ETV Bharat / lifestyle

শীতকালত ছালৰ ধৰণ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইসমূহ তেল

ছালৰ ধৰণ অনুসৰি এই সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে জানোঁ আহক-

WINTER SKIN CARE ROUTINE
শীতকালত ছালৰ ধৰণ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইসমূহ তেল (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 23, 2025 at 4:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শীতকালত প্ৰায় সংখ্যক লোকে ছালৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ৷ যাৰ বাবে ইয়াৰ যত্ন লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন ৷ এই সময়ছোৱাত ছাল শুকান হোৱা, বলিৰেখা বা ছাল কোঁচ খোৱা, চেনচিটিভ ছালৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যা হোৱা দেখা যায় ৷ বহুতে শীতকালৰ ছালৰ সমস্যাৰ পৰা উপশম পাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰে ৷ কিন্তু আপোনাৰ ছালখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, সেই অনুসৰি তেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷ ছালৰ ধৰণ অনুসৰি এই সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে জানোঁ আহক-

বলিৰেখা বা ছাল কোঁচ খোৱা

বলিৰেখা বা ছাল কোঁচ খোৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাইমৰ’জ অইল আৰু অলিভ অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ যদি দেখে যে, আপোনাৰ ছালত বলিৰেখা বা ছাল কোঁচ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেন্তে এই তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা ভাল ফলাফল পাব ৷

শুকান ছাল

যদি শীতকালত ছাল শুকান হোৱা সমস্যা হয়, তেন্তে নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ গা ধোৱাৰ আগতে আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগতে হাত, ভৰি, মুখত নাৰিকল তেল লগালে ছালখন কোমল হৈ থাকিব ৷

ব্ৰণৰ সমস্যা

যদি ছালত ব্ৰণ আৰু পিম্পল থাকে, তেন্তে কেমেলিয়া তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ কেমেলিয়া তেলে ছালৰ ছিদ্ৰত জমা হোৱা মলি আঁতৰাই পেলায় ৷ নিয়মীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে ছালখন মসৃণ দেখা যায় ৷

সংবেদনশীল ছাল

আপোনাৰ ছালখন যদি চেনচিটিভ, তেতিয়া এভোকেডো তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ এই তেলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন ই, লেচিথিন আৰু পটাছিয়াম থাকে, যিয়ে ছালখন আৰ্দ্ৰ কৰি পুষ্টি প্ৰদান কৰে ৷ এনে ছালৰ বাবে আলমণ্ড অইল ভাল ৷ আলমণ্ড অইলত ভিটামিন এ, ই আৰু ডিৰ প্ৰাকৃতিক উৎস ৷

স্বাভাৱিক ছাল

ব্ৰণ বা ফোঁহাৰ সমস্যা নথকা ছালৰ বাবে আৰ্গন অইল ভাল ৷ যিহেতু ইয়াত ভিটামিন ই থাকে গতিকে ই ছালৰ দাগ আৰু বলিৰেখা আঁতৰোৱাত সহায় কৰিব পাৰে ৷

লগতে পঢ়ক

  1. যৌৱন আৰু সৌন্দৰ্য ধৰি ৰাখিবৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এই খাদ্যসমূহ
  2. শালমন আৰু ফোঁহাৰ হোমিঅ’পেথি চিকিৎসা কি ? কি কয় বিশেষজ্ঞই
  3. সুন্দৰ হোৱা কিমান ব্যয়বহুল ? ছালৰ বিশেষজ্ঞই গ্লুটাথাইয়ন থেৰাপী ফলপ্ৰসূ নে বিপজ্জনক

TAGGED:

WINTER SKINCARE SECRETS
WINTER SKINCARE OILS
NATURAL OILS FOR SKIN
ছালৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ উপায়
WINTER SKIN CARE ROUTINE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.