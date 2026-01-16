ETV Bharat / lifestyle

পুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে ভাগৰুৱা হোৱাৰ কাৰণ আৰু ইয়াক কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে অন্বেষণ কৰোঁ আহক-

Winter Wake-Up Call: Beat Morning Fatigue and Start Fresh
পুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে ভাগৰুৱা অনুভৱ হয় নেকি ? ইয়াৰ কাৰণ কি ? (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 16, 2026 at 8:42 PM IST

3 Min Read
শীতকালত বহুলোকে পুৱা টোপনিৰ পৰা সাৰ পোৱাৰ পিছত দেহ গধুৰ তথা ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে ৷ কিছু লোকৰ মূৰ গধুৰ হোৱা বা বিষ, শৰীৰৰ বিষৰ দৰে সমস্যা দেখা যায় ৷ ঠাণ্ডা দিনত সাধাৰণতে দৈনন্দিন ৰুটিনত ব্যাঘাত জন্মা, দীঘলীয়া সময় শুই থকা, সূৰ্যৰ কম পোহৰ আদি কাৰণত দেহৰ কিছু পৰিৱৰ্তন পৰিলক্ষিত হয় ৷ পিছে এই সমস্যাসমূহ যদি দৈনিক ঘটে, তেতিয়া স্বাভাৱিক বুলি আওকাণ কৰা উচিত নহয় ৷ পুৱা অহৰহ ভাগৰুৱা অৱস্থা শৰীৰৰ ভিতৰত কোনো সমস্যাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷

গতিকে ভৱিষ্যতে হ’ব পৰা অধিক জটিলতা ৰোধ কৰিবলৈ এই সমস্যাসমূহৰ কাৰণ আগতীয়াকৈ বুজি লোৱা উচিত ৷ পুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে ভাগৰুৱা হোৱাৰ কাৰণ আৰু ইয়াক কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে অন্বেষণ কৰোঁ আহক-

পুৱা ভাগৰ লগাৰ কাৰণসমূহ

  • টোপনিৰ মানদণ্ড নিম্ন হোৱা
  • দেৰিকৈ শোৱা, ম’বাইলৰ ব্যৱহাৰ আৰু মাজনিশা বাৰে বাৰে টোপনি ভাঙিলে শৰীৰে সঠিক বিশ্ৰাম নাপায় ৷ ইয়াৰ ফলত পুৱা ভাগৰ লাগে ৷

পানীৰ অভাৱ (Dehydration)

শীতকালত পিয়াহ কমকৈ লাগে বাবে বহুতে পানী কমকৈ খায় ৷ পানীৰ অভাৱ হ’লে পেশীবোৰ দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু শৰীৰত এলেহুৱা ভাৱ আহে ৷

ভিটামিন-D ৰ অভাৱ

ঠাণ্ডাৰ দিনত ৰ’দ কমকৈ পোৱা যায় ৷ ভিটামিন-D ৰ অভাৱ হ’লে শক্তিৰ মাত্ৰা কমি যায় আৰু শৰীৰ সোনকালে ভাগৰি পৰে ৷

মানসিক চাপ

অত্যাধিক চিন্তা বা মানসিক চাপৰ বাবে মগজুৱে জিৰণি নাপায়, যিটো পুৱাৰ ভাগৰৰ এক ডাঙৰ কাৰণ ৷

শাৰীৰিক সক্ৰিয়তাৰ অভাৱ

ব্যায়াম নকৰা আৰু বেছি সময় বিচনাত পৰি থকাৰ ফলত পেশীবোৰ সক্ৰিয় হৈ নাথাকে আৰু শৰীৰটো অৱশ হৈ পৰে ৷

নিজক কিদৰে সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব

  • সদায় এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত শোৱা আৰু পুৱা সোনকালে উঠাৰ অভ্যাস কৰক ৷
  • পিয়াহ নালাগিলেও দিনটোত সঠিক পৰিমাণৰ পানী খাব লাগে ৷
  • দিনৰ ভাগত কিছু সময় ৰ’দত বহিলে ভিটামিন-D পোৱা যায় আৰু মনটো সতেজ থাকে ৷
  • পুৱা উঠি কিছু সময় খোজ কঢ়া বা পাতল ব্যায়াম কৰিলে শৰীৰত শক্তি আহে ৷
  • সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰক আৰু বেছি তেল-মচলাযুক্ত খাদ্য পৰিহাৰ কৰক ৷

মনত ৰাখিব এনে কিছু কথা

  • পুৱা শুই উঠিয়েই কুহুমীয়া গৰম পানী খাব ৷
  • নিশা দেৰিলৈকে নোশোৱাকৈ নাথাকিব ৷
  • অত্যাধিক কেফেইন (চাহ-কফি) সেৱনৰ পৰা বিৰত থাকক ৷
  • যদি এই সমস্যা ধাৰাবাহিকভাৱে থাকে, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷

