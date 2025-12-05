কে এল ৰাহুলৰ ফিটনেছৰ ৰহস্য: দুপৰীয়াৰ আহাৰত কিয় খায় এই খাদ্য ?

কে এল ৰাহুলৰ ফিটনেছৰ ৰহস্য: দুপৰীয়াৰ আহাৰত কিয় খায় এই খাদ্য ?
আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক যে কে এল ৰাহুলৰ ফিটনেছ ফাণ্ডা কি লগতে তেওঁ পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইতে দুপৰীয়াৰ আহাৰত ভাৰতীয় খাদ্যই কিয় গ্ৰহণ কৰে-
Published : December 5, 2025 at 5:18 PM IST
টিম ইণ্ডিয়াৰ নিৰ্ভৰযোগ্য বেটছমেন কে এল ৰাহুল যিমানেই শান্ত ব্যক্তিত্বৰ আৰু খেলপথাৰত মনোনিৱেশ কৰিছে সিমানেই নিজৰ জীৱনশৈলী আৰু খাদ্যাভ্যাসত অনুশাসিত ৷ দীঘলীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলা হওক, অহৰহ ভ্ৰমণ হওক, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচৰ চাপেই হওক, ৰাহুলে কেতিয়াও নিজৰ ফিটনেছ ৰুটিনত আপোচ নকৰে ৷
শেহতীয়াকৈ সংবাদমাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এটি সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰে তেওঁৰ ফিটনেছৰ আঁৰৰ ৰহস্য আৰু তেওঁৰ খাদ্যই তেওঁক কেনেকৈ শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুয়োটা দিশতে শীৰ্ষ ফৰ্মত ৰাখে ৷ গতিকে, আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক যে কে এল ৰাহুলৰ ফিটনেছ ফাণ্ডা কি আৰু কিয় তেওঁ কেতিয়াও দুপৰীয়াৰ আহাৰত ভাৰতীয় খাদ্যক বাদ নিদিয়ে লাগিলে তেওঁ পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইতে নাথাকক কিয় ৷
দোছা আৰু কণীৰে পুৱাৰ আৰম্ভণি
কে এল ৰাহুলৰ মতে, তেওঁৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি হয় সাধাৰণ অথচ পুষ্টিকৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা ৷ ভাৰতত থকাৰ সময়ত তেওঁ প্ৰায় প্ৰতিদিনে পুৱা দোছা আৰু কণী খায় ৷ তেওঁ কয়, "যদি মই ভাৰতত থাকোঁ আৰু দোছা পোৱা যায়, তেন্তে মই সপ্তাহত ছয় দিন দোছা খাওঁ ৷ "ইয়াৰ উপৰিও ৰাহুলে প্ৰতিদিনে দোছাৰ সৈতে চাৰিটা কণী খায় ৷ এই কণী সাধাৰণতে অমলেট, কণী বেনেডিক্ট, স্ক্ৰেম্বল্ড কণী, বা ভুৰজিৰ ৰূপত থাকে ৷ বিদেশত থকাৰ সময়ত তেওঁ কাৰ্বৰ বাবে গ্লুটেন মুক্ত টোষ্ট পছন্দ কৰে, প্ৰ’টিন সমৃদ্ধ জামু, কল, বাদাম আৰু ফলৰ পৰিপূৰক আদি গ্ৰহণ কৰে ৷
খাদ্য গ্ৰহণ কমাব নোৱাৰিব
কে এল ৰাহুলে কয় যে, তেওঁ খাদ্য কমাব নোৱাৰে, বৰঞ্চ অংশ নিয়ন্ত্ৰণক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে ৷ তেওঁ কয়, "মই মোৰ পৰিমাণ পৰিচালনা কৰো, চেনি আৰু ঘেঁহু নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখোঁ, কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই এই খাদ্যবোৰ একেবাৰে পৰিহাৰ কৰো ৷ "তেওঁ লগতে কয় যে, তেওঁ মাজে মাজে পিজ্জা খাবলৈ ভালপায় ৷ কিন্তু তেওঁ প্ৰশিক্ষণ আৰু মেচৰ সময়সূচীৰ সময়ত কাৰ্ব গ্ৰহণৰ কৰাৰ সঠিক পৰিমাণ বজাই ৰাখে, প্ৰশিক্ষণ নথকা দিনত ১৫০ গ্ৰাম আৰু মেচ বা প্ৰশিক্ষণৰ দিনত ২০০ গ্ৰামত কাৰ্ব গ্ৰহণ সীমিত কৰে ৷ প্ৰ’টিনৰ বাবে ৰাহুলৰ প্ৰধান পছন্দ হৈছে সাগৰীয় খাদ্য, আনহাতে তেওঁ মাজে মাজে মাটন বা লেম্ব আদি গ্ৰহণ কৰে ৷ লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে তেওঁ একেবাৰেই কুকুৰা মাংস গ্ৰহণ নকৰে ৷
পৃথিৱীৰ যি ঠাইতে নাথাকক কিয়, দুপৰীয়াৰ আহাৰত ভাৰতীয় খাদ্য আৱশ্যকীয়
কে এল ৰাহুলে কয় যে, তেওঁৰ খাদ্যাভ্যাসত কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন নোহোৱা এটা কথা হ’ল দুপৰীয়াৰ আহাৰত ভাৰতীয় খাদ্য ৷ ৰাহুলে জানিবলৈ দিয়ে যে, "পৃথিৱীৰ যি ঠাইতে তেওঁ নাথাকক কিয়, তেওঁৰ দুপৰীয়াৰ আহাৰত সদায় ভাৰতীয় খাদ্য অন্তৰ্ভুক্ত থাকে ৷ "তেওঁ কয় যে, তেওঁ এই অভ্যাস কেতিয়াও ভংগ নকৰে ৷ তেওঁৰ মতে, দুপৰীয়াৰ আহাৰ হ’ল সেই সময় যেতিয়া তেওঁ মানসিক আৰু শাৰীৰিক দুয়োটা দিশতে সুস্থিৰ অনুভৱ কৰে ৷ সেয়েহে ভাৰতীয় খাদ্য তেওঁৰ বাবে আটাইতকৈ আৰামদায়ক আৰু শক্তি প্ৰদানকাৰী বিকল্প ৷ কে এল ৰাহুলে ৰাতিৰ আহাৰত তেওঁৰ দুপৰীয়াৰ আহাৰত একে ধৰণৰ আৰ্হি অনুসৰণ কৰে, মাথোঁ অলপ লঘু ৷ তেওঁ ১৫০ৰ পৰা ২০০ গ্ৰাম শাক-পাচলিত পৰিবেশন সীমিত কৰি আলুৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ কে এলৰ সন্ধিয়াৰ আহাৰ অলপ লঘু আৰু কন্টিনেন্টেল ষ্টাইলত ৷
লগতে পঢ়ক