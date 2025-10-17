কোন হয় ধন্বন্তৰি দেৱতা ? ধনতেৰাচত কিয় কৰা হয় এই দেৱতাৰ উপাসনা

কোন হয় ধন্বন্তৰি দেৱতা ? ধনতেৰাচত কিয় কৰা হয় এই দেৱতাৰ উপাসনা
বেদ আৰু পুৰাণ অনুসৰি কোন হয় ধন্বন্তৰি দেৱতা ? ধনতেৰাচ উপলক্ষে ভগৱান ধন্বন্তৰিৰ পূজাৰ পৰম্পৰা কিয় প্ৰচলিত হৈ আহিছে জানো আহক-
Published : October 17, 2025 at 4:58 PM IST
ধনতেৰাচ হ’ল হিন্দু সকলৰ এটি পৱিত্ৰ উৎসৱ ৷ এই উৎসৱত দীপান্বিতাৰ প্ৰাক্ মুহূৰ্তত গণেশ আৰু লক্ষ্মী দেৱীক একেলগে উপবাস-উপাসনাৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হয়, আৰু ধন-সোণ আনি ঘৰত স্থাপন কৰা হয় ৷ এই উৎসৱ মূলত উত্তৰ ভাৰতীয় ৷ এই উৎসৱত সোণ বা তেনে কোনো মূল্যবান ধাতু ক্ৰয় কৰা হয় ৷ যাতে গোটেই বছৰজুৰি ঘৰত বা ব্যৱসায়ত লক্ষ্মী থাকে ৷
ধনতেৰাচ দুটা শব্দৰে গঠিত, প্ৰথম ধন আৰু দ্বিতীয় তেৰাচ, যাৰ অৰ্থ তেৰগুণ ধন ৷ ভাৰতীয় সংস্কৃতিত স্বাস্থ্যক সৰ্বাধিক সম্পদ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ এই কথাষাৰ আজিও বিখ্যাত যে ‘প্ৰথম সুখ হ’ল সুস্থ শৰীৰ, দ্বিতীয় সুখ ঘৰত মায়া’, সেয়েহে দীপাৱলীৰ আগত ধনতেৰাচক গুৰুত্ব দিয়া হয় ৷
ইয়াৰ লগতে এই দিৱসটো ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস হিচাপেও পালন কৰা হয় ৷ ভগৱান ধন্বন্তৰিৰ পিছত দুদিন পিছত সাগৰৰ পৰা মাতৃ লক্ষ্মী আবিৰ্ভাৱ হয়, সেয়েহে ধনতেৰাচৰ ২ দিন পিছত দীপাৱলী উৎসৱ পালন কৰা হয় ৷ ভগৱান ধন্বন্তৰিক পূজা কৰি স্বাস্থ্য আৰু সুখ লাভ কৰে ৷
ধন্বন্তৰি কোন ?
বেদ আৰু পুৰাণত ধন্বন্তৰিক আয়ুৰ্বেদৰ দেৱতা বুলি উল্লেখ আছে ৷ এওঁক দেৱতা সকলৰ চিকিৎসক বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ভগৱান বিষ্ণুৰ অন্যতম অৱতাৰ ধন্বন্তৰি দেৱতা আৰু অসুৰৰ সাগৰ মন্থনৰ ফলত কাৰ্তিক কৃষ্ণপক্ষৰ ত্ৰয়োদশী তিথিত হাতত অমৃতৰ ঘটলৈ সাগৰৰ পৰা অৱতৰণ হৈছিল ৷ সেয়ে দেৱালীৰ দুদিন আগতে তেওঁৰ জন্মজয়ন্তী পালন কৰা হয় ৷ এই দিনা ভাৰতৰ কিছুমান ঠাইত ধনতেৰাচ হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ তেওঁৰ হাতত শংখ, চক্ৰ, অমৃতৰ ঘট আৰু বনৌষধি থাকে ৷ আয়ুৰ্বেদৰ জনক হিচাপে তেওঁক সুস্থ আৰু আৰোগ্য জীৱন লাভ কৰিবলৈ পূজা অৰ্চনা কৰে ৷ আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় সমূহত ধন্বন্তৰিক বিশেষ মৰ্যাদা দিয়া হয় ৷ ২০১৬ চনত ভাৰত চৰকাৰ আৰু আয়ুস মন্ত্ৰণালয়ে ধন্বন্তৰি জয়ন্তীক ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ ঘোষণা কৰে ৷
ৰামায়ণৰ বালকাণ্ড আৰু ভাগৱত পুৰাণৰ মতে ক্ষীৰ সাগৰ মন্থনৰ ফলত ধন্বন্তৰিৰ উৎপত্তি হৈছিল ৷ দেৱতা আৰু অসুৰৰ সাগৰ মন্থনৰ ফলত কাৰ্তিক ত্ৰয়োদশী তিথিত তেওঁৰ অভিৰ্ভাৱ হৈছিল ৷ মন্দৰগিৰী পৰ্বতক মন্থন দণ্ড আৰু সৰ্পৰাজ বাসুকীক মন্থনজৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা সাগৰ মন্থনত উদ্ভৱ ধন্বন্তৰিৰ হাতৰ অমৃত পাবলৈ দেৱতা অসুৰে হাহাকাৰ কৰিছিল ৷ পিছত বিষ্ণুয়ে মোহিনী অৱতাৰ ধৰি দেৱতাক অমৃত পান কৰাত সহায় কৰিলে ৷ ধন্বন্তৰিক আয়ুৰ্বেদৰ জনক বুলি কোৱা হয় ৷
ভগৱান ধন্বন্তৰিক সংস্কৃত গ্ৰন্থ সমূহত বিষ্ণুৰ এক অৱতাৰ বুলি উল্লেখ আছে ৷ তেওঁক এজন সুঠাম দেহৰ সুন্দৰ পুৰুষৰ ৰূপত কল্পনা কৰা হয় ৷ তেওঁৰ হাত চাৰিখন ৷ তেওঁৰ এখন হাতত শংখ, এখনত চক্ৰ, এখনত জোক আৰু আন এখনত সঞ্জীৱনী সুধা অৰ্থাৎ অমৃতৰ ঘট থাকে ৷ কিছুমান স্বৰূপত তেওঁৰ ওচৰত বনৌষধি আৰু আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰ দেখুওৱা হয় ৷
মন্দিৰ ক’ত ক’ত আছে ?
ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত ধন্বন্তৰিৰ মন্দিৰ অৱস্থিত ৷ দক্ষিণ ভাৰতত তেওঁৰ মন্দিৰৰ সংখ্যা ভাৰতৰ আন ঠাই সমূহতকৈ বেছি ৷ কেৰালা আৰু তামিলনাডুত আয়ুৰ্বেদৰ ব্যাপক চৰ্চা কৰা বাবে ইয়াত ধন্বন্তৰিৰ মন্দিৰৰ সংখ্যা বেছি ৷ তদুপৰি আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় তথা পাৰম্পৰিক ভাৰতীয় চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানত ধন্বন্তৰিক পূজা কৰা হয় ৷
লগতে পঢ়ক