেৰে কেলাম স্কটে 'You Are the Reason'ৰ জৰিয়তে দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰে ৷

ডেভিদ গুয়েটাৰ

ডেভিদ গুয়েটাৰৰ নামটোও ছানবাৰ্ন ফেষ্টিভেলৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে, আৰু যদিও তেওঁৰ মূল অনুষ্ঠান মুম্বাইত আছিল, তথাপিও ই অসমৰ ইডিএম অনুৰাগীক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ৷ এই অনুষ্ঠানসমূহে কেৱল টিকট বিক্ৰী হোৱাই নহয়, চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ দৰ্শককো আকৰ্ষণ কৰিছিল ৷ আগতে ব্ৰাইয়ান এডামছৰ দৰে শিল্পীয়ে ভ্রমণ কৰা শ্বিলং এতিয়া গুৱাহাটীয়ে কঠোৰ প্রতিযোগিতা আগবঢ়াইছে ৷

এলান ৱাকাৰ

ভাৰত ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে ২০২৫ চনৰ ১৭ এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত ষ্টপ কৰিছিল নৰৱেৰ ডিজে আৰু সংগীত প্ৰযোজকগৰাকীয়ে ৷

বলীউড আৰু ভাৰতীয় শিল্পী

ভাৰতৰ কেইবাগৰাকীও সুপৰিচিত শিল্পীয়ে এইবাৰ অসমত নিজৰ আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে-

আৰমান মালিক: বলীউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণত কণ্ঠদান কৰে ৷

কণিকা কাপুৰ: মাৰ্চ মাহত অনুষ্ঠিত প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডছ ২০২৫ অনুষ্ঠানত বলীউড প্লেবেক লাইভ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ৷

অমিত ত্ৰিবেদী: মাৰ্চ মাহত ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্নিভাল ২০২৪-২৫ত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল প্ৰশংসিত সংগীত শিল্পী আৰু গায়কগৰাকীয়ে ৷

সোণা মহাপাত্ৰ: মাৰ্চ মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা "প্ৰকল্প মহাবাহু" অনুষ্ঠানৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আছিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকী ৷

শ্ৰেয়া ঘোষাল: কণ্ঠশিল্পী শ্ৰেয়া ঘোষালে চলিত বৰ্ষৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰত (২০২৫) অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ গুৱাহাটীৰ এ চি এ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ ভৱিষ্যৎ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কণ্ঠদান কৰে ৷ অনুষ্ঠানৰ সময়ত তেওঁ প্ৰতিযোগিতাখনৰ আনুষ্ঠানিক গীত "Bring It Home" গীত গোৱাৰ লগতে প্ৰয়াত অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক নিজৰ সংগীতেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । বিগত ২৯ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় তেওঁ ৷

চনু নিগম: ২০২৫ চনৰ ১৪ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ দ্য গ্ৰীণউড ৰিজৰ্টত তেওঁৰ "দীৱানা তেৰা" কনচাৰ্ট পৰিবেশনৰ কথা ৷

নীতি মোহন: কণ্ঠশিল্পী নীতি মোহনেও এইবাৰ (২০২৫) অসমলৈ আহিছিল । ২০২৫ চনৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ এক অনুষ্ঠানত কণ্ঠদান কৰিবলৈ আহি অসম ভ্ৰমণৰ তথ্য আৰু তাৰ পৰা কিছু ফটো নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰিছিল । আনহাতে, মেঘালয়ৰ তুৰাত গাৰো পাহাৰৰ নৈসৰ্গিক শোভাৰ মাজত শুকুৰবাৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা অনুষ্ঠানত বলীউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীতি মোহনে নিজৰ সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে লগতে তেওঁ নিজৰ কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন কৰি দৰ্শকক মুগ্ধ কৰাৰ লগতে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ 'মায়াবিনী' গীতটোৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

বিশাল মিশ্ৰা: ২০২৫ চনৰ ১২ ডিচেম্বৰত অসমত লাইভ কণ্ঠদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে কণ্ঠশিল্পী তথা সংগীত শিল্পীগৰাকী ৷

এড শ্বীৰান: আনহাতে, অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ শ্বিলং চহৰত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহিছিল এড শ্বীৰান । তেওঁৰ কনচাৰ্ট চলিত বৰ্ষৰ ১২ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৫ তাৰিখে শ্বিলঙৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়াম (জে এন ষ্টেডিয়াম প’লো খেলপথাৰ)ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

অন্যান্য শিল্পী: গোটেই বছৰটোৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত কণ্ঠশিল্পীৰ তালিকাত টাবা চাকে, ইণ্ডিয়ান ওচেন, নালায়ক, অনুভ জৈন, আৰু জেডেন আদি শিল্পী আৰু বেণ্ডৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ৷

(বিঃদ্ৰঃ আগন্তুক বৰ্ষত ছাকিৰাৰ দৰে আন গ্ল’বেল ষ্টাৰক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা অসম চৰকাৰে চৰ্চা কৰি আছে, কিন্তু এই বছৰ তেওঁৰ কনচাৰ্ট নহ’ল)

