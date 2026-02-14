ভেলেণ্টাইন ডে’ : আপুনি আজি উদযাপন কৰা প্ৰেমৰ দিনটোৰ বিশেষত্ব কি জানেনে বাৰু ?
স্বর্গীয় অনুভূতিৰ এপাহি পাৰিজাত পুষ্প হৈছে প্রেম । প্ৰতি বছৰে ১৪ফেব্ৰুৱাৰীত ভেলেণ্টাইন ডে’ উদযাপন কৰা হয়৷কিন্তু কেতিয়াবা বাৰু ভাবিছেনে কিয় এই দিনটো উদযাপন কৰা হয়?
Published : February 14, 2026 at 7:47 AM IST
আজি ১৪ ফেব্ৰুৱাৰী ৷ আজি প্ৰেমৰ বাবে এক বিশেষ দিন ৷ অৰ্থাৎ আজি ভেলেণ্টাইন ডে’ ৷
ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো বিশেষকৈ প্ৰেমিক যুটিৰ বাবে বৰ বিশেষ বুলিয়েই ক’ব পাৰি । বসন্তৰ আগমনৰ বতৰা লৈ উন্মনা ফাগুনৰ মিঠা পৰশত ভাঁহি আহে প্ৰেমৰ মধুৰ সুবাস । এয়া যে প্ৰেমত উন্মাদ হোৱা সময় । এক কথাত ক’বলৈ গ’লে ইংৰাজী বৰ্ষৰ এই মাহটোক প্ৰেমৰ মাহ হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷
অ’ ৰ’ৱ, পিছে ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোৱে বিশেষ নহয় ৷ কিয়নো ৭ ফেব্ৰুৱাৰী, গোলাপ দিৱসৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বিশেষ সপ্তাহৰ অন্ত পৰে ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভেলেণ্টাইন ডে’ৰ সৈতে । সেয়ে প্ৰেমিক যুটিৰ বাবে এই মাহটো বৰ বিশেষ হয় ৷
অৱশ্যে, বৰ্তমান সময়ত ভেলেণ্টাইন ডে’ৰ ধাৰণা কিছু সলনি হৈছে । নিভাঁজ প্ৰেমৰ সেই মিঠা সুবাস যেন কোনোবাখিনিত নাইকীয়া হ’ব ধৰিছে ৷ পিছে আপুনি জানেনে ভেলেণ্টাইন ডে’ ইতিহাস আৰু ইয়াক উদযাপন কৰাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য কি ?
ভেলেণ্টাইন ডে’ৰ ইতিহাস -
ভেলেণ্টাইন ডে’ আচলতে চেইণ্ট ভেলেণ্টাইন নামৰ এজন ৰোমান সাধুৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী হিচাপে পালন কৰা হয় । এই বিশেষ দিনটো কিছু ৰোমৰ লোক কাহিনী জড়িত হৈ আছে । এই দিনটো প্ৰেম আৰু ৰোমাঞ্চৰ বাবে উৎসৰ্গিত ।
কিছু কিতাপ বা ইতিহাৰ সেই পুৰণি পৃষ্ঠা লুটিয়াই চালে এই কথা পোহৰলৈ আহে যে- ৰোমান সম্ৰাট ক্লাউডিয়াছ দ্বিতীয়ই বিশ্বাস কৰিছিল বিবাহৰ পাছত সৈনিকসকল দুৰ্বল হৈ পৰে । সেয়েহে তেওঁ কম বয়সীয়া সৈনিকৰ বিবাহত বাধা আৰোপ কৰিছিল । কিন্তু চেণ্ট ভেলেণ্টাইনে ৰজাৰ এই আদেশৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু এদিন তেওঁ গোপনে বহু সৈনিকৰ বিয়া কৰাই দিছিল ।
এই কথা যেতিয়াই ৰজাই গ’ম পালে, তেতিয়া কোনোবা এটা ৩য় শতিকাৰ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ এটা দিনত চেণ্ট ভেলেণ্টাইনক মৃত্যুদণ্ড বিহে ৷ কোৱা হয় যে চেণ্ট ভেলেণ্টাইন যেতিয়া কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল, তেতিয়া তেওঁ জেইলাৰৰ কন্যাৰ প্ৰেমত পৰিছিল ৷
চেণ্ট ভেলেণ্টাইনক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ নিজ হাতেৰে জেইলাৰৰ কন্যালৈ এখন চিঠি লিখিছিল ৷ সেই চিঠিৰ শেষত তেওঁ লিখিছিল “তোমাৰ ভেলেণ্টাইন” । তেতিয়াৰ পৰাই এই দিনটোক প্ৰেম আৰু সমৰ্পণৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷ সেই তেতিয়াৰে পৰা ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত চেণ্ট ভেলেণ্টাইনক স্মৰণ কৰি ভেলেণ্টাইন ডে’ হিচাপে উদযাপন কৰি অহা হৈছে ৷
যিহেতু ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোক প্ৰেমৰ দিন হিচাবে গণ্য কৰা হয় ৷ সেয়ে আজি জানো আহক প্ৰেমৰ কিছু তিতা-মিঠা কাহিনীৰ বিষয়ে -
- ছাহজাহান আৰু মমতাজ
১৬১২ত মোগল সম্ৰাট ছাহজাহানৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰ্জমুণ্ড বানু নামৰ এগৰাকী কিশোৰী । ছাহজাহানৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত আৰ্জমুণ্ডক মমতাজ নামেৰে পৰিচিত হৈ পৰে ৷
মমতাজ ছাহজাহানৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় পত্নী আছিল ৷ কিন্তু মমতাজৰ অকাল মৃত্যু ঘটাত ছাহজাহানে পত্নীৰ মৃত্যু চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিবৰ বাবে ২০০০০ কৰ্মী, এহেজাৰ হাতী আৰু সুদীৰ্ঘ ২০ বছৰ কাল ব্যয় কৰি তাজমহল নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল । ছাহজাহানৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ নিজ ইচ্ছা অনুসৰি তাজমহলত থকা প্ৰিয়তমা মমতাজৰ কবৰৰ কাষতেই কবৰ দিয়া হয় ।
- ছেলিম আৰু আনাৰকলি
মোগল সম্ৰাট আকবৰৰ পুত্ৰ আছিল ছেলিম ৷ তেওঁ আনাৰকলি নামৰ এগৰাকী সাধাৰণ নৰ্তকীৰ প্ৰেমত পৰিছিল ৷ কিন্তু ছেলিম আৰু আনাৰকলিৰ প্ৰেমৰ বিৰোধ কৰিছে আকবৰে ৷ জনশ্ৰুতি মতে, সেয়ে সম্রাট আকবৰে নৰ্তকীৰ আনাৰকলিক জীৱন্তে সমাধি দিছিল ৷
- জংকী পানৈ
জংকী পানৈ কাহিনীটো উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ দ্বাৰা ৰচিত ১৮৯৪ চনৰ কালজয়ী অসমীয়া প্ৰেমৰ উপন্যাস “মিৰি জীয়ৰী”ৰ মুখ্য চৰিত্ৰ । মিচিং সমাজৰ পৰম্পৰা আৰু প্ৰেমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখা এই উপন্যাসত তেওঁলোকৰ কৰুণ প্ৰেম কাহিনী বৰ্ণনা কৰা হৈছে । লখিমপুৰৰ ঘূণাসুঁতি অঞ্চলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ নাম সাঙুৰ খাই আছে ৷