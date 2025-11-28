ETV Bharat / lifestyle

শীতকালত খুব কাহ উঠে নেকি ? এয়া কি ৰোগৰ লক্ষণ ?

শীতকালত কিয় কিছুমান লোকে পুৱা তীব্ৰ কাহ অনুভৱ কৰে, কিয় এনেকুৱা হয় আৰু যদি এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেন্তে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত

শীতকালত খুব কাহ উঠে নেকি ? এয়া কি ৰোগৰ লক্ষণ ? (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 28, 2025 at 5:22 PM IST

শীতকালত কিছুমান মানুহৰ ৰাতি বা পুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে কাহ বাঢ়ি যায় । ই গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ লক্ষণ নেকি? কাহ বহু কাৰণত হ’ব পাৰে, তাৰ ভিতৰত এটা হ’ল প্ৰদূষণ বৃদ্ধি । এফালে প্ৰদূষণ আৰু আনফালে শীতকালত এই স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । শীতকালত কিয় কিছুমান লোকে পুৱা তীব্ৰ কাহ অনুভৱ কৰে? কিয় এনেকুৱা হয় আৰু যদি এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেন্তে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ?

বিশেষজ্ঞই কয় যে, ইয়াৰ দ্বাৰা ব্ৰংকাইটিছ, এচিড ৰিফ্লাক্স বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত হাঁপানীৰ ইংগিত পোৱা যাব পাৰে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, শীতকালত পুৱা কাহ কেৱল চৰ্দিৰ বাবেই নহয়, ই আন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ লক্ষণো হ’ব পাৰে । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, যদি এই লক্ষণসমূহ দেখা দিয়ে তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শমতে চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিব লাগে ।

কাহ কিয় হয় ?

বেছিভাগ মানুহেই কাহক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বুলি গণ্য কৰে, কিন্তু সেয়া নহয় । আপুনি জানেনে যে, ই আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা? যেতিয়াই শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ নলীত কোনো ধৰণৰ সমস্যা হয়, যেনে কফ, মলি, ভাইৰাছ বা বেক্টেৰিয়া, তেতিয়াই শৰীৰে কাহৰ দ্বাৰা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । যেতিয়া শৰীৰে বাহিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়া কাহ হয় । সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে এইটো এটা সংক্ৰমণ আৰু ইয়াক নিৰাময় কৰাত এন্টিবায়’টিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । কেৱল সংক্ৰমণ, কফ বা শ্লেষ্মাৰ বাবেই নহয়, এলাৰ্জীৰ ফলতো কাহ হ’ব পাৰে ।

ঠাণ্ডা বতাহ বা বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবেও কাহ হ’ব পাৰে । ধূমপান আৰু এচিডিটিয়েও কাহত অৰিহণা যোগাব পাৰে । ভাইৰাছজনিত কাহ শুকান কাহৰ কাৰণ হ’ব পাৰে, বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ ফলত শ্লেষ্মা থকা কাহৰ কাৰণ হ’ব পাৰে, ৰাতি কাহৰ মূল কাৰণ হ’ব পাৰে হাঁপানী আৰু এচিডিটি । অধ্যাপক কুলদীপে কৈছে যে, যদি কাৰোবাৰ দুসপ্তাহতকৈ অধিক সময় কাহ হয়, তেন্তে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে হাওঁফাওঁ সম্পৰ্কীয় পৰীক্ষা কৰাব লাগে ।

কাহ কমোৱাৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ

  • মৌ আৰু আদা: যদি আপুনি আপোনাৰ কাহৰ পৰা প্ৰাকৃতিকভাৱে পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰে তেন্তে মৌৰ সৈতে প্ৰচুৰ এন্টিঅক্সিডেন্টযুক্ত আদা খাব । এই দুটা প্ৰাকৃতিক উপাদান বহু গুণেৰে ভৰপূৰ । আদা আৰু মৌয়ে ডিঙিৰ বিষ কমোৱাত সহায় কৰে ।
  • জালুক: ভিটামিন চিৰ সমৃদ্ধ উৎস জালুক সকাহ প্ৰদান কৰাত ফলপ্ৰসূ । শক্তিশালী ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই কাহকে ধৰি বহুতো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । জালুক গুড়ি কৰি মৌৰ লৈতে মিহলাই পুৱা আৰু গধূলি সেৱন কৰিব পাৰে ।
  • গৰম পানীৰ ভাপ: যদি আপুনি প্ৰাকৃতিকভাৱে বুকুৰ পৰা কফ বাহিৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে গৰম পানীৰ ভাপ সৰ্বোত্তম প্ৰতিকাৰ । গৰম পানীত তুলসীৰ দৰে সেউজীয়া পাতও দিব পাৰে ।
  • হালধি গাখীৰ: ভাৰতত অতীজৰে পৰা হালধি বিভিন্ন ৰোগৰ ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ই এন্টিবেক্টেৰিয়েল, এন্টি-ইনফ্লেমেটৰী আৰু ইয়াত এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে । গতিকে হালধি গাখীৰ বা পানী খাব পাৰে ।
  • লবণ পানীৰে গাৰ্গল: গৰম পানীত আধা চাহ-চামুচ নিমখ মিহলাই কেইমিনিটমান গাৰ্গল কৰিলে গালৰ প্রদাহ কমিব আৰু কফ পাতল হ'ব ।
  • গৰম পানী: কফ যুক্ত কাহৰ বাবে গৰম পানীত আদা মিশ্ৰিত কৰি পান কৰিব পাৰি ।
  • স্বাস্থ্যকৰ আহাৰ: চৰ্দি, কাহ, আৰু জ্বৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা আহাৰ কাহৰ চিকিৎসাতো সহায়ক হয় ।

