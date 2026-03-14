ৰাষ্ট্ৰীয় নিদ্ৰা সংকট : ভাল টোপনিৰ চহৰৰ ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত চেন্নাই

ৰাষ্ট্ৰীয় নিদ্ৰা সংকট : ভাল টোপনিৰ চহৰৰ ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত চেন্নাই
হায়দৰাবাদত ৪২% লোকে পলমকৈ শুই উঠে । দিল্লী আছে পঞ্চম স্থানত ।
Published : March 14, 2026 at 2:29 PM IST
ভাৰতৰ চহৰাঞ্চলত বাস কৰা লোকৰ অৰ্ধেকৰেই ভাল টোপনি নহয় । তেওঁলোকৰ ভাল টোপনি নহা বাবে কাম কৰিবলৈ ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে । 'বিশ্ব নিদ্ৰা দিৱস'ত প্ৰকাশিত তথ্য়ত এই ছবিখন প্ৰতিফলিত হৈছে । D2C নিদ্ৰা আৰু গৃহ সমাধান প্ৰদানকাৰী ৱেকফিট ডট কমৰ বাৰ্ষিক সমীক্ষাত এই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে ।
The Great Indian Sleep Scorecard (GISS) 2026 ৰ নৱম বাৰ্ষিক সমীক্ষাত ভাৰতৰ চহৰ অঞ্চলত বসবাসক কৰা লোকসকলৰ টোপনিৰ অভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত সমীক্ষা চলাই তথ্য-দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছে । ২০২৫ৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ২০২৬ৰ মাৰ্চলৈকে ২,৫০০ গৰাকী লোকৰ ওপৰত চলোৱা এই সমীক্ষাত দেশৰ চহৰসমূহৰ লোকসকলৰ টোপনিৰ অভ্য়াস,বয়স আৰু জীৱনশৈলী সামৰি লোৱা হয় ।
এই বছৰৰ প্ৰতিবেদনত ডিজিটেল নিৰ্ভৰশীলতা, গভীৰ নিশা টোপনিৰ সময়সূচী আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা ক্লান্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ক্ৰমবৰ্ধমান ৰাষ্ট্ৰীয় টোপনিৰ সংকটৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে ।
ৱেকফিট ডট কমৰ সহকাৰী প্ৰতিষ্ঠাপক তথা সঞ্চালক চৈতন্য ৰামলিংগগৌড়াই কয়, “টোপনিৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সজাগতা উন্নত হৈছে । অৱশ্য়ে দেশখনে গভীৰ নিশাৰ অভ্যাস আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ক্লান্তিৰ সৈতে যুঁজি থকাৰ বিষয়ে তথ্যই প্ৰতিফলিত কৰিছে ।”
চহৰৰ ৰেংকিং
শুই উঠাৰ সময়ত অনুশাসন, নিদ্ৰাহীনতাৰ চিন্তা, সাৰ পোৱাৰ সময়সূচী আৰু দিনৰ ভাগৰ আদি সূচকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰতিবেদনখনে চহৰৰ ৰেংকিং প্ৰকাশ কৰিছে:
ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত চেন্নাই :
প্ৰধান মেট্ৰ’সমূহত শোৱাৰ সময়ত শুই উঠাৰ হাৰ সৰ্বনিম্ন (৪৮.৮%) আৰু পলমকৈ সাৰ পোৱাৰ হাৰ সৰ্বনিম্ন (২৩.৮%)। অনিদ্ৰাৰ চিন্তা তুলনামূলকভাৱে কম ৩২.১%, যদিও ৬১.৯% লোকে এতিয়াও সাৰ পোৱাৰ সময়ত জিৰণি লোৱা অনুভৱ নকৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ।
দ্বিতীয় স্থানত হায়দৰাবাদ:
তুলনামূলকভাৱে সুস্থিৰ টোপনিৰ অভ্যাস প্ৰতিফলিত কৰা ৪২% লোকে পলম কৈ শুই উঠে আৰু ৩১% লোকে অনিদ্ৰাৰ চিন্তাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । ইয়ে অন্য় মেট্ৰ'ৰ তুলনাত বেছি ভাল টোপনিৰ ধৰণৰ ইংগিত দিয়ে ।
গুৰুগ্ৰাম :
এই চহৰখন আছে তৃতীয় স্থানত । কম বয়সীয়া কৰ্মশক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিতই তুলনামূলকভাৱে সুস্থ টোপনিৰ সূচক বৰ্তাই ৰখাৰ ইংগিত দিয়ে ।
বেংগালুৰু :
চতুৰ্থ স্থানত আছে বেংগালুৰু । দ্ৰুতগতিত চলি থকা কৰ্ম সংস্কৃতিৰ হেঁচাৰ বাবে ৩৬.৩% লোকে মাজনিশাৰ পিছত শুৱে আৰু ৫৪% লোকে সাৰ পোৱাৰ পিছত জিৰণি লোৱা নাই বুলি কয় ।
দিল্লী :
দিল্লী আছে পঞ্চম স্থানত । দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক পলমকৈ পোৱাৰ হাৰ ৪৫%,৩২% লোকে অনিদ্ৰাৰ চিন্তাৰ কথাও উল্লেখ কৰে, যিয়ে টোপনিৰ ব্যাঘাত বৃদ্ধি পোৱাৰ সংকেত দিয়ে ।
কলকাতা :
ষষ্ঠ স্থানত আছে কলকাতা । ৭৫.৫% লোকে পলমকৈ শুই উঠে আৰু ৫৩.১% লোকে সংকোচিত টোপনিৰ চক্ৰ অনুভৱ কৰা বুলি কয় । এনে হোৱা মানে ব্যক্তিসকলে মাজনিশাৰ পিছত শুৱে যদিও সোনকালে সাৰ পায় ।
মুম্বাই :
মুম্বাইত ৭৬.৫% ই পলমকৈ শুই থাকে, ৪২.৫% পলমকৈ সাৰ পায় আৰু ৬২.৬% লোকে সাৰ পোৱাৰ পিছত জিৰণি লোৱা অনুভৱ নকৰে বুলি কয় । ৬০% লোকে কৰ্মৰ সময়ত টোপনি অহাৰ কথা কয় । এই ছবিখনে গুৰুতৰ টোপনিৰ অভাৱৰ ইংগিত দিয়ে।
GISS 2026 ৰ পৰা মূল ৰাষ্ট্ৰীয় টোপনিৰ ধাৰা
- ফোনৰ নিচাই অনিদ্ৰাৰ শংকাত ইন্ধন যোগায় ।
- ডিজিটেল নিৰ্ভৰশীলতাই দেশজুৰি টোপনিৰ ধৰণত ব্যাঘাত জন্মাইছে ।
- ৮৭.৬% লোকে শুই উঠাৰ আগতে নিজৰ ফোন ব্যৱহাৰ কৰে । ফলত ই আটাইতকৈ সাধাৰণ টোপনি বিঘ্নিত কৰা আচৰণ।
- গভীৰ নিশাৰ কাৰ্যকলাপ যেনে ছ’চিয়েল মিডিয়া স্ক্ৰলিং, বিংগ-ৱাচিং আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া স্ক্ৰীণ এক্সপ’জাৰ টোপনিৰ ব্যাঘাতৰ মূল অৰিহণা যোগায় ।
- ৩৩.৪% চহৰীয়া ভাৰতীয়ই তেওঁলোকৰ অনিদ্ৰা হ’ব পাৰে বুলি আশংকা কৰা বুলি কয় । এয়াই টোপনিৰ স্বাস্থ্যৰ চাৰিওফালে বৃদ্ধি পোৱা উদ্বেগক ছবিখন প্ৰতিফলিত কৰে ।
ভাৰতৰ অৰ্ধেক নগৰীয়াই কাম কৰোতে ভাগৰে :
- টোপনিৰ অভাৱে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ উৎপাদনশীলতাত ক্ৰমান্বয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে।
- ৫৭.৮% লোকে কৰ্মৰ সময়ত টোপনি অহাৰ কথা জকয়, যিটো ২০২৫ চনৰ তুলনাত ৭.৮% বৃদ্ধি পাইছে ।
- কৰ্মক্ষেত্ৰত ক্লান্তি বিশেষভাৱে দেখা যায়: দিল্লী -৬৪.৪% , বেংগালুৰু -৬১.৭%, মুম্বাই -৫৯.২%।
- ৪৮.৭% ভাৰতীয়ই সাৰ পোৱাৰ সময়ত জিৰণি লোৱা অনুভৱ নকৰাৰ কথা কয়, য’ত সৰ্বোচ্চ মাত্ৰা দেখা গৈছে: মুম্বাই -৬২.৬%,চেন্নাই-৬১.৯%, দিল্লী -৫৭.৪%
ভাৰতীয়সকলে পূৰ্বৰ তুলনাত পলমকৈ শোৱে :
- সমগ্ৰ দেশতেই শোৱাৰ সময় মাজ নিশালৈ গতি কৰিছে । মাত্ৰ ১২% লোকেহে নিশা ১০ বজাৰ আগতে শুৱে । প্ৰায় ৬০% লোকে নিশা ১১ বজাৰ পিছত শুই পৰে ।
- ২৯.১% লোকে সংকুচিত টোপনিৰ চক্ৰ অনুভৱ কৰে, য’ত ব্যক্তিয়ে দেৰিকৈ শুই থাকে যদিও কামৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাবে সোনকালে সাৰ পায় । ফলত প্ৰতি নিশা মাত্ৰ ৫-৬ ঘণ্টা টোপনি যায়।
- ২০২৫ চনৰ তুলনাত দেৰিকৈ শোৱাৰ সময় ১.৮% বৃদ্ধি পাইছে ।
ভাৰতৰ টোপনিৰ সংকট :
- বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি তুলনা কৰিলে দেখা যায় যে টোপনিৰ স্বাস্থ্যৰ সূচকসমূহ হয় স্থবিৰ হৈছে, নহয় বেয়া হৈছে।
- দেৰিকৈ শুই উঠাৰ সময় (মাজনিশাৰ পিছত) ১.৮% বৃদ্ধি পাইছে ৷
- মাত্ৰ এবছৰতে দিনৰ ভাগত টোপনিৰ হাৰ ৭.৮% বৃদ্ধি পাইছে ।
- অনিদ্ৰাৰ চিন্তা ক্ৰমাগতভাৱে বেছি হৈয়েই আছে ।
- টোপনিৰ আগতে ফোন ব্যৱহাৰ ধাৰাবাহিকভাৱে উচ্চ মাত্ৰাত চলি থাকে ।
ভাৰতীয়সকলে কেনেদৰে ভাল টোপনি হয় বুলি ভাবে ?
- উৎসাহজনকভাৱে টোপনিৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা বৃদ্ধি পোৱা যেন অনুভৱ হৈছে ।
- ৩৫.৮% লোকে বিশ্বাস কৰে যে ভাল বিচনাই টোপনিত সহায় কৰিব পাৰে ।
- ৩৪.৮% লোকে কয় যে শুই উঠাৰ আগতে ডিজিটেল ডিভাইচ এৰাই চলিলে টোপনি ভাল হ’ব
- ২৯.৫% লোকে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ টোপনিৰ নিয়ম বজাই ৰখাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
