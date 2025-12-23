শীতকালত ছালৰ ধৰণ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইসমূহ তেল
ছালৰ ধৰণ অনুসৰি এই সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে জানোঁ আহক-
Published : December 23, 2025 at 4:25 PM IST
শীতকালত প্ৰায় সংখ্যক লোকে ছালৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ৷ যাৰ বাবে ইয়াৰ যত্ন লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন ৷ এই সময়ছোৱাত ছাল শুকান হোৱা, বলিৰেখা বা ছাল কোঁচ খোৱা, চেনচিটিভ ছালৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যা হোৱা দেখা যায় ৷ বহুতে শীতকালৰ ছালৰ সমস্যাৰ পৰা উপশম পাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰে ৷ কিন্তু আপোনাৰ ছালখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, সেই অনুসৰি তেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷ ছালৰ ধৰণ অনুসৰি এই সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে জানোঁ আহক-
বলিৰেখা বা ছাল কোঁচ খোৱা
বলিৰেখা বা ছাল কোঁচ খোৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাইমৰ’জ অইল আৰু অলিভ অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ যদি দেখে যে, আপোনাৰ ছালত বলিৰেখা বা ছাল কোঁচ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেন্তে এই তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা ভাল ফলাফল পাব ৷
শুকান ছাল
যদি শীতকালত ছাল শুকান হোৱা সমস্যা হয়, তেন্তে নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ গা ধোৱাৰ আগতে আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগতে হাত, ভৰি, মুখত নাৰিকল তেল লগালে ছালখন কোমল হৈ থাকিব ৷
ব্ৰণৰ সমস্যা
যদি ছালত ব্ৰণ আৰু পিম্পল থাকে, তেন্তে কেমেলিয়া তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ কেমেলিয়া তেলে ছালৰ ছিদ্ৰত জমা হোৱা মলি আঁতৰাই পেলায় ৷ নিয়মীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে ছালখন মসৃণ দেখা যায় ৷
সংবেদনশীল ছাল
আপোনাৰ ছালখন যদি চেনচিটিভ, তেতিয়া এভোকেডো তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ এই তেলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন ই, লেচিথিন আৰু পটাছিয়াম থাকে, যিয়ে ছালখন আৰ্দ্ৰ কৰি পুষ্টি প্ৰদান কৰে ৷ এনে ছালৰ বাবে আলমণ্ড অইল ভাল ৷ আলমণ্ড অইলত ভিটামিন এ, ই আৰু ডিৰ প্ৰাকৃতিক উৎস ৷
স্বাভাৱিক ছাল
ব্ৰণ বা ফোঁহাৰ সমস্যা নথকা ছালৰ বাবে আৰ্গন অইল ভাল ৷ যিহেতু ইয়াত ভিটামিন ই থাকে গতিকে ই ছালৰ দাগ আৰু বলিৰেখা আঁতৰোৱাত সহায় কৰিব পাৰে ৷
লগতে পঢ়ক