পুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে ভাগৰুৱা অনুভৱ হয় নেকি ? ইয়াৰ কাৰণ কি ?

পুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে ভাগৰুৱা অনুভৱ হয় নেকি ? ইয়াৰ কাৰণ কি ?
পুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে ভাগৰুৱা হোৱাৰ কাৰণ আৰু ইয়াক কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে অন্বেষণ কৰোঁ আহক-
শীতকালত বহুলোকে পুৱা টোপনিৰ পৰা সাৰ পোৱাৰ পিছত দেহ গধুৰ তথা ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে ৷ কিছু লোকৰ মূৰ গধুৰ হোৱা বা বিষ, শৰীৰৰ বিষৰ দৰে সমস্যা দেখা যায় ৷ ঠাণ্ডা দিনত সাধাৰণতে দৈনন্দিন ৰুটিনত ব্যাঘাত জন্মা, দীঘলীয়া সময় শুই থকা, সূৰ্যৰ কম পোহৰ আদি কাৰণত দেহৰ কিছু পৰিৱৰ্তন পৰিলক্ষিত হয় ৷ পিছে এই সমস্যাসমূহ যদি দৈনিক ঘটে, তেতিয়া স্বাভাৱিক বুলি আওকাণ কৰা উচিত নহয় ৷ পুৱা অহৰহ ভাগৰুৱা অৱস্থা শৰীৰৰ ভিতৰত কোনো সমস্যাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷
গতিকে ভৱিষ্যতে হ'ব পৰা অধিক জটিলতা ৰোধ কৰিবলৈ এই সমস্যাসমূহৰ কাৰণ আগতীয়াকৈ বুজি লোৱা উচিত ৷
পুৱা ভাগৰ লগাৰ কাৰণসমূহ
- টোপনিৰ মানদণ্ড নিম্ন হোৱা
- দেৰিকৈ শোৱা, ম’বাইলৰ ব্যৱহাৰ আৰু মাজনিশা বাৰে বাৰে টোপনি ভাঙিলে শৰীৰে সঠিক বিশ্ৰাম নাপায় ৷ ইয়াৰ ফলত পুৱা ভাগৰ লাগে ৷
পানীৰ অভাৱ (Dehydration)
শীতকালত পিয়াহ কমকৈ লাগে বাবে বহুতে পানী কমকৈ খায় ৷ পানীৰ অভাৱ হ’লে পেশীবোৰ দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু শৰীৰত এলেহুৱা ভাৱ আহে ৷
ভিটামিন-D ৰ অভাৱ
ঠাণ্ডাৰ দিনত ৰ’দ কমকৈ পোৱা যায় ৷ ভিটামিন-D ৰ অভাৱ হ’লে শক্তিৰ মাত্ৰা কমি যায় আৰু শৰীৰ সোনকালে ভাগৰি পৰে ৷
মানসিক চাপ
অত্যাধিক চিন্তা বা মানসিক চাপৰ বাবে মগজুৱে জিৰণি নাপায়, যিটো পুৱাৰ ভাগৰৰ এক ডাঙৰ কাৰণ ৷
শাৰীৰিক সক্ৰিয়তাৰ অভাৱ
ব্যায়াম নকৰা আৰু বেছি সময় বিচনাত পৰি থকাৰ ফলত পেশীবোৰ সক্ৰিয় হৈ নাথাকে আৰু শৰীৰটো অৱশ হৈ পৰে ৷
নিজক কিদৰে সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব
- সদায় এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত শোৱা আৰু পুৱা সোনকালে উঠাৰ অভ্যাস কৰক ৷
- পিয়াহ নালাগিলেও দিনটোত সঠিক পৰিমাণৰ পানী খাব লাগে ৷
- দিনৰ ভাগত কিছু সময় ৰ’দত বহিলে ভিটামিন-D পোৱা যায় আৰু মনটো সতেজ থাকে ৷
- পুৱা উঠি কিছু সময় খোজ কঢ়া বা পাতল ব্যায়াম কৰিলে শৰীৰত শক্তি আহে ৷
- সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰক আৰু বেছি তেল-মচলাযুক্ত খাদ্য পৰিহাৰ কৰক ৷
মনত ৰাখিব এনে কিছু কথা
- পুৱা শুই উঠিয়েই কুহুমীয়া গৰম পানী খাব ৷
- নিশা দেৰিলৈকে নোশোৱাকৈ নাথাকিব ৷
- অত্যাধিক কেফেইন (চাহ-কফি) সেৱনৰ পৰা বিৰত থাকক ৷
- যদি এই সমস্যা ধাৰাবাহিকভাৱে থাকে, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷
